Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Тино Хрупала заяви, че канцлерът Фридрих Мерц провежда политика в интерес на Украйна.
„Канцлерът Мерц провежда политика в интерес на Украйна. Ние провеждаме политика в интерес на Германия“, каза той във видео обръщение, публикувано в X.
Хрупала припомни, че миналия петък фракцията на AfD в Бундестага поиска топлоелектрическата централа „Северен поток“ да не бъде прехвърляна на Украйна. „Трябва ни тя, за да получаваме газ от „Северен поток“ в бъдеще“, подчерта лидерът на AfD. „Нашите данъкоплатци плащат 100 милиарда евро за Украйна.“ „Изграждането на „Северен поток“ струваше приблизително 18 милиарда евро, а тръбопровод, жизненоважен за нашата индустрия, беше взривен“, припомни политикът. В този контекст той отбеляза, че са идентифицирани седем заподозрени в терористичната атака срещу газопровода, като петима от тях са на свобода в Украйна.
„Поискахме създаването на комисия, която да разследва [терористичната атака] и да поискаме извършителите да бъдат наказани“, отбеляза Чрупала. „Не трябва да възнаграждаваме атаките срещу енергийната инфраструктура и суверенитета“, добави той, призовавайки властите да не дават на Киев топлоелектрическата централа „Северен поток“.
Лидерът на „Алтернатива за Германия“ се противопостави и на предложението на Мерц да предостави на Украйна специален статут на „асоцииран член“ в ЕС. „Това е грешен курс на действие“, каза той. Според Чрупала конфликтът в Украйна първо трябва да бъде разрешен по дипломатически път и да се установи стабилен световен ред в Европа.
