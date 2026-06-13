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Стотици хора се стекоха на "София Прайд 2026"

Стотици хора се стекоха на "София Прайд 2026"

13 Юни, 2026 21:26 1 572 101

  • софия прайд 2026

Участници коментираха декларацията отпреди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство

Стотици хора се стекоха на "София Прайд 2026" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В столицата се провежда "София Прайд 2026". В Княжеската градина има концерт, очаква се на сцената да се появи и победителката от "Евровизия" Дара.

Стотици хора, семейства с деца, младежи, хора от ЛГБТ общността са на прайда.

Участници коментираха декларацията отпреди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство:

"Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България не е само това, не е само християнски консерватизъм".

"Това е една визия, която иска да изключи нас от това, което държавата признава. Като тъкмо обратното е нашето послание и нещото, което Европейският съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено".

Към 18:30 часа се очаква да тръгне шествието, което трябва да стигне до НДК.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дара- Големата Дупара

    85 9 Отговор
    пя на Прайда!
    Евроценности!

    Коментиран от #8, #68, #96

    21:28 13.06.2026

  • 2 Факт

    86 6 Отговор
    Целият електорат на Кир0.

    Коментиран от #10

    21:28 13.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    71 2 Отговор
    Стотици !!! Колко бяха гострендерасите от амасадите и обикновените Хорлюбители от ЕС и НПО активисти?!

    Коментиран от #73

    21:29 13.06.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    22 44 Отговор
    НА ЕДНИ ИМ ПЕЕ....ДАРА
    ДРУГИ ГИ ОПЯВА...ДАНАИЛ...😀

    21:30 13.06.2026

  • 6 Айдееее

    87 7 Отговор
    Дара уйде в канала.Свърши се.И тая се издъни!😡

    21:30 13.06.2026

  • 7 най сетне сетихте се от кумова срама

    11 37 Отговор
    НЕ Стотици
    а хиляди хора се стекоха на "София Прайд 2026"
    най вече моми

    Коментиран от #77

    21:30 13.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Интересно

    61 3 Отговор
    Семейства с деца, подкрепили гейпарад? Анджелина и Джей Ло с техните ли са били там?

    21:30 13.06.2026

  • 10 Асан Насилев

    46 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Цяла година го чакам, с академик молеца ще правим бангаранга с побратимите.

    21:30 13.06.2026

  • 11 Селянин

    51 4 Отговор
    А ббре за тия няма ли мотики 12№ да идват да копат на село,да има българска продукция

    21:31 13.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Целият политически и културен елит

    19 16 Отговор
    подкрепи Дара!
    Ще посрещнат Прайда 2027г. като Евровизия в София!

    21:31 13.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    66 3 Отговор
    Сексуалния живот се нарича още ИНТИМЕН ,тоест личен, а тези многополови правят ПРАЙД - ПОКАЗ! При тях е същото като келешите дрифтаджии и моторетковци - важното е да се покажат, да се изфукат! То и магарето се търкаля само на площада да го забележат другите иначе защо да се търкаля!

    21:33 13.06.2026

  • 16 18:30 часа се очаква да тръгне шествиет

    21 2 Отговор
    марийке спиш ли кат си цъкнала пълнежа в
    13 Юни, 2026 21:26

    Коментиран от #28

    21:33 13.06.2026

  • 17 Русофил

    4 18 Отговор

    До коментар #14 от "Летец Пешеходец":

    Много сме силни сме

    Коментиран от #38

    21:33 13.06.2026

  • 18 баничар

    77 1 Отговор
    Сексуалната ориентация си е лично право.
    Гръмкото й публично афиширане е пропаганда.

    21:34 13.06.2026

  • 19 Паветник (с десни убеждения, но мн. ляв)

    28 2 Отговор
    Беше страхотно, подпряха ме четири пъти прав, веднъж докато ходех, и накрая някакви невъзпитани ми се изредиха без никакъв ред! Ура, щото Лекса Фльорца я пренебрегнаха всички, та се мъчи да се търкаля с някаква нидерландка!

    21:34 13.06.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    43 2 Отговор
    Пълно с отрепляци и сбърканяци!
    Вземете им данните и ги натикайте в клиники белки докторите им докарат някаква мозъчна дейност!

    21:35 13.06.2026

  • 21 Гост

    39 4 Отговор

    До коментар #14 от "Летец Пешеходец":

    Хващаш ли се на бас?
    От целият прайд 99,99% са пепедали на пр0100кир0.

    Коментиран от #48, #51

    21:36 13.06.2026

  • 22 Даринке

    36 3 Отговор
    Изгуби ме като фен.

    21:36 13.06.2026

  • 23 Механик

    5 18 Отговор
    Аз видях Артелериста ,Сталин ,Сатана Z и др а уж нямаше да идват

    21:36 13.06.2026

  • 24 Последния Софиянец

    45 4 Отговор
    Тази година провал . Полицията беше повече от участниците.САЩ спряха парите а Урсула е стисната.

    21:36 13.06.2026

  • 25 ФАКТ

    42 3 Отговор
    МНОГО СТЕ ЗАГРИЖЕНИ ЗА ПРАВАТА НА ОБРАТНИТЕ А НИКОЙ НЕ МУ ПУКА ЗА ПРАВАТА НА СЕМЕЙСТВАТА ДЕЦАТА НОРМАЛНИТЕ ХОРА СОИТО ИМАТ РОД И РАДИНА ДЪРГАВА ОТ ГЕЕВЕ Е ДОТУК АЛООУ

    21:37 13.06.2026

  • 26 Пе е раси са Бойко Методиев Борисов,

    11 14 Отговор
    Делян Пеевски, Народа гласува с краката си за довиждане и 3 Милиона Българи, Български Семейства Напуснаха България.

    Прайда не е но Бойко и Делян с една неокастрена цепеница.
    Българските Чорбаджии са още в Османската Империя.

    Коментиран от #87

    21:37 13.06.2026

  • 27 Гориил

    9 28 Отговор
    Това е нищо ,в Масква какъв Прайд имаме ,милиони

    Коментиран от #30

    21:38 13.06.2026

  • 28 👍👍👍

    18 1 Отговор

    До коментар #16 от "18:30 часа се очаква да тръгне шествиет":

    😂😂😂😂😂😂.Тва е Марийка ,бе брат.....

    21:38 13.06.2026

  • 29 Тома

    21 2 Отговор
    Малко са.До година да се стекат хиляди защото сега много останаха на сухо.

    21:40 13.06.2026

  • 30 Мадам Бриджит

    18 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гориил":

    Млък, защото Мадам ще те тресне с учебната показалка! Голяма е!

    21:43 13.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Жалко ,че толкова

    43 3 Отговор
    Хора се гордееха ,че най - после евровизия е спечелена от нормална истинска и красива жена ,а не от същества от сорта на оня(оная) кончита или каквото беше там.....Ама Дара сама си ритна бакърчето.

    21:44 13.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хаха

    21 2 Отговор
    Те байганьовците са вече доказани меки китки и ПДФ-или.
    Абсолютни дегенерати. Виж им само зле прикритите "политици" с меки китки.
    Пълни дегенерати тип ориенталски.

    Коментиран от #46

    21:45 13.06.2026

  • 35 Констатация

    32 1 Отговор
    """""България не е само християнски консерватизъм"""" -------- Ооо..., Разбъркани, вие не сте виждали какво е Ислямски Консерватизъм в действие..., но пък тогава няма да посмеете да се покажете в този вид, камо ли да признаете Какво Сте!

    21:46 13.06.2026

  • 36 Последния Софиянец

    22 4 Отговор

    До коментар #33 от "Гошо":

    Минах оттам.Полицията беше повече от участниците.А на Шествието за семейството имаше 100 000.

    21:46 13.06.2026

  • 37 Няма лошо

    28 3 Отговор
    Нормално е да има такива психично болни и извратени , важното е да не преобладават защото са напълно безполезни в живота и природата и единствено вредят с отпадъците които оставят след себе си

    21:46 13.06.2026

  • 38 Летец Пешеходец

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Русофил":

    Успех!!!

    21:47 13.06.2026

  • 39 Теслатъ

    23 2 Отговор
    Не забравяйте "Петрохангейт"!!!!!!

    21:48 13.06.2026

  • 40 коце мекия

    4 10 Отговор
    Плакатите за референдума и Българският Лев са... нашите!
    Възраждане Победа
    🌈

    21:48 13.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 пожелавам на всички прайдуващи

    21 2 Отговор
    1 месец да ги боли дто и да немогат да седнат да спят по корем

    21:49 13.06.2026

  • 43 Сатана Z

    17 4 Отговор
    ПП или Преброяване на Пдрастите

    21:50 13.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пампаец

    17 2 Отговор
    Какви са тези , Джийвз ? Пи ди ра зи , сатанисти, сър !

    21:50 13.06.2026

  • 46 Аоо!

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "хаха":

    А ти да не си херцогиня Сара, която иска да го бара?

    21:52 13.06.2026

  • 47 Питам

    11 4 Отговор
    Кокорчо , беше ли там???

    21:52 13.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Възрожденец

    8 10 Отговор
    След малко сме пред МОЧАта!
    Всички милионите русофили сме тук на грандиозният Парад.
    Жалко че го няма вовка Сладурчето

    Коментиран от #53

    21:52 13.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Летец Пешеходец

    5 11 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Няма статистика за това нещо. Навремето другарите си бъркаха по дупките и си пускаха езици. Брежнев, като награбеше Бай Тошо, нашият направо оставаше без въздух. Партийните обратни, като Лилов бяха известни на хората. И сега Вигенин е най- здравата "мека китка" на "лявото движение". И при Румбата ги има, нищо че "защитава семейните ценности".

    Коментиран от #55, #79

    21:53 13.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Сатана Z

    4 7 Отговор

    До коментар #49 от "Възрожденец":

    Ние сме милиони 😘❤️🌈

    21:54 13.06.2026

  • 54 Тити на Кака

    19 3 Отговор
    ...Към 18:30 часа се очаква да тръгне шествието, което трябва да стигне до НДК...

    Шествието не трябваше ли да стигне до ППетрохан?

    Коментиран от #63

    21:55 13.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Въпрос

    9 1 Отговор
    Защо не направите оценка за статията 0 или нула?

    21:58 13.06.2026

  • 57 Някой(

    8 2 Отговор
    Колко от тези са българи? Че разни като нищо ходят по държави на прайдове. Колко от тези са от НПО-та? Реално чужда агентура. Дори ДАНС трябва да ги следи.
    Защо нещо свързано със секс се провежда в такова време и няма часово ограничение? За такива мероприятия има ограничение до 22 часа, но общината има правото да сменя час и място. Примерно можеше да е в циганска махала от 20 часа. Ако се оплачат, значи са расисти и да се каже на Сорос и другите да им орежат парите.
    Тази пропаганда е поголовна в Азия. По гледани филми и сериали, там само на аватари тайландските по едно време 90% бяха за обратни. То не може да намериш нормален. След като стигнаха и до китайски уж, то там е пълна трагедия на пропагандата.

    22:03 13.06.2026

  • 58 Горски

    13 3 Отговор
    Следвайте примера на Педрохан! Там ви е силата! Вамос! Нищо интересно ,поредната клоунада на заблудените които биват използвани не само уж за права ,а за натрапване и дестабилизация.Явно.Сорос не се отказал от методите си на влияние. Циркажии!Гордост било ,достойнство било ,не знам какво си ,който плаща той поръчва музиката и маскарада и разложението ,като последното е много важно за външните спонсори и инициатори. Каквото и да променяте не можете да промените ДНК -то показва че си жена или мъж и това никой не може да го изтрие то е вечно до края на живота ти,затова се осъзнайте и не казвайте че сте различни. Хем твърдите, че сте различни, хем сте били нормални. Или бъдете различни или ставайте нормални. Изчанченото няма как да е норма.

    22:04 13.06.2026

  • 59 Хмм

    11 2 Отговор
    кметът беше ли на прайда, имаше ли посланици, представители на ПП-ДБ

    22:04 13.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ?????

    8 3 Отговор
    "Стотици хора се стекоха на "София Прайд 2026"
    А сега де?
    Да не би да имате грешка?
    Очаквахте стотици хиляди п@дерастчета.

    22:08 13.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Знаещ

    7 3 Отговор

    До коментар #54 от "Тити на Кака":

    Щели да правят нощно бдение пред лобното място на Калушев. За целта са поканили тибетски лама чак от далечен Непал ! :-)))

    22:09 13.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Гончо Цанев 🥸

    3 4 Отговор
    Депутатът Плюнчо да не е объркал шествията днес?

    22:09 13.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ППдебил

    7 5 Отговор
    Чудесно си прекарахме всички, а мен ме прекараха даже няколко пъти.

    22:10 13.06.2026

  • 68 Искаме и в Исперих и в Кубрат

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дара- Големата Дупара":

    и в Кърджали и в другите градове прайди да правят на хората !

    22:11 13.06.2026

  • 69 Z възрожденец

    3 4 Отговор
    Борша ше го раздава пред пилоните на НДК.
    Чакаме ви Сладури и Сладуранки!
    Цунки

    22:13 13.06.2026

  • 70 Как ли не

    6 1 Отговор
    Чак пък хора... Роби на удоволствието и сноби.

    22:13 13.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Прайда за шизофрения

    8 3 Отговор
    При хахавите стотици, при нормалните хиляди, милиони и без да се "стичат".

    22:15 13.06.2026

  • 73 Скопие да се готви

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Да видят как е в ЕС и пак да си помислят!

    22:17 13.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    УТРЕПКИ!ДАНО ГНИЕТЕ В АДА

    22:21 13.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Анонимен

    9 2 Отговор
    Жалко за Дара.Харесаха я къде ли не,след ония вурсове ли бяха,и ония с тежката музика от северна страна.След западните излагации дойде едно нормално момиче с нормална песен.А тя днес на София Прайд.Зорлем си изяждат хляба някои.

    22:25 13.06.2026

  • 79 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Летец Пешеходец":

    На много лоша стока си.

    22:26 13.06.2026

  • 80 Бай Мехмед

    5 1 Отговор
    Пепи Волгата шо е с костюм на Мат рьошка и раздава близалки?
    Чок гюзел

    22:28 13.06.2026

  • 81 някой си

    6 2 Отговор
    Е,сега видяхте ли що нашата Дара взе първо място! Тя винаги е била от ЛГБТ общността.

    22:28 13.06.2026

  • 82 Хихи

    3 3 Отговор
    а на платформата,най отпред бяха леля Асеня и пелтека Диков...

    Коментиран от #85

    22:29 13.06.2026

  • 83 геле

    4 0 Отговор
    трябва да си психо само за да си представиш как един мъж натяга друг, а ако си участник, какъв трябеа да си ако не тотален отkачалник

    22:30 13.06.2026

  • 84 Не са много, но по малко да изчезват

    3 1 Отговор
    Всички участници натоварени на платформите и в Украйна.

    22:30 13.06.2026

  • 85 Специален Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Хихи":

    Е синчето на Соло ВЬЕВ и съпругът и Пакистанец.
    Обращение ще направи и Петя Волгина..

    Коментиран от #86

    22:32 13.06.2026

  • 86 Сабри мастара

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Специален Гост":

    БЛОНДИ е сгодна ханъма.. ше яде.. шекер баклава;)

    22:35 13.06.2026

  • 87 Мунчо

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пе е раси са Бойко Методиев Борисов,":

    Ко речи, ко.... Бегай бърже да научиш малко български и после пиши за Борисов, Пеевски и т.н....аман от неграмотници, които не стига, че ни избиват по пътищата с купените си книжки, а и решават съдбата на изборите като си продават гласа...

    22:36 13.06.2026

  • 88 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    Сатанисти!

    22:37 13.06.2026

  • 89 Това

    3 0 Отговор
    Да правят паради е прекалено.Стига са ни се натрапвали.Да си живеят както си искат ,никой не се занимава с тях.Прекаляват.

    22:37 13.06.2026

  • 90 От НОВА ТВ

    1 0 Отговор
    От МОЧА до градината десетки хиляди ...

    Коментиран от #99

    22:38 13.06.2026

  • 91 Добре де, ама нещо не ми е ясно

    2 0 Отговор
    Тия с какво се гордеят? Прайд това означава, гордост. Ние другите имаме ли право да се гордеем или щом сме различни от тях, трябва да ни е срам?

    22:38 13.06.2026

  • 92 така

    2 0 Отговор
    Има нещо много добро- не могат да се размножават тези привилегированите, сърдити и мрънкащи за още повече права. Всъщност много жалко съществуване и те го осъзнават, но главите им не ги слушат.

    22:41 13.06.2026

  • 93 Хюмън гравитейшън

    2 0 Отговор
    Адвоката на Росатом е българин русофил от Петрохан ,осъди България на арбитража в Швейцария за 1 милиард долара,същия таковаше непълнолетни,и харесваше да му правят клизми,но за него е забранено,щото е руски роб,накрая някой го самоуби с два изстрела в кратуната в Петрохан

    22:41 13.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Как пееше Устата:

    "...няма Байдън, няма и Майдан, няма вече файда от прсйда!"

    И те така ....
    Просто маргинални пе де р@си!

    22:43 13.06.2026

  • 96 Прилича

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дара- Големата Дупара":

    Дара да не би да е от тези мизерници, но мъжът й е за камуфлаж.

    22:45 13.06.2026

  • 97 Ина Генова

    2 0 Отговор
    Що отразяваш това събитие, а другия поход - не? Аре у лево боклуци фактаджийски!

    22:46 13.06.2026

  • 98 Киркоров също участва

    1 0 Отговор
    в такъв Прайд в Москва!
    Снимаха го по жартиери!
    Той уреди Дара на Евровизия!

    22:47 13.06.2026

  • 99 Точен сте

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "От НОВА ТВ":

    Нашата национална гордост ДАРА водеше мнохохилядното шествие на "София Прайд"

    22:48 13.06.2026

  • 100 Кметът на Симитли

    0 0 Отговор
    с баджанака едно време правихме Тиквата "пиле на грил", ама после остаря пустият му ненаситник и му увисна халката...

    22:48 13.06.2026

  • 101 604

    0 0 Отговор
    На .!. мамиту ви изврътену!

    22:48 13.06.2026

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