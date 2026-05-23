Германия е натурализирала рекорден брой души

Германия постави рекорд по натурализиране за 1 г., след като през миналата година над 309 000 души получиха германско гражданство, сочат данни на германския в. „Велт“. При потвърждаването на този брой той официално ще надхвърли досегашния рекорд на страната от близо 292 000 натурализации през 2024 г., отбелязва ДПА.
Според неделното издание на "Велт" са събрани данни от 14 от 16-те федерални провинции на Германия, като липсват само Мекленбург-Предна Померания и Саксония-Анхалт.
Няма пълни данни от Долна Саксония, Саар и Шлезвиг-Холщайн, въпреки че повечето градове и окръзи в тези провинции са предоставили данни за натурализация при поискване. Някои от данните са предварителни.
Няколко общини са посочили пред изданието, че заявленията за натурализация към момента намаляват, но служителите вече се подготвят за нов скок в броя на молбите за гражданство.
Това е така, защото властите очакват все по-голям брой украинци, избягали от войната на Русия срещу Украйна, започнала през 2022 г., да кандидатстват за германско гражданство от следващата година, когато много от тях ще достигнат изискването за петгодишно пребиваване за натурализация, посочва ДПА, цитирана от БТА.
Германия реформира закона си за получаване на гражданство в средата на 2024 г., което улесни натурализацията.
Съгласно промените, хората придобиващи германско гражданство, обикновено имат право да запазят предишното си гражданство. Минималното изискване за пребиваване беше намалено от осем на пет години.
Близо 292 000 натурализации, регистрирани през 2024 г., отбелязаха рекорд от началото на воденето на статистика по този показател през 2000 г. и представляват 46% увеличение в сравнение с предходната година. Около 28% от натурализираните през 2024 г. са били с произход от Сирия, следвани от хора от Турция.
Според данните на „Велт“ след събирането на всички данни увеличението през 2025 г. ще се окаже значително по-малко - около 6%.
1 Ганя Путинофила
Не искат да се връщат във великата си матушка!
15:54 23.05.2026
2 Честито Фъшлив,
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":България е привлякла над 49 000 чуждестранни работници от страни извън ЕС за една година (регистриран е рекорд при разрешителните). Повечето от тях са заети в сектори като строителство, туризъм и селско стопанство.
15:55 23.05.2026
3 Путин
ХАХАХАХАХА
15:56 23.05.2026
4 Нали затова
Германяците предпочитат да гледат кучета от много охолство вместо деца.
15:56 23.05.2026
5 с пожелания да германизират
които пък като се изравнят с тях
ще ги въведат в законите на шариата
и булки с бурки
и бирата сменят с чай
15:58 23.05.2026
6 Хи их хи
16:00 23.05.2026
8 Да натурализират повечко
Дете в майка е проплакало от тях.
14 Стигнали са дотам
И те като в онази нашенска поговорка която казва, че работата е песен, но ако може друг да я пее все търсят някой друг да им работи, вечно гладни за работна ръка, а те да седят и да работят с един пръст, да показват какво трябва да се работи.
Да се научат как се работи с две ръце, а не с един пръст.
15 Това Май ! Са !
Алемани !
Колкото !
По - Вакъл !
Толкова !
По Чист !
17 мани мани
До коментар #2 от "Честито Фъшлив,":Днес в Кауфланд Люлин Околовръстен път редяха стока по рафтовете едни с ромбоидни глави, като се заслушах и ги загледах - май бях от Узбекистан...
16:41 23.05.2026
18 обратна еволюция
До коментар #4 от "Нали затова":Да се направи човек от майймуна не е възможно, но те не го разбират.
16:42 23.05.2026
Това няма ли да доведе към негогото разпадане?
22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #6 от "Хи их хи":Да ти СЕ..РА В УСТАТА НА ТЕБ КОМУНИСТИЧЕСКА ...ИДВА НОВ ХИТЛЕР И ЩЕ СЕ ХИЛИШ В АУШВИЦ ПУЩИНА
16:57 23.05.2026
27 в малобритания
До коментар #5 от "с пожелания да германизират":вече е факт, ред е на германистан
17:26 23.05.2026
До коментар #21 от "Истинско обещание 🇮🇷":И кой ще ги направи всичките тия неща😂
17:42 23.05.2026
32 Ауспухофил
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":За украинките става въпрос, не се прави на улав.
17:49 23.05.2026
36 УдоМача
До коментар #34 от "Мишел":Азиатците са много по-свестни хора от европейците, факт! Всичко останало е "разделяй и владей"... Настройват ни едни срещу други...
18:16 23.05.2026
37 хмммм
До коментар #23 от "Хайлер":Ами те африканците за пръв път навлизат при Хитлер в Германия. Да припомням ли, че е имало СС корпус от африканци? Защо да се обръща в гроба?
18:18 23.05.2026
