"Захарова: Би Би Си отказа да посети мястото на трагедията в Старобелск"

Би Би Си официално отказа да посети мястото на трагедията в Старобелск, а CNN е „на почивка“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.
„Би Би Би Си официално отказа да посети Старобелск“, написа дипломатът в своя Telegram канал. „CNN е на почивка“, пошегува се Захарова, намеквайки, че от компанията също не са получени заявки. Дипломатката придружи текстовото съобщение с изображение от финала на детския сериал „Ералаш“ с надпис „Това е всичко!“
По-рано, в отговор на неверните твърдения на западняци пред Съвета за сигурност на ООН, че не е имало удари на украинските въоръжени сили по колежа в Старобелск, ЛНР, руската страна започна да организира посещение на мястото на трагедията за чуждестранни кореспонденти.
14 Театъра Буча
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма ли най-накрая да получим списъка на тези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят?! (видео)
«Искаме да получим списък с имената на онези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят. Не го получихме, въпреки че се обърнахме към най- различни структури.
Аз лично помолих генералния секретар на ООН, в присъствието на всички членове на Съвета за сигурност, да използва своя авторитет, за да направи едно не много трудно нещо — да вземе списъка. До момента не сме получили нищо. Къде са доказателствата Ви? И до ден днешен- нищо. Млъкнахте и забравихте театъра. Всичко е бил фалш».
Сергей Лавров
Коментиран от #21, #25, #61
15:37 23.05.2026
20 Така, така
Най-малко 350 журналисти отразяват събитието и нямат свободни кадри.
15:40 23.05.2026
23 Демократ
25 Аха
До коментар #14 от "Театъра Буча":С.Лавров да си е.е майккката.
26 Пламен
-Всеки , който си мисли , че РъФъ ще нападне Украйна е дебил.
На таз ли да вярваме ?!
15:45 23.05.2026
28 Блйху
за доброто настроение.
15:46 23.05.2026
29 Ганчев
30 Маша алкаша
31 От 100 километра си личи
32 Някой
33 натам отиват нещата
34 Българин
35 Путин
36 Хахахаха
15:52 23.05.2026
37 гларус
38 Путин
39 Кочо
40 Путин
15:54 23.05.2026
41 Дзак
До коментар #37 от "гларус":Можеш само да точиш лиги!
15:54 23.05.2026
42 Глупости
15:54 23.05.2026
43 Помощщщ
44 Захарова е нелепа
До коментар #2 от "Смешник":Тарикат човек не писка.
15:55 23.05.2026
53 хихи
До коментар #12 от "Хаха":Ама в Буча отидоха двуполовите.
15:59 23.05.2026
54 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #68
15:59 23.05.2026
55 2554
До коментар #23 от "Демократ":Че те винаги са си били такива.
16:00 23.05.2026
57 Как да е
До коментар #27 от "Име":Винаги е пияна
Всеотдайна към Водката.
Коментиран от #62, #73
16:01 23.05.2026
59 Търновец
До коментар #16 от "Сцепен и пробит шекел":Освен Украински има и хиляди Руски навлеци.
16:01 23.05.2026
61 Бехгай бе
До коментар #14 от "Театъра Буча":Списъкът е обществено достъпен в община Буча. Всеки който пожелая може да го получи. Ако отиде там и ще му го дадат. Явно коня обаче не иска да отиде да вземе списъка лично.
Коментиран от #63, #108
16:04 23.05.2026
62 Берлинер цайтунг
До коментар #57 от "Как да е":Някой няма контакт!
16:04 23.05.2026
63 Списък няма и тела няма
До коментар #61 от "Бехгай бе":Рюте го потвърди. И западналите "забравиха" за театъра.
16:06 23.05.2026
67 Пешо
До коментар #9 от "Герги":Укрите не са хора.
16:08 23.05.2026
70 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #68 от "Мошето Епстийн":Еди са циганин
73 просещия rнom
До коментар #57 от "Как да е":А аз към дрогата.
75 Последният украинец
До коментар #34 от "Българин":Украинците или колумбийците.🤭🤭
76 Ачо
До коментар #65 от "Последния Софиянец":Говори се за петдесетина кадировци фира.Накуп.
Коментиран от #126
16:22 23.05.2026
80 От Киев за два дня
Реzил.
Реzил.
81 Маша
82 Бай онзи
До коментар #12 от "Хаха":Ако така ти декорират апартамента със семейството вътре,едва ли ще напишеш тази глупост.
16:35 23.05.2026
85 Бой по нацизмя
До коментар #72 от "дядото":Днес са погребани две сестри на 12 и 17 убити при руския удар по Киев на 14ти. Там крилата унищожи жилищен блок и загинаха десетки.
Украйна отвърна с удар по център за обучение на дроноводи на Ахмат Север.
Коментиран от #105
16:45 23.05.2026
87 спасител от Слънчака
не ме щеш.А да знайш кво ягне съм приготвил тебе за курбан.Думат че у Росията
веке сте огладнели много,а тука се с ягнета ке те ранам.Едно време кат млада
русолава девушка на Слънчака даваше за две кофтета.Сега имам много.Айде чакам тебе.
90 9ахарова лъже
93 Дзак
До коментар #87 от "спасител от Слънчака":Стой си в кошарата и не се показвай!
94 az СВО Победа 81
99 Григор
Да не са луди! Те от истината не се интересуват. За тях представлява интерес само информация насочена против Русия.За Старобелск обаче има още свежа информация. По последни данни жертвите там вече са 16, а преди 3 часа е последвала нова атака с дронове, което е наложило временно да се прекратят спасителните операции.
100 Старшина Боташ
101 АБЕ МУР....ДАР
До коментар #100 от "Старшина Боташ":ЩО КЪДЕ Е СПИСЪКА СЪС ЗАГИНАЛИТЕ В БУЧА НЯМА ГО
ЩО БЕ
НЯМА ПО ДОЛНО ЖИВОТНО ОТ УКРОПА
102 АМИ УБИТИТЕ И РАНЕНИТЕ
До коментар #90 от "9ахарова лъже":СА ТАМ БЕ
С ИМЕНА И ВЪЗРАСТ
КО СТАНА С БУЧА БЕ
ДОЛНИ ЛЪЖЛИВИ ПСЕ....ТА
МАЙ НАИСТИНА Е ВРЕМЕ ЗА ЦЕНТЪРА НА КИЕВ
103 гост
104 гест
105 АРЕ БЕ
До коментар #85 от "Бой по нацизмя":ТЕ ТИЯ ДРОНОВОДИ МНОО МАЛКИ БЕ
А ЦЕНТЪРА НА КИЕВ ТЕПЪРВА ША КОПА
107 Само така
108 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #61 от "Бехгай бе":АМА НА РЪКА ЛИ Е ПИСАН ИЛИ КАК
АМА В КОЯ СТАЯ Е
ЕЙ ЧИ СИ УМЕН БЕ А ПЕЧАТ ИМА ЛИ
А СМЪРТНИТЕ АКТОВЕ ОТ КОЯ ГОДИНА СА
АМ ЧИ ЩО НЕ Е В ООН КАТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РУСКИТЕ ЗВЕРСТВА
РЯДКО ТЪПО ПАРЧЕ СИ
109 ПРАВ СИ
До коментар #107 от "Само така":НЯМА НУЖДА ОТ БИБИСИ
НЯМА НУЖДА И ОТ РЕВ
ИМА НУЖДА ОТ НОВО ГРАДОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТЪРА НА КИЕВ
110 Така ли било...........
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е как няма да окаже?Да криеш военни зад деца е престъпление срещу човечеството!
112 И ЩО БИБИСИ
До коментар #58 от "Толкоз":НЕ ОТИДЕ ДА ВИДИ КАДИРОВЦИТЕ
НАЛИ ЗА ТУЙ ГИ КАНЯТ
ДА ОТИДАТ ДА СА ПОРАДВАТ НА УСПЕХИТЕ НА ВСУ
ЩО БЕ ПОСЕР.....КОВЦИ МАМИНИ
