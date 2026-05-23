Германия е натурализирала рекорден брой души

23 Май, 2026 15:53 1 865 38

За 2025 година техният брой е 309 000 души

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова

Германия постави рекорд по натурализиране за 1 г., след като през миналата година над 309 000 души получиха германско гражданство, сочат данни на германския в. „Велт“. При потвърждаването на този брой той официално ще надхвърли досегашния рекорд на страната от близо 292 000 натурализации през 2024 г., отбелязва ДПА.

Според неделното издание на "Велт" са събрани данни от 14 от 16-те федерални провинции на Германия, като липсват само Мекленбург-Предна Померания и Саксония-Анхалт.

Няма пълни данни от Долна Саксония, Саар и Шлезвиг-Холщайн, въпреки че повечето градове и окръзи в тези провинции са предоставили данни за натурализация при поискване. Някои от данните са предварителни.

Няколко общини са посочили пред изданието, че заявленията за натурализация към момента намаляват, но служителите вече се подготвят за нов скок в броя на молбите за гражданство.

Това е така, защото властите очакват все по-голям брой украинци, избягали от войната на Русия срещу Украйна, започнала през 2022 г., да кандидатстват за германско гражданство от следващата година, когато много от тях ще достигнат изискването за петгодишно пребиваване за натурализация, посочва ДПА, цитирана от БТА.

Германия реформира закона си за получаване на гражданство в средата на 2024 г., което улесни натурализацията.

Съгласно промените, хората придобиващи германско гражданство, обикновено имат право да запазят предишното си гражданство. Минималното изискване за пребиваване беше намалено от осем на пет години.

Близо 292 000 натурализации, регистрирани през 2024 г., отбелязаха рекорд от началото на воденето на статистика по този показател през 2000 г. и представляват 46% увеличение в сравнение с предходната година. Около 28% от натурализираните през 2024 г. са били с произход от Сирия, следвани от хора от Турция.

Според данните на „Велт“ след събирането на всички данни увеличението през 2025 г. ще се окаже значително по-малко - около 6%.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    8 44 Отговор
    Най щастливи са руските наташки!
    Не искат да се връщат във великата си матушка!

    Коментиран от #2, #32

    15:54 23.05.2026

  • 2 Честито Фъшлив,

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    България е привлякла над 49 000 чуждестранни работници от страни извън ЕС за една година (регистриран е рекорд при разрешителните). Повечето от тях са заети в сектори като строителство, туризъм и селско стопанство.

    Коментиран от #17

    15:55 23.05.2026

  • 3 Путин

    7 29 Отговор
    А аз съм избил 2 милиона Руснаци

    ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #13

    15:56 23.05.2026

  • 4 Нали затова

    29 3 Отговор
    ги събират там от кол и въже да ги правят хора, уж.
    Германяците предпочитат да гледат кучета от много охолство вместо деца.

    Коментиран от #18

    15:56 23.05.2026

  • 5 с пожелания да германизират

    29 2 Отговор
    още повече от кафявите пришълци
    които пък като се изравнят с тях
    ще ги въведат в законите на шариата
    и булки с бурки
    и бирата сменят с чай

    Коментиран от #27

    15:58 23.05.2026

  • 6 Хи их хи

    32 1 Отговор
    На това му се казва освежаване на генофонда...до пълната му промяна!

    Коментиран от #22

    16:00 23.05.2026

  • 7 Хахаха

    31 0 Отговор
    Само лекари и инжинери

    16:01 23.05.2026

  • 8 Да натурализират повечко

    18 0 Отговор
    и нашите ромуланци и ромляни, да видят как става, не само да ни размахват показалец, че сме лоши балканци.
    Дете в майка е проплакало от тях.

    16:01 23.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 .....

    27 2 Отговор
    Най застаряващото население в европата,кой да работи, от великите арийци, станаха сиганийци

    16:02 23.05.2026

  • 11 Бялджип

    34 3 Отговор
    Над 1 350 000 са укрите в Германия. Става страшно като направят години и се натурализират. Освен прочутата престъпност на украинската мафия която ще внесат в европейската държава, милионите мигранти ще задушат местните с евтиния труд който предлагат на пазара на труда и услугите.

    16:03 23.05.2026

  • 12 Не разбрах

    23 0 Отговор
    хвалят ли се или се оплакват…

    16:04 23.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стигнали са дотам

    24 1 Отговор
    да правят германец куцо, кьораво и сакато, понеже не искат да раждат жените им.
    И те като в онази нашенска поговорка която казва, че работата е песен, но ако може друг да я пее все търсят някой друг да им работи, вечно гладни за работна ръка, а те да седят и да работят с един пръст, да показват какво трябва да се работи.
    Да се научат как се работи с две ръце, а не с един пръст.

    16:08 23.05.2026

  • 15 Това Май ! Са !

    15 1 Отговор
    Чистокръвни !

    Алемани !

    Колкото !

    По - Вакъл !

    Толкова !

    По Чист !

    16:20 23.05.2026

  • 16 Евроатлантик

    18 1 Отговор
    Германия изпада от европейската икономика, въпреки натурализираните и размножаващи се пришълци, населението им се топи. Германците бягат от Германистан отвратени от ЛГБТ и зелените репресии. Или пък сгъват, поддават се на промиването на мозъци и не правят семейства.

    16:21 23.05.2026

  • 17 мани мани

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Честито Фъшлив,":

    Днес в Кауфланд Люлин Околовръстен път редяха стока по рафтовете едни с ромбоидни глави, като се заслушах и ги загледах - май бях от Узбекистан...

    16:41 23.05.2026

  • 18 обратна еволюция

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нали затова":

    Да се направи човек от майймуна не е възможно, но те не го разбират.

    16:42 23.05.2026

  • 19 Алекса

    10 1 Отговор
    Да си ги прибират а да не ги набутват насам !

    16:50 23.05.2026

  • 20 Очуден

    13 0 Отговор
    Какъв процент от тези 380х са на соц. помощи. Преди много години рзбрах, че се раздава гражданство независимо от приноса към обществото.

    Това няма ли да доведе към негогото разпадане?

    16:50 23.05.2026

  • 21 Истинско обещание 🇮🇷

    5 2 Отговор
    След всв евреите унищожиха Германия и Европа... Германия вече няма САМОСЪХРАНЕНИЕ....децата там от малки им се втълпява и се учат да се самоунищожават ..целта е да няма националсоциализъм нов Хитлер висша раса която да съхранява и пази Европа от еврейските терористи съдисти и алчни лобисти банкерски чи.фути .....но ще има нов Хитлер и този път няма да има прошка за сащ русия Британия и евреите .. ЩЕ ИМА АТОМ НАД БРИТАНИЯ САЩ И ИЗРАЕЛ...А РУСНАЦИТЕ НЕ СВАЛЯТ ЛИ ПУТИН И НЕГОВАТА ШАЙКА ТО НАД ЦЯЛА РАСИЯ ЩЕ ИМА ГЪБЕН ВОДОРОД

    Коментиран от #29

    16:55 23.05.2026

  • 22 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хи их хи":

    Да ти СЕ..РА В УСТАТА НА ТЕБ КОМУНИСТИЧЕСКА ...ИДВА НОВ ХИТЛЕР И ЩЕ СЕ ХИЛИШ В АУШВИЦ ПУЩИНА

    16:57 23.05.2026

  • 23 Хайлер

    6 1 Отговор
    Ужас обърнах се у гроба, изчезна чистата арийска раса, вече ще се казва Джагалия

    Коментиран от #37

    16:57 23.05.2026

  • 24 Серсемин

    7 0 Отговор
    Абе сиганин мое ли се натурализира? По-точно и истинско е да кажат, че са им дали германски паспорти, иначе са си същите... В Англия имаше един дето се изказа,че ще е щастлив да види всички жени в тази страна забрадени. И този е "британец", редовно посещаваш джамията. Ако не се вземат веднага строги мерки, то скоро очаквайте Германистански халифат и Британски халифат. Френски също.

    16:58 23.05.2026

  • 25 Така, така и после?

    8 0 Отговор
    Имаше един ютубър комик либерал. Един русоляв шваб с дълга косица, модерен такъв. Всичките му клипове бяха подигравка към "крайно" десните в юропата и в Обора. Какви ли не смешки правеше, как ли не се подиграваше в скечове. И тука буквално преди три четири дни, излиза с прочувствено видео, че щял да са маща от Германистан, защото Германистан НЕ бил БЕЗОПАСНО място за жуеене и той не можел да отглежда дъщеричката си в тези условия. Изповедта му беше около 5-6 минути и нито веднъж НЕ спонена откъде иде проблема. Съответно в коментарите шваби, франсета, белгийци, кравари, ингилизи, канадци го спукаха да го подиграват, че самият той е допринесъл за проблема, а сега няма куража да го назове. Гледайте го, в тубата все още излиза сред първите на "шортс" и прочетете коментарите естествено, да видите на западняците колко им е писнало от всичко това

    17:00 23.05.2026

  • 26 Серсемин

    5 0 Отговор
    Трета Световна война е към края си. Руската армия е пред Берлин. От руския окоп се провикват: -Германци, сдавайтес! В " германския" окоп суматоха: - Абе Мехмед, къде да им намерим сега германци?

    17:07 23.05.2026

  • 27 в малобритания

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "с пожелания да германизират":

    вече е факт, ред е на германистан

    17:26 23.05.2026

  • 28 665

    5 1 Отговор
    Малко са още може, всичко маймун в джърмани съберете , ид...0ти.

    17:38 23.05.2026

  • 29 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    И кой ще ги направи всичките тия неща😂

    17:42 23.05.2026

  • 30 Ъхъ!!!

    5 0 Отговор
    И това за хвалба ли е?!!! Голяма "натурализация" е паднала. Колкото свинчок да се превърне в кон бегач. Бедни ми Германистане, кой те в тая люлка залюля?!

    17:42 23.05.2026

  • 31 хмммм

    4 0 Отговор
    Ревяха, че Меркел вкарала имигранти, ама точно при фашиста Мерц се натурализира РЕКОРДНО.

    17:48 23.05.2026

  • 32 Ауспухофил

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    За украинките става въпрос, не се прави на улав.

    17:49 23.05.2026

  • 33 селяк

    1 1 Отговор
    свет чудо докторе и енженере :Д

    17:59 23.05.2026

  • 34 Мишел

    3 1 Отговор
    Без майтап, натурализират ги, за да подобрят германската раса.

    Коментиран от #36

    18:00 23.05.2026

  • 35 Хаха

    1 1 Отговор
    Събират материал за пещите в концлагерите.

    18:04 23.05.2026

  • 36 УдоМача

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Азиатците са много по-свестни хора от европейците, факт! Всичко останало е "разделяй и владей"... Настройват ни едни срещу други...

    18:16 23.05.2026

  • 37 хмммм

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хайлер":

    Ами те африканците за пръв път навлизат при Хитлер в Германия. Да припомням ли, че е имало СС корпус от африканци? Защо да се обръща в гроба?

    18:18 23.05.2026

  • 38 Атанас

    1 0 Отговор
    Честито🙉🙊

    19:25 23.05.2026

