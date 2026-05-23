Германия е натурализирала рекорден брой души

Германия постави рекорд по натурализиране за 1 г., след като през миналата година над 309 000 души получиха германско гражданство, сочат данни на германския в. „Велт“. При потвърждаването на този брой той официално ще надхвърли досегашния рекорд на страната от близо 292 000 натурализации през 2024 г., отбелязва ДПА.

Според неделното издание на "Велт" са събрани данни от 14 от 16-те федерални провинции на Германия, като липсват само Мекленбург-Предна Померания и Саксония-Анхалт.

Няма пълни данни от Долна Саксония, Саар и Шлезвиг-Холщайн, въпреки че повечето градове и окръзи в тези провинции са предоставили данни за натурализация при поискване. Някои от данните са предварителни.

Няколко общини са посочили пред изданието, че заявленията за натурализация към момента намаляват, но служителите вече се подготвят за нов скок в броя на молбите за гражданство.

Това е така, защото властите очакват все по-голям брой украинци, избягали от войната на Русия срещу Украйна, започнала през 2022 г., да кандидатстват за германско гражданство от следващата година, когато много от тях ще достигнат изискването за петгодишно пребиваване за натурализация, посочва ДПА, цитирана от БТА.

Германия реформира закона си за получаване на гражданство в средата на 2024 г., което улесни натурализацията.

Съгласно промените, хората придобиващи германско гражданство, обикновено имат право да запазят предишното си гражданство. Минималното изискване за пребиваване беше намалено от осем на пет години.

Близо 292 000 натурализации, регистрирани през 2024 г., отбелязаха рекорд от началото на воденето на статистика по този показател през 2000 г. и представляват 46% увеличение в сравнение с предходната година. Около 28% от натурализираните през 2024 г. са били с произход от Сирия, следвани от хора от Турция.

Според данните на „Велт“ след събирането на всички данни увеличението през 2025 г. ще се окаже значително по-малко - около 6%.