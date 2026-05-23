  Тема: Украйна

Захарова: Би Би Си отказа да посети мястото на трагедията в Старобелск

23 Май, 2026 15:27 2 829 126

  • старобелск-
  • мария захарова-
  • посещение-
  • медии-
  • русия-
  • cnn-
  • bbc

CNN е "на почивка"

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Би Би Си официално отказа да посети мястото на трагедията в Старобелск, а CNN е „на почивка“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Би Би Би Си официално отказа да посети Старобелск“, написа дипломатът в своя Telegram канал. „CNN е на почивка“, пошегува се Захарова, намеквайки, че от компанията също не са получени заявки. Дипломатката придружи текстовото съобщение с изображение от финала на детския сериал „Ералаш“ с надпис „Това е всичко!“

По-рано, в отговор на неверните твърдения на западняци пред Съвета за сигурност на ООН, че не е имало удари на украинските въоръжени сили по колежа в Старобелск, ЛНР, руската страна започна да организира посещение на мястото на трагедията за чуждестранни кореспонденти.


  • 1 Последния Софиянец

    82 25 Отговор
    Би Би Си са заети в Буча

    Коментиран от #7, #14, #36, #110

    15:30 23.05.2026

  • 2 Смешник

    87 23 Отговор
    Е как няма да откажат За тях Зеления клоун е бог

    Коментиран от #35, #44

    15:30 23.05.2026

  • 3 Гост

    89 16 Отговор
    Щраусите заравят глави в пясъка.

    Коментиран от #40

    15:30 23.05.2026

  • 4 Българин

    38 89 Отговор
    Захарова да закара там смахнатите тролове копейкаджий на Факти.

    Коментиран от #10, #115

    15:31 23.05.2026

  • 5 Право там

    58 18 Отговор
    Ами посетете вие Б Б С

    Коментиран от #38

    15:31 23.05.2026

  • 6 Факт

    94 26 Отговор
    Лицемерието на англисаксите ме отвращава

    Коментиран от #117

    15:32 23.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кореспондент на ББС

    66 16 Отговор
    Шефът каза да слушаме Зеленко.

    15:33 23.05.2026

  • 9 Герги

    32 71 Отговор
    Много избирателно ги каните...защо не ги поканихте в градовете които изравнихте със земята,там хора е нямало,само кучета и котки...

    Коментиран от #67

    15:33 23.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 смях в залата

    28 65 Отговор
    Мара да покани чуждите журналисти в Украйна за да видят точните попадения на великите руски ракети. Уцелват без проблем апартамент на определен етаж и определен вход.

    Коментиран от #32

    15:34 23.05.2026

  • 12 Хаха

    24 58 Отговор
    Че защо да идват, да ви гледат декорацията ли....

    Коментиран от #53, #82

    15:34 23.05.2026

  • 13 Урсулианец

    62 17 Отговор
    Не е демократично да се отразяват новини, в ущърб на европейският диктат.

    Коментиран от #118

    15:35 23.05.2026

  • 14 Театъра Буча

    61 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма ли най-накрая да получим списъка на тези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят?! (видео)

    «Искаме да получим списък с имената на онези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят. Не го получихме, въпреки че се обърнахме към най- различни структури.
    Аз лично помолих генералния секретар на ООН, в присъствието на всички членове на Съвета за сигурност, да използва своя авторитет, за да направи едно не много трудно нещо — да вземе списъка. До момента не сме получили нищо. Къде са доказателствата Ви? И до ден днешен- нищо. Млъкнахте и забравихте театъра. Всичко е бил фалш».
    Сергей Лавров

    Коментиран от #21, #25, #61

    15:37 23.05.2026

  • 15 зИленски

    37 18 Отговор
    И АЗ СЪМ НА ПОЧИВКА
    СКОРО И В ЗАТВОРА
    НАДЯВАМ СЕ
    ДАНО МОИТЕ НЕ МЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕДИ ТОВА

    15:37 23.05.2026

  • 16 Сцепен и пробит шекел

    54 15 Отговор
    ВСИЧКИ УКРАЙНСКИ НАВЛЕЦИ -ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #22, #28, #47, #59, #86, #121

    15:39 23.05.2026

  • 17 Поканете от Лаос ,Куба и Никарагуа

    13 39 Отговор
    Блатари мръсни.Вкарсхте в общежитието оператори на дронове.

    Коментиран от #71

    15:39 23.05.2026

  • 18 Анонимен

    8 18 Отговор
    Журналистите трябваше да ходят на всички подобни "инциденти". ВВС официално се отказват от право на мнение по въпроса!

    15:40 23.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Така, така

    34 10 Отговор
    ББС са ангажирани с новината за трите митнически кучета, които Британците ще пратят у нас.
    Най-малко 350 журналисти отразяват събитието и нямат свободни кадри.

    15:40 23.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Демократ

    16 23 Отговор
    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #55, #60

    15:43 23.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Аха

    13 34 Отговор

    До коментар #14 от "Театъра Буча":

    С.Лавров да си е.е майккката.

    15:44 23.05.2026

  • 26 Пламен

    18 29 Отговор
    Таз пача ли каза в началото на февруари ,2022 :
    -Всеки , който си мисли , че РъФъ ще нападне Украйна е дебил.

    На таз ли да вярваме ?!

    15:45 23.05.2026

  • 27 Име

    15 15 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    Коментиран от #57

    15:46 23.05.2026

  • 28 Блйху

    12 25 Отговор

    До коментар #16 от "Сцепен и пробит шекел":

    Срещнеш ли копейка трепИ!
    за доброто настроение.

    15:46 23.05.2026

  • 29 Ганчев

    16 22 Отговор
    Още през 2022 година писах,че руснаците ще ядат много бой.Това е за отбелязване.

    15:48 23.05.2026

  • 30 Маша алкаша

    17 17 Отговор
    По време на клането в Буча ние с Митя водката, пресушавахме пета бутилка Финачка

    15:49 23.05.2026

  • 31 От 100 километра си личи

    15 14 Отговор
    че тая е рускиня!

    Коментиран от #37

    15:51 23.05.2026

  • 32 Някой

    11 15 Отговор

    До коментар #11 от "смях в залата":

    Само Мара е високоточна....

    15:51 23.05.2026

  • 33 натам отиват нещата

    24 10 Отговор
    Би Би Си, Ми Би Си.... Накрая ще им свият по някоя "сарма" и всички ще мирясат. Въпросът е защо трябва да е чак накрая?

    Коментиран от #46

    15:51 23.05.2026

  • 34 Българин

    13 29 Отговор
    Би Би Си ще посетят Старобелск след като украинците ви избият.

    Коментиран от #75

    15:51 23.05.2026

  • 35 Путин

    9 16 Отговор

    До коментар #2 от "Смешник":

    Бавн0 ра 3 виващи сме . Каним врага си да ни съчувства

    Коментиран от #64

    15:52 23.05.2026

  • 36 Хахахаха

    12 22 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Би би си не е нужно да предава руска пропаганда. Руската армия се намира на украинска територия. Може би си е ен да отиде в Луганск и да пита руската армия, какво правят там?

    15:52 23.05.2026

  • 37 гларус

    8 15 Отговор

    До коментар #31 от "От 100 километра си личи":

    Така е. А какви СъвеЦки гражданки имаше едно време, ехейййй...

    Коментиран от #41

    15:53 23.05.2026

  • 38 Путин

    9 12 Отговор

    До коментар #5 от "Право там":

    Бавн0 ра 3 виващи сме . Каним врага си да ни съчувства и да ни спасява.

    15:53 23.05.2026

  • 39 Кочо

    9 10 Отговор
    Стига си хленчела! Дават един полски филм тези дни! Една от Съпротивата залъгва някой германски боец, води го на закътано място и там го убива сама или заедно с другия партизанин - терорист! Един път така, втори път и след поредното убийство гестапо подбра 30 цивилни и ги разстреля! Ами, спряха се!

    15:53 23.05.2026

  • 40 Путин

    7 10 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Бавн0 ра 3 виващи сме . Каним врага си да ни съчувства и да ни спасява.

    15:54 23.05.2026

  • 41 Дзак

    11 3 Отговор

    До коментар #37 от "гларус":

    Можеш само да точиш лиги!

    15:54 23.05.2026

  • 42 Глупости

    17 24 Отговор
    Нападнаха чужда държава и сега се оплакват. Събирайте си пропадналата армия и обратно в русия.

    15:54 23.05.2026

  • 43 Помощщщ

    13 18 Отговор
    САЩ да се намесят и да спасят милиционерчето Путин.

    15:54 23.05.2026

  • 44 Захарова е нелепа

    12 16 Отговор

    До коментар #2 от "Смешник":

    Тарикат човек не писка.

    15:55 23.05.2026

  • 45 Захаркова

    9 15 Отговор
    А толкова добре беше организирано да падне бомбата точно там ..!

    15:56 23.05.2026

  • 46 Путин

    8 9 Отговор

    До коментар #33 от "натам отиват нещата":

    Не можем. Страхливи и бавн0 ра3 виващи сме. Като вас

    15:56 23.05.2026

  • 47 Миии

    10 17 Отговор

    До коментар #16 от "Сцепен и пробит шекел":

    Като не ти понася марш към Москва, там няма украинци

    Коментиран от #78

    15:56 23.05.2026

  • 48 Пиян руски

    12 15 Отговор
    БО КЛУК.

    15:56 23.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Би би си тръгнали да се къпят.

    7 9 Отговор
    Би би се оказали в ситуацията да питат: кой им н...ра в гащите. Захарова знае, че са те.

    15:58 23.05.2026

  • 51 Руснаков

    9 17 Отговор
    Пак наводниха сайта проруските наивници....такива шарани сте че човек с бастун може да ви лови...

    Коментиран от #74

    15:59 23.05.2026

  • 52 Ксаниба

    10 14 Отговор
    Ako путен не беше нападнал съседа си, сега нямаше да има жертви.

    15:59 23.05.2026

  • 53 хихи

    10 10 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Ама в Буча отидоха двуполовите.

    15:59 23.05.2026

  • 54 Архимандрисандрит Бибиян

    9 14 Отговор
    Лапайте, савецки циганори

    Коментиран от #68

    15:59 23.05.2026

  • 55 2554

    6 8 Отговор

    До коментар #23 от "Демократ":

    Че те винаги са си били такива.

    16:00 23.05.2026

  • 56 койдазнай

    9 14 Отговор
    Това е все едно някой да се засели в чужда къща, да пребие собственика и да почне да ви кани на гости. За някой може и да е нормално, но човек с морал, никога не би приел.

    16:00 23.05.2026

  • 57 Как да е

    10 15 Отговор

    До коментар #27 от "Име":

    Винаги е пияна
    Всеотдайна към Водката.

    Коментиран от #62, #73

    16:01 23.05.2026

  • 58 Толкоз

    19 18 Отговор
    Току що гледах един украински военен журналист. Той каза, че отдавна учебно заведение в този град няма и не функционира. Каза, че сградата се е ползвала от Рубикон за обучаване на оператори на безпилотни апарати, голяма част от които кадировци. Каза че в мазетата са се помещавали производствени предприятия за производство на дронове. Каза, че е имало над 50 убити кадировци и руzия прикрива тези факти като се опитва чрез евтина пропаганда да извлича дивиденти.

    Коментиран от #112

    16:01 23.05.2026

  • 59 Търновец

    7 10 Отговор

    До коментар #16 от "Сцепен и пробит шекел":

    Освен Украински има и хиляди Руски навлеци.

    16:01 23.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бехгай бе

    13 17 Отговор

    До коментар #14 от "Театъра Буча":

    Списъкът е обществено достъпен в община Буча. Всеки който пожелая може да го получи. Ако отиде там и ще му го дадат. Явно коня обаче не иска да отиде да вземе списъка лично.

    Коментиран от #63, #108

    16:04 23.05.2026

  • 62 Берлинер цайтунг

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Как да е":

    Някой няма контакт!

    16:04 23.05.2026

  • 63 Списък няма и тела няма

    18 5 Отговор

    До коментар #61 от "Бехгай бе":

    Рюте го потвърди. И западналите "забравиха" за театъра.

    16:06 23.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Последния Софиянец

    10 12 Отговор
    Щом моннголляка вият като крастави псета значи бая аскер е дал фира.

    Коментиран от #76

    16:07 23.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Пешо

    14 11 Отговор

    До коментар #9 от "Герги":

    Укрите не са хора.

    16:08 23.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Архимандрисандрит Бибиян

    2 6 Отговор

    До коментар #68 от "Мошето Епстийн":

    Еди са циганин

    Коментиран от #79

    16:14 23.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 дядото

    12 8 Отговор
    докато русия не организира подобаващо ракетно "гости" на укрите, пиратите все ще отказват

    Коментиран от #85

    16:16 23.05.2026

  • 73 просещия rнom

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Как да е":

    А аз към дрогата.

    16:17 23.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Последният украинец

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Украинците или колумбийците.🤭🤭

    16:22 23.05.2026

  • 76 Ачо

    10 6 Отговор

    До коментар #65 от "Последния Софиянец":

    Говори се за петдесетина кадировци фира.Накуп.

    Коментиран от #126

    16:22 23.05.2026

  • 77 Костадинов

    11 8 Отговор
    Удара е бил внимателно планиран и много прецизно нанесен, което говори че мишената в никакъв случаи не са били ученици.

    16:24 23.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 От Киев за два дня

    5 3 Отговор
    Да дойде Би Би Си.
    Реzил.

    16:32 23.05.2026

  • 81 Маша

    3 6 Отговор
    Е Велика !!!

    16:33 23.05.2026

  • 82 Бай онзи

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Ако така ти декорират апартамента със семейството вътре,едва ли ще напишеш тази глупост.

    16:35 23.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Бой по нацизмя

    7 5 Отговор

    До коментар #72 от "дядото":

    Днес са погребани две сестри на 12 и 17 убити при руския удар по Киев на 14ти. Там крилата унищожи жилищен блок и загинаха десетки.
    Украйна отвърна с удар по център за обучение на дроноводи на Ахмат Север.

    Коментиран от #105

    16:45 23.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 спасител от Слънчака

    4 3 Отговор
    Маре,я ти пишем и те каним при мене у кошарето ти не ми отговараш.Сигур веке
    не ме щеш.А да знайш кво ягне съм приготвил тебе за курбан.Думат че у Росията
    веке сте огладнели много,а тука се с ягнета ке те ранам.Едно време кат млада
    русолава девушка на Слънчака даваше за две кофтета.Сега имам много.Айде чакам тебе.

    Коментиран от #93

    16:51 23.05.2026

  • 88 тъпа

    5 4 Отговор
    Кранта.

    16:55 23.05.2026

  • 89 оня с коня

    6 5 Отговор
    Отдавна русия е разбрала че на "подробните" Репортажи на Руските медии НИКОЙ Бял човек не вярва,затова е решила Безплатно да ползва Световните за пропагандните си цели.Остава и някой да им се уважи Наглостта й.

    16:57 23.05.2026

  • 90 9ахарова лъже

    6 7 Отговор
    Генералният щаб на ВСУ написа на страницата си във Фейсбук, че през нощта е бил ударен един от главните щабове на подразделението за управление на дронове Рубикон, разположен близо до Старобелск.

    Коментиран от #102

    17:04 23.05.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 мис ирка

    3 3 Отговор
    богданска.климатериума яко се обажда

    17:12 23.05.2026

  • 93 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "спасител от Слънчака":

    Стой си в кошарата и не се показвай!

    Коментиран от #95

    17:12 23.05.2026

  • 94 az СВО Победа 81

    5 7 Отговор
    Еднозначно зад клането в Старобелск стои Лондон. И то е в отговор на действията на В.В.Путин при посещението му в Пекин и на ликвидирането на английската мюфтийска мрежа /ДУМ/в РФ.

    Коментиран от #96, #97, #98, #120

    17:16 23.05.2026

  • 95 ревнива

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Дзак":

    офчица?

    17:21 23.05.2026

  • 96 торбичката

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "az СВО Победа 81":

    те чака

    17:21 23.05.2026

  • 97 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "az СВО Победа 81":

    Избили си ФСБ шници,което е легитимна цел.

    17:31 23.05.2026

  • 98 Баба Радка

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "az СВО Победа 81":

    Момче завий се с един мокър чаршаф.

    17:40 23.05.2026

  • 99 Григор

    3 2 Отговор
    "Захарова: Би Би Си отказа да посети мястото на трагедията в Старобелск"
    Да не са луди! Те от истината не се интересуват. За тях представлява интерес само информация насочена против Русия.За Старобелск обаче има още свежа информация. По последни данни жертвите там вече са 16, а преди 3 часа е последвала нова атака с дронове, което е наложило временно да се прекратят спасителните операции.

    Коментиран от #123

    17:46 23.05.2026

  • 100 Старшина Боташ

    3 3 Отговор
    Жалка дърта побъркана к.рво,а вашите псевдо телевизии отидоха ли в буча и на хилядите места където убихте невинни хора ,а?! Подчовешка с.рад

    Коментиран от #101

    17:52 23.05.2026

  • 101 АБЕ МУР....ДАР

    3 2 Отговор

    До коментар #100 от "Старшина Боташ":

    ЩО КЪДЕ Е СПИСЪКА СЪС ЗАГИНАЛИТЕ В БУЧА НЯМА ГО
    ЩО БЕ
    НЯМА ПО ДОЛНО ЖИВОТНО ОТ УКРОПА

    Коментиран от #113, #114

    18:06 23.05.2026

  • 102 АМИ УБИТИТЕ И РАНЕНИТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "9ахарова лъже":

    СА ТАМ БЕ
    С ИМЕНА И ВЪЗРАСТ
    КО СТАНА С БУЧА БЕ
    ДОЛНИ ЛЪЖЛИВИ ПСЕ....ТА
    МАЙ НАИСТИНА Е ВРЕМЕ ЗА ЦЕНТЪРА НА КИЕВ

    Коментиран от #119

    18:09 23.05.2026

  • 103 гост

    1 0 Отговор
    Да са пукат душманите

    18:11 23.05.2026

  • 104 гест

    0 1 Отговор
    Крадете масло от супера и не риевете

    18:11 23.05.2026

  • 105 АРЕ БЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Бой по нацизмя":

    ТЕ ТИЯ ДРОНОВОДИ МНОО МАЛКИ БЕ
    А ЦЕНТЪРА НА КИЕВ ТЕПЪРВА ША КОПА

    Коментиран от #124

    18:12 23.05.2026

  • 106 гост

    0 1 Отговор
    На балкона на хрусчовката ветай кофите и сади доматите, щото парата не струва и хартията, а и банката не ви дава да си ги теглите вече

    18:13 23.05.2026

  • 107 Само така

    1 2 Отговор
    И какво ревете толкова бе руски изроди, вие цветя ли хвърляте по Украна.Каквото повикало такова...

    Коментиран от #109

    18:17 23.05.2026

  • 108 АМА ВЕРНО ЛИ

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Бехгай бе":

    АМА НА РЪКА ЛИ Е ПИСАН ИЛИ КАК
    АМА В КОЯ СТАЯ Е
    ЕЙ ЧИ СИ УМЕН БЕ А ПЕЧАТ ИМА ЛИ
    А СМЪРТНИТЕ АКТОВЕ ОТ КОЯ ГОДИНА СА
    АМ ЧИ ЩО НЕ Е В ООН КАТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РУСКИТЕ ЗВЕРСТВА
    РЯДКО ТЪПО ПАРЧЕ СИ

    18:18 23.05.2026

  • 109 ПРАВ СИ

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Само така":

    НЯМА НУЖДА ОТ БИБИСИ
    НЯМА НУЖДА И ОТ РЕВ
    ИМА НУЖДА ОТ НОВО ГРАДОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТЪРА НА КИЕВ

    18:20 23.05.2026

  • 110 Така ли било...........

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е как няма да окаже?Да криеш военни зад деца е престъпление срещу човечеството!

    18:22 23.05.2026

  • 111 Нормално

    1 1 Отговор
    Зависими фашистки медии, занимаващи се с лъжи и пропаганда! Бягат от истината за терористичният режим в Украйна!

    18:24 23.05.2026

  • 112 И ЩО БИБИСИ

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Толкоз":

    НЕ ОТИДЕ ДА ВИДИ КАДИРОВЦИТЕ
    НАЛИ ЗА ТУЙ ГИ КАНЯТ
    ДА ОТИДАТ ДА СА ПОРАДВАТ НА УСПЕХИТЕ НА ВСУ
    ЩО БЕ ПОСЕР.....КОВЦИ МАМИНИ

    Коментиран от #122

    18:24 23.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Валтер Шеленберг

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "АБЕ МУР....ДАР":

    Ох ако те докопам .....

    18:25 23.05.2026

  • 115 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Какво ще се случи като ги закарат,ще мигат като мишки пред камерите.

    18:26 23.05.2026

  • 116 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    1 0 Отговор
    Пар цал.

    18:36 23.05.2026

  • 117 Дааааааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    На кого му пука какво те отвръща.Убийството на 500 000 цивилни украинци радва ли те??

    18:45 23.05.2026

  • 118 Така ли

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Урсулианец":

    Къде къде е по достойно да се отразяват разрушенията на руския диктат

    18:50 23.05.2026

  • 119 любопитен

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "АМИ УБИТИТЕ И РАНЕНИТЕ":

    С какво ще го взривяваш Киев,със стомашно чревни газове ли?

    18:53 23.05.2026

  • 120 Ехааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "az СВО Победа 81":

    Като те зърнат докторите бягат ли?

    18:56 23.05.2026

  • 121 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сцепен и пробит шекел":

    Ще ти доведа трима украинци да ти избият мераците

    18:59 23.05.2026

  • 122 Пръдльооо потрупан

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "И ЩО БИБИСИ":

    Каквa работа имат BBC при кадировците,като стане патакламата в Русия,те са първите които ще скочат

    19:06 23.05.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Цървул съдран

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "АРЕ БЕ":

    РАЗКАРАЙ СЕ БРЕ!

    19:12 23.05.2026

  • 125 И за какво да ходят ВВС?

    1 0 Отговор
    след като знаят много добре, че ракетите са британски и, че не е имало военни цели там?
    Та нали ако отидат, трябва след това да го признаят официално!
    А сега все още могат да се скатават с надеждата да утихне случая. И британските служби трескаво мислят, какво ново да сътворят за да се изземе обществения интерес.

    19:28 23.05.2026

  • 126 Една жена от пазара

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ачо":

    И аз го чух това да говори! Ти на коя сергия беше?

    19:34 23.05.2026

