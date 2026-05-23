Тръмп решава в неделя да удари ли отново Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Axios, че възнамерява да проведе среща с преговарящия си екип на 23 май и да вземе решение в неделя относно евентуалното възобновяване на военните действия с Иран.

Тръмп посочи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще присъстват на срещата.

Според държавния глава шансовете за постигане на сделка с Иран или за възобновяване на военните действия са 50 на 50.

„Мисля, че ще се случи едно от две неща: или ще ги ударя по-силно от всякога, или ще постигнем добра сделка“, каза той в интервю за Axios. Той оцени вероятността и за двата варианта като „солидна 50 на 50“.

Тръмп заяви в интервю за CBS, че САЩ и Иран се приближават до сделка „всеки ден“. Той потвърди, че проектът на споразумение е готов и страните „се приближават много повече“ до подписването му. Той отказа да потвърди източници, получени от канала, че условията на споразумението включват отваряне на Ормузкия проток, размразяване на ирански активи в чуждестранни банки и удължаване на периода на преговори с още 30 дни. Заяви само, че текстът на документа „става все по-добър и по-добър всеки ден“.