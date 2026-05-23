Върховният представител на международната общност в Босна и Херцеговина призна, че натиск от страна на САЩ е допринесъл за оставката му

Гръцкият министър на развитието Такис Теодорикакос посети корабостроителницата „Скарамангас“ край Атина във вторник, където се срещна с президента на корабостроителницата Георгиос Прокопиу и изпълнителния директор Милтиадис Варвициотис, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА. Той беше разведен из съоръженията и информиран за обширната програма за модернизация, която в момента се осъществява там, с цел възстановяване на корабостроителницата като основен център за тежка индустрия и корабоплаване.

При посещението си Теодорикакис подчерта, че корабостроителната индустрия е национален залог за това Гърция да бъде продуктивна.

Основният акцент на посещението беше върху инвестициите, които се правят за модернизация на критичната инфраструктура, оборудване и оперативни възможности на корабостроителницата „Скарамангас“. В този контекст вече са отпуснати 20 милиона евро за възстановителни и модернизационни дейности. Освен това се изпълнява инвестиционна програма на стойност 100 милиона евро, която ще позволи пълното използване на съоръженията през следващите години. След 2023 г. там са обслужени общо 118 кораба, а в момента корабостроителницата има капацитет да обслужва до 60 кораба от всички видове годишно.