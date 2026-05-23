Джартов: Нивото на река Росица близо до Севлиево се покачва, има опасност и от свлачища

Обявено е бедствено положение във Велико Търново и Габрово още снощи. Днес и Априлци обяви бедствено положение. Ситуацията продължава да бъде доста динамична, каза в ефира на bTV гл. ком. Александър Джартов, директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението".
„Нивата на реките в Габровска област започнаха да падат през нощта. Независимо от това към настоящия момент фокусът ни е река Росица близо до Севлиево, която се покачва“, каза Джартов.
„Към настоящия момент няма непосредствена опасност, но независимо от това, дори и при най-малкия признак, се евакуират хора“, допълни той.
„Нивата на част от реките във Великотърновско също намаляват. Река Янтра обаче все още задържа и леко покачва нивото си. Отводняват се мазета и приземни етажи“, изброи гл. ком. Александър Джартов.
Той отправи апел към хората в най-засегнатите райони да се доверят на властите. Джартов посъветва да не се предприемат пътувания освен ако не е крайно наложително.
„Има опасност вследствие на големите дъждове да се активизират и свлачища“, предупреди гл. ком. Александър Джартов.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 над с. Угорелец
Коментиран от #6, #8
13:35 23.05.2026
3 СЛЕД САТАНИНСКАТА БАНГАРАНГА
13:37 23.05.2026
4 Правете,
13:41 23.05.2026
5 Кой Си Опра !
Там ?
13:43 23.05.2026
6 Бангаранга !
До коментар #2 от "над с. Угорелец":Да Живее !
България !
13:44 23.05.2026
7 Хари
Не е само до ТЕЛЕФОНИ! Пипе няма, Джартов, пипе! Бегай по водата, Джартов!
15:02 23.05.2026
8 строителната мафия
До коментар #2 от "над с. Угорелец":с тия свлачища пак добре ще се нагушим!
15:32 23.05.2026
9 Господ !
Отводнителните Системи !
Нито Да Ги Поддържа !
Имаше Един ТОШО !
Направи !
Каквото Можа !
Но Другите Го свалиха !
И Си Казаха !
След Нас !
И Потоп !
16:41 23.05.2026
10 Ако Мине !
Или Ураган !
Като ония !
От Щатите !
Незнам !
Какво !
Ще Кажат !
16:46 23.05.2026