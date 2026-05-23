Иван Демерджиев: Няма информация за жертви след наводненията

23 Май, 2026 13:32 1 859 18

Евакуацията била превантивна

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма информация за жертви след наводненията в Търновска и Габровска област, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, цитиран от бТВ.

По неговите думи евакуацията в населените места е превантивна.

"Правим всичко необходимо и възможно да се действа превантивно, за да не допуснем жертви. Екипите на място работят, за да установят последиците от наводненията и съответно ще започнем отстраняването им по най-бързия начин. Хубавото е, че прогнозата е да спадат нивата на реките, но следим внимателно процеса и в Габровска, и в Търновска област", каза Демерджиев.

Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец" в Габрово заради проливния дъжд на 22 срещу 23 май. По-късно вечерта Община Габрово обяви бедствено положение за части от общината заради проливните валежи.

Река Янтра излезе от коритото си през нощта, много места, къщи и дворове по поречието ѝ са залети, съобщиха сутринта от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Входът на града откъм Стара Загора е затворен, изградени са обходни маршрути. В Дебелец са залети стадионът и индустриалната зона, квартал „Асенов“ също.

През нощта във Велико Търново бе обявено бедствено положение заради интензивните валежи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЛЕД САТАНИНСКАТА БАНГАРАНГА

    13 11 Отговор
    Господ ни наказва.

    Коментиран от #6

    13:35 23.05.2026

  • 2 Говедо

    7 5 Отговор
    тъпо, това са съсипани животи

    13:38 23.05.2026

  • 3 Ах ! -------------- х

    6 4 Отговор
    Как ми харасва !

    Това !

    Имало !

    Господ !

    13:38 23.05.2026

  • 4 ДоДо

    5 2 Отговор
    Тука ни издави нощеска имаше ALERT. Лека полека се стабилизират нещата.

    13:38 23.05.2026

  • 5 Алоо

    14 1 Отговор
    Кой изяза горите дето спираха воата, кой бе , а , кой ?!

    13:43 23.05.2026

  • 6 оня с коня

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "СЛЕД САТАНИНСКАТА БАНГАРАНГА":

    Въпросът е Защо такива като тебе чакате Господ да ви наказва,а не се САМОНАКАЗВАТЕ?И е казано:"Не споменавай напразно Името Сатанинско",ама вие "Винету" не сте чели,камо ли Библията...

    13:48 23.05.2026

  • 7 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    9 4 Отговор
    Таня Венкова Христова е български политик от ГЕРБ, кмет на Габрово от 2011 г.
    Знаете ли колко пари се отпускат за почистване на коритата, без да има никакво почистване ?
    Знаете ли колко километри брегове са "укрепени" само на книга ?

    Коментиран от #13

    13:59 23.05.2026

  • 8 янтра

    13 0 Отговор
    се превръща в ганг заради многото индуси

    13:59 23.05.2026

  • 9 Е, нищо

    4 1 Отговор
    скоро ще има.

    14:18 23.05.2026

  • 10 .....

    3 1 Отговор
    Няма бе, ние знаеме плуване.

    14:27 23.05.2026

  • 11 Никой

    6 1 Отговор
    Искам да разбера при проведения телефонен разговор между Радев и Тръмп , какво му е отговорил американеца ? Защото зеления ч. ни осведоми само какво той е казал . Остава съмнението ,че Тръмп може и да не знае , че е говорил по телефона с чорапа .

    14:50 23.05.2026

  • 12 Иван

    3 0 Отговор
    Дремеджиев, като пропуснем събота, неделя и от понеделник, нова спец акция в цялата страна! Бог да ви прости, окончателно и трайно!

    14:51 23.05.2026

  • 13 При ГЕРБнямаше наводнения

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    Не обвеняваха ни Петроханци ни шарлатани ни отрочета ни зелени чорапи ами се справяха А кмета се избира от населението на града /Като няма по кадърни Тя ще е

    15:00 23.05.2026

  • 14 ИВАН

    9 1 Отговор
    Лошите комунисти садяха дървета, терасираха, градяха подпорни стени ... имаше някаква грижа за предпазване от такива стихии, а сега, само секат дървета и нищо друго не правят и се чудят от къде им е дошло.

    Коментиран от #15

    15:08 23.05.2026

  • 15 Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "ИВАН":

    Ванка, съгласен съм с коментара ти, но не е само това!

    За да има ремонти, контрол, работа и мисъл за тоя нашият народ, на първо място трябва да го управляват българофили и родолюбци!
    А те вече близо 4 десетилетия ни управляват чуждопоклонни, престъпни и продали се ангибългари!
    Пример:
    Гюров и неински отидоха в укрия да подаряват български кинти на зеления нацист, когато държавата ни е пред закриване?!
    Не просто няма ремонти на язовири и речни диги, всичко е оставено на самотек и пълен разпад!
    Дървената мафия сече горите, а и всичко останало се краде!
    Затова положения като текущото, за съжаление няма да са прецедент!

    Когато народът български поиска най-сетне истинска справедливост и българофили, да го управляват, ще се активизира и ще се постарае това да се случи!
    Ако "бангирангите" (демонични песни) и непукизмът са приоритет на нашият народ, тогава не трябва да се оплаква от случващото се в страната!

    15:22 23.05.2026

  • 16 коко

    1 1 Отговор
    Сечете горите да си напълните гушките а после ревете...Стара истина е че не може онова нещо да е между краката а душата да е в рая!

    16:13 23.05.2026

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Радев върви на място при хората нали те избраха хората сега се криеш

    16:15 23.05.2026

  • 18 Важно е украинците да живеят безплатно

    0 2 Отговор
    в 5 звездни хотели. А това, че хората дали живота си за България и загубили домове и покъщина, ще прекарат остатъка от живота си във фургони и мизерия, няма никакъв проблем...

    16:23 23.05.2026

Новини по градове:
