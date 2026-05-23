Участници в предстоящия антиправителствен протест, организиран от студенти, отиват към Белград

Участници в предстоящия антиправителствен протест, организиран от студенти, отиват към Белград

23 Май, 2026 17:47 772 5

Организаторите призовават за бдителност

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова

Участници в предстоящия антиправителствен протест в Сърбия, първи за годината, който започва в 18 ч. местно време (19 ч. българско време), се придвижват организирано или поединично към пл. "Славия" в Белград.

Сборните пунктове са разположени на четири локации в сръбската столица, но много хора идват към Белград от други сръбски градове с личните си автомобили или друг вид частен транспорт.

Публикации в профила в Инстаграм "Студенти, участващи в блокадата" указват места за първа помощ, тъй като организиторите на протеста се опасяват от възможни провокации и прояви на насилие.

"Пазете се! Пазете и другите (около вас)!", пише в публикациите.

По-рано днес беше съобщено, че жп транспортът в страната е временно преустановен. В последствие бе уточнено, че причината е "анонимен сигнал за поставени взривни устройства във всички пристигащи влакове и депа", което е довело до спирането на железопътния трафик.

Сръбското правителство е спирало железопътния транспорт два пъти в миналото преди студентски протести, които са част от голямо движение, създало се след срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, а един бе тежко ранен, припомня ДПА.

Сръбски студенти застанаха начело на протестиращи, които призовават президента на страната Александър Вучич да подаде оставка заради трагедията и обвиняват правителството в небрежност и корупция.

Правителството отговори на протестите с жестоки репресии срещу демонстрантите и произволни арести на организатори и поддръжници, отбелязва още ДПА.

"Студентите побеждават" е основното мото на днешния протест, изписано върху транспаранти, тениски или флаери, които гражданите носят.

На пл. "Славия" – основната локация на днешната демонстрация – е построена специална сцена за ораторите, а на нея е поставен транспарант с надпис "Студентите побеждават".

"Не искаме кой знае колко, нека да бъдат насрочени избори, не може да продължаваме да живеем в тази страна, управлявана от хора без морал и без ясна и честна визия за бъдещето", каза пред БТА 34-годишният Моимир Баялович, който е дошъл от Зренянин, за да участва в днешния протест.

Двадесет и две годишната Ивана Гърлич пристигна в Белград с колело от Араджеловац и сподели пред БТА, че ѝ е доставило истинско удоволствие да измине разстоянието от около 70 километра, наслаждавайки се на хубавата сръбска природа в околността.

"Минах покрай телевизионната кула на хълма Авала край Белград, където макар и за кратко бе спуснат транспарант, на който също пише "Студентите побеждават!", каза Гърлич.

Пред Правния факултет в Белград, един от сборните пунктове на протеста, студентите отбелязаха днес рождения ден на 90-годишен мъж, който бе ранен преди дни по време на друг протест, но вече отново е на крака, предава регионалната телевизия Ен1.

От сутринта в целия град има засилено полицейско присъствие, включително и в "Пионерския парк", където привърженици на президента Александър Вучич се събраха, за да му окажат подкрепа.

Транспарант "Ние сме с Вучич!" издигнаха и сърби в Северна Македония по време на специално организирано шествие, което се проведе днес в ранния следобед в Куманово.

По информация на портала „Локално“ от Северна Македония стотици граждани са се събрали в Куманово, за да изразят подкрепата си за сръбския президент. На шествието е имало знамена на Сърбия и Северна Македония, както и транспаранти, на които е пишело, че Скопие и Куманово са с Вучич.


  • 1 Споко

    12 0 Отговор
    Нямат банани. Баба ВикиКурабията ще ги нахрани с курабии и банани.

    17:57 23.05.2026

  • 2 Планирана почивка

    7 1 Отговор
    Изборите в България минаха и заминаха, държавата е в хватка и покорна. И продължават тормоза в Сърбия.

    18:02 23.05.2026

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Как слухтим какво става у съседа, като гладни мастии , които чакат да видят, дали съседа ще заколи телето и да им подхвърли нещо!

    18:32 23.05.2026

  • 4 Спецназ

    4 1 Отговор
    Малоумните сръбе искат като нас да се закачат за еврото,
    и после да плащат двойно за всичко!
    ТИЯ МАЛОУМНИ ЛИ СА??

    ДЕмокраЦия, БАЦЕ!

    18:45 23.05.2026

  • 5 Гост

    2 1 Отговор
    Студентите и в Унгария закопаха страната си.

    20:06 23.05.2026

