Новини
България »
София »
Проф. Румяна Коларова: Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка

Проф. Румяна Коларова: Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка

23 Май, 2026 19:06 999 38

  • румяна коларова-
  • румен радев-
  • политика-
  • избори-
  • местна власт-
  • кметове

Големият въпрос за бъдещето, на която и да е партия, е свързана с местните избори догодина

Проф. Румяна Коларова: Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка. Тя ще има негативен ефект върху него", заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Тя коментира и темата със съдебната реформа. По думите ѝ изборът на нова квота във ВСС няма да бъде ефективна реформа. "Дори "Прогресивна България”, "Продължаваме Промяната” и "Демократична България” да сложат свои хора там, това не означава, че те ще бъдат лоялни към тях", допълни още тя.

"Всички сделки са възможни в света на Доналд Тръмп. Ако Радев има намерението да сключва сделки с него, ще му бъде много трудно. Темата с визите е стъпка, която цели да оправдае факта, че американските самолети ще продължат да бъдат на летището в София", коментира тя.

"Големият въпрос за бъдещето, на която и да е партия, е свързана с местните избори догодина. Златното правило в политологията е, че ако една партия не е вкоренена в местната власт, тя няма да има бъдеще", каза политологът.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    22 6 Отговор
    Румяна Коларова е патерица на Борисов и Пеевски , риториката и поведението и в ефир го доказват . Тя изпълнява същата роля на маша на Борисов и Пеевски каквато роля играеха ИТН. Говори манипулативно и популистки в защита на корупционния модел на Борисов и Пеевски. Крайно време е тази жена да спре с лъжите и манипулациите в ефир и да осъзнае , че времето на корупцията и мафията , на техните създатели и съюзници като нея вече свърши.

    19:08 23.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 12 Отговор
    Нашата партия ДНК внесе при Радев списък с 15 000 олигарси на които трябва да се конфискуват всички пари и имоти на стойност 300 млрд.Ще има пари за всички.

    Коментиран от #5, #9

    19:08 23.05.2026

  • 3 Любопитен

    12 3 Отговор
    Чакам платените да споменат за бъдещите протести които ще организират ПП и ИЗРАЖДАНЕ.

    19:09 23.05.2026

  • 4 Фейк - либераст

    19 3 Отговор
    Тази е от "независимите" анализатори и наблюдатели, които са особено зависими от суми над 10 000 евро месечно, не заплата, а БОНУС!

    19:10 23.05.2026

  • 5 Нали ти писах?

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Е за партия в която участваш ти, никога няма да гласувам.

    19:14 23.05.2026

  • 6 Може

    15 2 Отговор
    ама твоя Бойко няма да се върне нямаа

    19:14 23.05.2026

  • 7 Да знаеш Коларова

    9 12 Отговор
    Неблагоприятната икономическа обстановка си я създава сам Радев със своята антиевропейска риторика. Затова да не се надява на пари от ЕС, ами да ходи при приятеля си Путин да му даде пари да си върже бюджета.

    Коментиран от #11, #16

    19:15 23.05.2026

  • 8 КЪДЕ ДА СЕ ОПЛАЧА

    11 4 Отговор
    От непрекъснатия НПО терор от медиите.

    19:16 23.05.2026

  • 9 пфф

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    много ти разбира главата, тва да не е шкембе чорба

    19:18 23.05.2026

  • 10 Визите ли

    6 7 Отговор
    Какви визи бе, Коларова? Радев обеща да се обади на Тръмп да си разкара фърчилата от летище София.

    19:18 23.05.2026

  • 11 По точно

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Да знаеш Коларова":

    Ако от ЕС отпуснат някакви пари на русофила Радев означава, че европейските лидери са действително безхарактерни хора. ЕС сам си създава проблемите.

    19:22 23.05.2026

  • 12 Професор Каруцова

    7 1 Отговор
    Големият въпрос на бъдещето е, какво е отношението на съдебната система към летящите прасета и хелоуинските тикви.

    19:25 23.05.2026

  • 13 Горски

    6 2 Отговор
    Пременил се Илия, погледнал се, пак в тия. Ако ви изнася, поразровете, няма да ви струва много усилия, какви са произходът и "опитът" на Николай Младенов, Тодор Тагарев, Атанас Запрянов, Елена Поптодорова, цървул паси, чиниджията зарков, скопеното успяло момче, раята чикиджян, бабикян, иван костов, петър стоянов, глиста желев и т.н., пък нека тези сега да ги видим. Засега се движат за жълт картон. Вместо да вземат печалбата на държавните фирми, ЗАЩО НЕ ОТНЕМАТ ФИНАНСИРАНЕТО на всякаквата нпо-шка сган, знаете ли колко милиони са това?

    19:25 23.05.2026

  • 14 ВЕРНО Е !!!!

    11 2 Отговор
    ТИКВАТА И ПРАСЕТО ОКРАДОАХА де що има сега ще се правят на светии във парламента ...и ще искат отново да се върнат на власт !!!!!СЪД , ЗАТВОР И РАЗМАГНЕТИЗИРАНЕ НА ДВАМАТА КРАДЦИ !!!!

    19:26 23.05.2026

  • 15 Айде

    4 7 Отговор
    Стига да хленчите комунисти долни нали искахте власта д ваща м а и изродите

    19:27 23.05.2026

  • 16 Дориана

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Да знаеш Коларова":

    Точно обратното ЕС са в икономически и политически срив. Превърнаха всички държави в Европа в заложници във войната между Русия и Украйна. Хванаха се в капан от който няма измъкване, въпреки, че знаят , че Украйна е корумпирана държава не могат да спрат да дават пари и оръжия. И трябва да понесат отговорността за подклаждането на войната и хилядите невинни жертви. Да не говорим, че унищожиха всички ценности върху които беше изграден ЕС . Сега мислите и действията им са насочени към Трета Световна война. Мира за тях вече стана лоша и неприемлива дума..

    Коментиран от #21

    19:27 23.05.2026

  • 17 Всички джуджета , снежанки , дядо

    4 1 Отговор
    Мразовци ......при бай ставри на раздумка !

    19:28 23.05.2026

  • 18 Дъртата

    11 3 Отговор
    професорка няма време да си смени кюлотите от висене в студиата

    19:28 23.05.2026

  • 19 Любопитен

    7 2 Отговор
    Банкята що толкова мълчи бееее .... не казва АС ва направих бедни Българи , АС ва направих прости като мен ....АС ша ва управям години наред и пак ша ма избирате щото няма по крадлив мошеник ?????

    Коментиран от #32

    19:32 23.05.2026

  • 20 хмммм

    6 2 Отговор
    E кой я направи? Това му е 8-мото или 9-тото правителство. Коларова защитава комунистическите несретници, начело с дядо си.

    19:33 23.05.2026

  • 21 Така де

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Тебе кво те интересува как е икономически ЕС. Нека си е зле! Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже!

    19:34 23.05.2026

  • 22 Банкята

    4 2 Отговор
    Такава динена кора съм заложил на летеца , че ше се хлъзне и отиде чак във АСКОУУу !

    19:35 23.05.2026

  • 23 Читател

    10 2 Отговор
    Тая е женския вариант на Харизанов и на онова недуразумение Харалан.

    19:35 23.05.2026

  • 24 бабо Руми

    4 1 Отговор
    Тази беше в екипа на онзи президент,дето ходеше,като ерген,нищо ,че беше женен!
    Нека си гледа домашните ангажименти.
    Само със злоба не става!

    19:38 23.05.2026

  • 25 дядото

    5 2 Отговор
    не правителството на радев.народа на българия се намира в бедност и мизерия,а държавата в хаос,благодарение на "демократичния ви преход" и съсипването на икономиката и правото на българия

    19:44 23.05.2026

  • 26 А ЩО СТАНА ТАКА

    2 1 Отговор
    МИМЕ. ДЕМЕК РУМЕ. ТО НАЛИ ТАЗИ СЛОЖНОСТ Я ОСТАВИХА ТЕЗИ НА КОИТО СЛУГУВАШ ШИША И ТУУПА. СЛЕД ТЯХ И ПОТОП. ДАНО СЕ ТОПНАТ У СЦЗ.

    19:44 23.05.2026

  • 27 Българка

    3 2 Отговор
    Баба рада-слугината говорителка на тутуу и шиши!!стига родо !!

    19:48 23.05.2026

  • 28 Ами Да !

    3 2 Отговор
    Откъде Да Знаеш !

    Какво Са Ти !

    Оставили !

    След 36 години !

    Възход !

    и Влизането в !

    Клуба !

    На Богатите !

    19:49 23.05.2026

  • 29 Гост

    1 2 Отговор
    А твойта икономическа обстановка каква е, лелче? След като благодетеля бойко изпадна от борда??? А?

    19:54 23.05.2026

  • 30 Тая Склеротизирала Бабка !

    1 1 Отговор
    За Какво Я Показват !

    За Да Покажат !

    Силата !

    На Българските !

    Политици !

    Ли ?

    19:58 23.05.2026

  • 31 Нехис

    2 0 Отговор
    А кой създаде тази обстановка? Нима не бе Мунчо този, хвърлил страната в хаос и инфлация още през 2020?
    А мунчовците му - Киро и Кокоро не бяха ли и те сред хаосджиите?
    Колелото се завърта и Мунчо ще трябва да отговаря за собствената си каша, иначе същите прошляци и пролетарии, гласували за него, ще го свалят, когато озвереят от глад, а то ще е още преди тази есен!

    20:01 23.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нехис

    1 1 Отговор
    Ти не си любопитен, а си п.....рост.
    И п.....ростият няма как да разбере кой го е направил беден.

    20:02 23.05.2026

  • 34 Баба ви коларова

    2 0 Отговор
    пак гледа откъде да натовари колата с мангизи.

    20:09 23.05.2026

  • 35 Добре, че му

    0 0 Отговор
    каза на Генерал Радев, че той не знае. Ха, ха! Абе вие нещо сте се объркали или сте на някакви транквиланти.
    Радев разполага с много информация и знае абсолютно всичко, което става в държавата. Нещо не ви се вярва, че е Премиер. След няколко месеца така ще ви настъпи, че ще ви се види много изнагорно и някои вече го усещат. Много фасони ще смачка и много задници ще нарита. Той е боен пилот и нажежената обстановка му е начин на живот. Вие не сте в неговата категория, а го коментирате. Хайде по-сериозно.

    20:16 23.05.2026

  • 36 Дзак

    0 0 Отговор
    По-добре международната обстановка да се успокои, че напрежението може да изостри вътрешната политика и да се стигне до търсене на отговорност за местни неблагополучия!

    20:20 23.05.2026

  • 37 А бе

    1 0 Отговор
    Бабе просто профе неблагоприятната икономическа обстановка я създаде сикаджииската герберска мутра хотела с водопада и магнитският с-и-чуг и предшественика му който раздаваше порциите дърт -б-к-ук

    20:29 23.05.2026

  • 38 по полека

    0 1 Отговор
    "Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка. Тя ще има негативен ефект върху него"

    Стига са го оплаквали тоя Радев! Всички доказват възможностите си когато се справят с трудното, то когато е лесно всеки знае. Още повече, че никой не го е карал насила, а сам се натискаше от години да стане цар.

    20:40 23.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове