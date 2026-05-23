Тръмп решава в неделя да удари ли отново Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Axios, че възнамерява да проведе среща с преговарящия си екип на 23 май и да вземе решение в неделя относно евентуалното възобновяване на военните действия с Иран.
Тръмп посочи, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще присъстват на срещата.
Според държавния глава шансовете за постигане на сделка с Иран или за възобновяване на военните действия са 50 на 50.
„Мисля, че ще се случи едно от две неща: или ще ги ударя по-силно от всякога, или ще постигнем добра сделка“, каза той в интервю за Axios. Той оцени вероятността и за двата варианта като „солидна 50 на 50“.
Тръмп заяви в интервю за CBS, че САЩ и Иран се приближават до сделка „всеки ден“. Той потвърди, че проектът на споразумение е готов и страните „се приближават много повече“ до подписването му. Той отказа да потвърди източници, получени от канала, че условията на споразумението включват отваряне на Ормузкия проток, размразяване на ирански активи в чуждестранни банки и удължаване на периода на преговори с още 30 дни. Заяви само, че текстът на документа „става все по-добър и по-добър всеки ден“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:12 23.05.2026
2 Механик
19:15 23.05.2026
3 Гост
ПС
Само Си може на спре войната, и спаси достойнството на Фермата!!!
19:15 23.05.2026
4 НЯМА НИКАКВИ ШАНСОВЕ
19:16 23.05.2026
5 Чичо Дончо
19:17 23.05.2026
6 ДА БЕ ДА
19:21 23.05.2026
7 не може да бъде
19:21 23.05.2026
8 Няма да ги нападне
Коментиран от #10
19:22 23.05.2026
9 Сотир
19:23 23.05.2026
10 Сотир
До коментар #8 от "Няма да ги нападне":Като слуша началника от Кремъл.
Коментиран от #22
19:24 23.05.2026
11 Кот каже
19:24 23.05.2026
12 Петролът
19:26 23.05.2026
13 китайски балон
19:27 23.05.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Контрол на тълпата" 🤔🤔
на полигон "Ново село" ❗❗
Който може да мисли сам- да мисли❗
19:28 23.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 У тел авив
19:30 23.05.2026
17 Мноу
Коментиран от #21
19:31 23.05.2026
18 Ами
След няколко дни Тръмп ще каже, че арабите или
Пакистан са го помолили да не напада Иран.
Важното в случая е, петрола да държи цена около 100 долара за барел.
19:34 23.05.2026
19 ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ
19:34 23.05.2026
20 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Иначе Биби ги попуква пак.
Коментиран от #26
19:40 23.05.2026
21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #17 от "Мноу":Общият размер на замразените ирански активи в чуждестранни банки варира между 200 и 220 милиарда долара, по данни на различни международни институции. Тези средства са блокирани в множество държави (включително САЩ, Южна Корея, Ирак и др.) в резултат на тежки международни икономически санкции.
От тях ша компенсираме.
Коментиран от #24, #25
19:42 23.05.2026
22 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #10 от "Сотир":Бомби кремълския началник нон стоп
19:43 23.05.2026
23 Тръмпо
19:48 23.05.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":А две думи -
Обикновени крадци
Св лина чужди пари❗
19:53 23.05.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":С две думи
Обикновени крадци
на чужди пари❗
19:54 23.05.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Иран има обогатен уран
от над ПЕТ ГОДИНИ❗
Защо сега го искат🤔❓
Ама ти откъде да знаеш,
ЧЕ НЕ УРАНЪТ Е ПРИЧИНАТА,
той е само повод на който да се вържат
ШАРАНИ КАТО ТЕБ❗
19:57 23.05.2026
27 Джак Спароу
19:59 23.05.2026
28 Гост
20:28 23.05.2026
29 Любопитен
20:49 23.05.2026