Би Би Си официално отказа да посети мястото на трагедията в Старобелск, а CNN е „на почивка“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Би Би Би Си официално отказа да посети Старобелск“, написа дипломатът в своя Telegram канал. „CNN е на почивка“, пошегува се Захарова, намеквайки, че от компанията също не са получени заявки. Дипломатката придружи текстовото съобщение с изображение от финала на детския сериал „Ералаш“ с надпис „Това е всичко!“

По-рано, в отговор на неверните твърдения на западняци пред Съвета за сигурност на ООН, че не е имало удари на украинските въоръжени сили по колежа в Старобелск, ЛНР, руската страна започна да организира посещение на мястото на трагедията за чуждестранни кореспонденти.