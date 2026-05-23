Тенис звездите на бунт: Синер и водещи играчи настояват за по-високи наградни фондове на Ролан Гарос

23 Май, 2026 18:12 693 3

Вълна от недоволство разтърси тенис елита – шампионите искат промяна и по-справедливо възнаграждение

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Големите имена в тениса, сред които Яник Синер, Арина Сабаленка, Ига Швьонтек, Коко Гауф, Джесика Пегула и Даниил Медведев, обединиха усилия в символичен протест по време на Ролан Гарос. Водени от желанието за по-високи наградни фондове на турнирите от Големия шлем, те демонстрираха недоволството си, като напуснаха пресконференциите за медиите само 15 минути след началото им.

Яник Синер, който оглавява световната ранглиста, не скри разочарованието си от липсата на реакция от страна на организаторите. „Това не е насочено срещу журналистите или някой конкретно. Просто искаме да покажем, че сме чакали цяла година за отговор. Време е да започнем нещо ново и да се борим за по-справедливи условия“, заяви италианецът, подчертавайки, че играчите изпълняват задълженията си, но настояват за промяна.

Този координиран ход на водещите тенисисти е ясен сигнал към ръководните органи на спорта. Играчите настояват за по-голямо уважение към труда си и за адекватно финансово възнаграждение, което да отразява приноса им към популярността и успеха на турнирите от Големия шлем. -

Откритото първенство на Франция ще се проведе от 24 май до 7 юни, като Яник Синер ще започне участието си срещу местния талант Клеман Табюр.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брей

    12 0 Отговор
    Като не им харесва да не играят тенис

    18:15 23.05.2026

  • 2 Дориана

    8 0 Отговор
    Това е върха на нахалството , човешката алчност няма граници. Никой не ги кара на сила да се състезават където и да е било , това си е лично тяхно решение. като не им харесва да си стоят в държавите.

    18:24 23.05.2026

  • 3 Ку-ку

    6 0 Отговор
    Трябват паричкииии.....новите неоткриваеми видове допинг струват много.....подкупването на допинг емисарите също, така че трябва да се избиват отнякъде...

    18:53 23.05.2026

