Най-важно е да спасим мостовете, каза кметът на Априлци Тихомир Кукенски

Още е много рано да кажа какви са материалните щети. В момента първо се борим с последствията. Най-важни са мостовете, защото там са най-конфликтните точки заради падналите дървета и струпаните дънери в реките. Това каза кметът на Априлци Тихомир Кукенски за БТА. По думите му вследствие на проливните дъждове всички мостове в засегнатия район са застрашени, а един пешеходен мост вече е бил отнесен от придошлата река.
В старопланинската община беше обявено частично бедствено положение, след като през изминалото денонощие там паднаха 86 л/кв. метър дъжд. От коритата си през нощта са излезли реките Острешка и Видима, припомня БТА.
„Успяхме да спасим следващия пешеходен мост надолу по течението. Изпратихме машини по останалите мостове, за да разчистват дънерите и падналите дървета“, каза още Кукенски. По думите му валежите продължават, което допълнително усложнява обстановката. Кметът допълни, че поддържа постоянна връзка с Община Севлиево, тъй като река Видима, се влива в р. Росица и съществува опасност от покачване на нивото и в района там.
В разчистването участват жители на населеното място, както и наличната техника. Почиства се с тежка техника, като на терен са екипи на пожарната, местното доброволно формирование, Общината, Държавно горско стопанство „Русалка". „Цялото население е на крак. Който има багер, камион или друга техника, помага“, добави Кукенски.
При обход през нощта между 4:00 и 5:00 сутринта е спасена от дома си 81-годишната Иванка Димова. Водата в дома ѝ е достигнала почти до гърдите ѝ, а спасителите са я извадили през прозореца, тъй като вратата не можело да бъде отворена заради напора на водата, разказа кметът.
Към момента в общината няма затруднения с електро и водоподаването. Няма компрометирана асфалтова настилка, но дъждовете са отнесли голяма част от насипания с трошен камък банкет и ще има забавяне в мащабния ремонт на третокласния път, свързващ Априлци и Калофер, който се извършва в момента, добави Кукенски.
Работата по разчистване на две свличания на земна маса по пътя до хижа „Плевен", където по последна информация има трима туристи, продължава и в момента.
Отменени са предварително обявените чествания по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание, на които трябваше да присъства и президентът Илияна Йотова.
Кметът на Априлци съобщи, че е получил обаждане от президента Илияна Йотова с предложение за съдействие. Според него след овладяване на ситуацията ще бъде необходима държавна помощ за възстановяване на щетите.
Валежите продължават и в момента, а ситуацията е динамична. Бедственото положение ще остане в сила, докато нивото на реките не спадне, посочи още Тихомир Кукенски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде се скри Борисов?
Коментиран от #2, #9
18:05 23.05.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Къде се скри Борисов?":Те там са само от племето на бангарангите, гласоподаватели на Пеевски. 🦍🦍🦍🥳🐖👍
Коментиран от #8
18:11 23.05.2026
3 венци пияндето
техника ли няма, инженери ли няма , нови мостове да построят ? ами ще караме със 100 годишни мостове!
прав беше тато че това което ви е оставил , вие сега не можете го боядиса!
ще спасявал стари мостове?!?!
Коментиран от #10
18:11 23.05.2026
4 Факт
18:11 23.05.2026
5 Софиянци се изнесоха към Гърция
18:16 23.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 az СВО Победа 81
Прекланяйте се още пред Сатаната!
18:20 23.05.2026
8 разбрах
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Спасението на давещите се, е в ръцете на самите давещи се.
18:20 23.05.2026
9 Ку-ку
До коментар #1 от "Къде се скри Борисов?":Имате си нов "вожд".....питайте го него защо не е на място.... 🤣🤣🤣🚀🚀🚀
18:21 23.05.2026
10 Никой не казва
До коментар #3 от "венци пияндето":Защо КМЕТА не е почистил реките и деретата, защо клоните са на моста. Така ли пази мостовете.
20:13 23.05.2026