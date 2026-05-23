В отговор на неверни твърдения на западняци пред ООН, че не е имало удари на украинските въоръжени сили по колежа в Старобилск, ЛНР, Русия организира посещение на мястото на трагедията за чуждестранни кореспонденти. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Това се дължи на крещящите лъжи, разпространявани в Съвета за сигурност на ООН от „западняци“, а именно „опозорения“ постоянен представител на Латвия, че не е имало удари на украинските въоръжени сили по колежа в Старобилск, написа дипломатът в своя Telegram канал.

Както иронично добави Захарова, тя се надява CNN и BBC „да нямат почивка“.

В нощта на 22 май украинските въоръжени сили използваха дрон, за да атакуват учебния корпус и общежитието на Старобилския професионален колеж на Луганския педагогически университет. По време на удара там са се намирали 86 деца на възраст от 14 до 18 години. Според последните данни на руското Министерство на извънредните ситуации, 48 души са ранени, 10 от които са починали. Началникът на ЛНР Леонид Пасечник уточни, че 11 души все още са в неизвестност.