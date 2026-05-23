Най-важно е да спасим мостовете, каза кметът на Априлци Тихомир Кукенски

23 Май, 2026 18:04 1 280 10

От коритата си през нощта са излезли реките Острешка и Видима

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Още е много рано да кажа какви са материалните щети. В момента първо се борим с последствията. Най-важни са мостовете, защото там са най-конфликтните точки заради падналите дървета и струпаните дънери в реките. Това каза кметът на Априлци Тихомир Кукенски за БТА. По думите му вследствие на проливните дъждове всички мостове в засегнатия район са застрашени, а един пешеходен мост вече е бил отнесен от придошлата река.

В старопланинската община беше обявено частично бедствено положение, след като през изминалото денонощие там паднаха 86 л/кв. метър дъжд. От коритата си през нощта са излезли реките Острешка и Видима, припомня БТА.

„Успяхме да спасим следващия пешеходен мост надолу по течението. Изпратихме машини по останалите мостове, за да разчистват дънерите и падналите дървета“, каза още Кукенски. По думите му валежите продължават, което допълнително усложнява обстановката. Кметът допълни, че поддържа постоянна връзка с Община Севлиево, тъй като река Видима, се влива в р. Росица и съществува опасност от покачване на нивото и в района там.

В разчистването участват жители на населеното място, както и наличната техника. Почиства се с тежка техника, като на терен са екипи на пожарната, местното доброволно формирование, Общината, Държавно горско стопанство „Русалка". „Цялото население е на крак. Който има багер, камион или друга техника, помага“, добави Кукенски.

При обход през нощта между 4:00 и 5:00 сутринта е спасена от дома си 81-годишната Иванка Димова. Водата в дома ѝ е достигнала почти до гърдите ѝ, а спасителите са я извадили през прозореца, тъй като вратата не можело да бъде отворена заради напора на водата, разказа кметът.

Към момента в общината няма затруднения с електро и водоподаването. Няма компрометирана асфалтова настилка, но дъждовете са отнесли голяма част от насипания с трошен камък банкет и ще има забавяне в мащабния ремонт на третокласния път, свързващ Априлци и Калофер, който се извършва в момента, добави Кукенски.

Работата по разчистване на две свличания на земна маса по пътя до хижа „Плевен", където по последна информация има трима туристи, продължава и в момента.

Отменени са предварително обявените чествания по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание, на които трябваше да присъства и президентът Илияна Йотова.

Кметът на Априлци съобщи, че е получил обаждане от президента Илияна Йотова с предложение за съдействие. Според него след овладяване на ситуацията ще бъде необходима държавна помощ за възстановяване на щетите.

Валежите продължават и в момента, а ситуацията е динамична. Бедственото положение ще остане в сила, докато нивото на реките не спадне, посочи още Тихомир Кукенски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде се скри Борисов?

    12 3 Отговор
    Защо Борисов не е при бедстващите хора?

    Коментиран от #2, #9

    18:05 23.05.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Къде се скри Борисов?":

    Те там са само от племето на бангарангите, гласоподаватели на Пеевски. 🦍🦍🦍🥳🐖👍

    Коментиран от #8

    18:11 23.05.2026

  • 3 венци пияндето

    12 5 Отговор
    защо ще спасяваме мостовете?

    техника ли няма, инженери ли няма , нови мостове да построят ? ами ще караме със 100 годишни мостове!

    прав беше тато че това което ви е оставил , вие сега не можете го боядиса!

    ще спасявал стари мостове?!?!

    Коментиран от #10

    18:11 23.05.2026

  • 4 Факт

    8 6 Отговор
    Къде е пилота и бангаранга

    18:11 23.05.2026

  • 5 Софиянци се изнесоха към Гърция

    8 0 Отговор
    Няма доброволци!

    18:16 23.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 az СВО Победа 81

    7 3 Отговор
    "Бангаранга", а?

    Прекланяйте се още пред Сатаната!

    18:20 23.05.2026

  • 8 разбрах

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Спасението на давещите се, е в ръцете на самите давещи се.

    18:20 23.05.2026

  • 9 Ку-ку

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Къде се скри Борисов?":

    Имате си нов "вожд".....питайте го него защо не е на място.... 🤣🤣🤣🚀🚀🚀

    18:21 23.05.2026

  • 10 Никой не казва

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "венци пияндето":

    Защо КМЕТА не е почистил реките и деретата, защо клоните са на моста. Така ли пази мостовете.

    20:13 23.05.2026

