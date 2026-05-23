Тенис звездите на бунт: Синер и водещи играчи настояват за по-високи наградни фондове на Ролан Гарос

Големите имена в тениса, сред които Яник Синер, Арина Сабаленка, Ига Швьонтек, Коко Гауф, Джесика Пегула и Даниил Медведев, обединиха усилия в символичен протест по време на Ролан Гарос. Водени от желанието за по-високи наградни фондове на турнирите от Големия шлем, те демонстрираха недоволството си, като напуснаха пресконференциите за медиите само 15 минути след началото им.

Яник Синер, който оглавява световната ранглиста, не скри разочарованието си от липсата на реакция от страна на организаторите. „Това не е насочено срещу журналистите или някой конкретно. Просто искаме да покажем, че сме чакали цяла година за отговор. Време е да започнем нещо ново и да се борим за по-справедливи условия“, заяви италианецът, подчертавайки, че играчите изпълняват задълженията си, но настояват за промяна.

Този координиран ход на водещите тенисисти е ясен сигнал към ръководните органи на спорта. Играчите настояват за по-голямо уважение към труда си и за адекватно финансово възнаграждение, което да отразява приноса им към популярността и успеха на турнирите от Големия шлем. -

Откритото първенство на Франция ще се проведе от 24 май до 7 юни, като Яник Синер ще започне участието си срещу местния талант Клеман Табюр.