Иван Демерджиев: Няма информация за жертви след наводненията

Няма информация за жертви след наводненията в Търновска и Габровска област, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, цитиран от бТВ.
По неговите думи евакуацията в населените места е превантивна.
"Правим всичко необходимо и възможно да се действа превантивно, за да не допуснем жертви. Екипите на място работят, за да установят последиците от наводненията и съответно ще започнем отстраняването им по най-бързия начин. Хубавото е, че прогнозата е да спадат нивата на реките, но следим внимателно процеса и в Габровска, и в Търновска област", каза Демерджиев.
Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд на 22 срещу 23 май. По-късно вечерта Община Габрово обяви бедствено положение за части от общината заради проливните валежи.
Река Янтра излезе от коритото си през нощта, много места, къщи и дворове по поречието ѝ са залети, съобщиха сутринта от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Входът на града откъм Стара Загора е затворен, изградени са обходни маршрути. В Дебелец са залети стадионът и индустриалната зона, квартал „Асенов“ също.
През нощта във Велико Търново бе обявено бедствено положение заради интензивните валежи.
7 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Знаете ли колко пари се отпускат за почистване на коритата, без да има никакво почистване ?
Знаете ли колко километри брегове са "укрепени" само на книга ?
Коментиран от #13
13:59 23.05.2026
