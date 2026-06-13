Иран: Подписването на споразумението със САЩ няма да е на 14 юни

Подписването на меморандум за разрешаване на конфликта със Съединените щати няма да се случи на 14 юни, но е възможно това да стане през следващите дни.

Това съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

"Трябва да изчакаме информация за точния час на подписване на меморандума. Въпреки че това няма да се случи утре, не може да се изключи възможността това да се случи през следващите дни", цитира думите му иранската държавна телевизионна и радиокомпания.

По-рано пакистанският премиер Шахбаз Шариф каза, че мирното споразумение между САЩ и Иран вероятно ще бъде финализирано през следващите 24 часа.

Погребението и прощалната церемония на бившия ирански върховен лидер Али Хаменей ще се проведат от 4 до 9 юли, съобщи държавната телевизия IRIB.

Според телевизионната мрежа прощалната церемония ще се проведе в Голямата джамия „Хомейни“ в Техеран на 4 и 5 юли. Погребението ще се състои в Техеран на 6 юли и в Кум на 7 юли. Погребението ще се състои на 9 юли в Машхад, родния град на Али Хаменей.

Той почина на 28 февруари в резултат на израелско-американска атака срещу Иран.