Джартов: Нивото на река Росица близо до Севлиево се покачва, има опасност и от свлачища

23 Май, 2026 13:21

Обявено е бедствено положение във Велико Търново, Априлци и Габрово

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Обявено е бедствено положение във Велико Търново и Габрово още снощи. Днес и Априлци обяви бедствено положение. Ситуацията продължава да бъде доста динамична, каза в ефира на bTV гл. ком. Александър Джартов, директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението".

„Нивата на реките в Габровска област започнаха да падат през нощта. Независимо от това към настоящия момент фокусът ни е река Росица близо до Севлиево, която се покачва“, каза Джартов.

„Към настоящия момент няма непосредствена опасност, но независимо от това, дори и при най-малкия признак, се евакуират хора“, допълни той.

Нивата на част от реките във Великотърновско също намаляват. Река Янтра обаче все още задържа и леко покачва нивото си. Отводняват се мазета и приземни етажи“, изброи гл. ком. Александър Джартов.

Той отправи апел към хората в най-засегнатите райони да се доверят на властите. Джартов посъветва да не се предприемат пътувания освен ако не е крайно наложително.

„Има опасност вследствие на големите дъждове да се активизират и свлачища“, предупреди гл. ком. Александър Джартов.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 над с. Угорелец

    7 0 Отговор
    не остана гора, Кой я изряза не знам, но горските са в делаверата

    Коментиран от #6, #8

    13:35 23.05.2026

  • 3 СЛЕД САТАНИНСКАТА БАНГАРАНГА

    6 1 Отговор
    Господ ни наказва.

    13:37 23.05.2026

  • 4 Правете,

    4 1 Отговор
    каквото трябва в такива случаи, некадърници.

    13:41 23.05.2026

  • 5 Кой Си Опра !

    3 0 Отговор
    Байряка !

    Там ?

    13:43 23.05.2026

  • 6 Бангаранга !

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "над с. Угорелец":

    Да Живее !

    България !

    13:44 23.05.2026

  • 7 Хари

    1 0 Отговор
    Джартов то нивото се покачва, ама онова, за дето се похарчиха милиони народна пара, пак и отново не работи!
    Не е само до ТЕЛЕФОНИ! Пипе няма, Джартов, пипе! Бегай по водата, Джартов!

    15:02 23.05.2026

  • 8 строителната мафия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "над с. Угорелец":

    с тия свлачища пак добре ще се нагушим!

    15:32 23.05.2026

  • 9 Господ !

    1 0 Отговор
    Няма Да ти Направи !

    Отводнителните Системи !

    Нито Да Ги Поддържа !

    Имаше Един ТОШО !

    Направи !

    Каквото Можа !

    Но Другите Го свалиха !

    И Си Казаха !

    След Нас !

    И Потоп !

    16:41 23.05.2026

  • 10 Ако Мине !

    1 0 Отговор
    Едно Торнадо !

    Или Ураган !

    Като ония !

    От Щатите !

    Незнам !

    Какво !

    Ще Кажат !

    16:46 23.05.2026

