Божидар Саръбоюков с бронз на Диамантената лига в Сямън

23 Май, 2026 19:11 570 2

Българският талант впечатли с нов личен рекорд

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Божидар Саръбоюков, един от най-ярките диаманти на българската лека атлетика, отново доказа класата си, като се окичи с бронзов медал на престижния турнир от Диамантената лига в Сямън, Китай. Във второто си състезание за сезона, възпитаникът на Димитър Карамфилов впечатли с резултат от 8.29 метра още при първия си скок, което му осигури място на почетната стълбичка.

Състезанието в Сямън се превърна в истински спектакъл, изпълнен с емоции и неочаквани обрати. Гръцкият ас Милтиадис Тентоглу, носител на всички възможни титли в дисциплината, триумфира с феноменален скок от 8.46 метра, поставяйки нов рекорд на турнира. Второто място заслужено зае световният шампион от Доха 2019 – Таджей Гейл от Ямайка, който в петия си опит регистрира 8.32 метра.

Драмата не подмина и младия италиански талант Матия Фурлани, който миналата седмица изпревари Саръбоюков в Шанхай. Този път Фурлани остана четвърти с 8.28 метра, след като получи контузия по време на четвъртия си опит. Българският състезател веднага прояви истински спортен дух, като се притече на помощ на своя конкурент и приятел. За съжаление, Фурлани бе изнесен с носилка и не успя да довърши надпреварата.

Лятото за Божидар Саръбоюков обещава още вълнуващи моменти. Българинът ще се изправи срещу световния елит на още четири турнира от Диамантената лига – в Рим (4 юни), Монте Карло (10 юли), Лозана (21 август) и Цюрих (27 август).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирача

    3 0 Отговор
    Саръбоюков да си намери треньор, който да го научи как да си направи разбега, защото иначе ще продължава с многото фалове

    19:54 23.05.2026

  • 2 Читател

    1 0 Отговор
    Браво момче напред и нагоре.

    20:30 23.05.2026

