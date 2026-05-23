Ролан Гарос посреща тенис величието Новак Джокович още в първия ден

Тази неделя, 24 май, феновете ще станат свидетели на истински спектакъл, когато Новак Джокович, рекордьорът с 24 титли от Големия шлем, ще стъпи на легендарните кортове на Ролан Гарос.

Официалният старт на битките на централния корт „Филип Шатрие“ е насрочен за 13:00 часа българско време, но най-голямото име в турнира ще излезе под светлините на прожекторите във вечерната сесия. Очаква се Джокович да започне своя първи мач след 21:00 часа, когато атмосферата на Ролан Гарос е най-електризираща.

Сърбинът, който пристига като действащ шампион, е решен да защити титлата си и да добави още един трофей към внушителната си колекция. Амбицията и опитът на Джокович го превръщат в основен фаворит, а феновете тръпнат в очакване да видят дали ще успее да покори отново червената настилка на Париж.