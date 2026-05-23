Храни, които тихо разрушават черния дроб: кои продукти да ограничим, преди да е късно

23 Май, 2026 17:56 2 789 13

От бързата храна и сладкото до „безобидните“ пакетирани закуски - навици, които натоварват органа и повишават риска от мастен черен дроб и цироза

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова

Редовната консумация на храни, богати на скрити мазнини и захари, може с времето да нанесе сериозни и дори необратими щети на черния дроб.

Мазните храни от заведенията за бързо хранене

Пържени картофи, бургери, пица и други храни, богати на наситени мазнини, са сред основните фактори, които натоварват черния дроб. Когато подобен тип хранене се превърне в ежедневие, органът все по-трудно изпълнява ключовата си функция - да пречиства и детоксикира кръвта.

Излишъкът от наситени мазнини може да отключи хронично възпаление, при което с времето здравите чернодробни клетки се заменят със съединителна тъкан (фиброза).

За да се намали рискът, специалистите препоръчват тези храни да се заменят със здравословни мазнини, съдържащи се в авокадо, зехтин и ядки.

Скрита и „чиста“ захар

Прекомерната консумация на сладки изделия натоварва черния дроб почти толкова, колкото и алкохолът. Той играе ключова роля в преработката на захарта, а при прекаляване започва да я превръща в мазнини, които се натрупват в самите клетки.

Според данни на Медицинското училище в Харвард този процес е пряко свързан с развитието на мастно чернодробно заболяване (MASLD) и повишен риск от диабет тип 2.

Алкохол

Злоупотребата с алкохол остава една от водещите причини за увреждане на черния дроб. Продължителната консумация може да доведе до цироза.

Лекарите предупреждават, че дори епизодичното прекомерно пиене също нанася сериозен токсичен удар върху организма. Като ориентир се посочва до една стандартна напитка дневно за жени и до две за мъже, а при здравословни проблеми - пълно въздържание след консултация със специалист.

Пакетирани закуски

Чипс, сухари, готови бисквити и крекери са удобни, но често съдържат високи количества сол, трансмазнини и захар. Тази комбинация натоварва метаболизма, предизвиква резки колебания в кръвната захар и задържане на течности.

Специалистите съветват те да се заменят с по-здравословни алтернативи като плодове с ядково масло или зеленчуци с хумус.

Хроничното натоварване на черния дроб може да доведе до възпаление, мастна хепатоза и в по-късен етап - до цироза, затова профилактиката чрез хранителни навици остава ключова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой мy дpeмe

    преди да е късно за ко

    17:58 23.05.2026

  • 2 Омега 3

    Розовите понички са много модерни напоследък.

    18:01 23.05.2026

  • 3 Умен

    То мой нищо не остана което може да се пие или яде

    18:02 23.05.2026

  • 4 Не яжте нищо

    Минавайте на мравки скакалци и трева това ни учат европейските учени даже ще премахнем кравите щото предизвикат глобално затопляне докъде още ще стигне европейската глупост на някои изтрещелци

    18:05 23.05.2026

  • 5 1111

    "Храни, които тихо"... Брееей, не знаех, че алкохолът е храна... Една бира е половин пържола, ама две бири не правят цяла пържола.

    18:08 23.05.2026

  • 6 ВеликаТъпня

    хахаха, и ко да ядем, марули ли ................

    18:18 23.05.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    И какво сега, яжте само ябълки. Пица не може, защото с нея мога да се наям, понеже има тесто, кашкавал, салам, доматен сок. А не трябва да се наям, затова вместо пица - ябълки зелени.

    18:24 23.05.2026

  • 8 Краси

    Забелязвате ли, че в последно време, което "умните глави" казват, че е вредно, всъщност си е храна и напитки, които се консумират от много, много години и си е напълно нормална храна, а не вреден боклук. През последните години, изведнъж "сладкото" стана вредно, а всички зеленчуци и плодове пълни с нитрати, пестициди и Бог знае какви други химии, станаха адски полезни. Защо ли ни карат да се храним само с определена храна?

    18:32 23.05.2026

    Лабораторни изследвания показаха,че полските ябълки, които се продават в цяла Европа са пълни с химия и са по-скоро вредни и опасни, отколкото полезни .

    20:08 23.05.2026

    Анита и на мен ми врътна една трандамия 🥳🤭

    20:26 23.05.2026

    Едно време при НРБ нямаше ГМО и имаше строго БДС, храната бе чиста и вкусна.
    Забележете днес - пишат ви по етикетите за ГМО и Е-та, предупреждават ви за вредни храни, но не ги спират!!

    20:32 23.05.2026