Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп решава в неделя да удари ли отново Иран

Тръмп решава в неделя да удари ли отново Иран

23 Май, 2026 19:06, обновена 23 Май, 2026 19:35 993 29

  • сащ-
  • тръмп-
  • иран-
  • война

Шансовете са 50 но 50, смята президентът на САЩ

Тръмп решава в неделя да удари ли отново Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Axios, че възнамерява да проведе среща с преговарящия си екип на 23 май и да вземе решение в неделя относно евентуалното възобновяване на военните действия с Иран.

Тръмп посочи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще присъстват на срещата.

Според държавния глава шансовете за постигане на сделка с Иран или за възобновяване на военните действия са 50 на 50.

„Мисля, че ще се случи едно от две неща: или ще ги ударя по-силно от всякога, или ще постигнем добра сделка“, каза той в интервю за Axios. Той оцени вероятността и за двата варианта като „солидна 50 на 50“.

Тръмп заяви в интервю за CBS, че САЩ и Иран се приближават до сделка „всеки ден“. Той потвърди, че проектът на споразумение е готов и страните „се приближават много повече“ до подписването му. Той отказа да потвърди източници, получени от канала, че условията на споразумението включват отваряне на Ормузкия проток, размразяване на ирански активи в чуждестранни банки и удължаване на периода на преговори с още 30 дни. Заяви само, че текстът на документа „става все по-добър и по-добър всеки ден“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 8 Отговор
    Иран иска 100 млрд компенсации от САЩ и съюзниците им -България и Румъния.

    19:12 23.05.2026

  • 2 Механик

    16 2 Отговор
    Е той нали победи в Иран. Барем 10 пъти го каза. Взе им урана и петрола и ги върна в каменната епоха. Той го каза. Не съм аз.

    19:15 23.05.2026

  • 3 Гост

    15 2 Отговор
    И с кво шъ ги удари Тръмп иранците? С голото си д..пе? Хахаха... Персите се окопитиха вече, разбраха тия кво могат, и ич не им пука тоя кво говори!!!
    ПС
    Само Си може на спре войната, и спаси достойнството на Фермата!!!

    19:15 23.05.2026

  • 4 НЯМА НИКАКВИ ШАНСОВЕ

    19 3 Отговор
    ЗАТОВА ИЗГОНИ ШЕФКАТА НА РАЗУЗНАВАНЕТО ЗАЩОТО У Е КАЗАЛА,ЧЕ ЕВРЕИТЕ ГО ЛЪЖАТ И ЩЕ ЗАГУБЯТ. ТРЪМП ОБИЧА САМО ЛАСКАТЕЛИТЕ.БОЛЕН МОЗЪК

    19:16 23.05.2026

  • 5 Чичо Дончо

    13 3 Отговор
    е напълнил памперса и няма да направи нищо.

    19:17 23.05.2026

  • 6 ДА БЕ ДА

    13 2 Отговор
    Мистър майстор разказвач на къси разкази.

    19:21 23.05.2026

  • 7 не може да бъде

    3 6 Отговор
    Тръмп има много възможности за удар а иранците само с 3 " атомни бомби" които обаче не може да бъдат отразени -проливите Ормуз и Баб ел Мандеб и комуникационните кабели на дъното на Ормузкия пролив!?

    19:21 23.05.2026

  • 8 Няма да ги нападне

    14 4 Отговор
    В неделя. Пак ще отложи. Ще измисли нещо. Безкраен цирк! Лошото е , че целият свят страда от неговото ,,тука има, тука нема.

    Коментиран от #10

    19:22 23.05.2026

  • 9 Сотир

    2 9 Отговор
    Вярно излезе,че комунист с повече от 6-ти клас няма.

    19:23 23.05.2026

  • 10 Сотир

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "Няма да ги нападне":

    Като слуша началника от Кремъл.

    Коментиран от #22

    19:24 23.05.2026

  • 11 Кот каже

    7 2 Отговор
    Натаниау, това ще стане...

    19:24 23.05.2026

  • 12 Петролът

    8 0 Отговор
    отива много нагоре при възобновяване на бомбардировките. Доню вече няма кой знае какво да губи. Ще слуша евреите, че да не му вземат бизнеса после...

    19:26 23.05.2026

  • 13 китайски балон

    3 0 Отговор
    Сикс-севън, сикс-севън... 🤣 Жалък😉 !

    19:27 23.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    А в това време в България военни полицаи от 12 страни тренираха ....
    "Контрол на тълпата" 🤔🤔
    на полигон "Ново село" ❗❗
    Който може да мисли сам- да мисли❗

    19:28 23.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 У тел авив

    4 0 Отговор
    шъ решат и щъ съ убадят на колегите и Фашингтон.

    19:30 23.05.2026

  • 17 Мноу

    4 0 Отговор
    пари изгоряха.

    Коментиран от #21

    19:31 23.05.2026

  • 18 Ами

    9 0 Отговор
    Празни приказки. Този филм сме го гледали.
    След няколко дни Тръмп ще каже, че арабите или
    Пакистан са го помолили да не напада Иран.
    Важното в случая е, петрола да държи цена около 100 долара за барел.

    19:34 23.05.2026

  • 19 ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ

    9 0 Отговор
    В големи лай..на.

    19:34 23.05.2026

  • 20 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 8 Отговор
    Да дават урана аятоласите
    Иначе Биби ги попуква пак.

    Коментиран от #26

    19:40 23.05.2026

  • 21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мноу":

    Общият размер на замразените ирански активи в чуждестранни банки варира между 200 и 220 милиарда долара, по данни на различни международни институции. Тези средства са блокирани в множество държави (включително САЩ, Южна Корея, Ирак и др.) в резултат на тежки международни икономически санкции.

    От тях ша компенсираме.

    Коментиран от #24, #25

    19:42 23.05.2026

  • 22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сотир":

    Бомби кремълския началник нон стоп

    19:43 23.05.2026

  • 23 Тръмпо

    6 0 Отговор
    е марионетка на ционистите. Ще прави каквото му кажат, щото иначе ще го напънат здраво отзад и ще му вземат всичко. Тъй нареченото му "президентстване" е опропсдтено, поне да запази хотелите.

    19:48 23.05.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    А две думи -
    Обикновени крадци
    Св лина чужди пари❗

    19:53 23.05.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    С две думи
    Обикновени крадци
    на чужди пари❗

    19:54 23.05.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Иран има обогатен уран
    от над ПЕТ ГОДИНИ❗
    Защо сега го искат🤔❓
    Ама ти откъде да знаеш,
    ЧЕ НЕ УРАНЪТ Е ПРИЧИНАТА,
    той е само повод на който да се вържат
    ШАРАНИ КАТО ТЕБ❗

    19:57 23.05.2026

  • 27 Джак Спароу

    6 1 Отговор
    и аз в неделя решавам дали да ударя една бангаранга на жената

    19:59 23.05.2026

  • 28 Гост

    2 0 Отговор
    Корените на човешкото нещастие и безизходица са в Сащ, държава- пирамида, излъгала целия свят, която непрекъснато го залива с инфлацията си, населена е от наркомани, които нито искат да работят, нито да учат, искат да си почиват...😁

    20:28 23.05.2026

  • 29 Любопитен

    1 0 Отговор
    Коя неделя, тая или другата

    20:49 23.05.2026