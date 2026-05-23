Рубио: САЩ искат да проведат среща на върха на QUAD

САЩ и подкрепят провеждането на среща на върха на държавните глави от Четиристранния диалог за сигурност и развитие (QUAD), който обединява Индия, Австралия, САЩ и Япония, тази година или като отделно събитие, или в кулоарите на друга голяма международна среща. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е на четиридневно посещение в Индия, заяви това в интервю за News18.

В отговор на въпрос относно перспективите за провеждане на срещата на върха, Рубио увери, че Съединените щати „наистина я искат, но трябва да намерим подходящата възможност“. „Бихме искали да я проведем като отделно събитие. Възможно е обаче да я организираме като среща в кулоарите на по-голям форум, където всички тези лидери ще се съберат“, добави той.

Държавният секретар обясни, че някои страни, включително Съединените щати, в момента са в разгара на изборна година, което усложнява организирането на международни пътувания. „Но в идеалния случай със сигурност се стремим да проведем среща на лидерите на QUAD“, заяви той.

Според Рубио, среща на държавните глави на QUAD „би била важен сигнал, потвърждаващ намерението за по-нататъшно развитие на този формат“. „Но не по-малко важно от самата среща на лидерите е превръщането на Quad от обикновен клуб на страни с взаимна симпатия в пълноценен механизъм, способен да доведе до реални, осезаеми резултати. И ние вече започваме да виждаме това да се случва. Именно това обстоятелство в историята на QUAD вдъхва най-голям оптимизъм“, заключи той.

Индия трябваше да бъде домакин на среща на върха на лидерите през 2025 г., но тя така и не се състоя. Последната среща на върха се проведе през септември 2024 г. в Уилмингтън по искане на тогавашния президент на САЩ Джо Байдън, тъй като президентският му мандат наближаваше края си. Според индийските медии, Индия е удовлетворила искането на Байдън да бъде домакин на срещата на върха QUAD в САЩ в замяна на домакинството на срещата на върха през 2025 г. в Ню Делхи.

Четиристранният диалог за сигурност (QSD) е създаден през 2007 г. като механизъм за сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион и региона на Индийския океан. По време на срещата през юли 2025 г. външните министри на четирите страни прегледаха приоритетите на групата, като определиха четири ключови области: морска и транснационална сигурност, икономически просперитет и сигурност, критични и нововъзникващи технологии и хуманитарна помощ и реагиране при извънредни ситуации.