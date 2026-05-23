Мерц провежда политика в интерес на Украйна, а не на Германия

23 Май, 2026 17:20 2 029 31

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Тино Хрупала заяви, че данъкоплатците на Германия плащат 100 милиарда евро за Киев

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Тино Хрупала заяви, че канцлерът Фридрих Мерц провежда политика в интерес на Украйна.

„Канцлерът Мерц провежда политика в интерес на Украйна. Ние провеждаме политика в интерес на Германия“, каза той във видео обръщение, публикувано в X.

Хрупала припомни, че миналия петък фракцията на AfD в Бундестага поиска топлоелектрическата централа „Северен поток“ да не бъде прехвърляна на Украйна. „Трябва ни тя, за да получаваме газ от „Северен поток“ в бъдеще“, подчерта лидерът на AfD. „Нашите данъкоплатци плащат 100 милиарда евро за Украйна.“ „Изграждането на „Северен поток“ струваше приблизително 18 милиарда евро, а тръбопровод, жизненоважен за нашата индустрия, беше взривен“, припомни политикът. В този контекст той отбеляза, че са идентифицирани седем заподозрени в терористичната атака срещу газопровода, като петима от тях са на свобода в Украйна.

„Поискахме създаването на комисия, която да разследва [терористичната атака] и да поискаме извършителите да бъдат наказани“, отбеляза Чрупала. „Не трябва да възнаграждаваме атаките срещу енергийната инфраструктура и суверенитета“, добави той, призовавайки властите да не дават на Киев топлоелектрическата централа „Северен поток“.

Лидерът на „Алтернатива за Германия“ се противопостави и на предложението на Мерц да предостави на Украйна специален статут на „асоцииран член“ в ЕС. „Това е грешен курс на действие“, каза той. Според Чрупала конфликтът в Украйна първо трябва да бъде разрешен по дипломатически път и да се установи стабилен световен ред в Европа.


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 живпедерас

    51 5 Отговор
    е тое мерц

    Коментиран от #15, #30

    17:23 23.05.2026

  • 2 Мерц

    49 7 Отговор
    си е крипто фашага-расист. Работи за утвърждаване на фашизма като единствена идеология в ЕС.

    17:25 23.05.2026

  • 3 Пич

    42 5 Отговор
    Мерц не се прави на кретен!!! Мерц не се прави и на идиот!!! Но Мерц ще прави саксофон, ако Зелю го нахока да му прави!!!

    17:29 23.05.2026

  • 4 мерквел

    42 3 Отговор
    Е, шмерц е обикновен редови слуга.Прави каквото му наредят господарите

    17:34 23.05.2026

  • 5 Копейкин

    8 48 Отговор
    Алис Вайдел-шефката на Алтернатива за Германия е лессбийка омъжена за циганка от Шри Ланка.
    Русофили,сър.

    Коментиран от #7, #18, #21

    17:36 23.05.2026

  • 6 Чичо

    25 2 Отговор
    Никъв Мерц не е тоа!
    Даже не мое да бъде на Мерца резервната гума!

    17:38 23.05.2026

  • 7 Паветник!

    36 2 Отговор

    До коментар #5 от "Копейкин":

    Какво да прави жената, като всички сте рендерасти?

    Коментиран от #9

    17:40 23.05.2026

  • 8 Емил

    33 3 Отговор
    Гласът на разума в Германия започна да се чува!!!

    17:43 23.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хмммм

    24 4 Отговор
    Meрц е социалистически кърлеж. Каква политика да провежда? Щом са приятели със Зелински, значи и той е социалист.

    17:45 23.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    28 3 Отговор
    За квот плати БлекРок за тва ...

    17:47 23.05.2026

  • 12 СлагамГо на теб

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гресирана ватенка":

    с кеф!!!!

    Коментиран от #14, #16

    17:51 23.05.2026

  • 13 Владо

    9 5 Отговор
    Ами парите са у зеленски а не в германоговорящите араби около Фридрих щрасе

    Коментиран от #19

    17:55 23.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Миролюб Войнов,аналитик

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "живпедерас":

    Що ти ....балл ли си го ?Плаща ли порядъчно ?

    17:58 23.05.2026

  • 16 стоян георгиев

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "СлагамГо на теб":

    Малко ми е неудобно .но може ли и аз да се наредя ?

    17:59 23.05.2026

  • 17 Учуден

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гресирана ватенка":

    "което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш"

    Ти така ли правиш - независимо от всичко продължаваш да си го слагаш. Уви не всички са козячета - джендърчета и има работи които им пречат.

    18:00 23.05.2026

  • 18 АнтроПолог

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Копейкин":

    Жълтопаветен небинарен козяк,дъжд ли те е валял или по природа така си пахнеш на мокро некъпано куче ?

    18:01 23.05.2026

  • 19 Зевзек

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Владо":

    "Ами парите са у зеленски"

    Зеления пигмей за това ли проси постоянно - щото парите били в него.

    18:03 23.05.2026

  • 20 Шваба

    13 2 Отговор
    "Канцлерът Мерц провежда политика в интерес на Украйна"

    Никаква политика не провежда - изпълнява каквото наредят господарите - все пак никой не е отменял окупацията на Германия и канцлер-акт.

    18:06 23.05.2026

  • 21 Учуден

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Копейкин":

    "е лессбийка омъжена за циганка от Шри Ланка"

    Ами за кого да се омъжи като всички евролиберали са също омъжени за цигани от Африка.

    Коментиран от #22, #23

    18:09 23.05.2026

  • 22 Копей

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Учуден":

    Кво повтаряш като не)нормален?🥳🤡😂🤣🤣

    Коментиран от #24, #31

    18:19 23.05.2026

  • 23 койдазнай

    4 8 Отговор

    До коментар #21 от "Учуден":

    Ами да. Мъжете са предпочели дори Урсула, пред тая. Как вайдел не се самоубила при това положение, си е направо загадка.

    18:19 23.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Читател

    5 2 Отговор
    А добър ден сега ли го разбирате това.

    18:33 23.05.2026

  • 26 Сащ

    1 2 Отговор
    Па фногу есну..он ки цепи пурету цсус тоака шушлек...доожджа и на джерманиту слет джедзаруванету да баде далаверусана...

    18:37 23.05.2026

  • 27 Обикн. читател

    7 2 Отговор
    Мерц,дълга гнидо,дядо ти сигурно ти е говорил за 1945г. когато бяхте бити и още нещо...Не предизвикай президента на РФ,за да не ви търсим там някъде в развалините.Изгонете ниският индивид от компанията си,оставете го без хляб и вода изолиран,за да му дойде акъла, колкото и малко да е останал.

    18:44 23.05.2026

  • 28 Мишел

    4 4 Отговор
    Ударен е ключов химически завод в Русия - „Метафракс Кемикъл“, разположен в Пермския регион, на около 1700 километра от украинската граница. Според руски източници атаката е била извършена с дронове на далечен обсег. Заводът се намира в град Губаха в Пермския край – дълбоко във вътрешността на Русия, което прави атаката една от най-дълбоките украински операции от началото на войната.

    18:45 23.05.2026

  • 29 Горски

    11 3 Отговор
    Нагло, по-нагло, най-нагло, супер нагло, ултра нагло, украинец. Кога най-накрая тия мръсни б... ще разберат простата истина - никой за нищо не им е длъжен. Не, те не водят, нашата война, водят своята война, за която сами са си виновни, а ние даже им помагаме. Николай Азаров, когато направи много сериозен анализ, че само от предприсъединителен Договор към ЕС, Укр. ще загуби 200 млрд. долара и отказа при подобни загуби за икономиката въпросните условия на ЕС. За разлика от нашата Куневица и Костов. Този беше поводът за "Майдана" в Укр. и последвалите събития. Западът винаги ограбва по-малките ако не може следват революции и военни конфликти. А коментарите на германските граждани в германските медии са, че не желаят каквото и да било членство на Украйна в ЕС - нито асоциирано, нито никакво. Искат единствено тоя престъпник да спре войната и да си прибере бежанците, които не само източват социалната им система, но по-ранните скоро ще могат и да поискат гражданство.

    18:45 23.05.2026

  • 30 Уффф

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "живпедерас":

    то пък щото Путин не е живпедерас. Дори в русия вече се дава гласност на различната му ориентация 😄😉

    18:48 23.05.2026

  • 31 Русофилите

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Копей":

    са ошашавени от безнадеждното положение и катастрофата на Русия и не знаят вече какво да напишат :)

    18:52 23.05.2026

