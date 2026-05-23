Проф. Румяна Коларова: Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка

"Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка. Тя ще има негативен ефект върху него", заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.
Тя коментира и темата със съдебната реформа. По думите ѝ изборът на нова квота във ВСС няма да бъде ефективна реформа. "Дори "Прогресивна България”, "Продължаваме Промяната” и "Демократична България” да сложат свои хора там, това не означава, че те ще бъдат лоялни към тях", допълни още тя.
"Всички сделки са възможни в света на Доналд Тръмп. Ако Радев има намерението да сключва сделки с него, ще му бъде много трудно. Темата с визите е стъпка, която цели да оправдае факта, че американските самолети ще продължат да бъдат на летището в София", коментира тя.
"Големият въпрос за бъдещето, на която и да е партия, е свързана с местните избори догодина. Златното правило в политологията е, че ако една партия не е вкоренена в местната власт, тя няма да има бъдеще", каза политологът.
5 Нали ти писах?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Е за партия в която участваш ти, никога няма да гласувам.
19:14 23.05.2026
7 Да знаеш Коларова
Коментиран от #11, #16
19:15 23.05.2026
До коментар #2 от "Последния Софиянец":много ти разбира главата, тва да не е шкембе чорба
19:18 23.05.2026
11 По точно
До коментар #7 от "Да знаеш Коларова":Ако от ЕС отпуснат някакви пари на русофила Радев означава, че европейските лидери са действително безхарактерни хора. ЕС сам си създава проблемите.
19:22 23.05.2026
16 Дориана
До коментар #7 от "Да знаеш Коларова":Точно обратното ЕС са в икономически и политически срив. Превърнаха всички държави в Европа в заложници във войната между Русия и Украйна. Хванаха се в капан от който няма измъкване, въпреки, че знаят , че Украйна е корумпирана държава не могат да спрат да дават пари и оръжия. И трябва да понесат отговорността за подклаждането на войната и хилядите невинни жертви. Да не говорим, че унищожиха всички ценности върху които беше изграден ЕС . Сега мислите и действията им са насочени към Трета Световна война. Мира за тях вече стана лоша и неприемлива дума..
Коментиран от #21
19:27 23.05.2026
21 Така де
До коментар #16 от "Дориана":Тебе кво те интересува как е икономически ЕС. Нека си е зле! Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже!
19:34 23.05.2026
24 бабо Руми
Нека си гледа домашните ангажименти.
Само със злоба не става!
19:38 23.05.2026
28 Ами Да !
Какво Са Ти !
Оставили !
След 36 години !
Възход !
и Влизането в !
Клуба !
На Богатите !
19:49 23.05.2026
30 Тая Склеротизирала Бабка !
За Да Покажат !
Силата !
На Българските !
Политици !
Ли ?
19:58 23.05.2026
31 Нехис
А мунчовците му - Киро и Кокоро не бяха ли и те сред хаосджиите?
Колелото се завърта и Мунчо ще трябва да отговаря за собствената си каша, иначе същите прошляци и пролетарии, гласували за него, ще го свалят, когато озвереят от глад, а то ще е още преди тази есен!
20:01 23.05.2026
33 Нехис
И п.....ростият няма как да разбере кой го е направил беден.
20:02 23.05.2026
35 Добре, че му
Радев разполага с много информация и знае абсолютно всичко, което става в държавата. Нещо не ви се вярва, че е Премиер. След няколко месеца така ще ви настъпи, че ще ви се види много изнагорно и някои вече го усещат. Много фасони ще смачка и много задници ще нарита. Той е боен пилот и нажежената обстановка му е начин на живот. Вие не сте в неговата категория, а го коментирате. Хайде по-сериозно.
20:16 23.05.2026
38 по полека
Стига са го оплаквали тоя Радев! Всички доказват възможностите си когато се справят с трудното, то когато е лесно всеки знае. Още повече, че никой не го е карал насила, а сам се натискаше от години да стане цар.
20:40 23.05.2026