"Стотици хора се стекоха на "София Прайд 2026"

В столицата се провежда "София Прайд 2026". В Княжеската градина има концерт, очаква се на сцената да се появи и победителката от "Евровизия" Дара.
Стотици хора, семейства с деца, младежи, хора от ЛГБТ общността са на прайда.
Участници коментираха декларацията отпреди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство:
"Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България не е само това, не е само християнски консерватизъм".
"Това е една визия, която иска да изключи нас от това, което държавата признава. Като тъкмо обратното е нашето послание и нещото, което Европейският съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено".
Към 18:30 часа се очаква да тръгне шествието, което трябва да стигне до НДК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дара- Големата Дупара
Евроценности!
Коментиран от #8, #68, #96
21:28 13.06.2026
2 Факт
Коментиран от #10
21:28 13.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Коментиран от #73
21:29 13.06.2026
5 НИЩО МУ НЯМА
ДРУГИ ГИ ОПЯВА...ДАНАИЛ...😀
21:30 13.06.2026
6 Айдееее
21:30 13.06.2026
7 най сетне сетихте се от кумова срама
а хиляди хора се стекоха на "София Прайд 2026"
най вече моми
Коментиран от #77
21:30 13.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Интересно
21:30 13.06.2026
10 Асан Насилев
До коментар #2 от "Факт":Цяла година го чакам, с академик молеца ще правим бангаранга с побратимите.
21:30 13.06.2026
11 Селянин
21:31 13.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Целият политически и културен елит
Ще посрещнат Прайда 2027г. като Евровизия в София!
21:31 13.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
21:33 13.06.2026
16 18:30 часа се очаква да тръгне шествиет
13 Юни, 2026 21:26
Коментиран от #28
21:33 13.06.2026
17 Русофил
До коментар #14 от "Летец Пешеходец":Много сме силни сме
Коментиран от #38
21:33 13.06.2026
18 баничар
Гръмкото й публично афиширане е пропаганда.
21:34 13.06.2026
19 Паветник (с десни убеждения, но мн. ляв)
21:34 13.06.2026
20 ДрайвингПлежър
Вземете им данните и ги натикайте в клиники белки докторите им докарат някаква мозъчна дейност!
21:35 13.06.2026
21 Гост
До коментар #14 от "Летец Пешеходец":Хващаш ли се на бас?
От целият прайд 99,99% са пепедали на пр0100кир0.
Коментиран от #48, #51
21:36 13.06.2026
22 Даринке
21:36 13.06.2026
23 Механик
21:36 13.06.2026
24 Последния Софиянец
21:36 13.06.2026
25 ФАКТ
21:37 13.06.2026
26 Пе е раси са Бойко Методиев Борисов,
Прайда не е но Бойко и Делян с една неокастрена цепеница.
Българските Чорбаджии са още в Османската Империя.
Коментиран от #87
21:37 13.06.2026
27 Гориил
Коментиран от #30
21:38 13.06.2026
28 👍👍👍
До коментар #16 от "18:30 часа се очаква да тръгне шествиет":😂😂😂😂😂😂.Тва е Марийка ,бе брат.....
21:38 13.06.2026
29 Тома
21:40 13.06.2026
30 Мадам Бриджит
До коментар #27 от "Гориил":Млък, защото Мадам ще те тресне с учебната показалка! Голяма е!
21:43 13.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Жалко ,че толкова
21:44 13.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 хаха
Абсолютни дегенерати. Виж им само зле прикритите "политици" с меки китки.
Пълни дегенерати тип ориенталски.
Коментиран от #46
21:45 13.06.2026
35 Констатация
21:46 13.06.2026
36 Последния Софиянец
До коментар #33 от "Гошо":Минах оттам.Полицията беше повече от участниците.А на Шествието за семейството имаше 100 000.
21:46 13.06.2026
37 Няма лошо
21:46 13.06.2026
38 Летец Пешеходец
До коментар #17 от "Русофил":Успех!!!
21:47 13.06.2026
39 Теслатъ
21:48 13.06.2026
40 коце мекия
Възраждане Победа
🌈
21:48 13.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 пожелавам на всички прайдуващи
21:49 13.06.2026
43 Сатана Z
21:50 13.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пампаец
21:50 13.06.2026
46 Аоо!
До коментар #34 от "хаха":А ти да не си херцогиня Сара, която иска да го бара?
21:52 13.06.2026
47 Питам
21:52 13.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Възрожденец
Всички милионите русофили сме тук на грандиозният Парад.
Жалко че го няма вовка Сладурчето
Коментиран от #53
21:52 13.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Летец Пешеходец
До коментар #21 от "Гост":Няма статистика за това нещо. Навремето другарите си бъркаха по дупките и си пускаха езици. Брежнев, като награбеше Бай Тошо, нашият направо оставаше без въздух. Партийните обратни, като Лилов бяха известни на хората. И сега Вигенин е най- здравата "мека китка" на "лявото движение". И при Румбата ги има, нищо че "защитава семейните ценности".
Коментиран от #55, #79
21:53 13.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Сатана Z
До коментар #49 от "Възрожденец":Ние сме милиони 😘❤️🌈
21:54 13.06.2026
54 Тити на Кака
Шествието не трябваше ли да стигне до ППетрохан?
Коментиран от #63
21:55 13.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Въпрос
21:58 13.06.2026
57 Някой(
Защо нещо свързано със секс се провежда в такова време и няма часово ограничение? За такива мероприятия има ограничение до 22 часа, но общината има правото да сменя час и място. Примерно можеше да е в циганска махала от 20 часа. Ако се оплачат, значи са расисти и да се каже на Сорос и другите да им орежат парите.
Тази пропаганда е поголовна в Азия. По гледани филми и сериали, там само на аватари тайландските по едно време 90% бяха за обратни. То не може да намериш нормален. След като стигнаха и до китайски уж, то там е пълна трагедия на пропагандата.
22:03 13.06.2026
58 Горски
22:04 13.06.2026
59 Хмм
22:04 13.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ?????
А сега де?
Да не би да имате грешка?
Очаквахте стотици хиляди п@дерастчета.
22:08 13.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Знаещ
До коментар #54 от "Тити на Кака":Щели да правят нощно бдение пред лобното място на Калушев. За целта са поканили тибетски лама чак от далечен Непал ! :-)))
22:09 13.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Гончо Цанев 🥸
22:09 13.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ППдебил
22:10 13.06.2026
68 Искаме и в Исперих и в Кубрат
До коментар #1 от "Дара- Големата Дупара":и в Кърджали и в другите градове прайди да правят на хората !
22:11 13.06.2026
69 Z възрожденец
Чакаме ви Сладури и Сладуранки!
Цунки
22:13 13.06.2026
70 Как ли не
22:13 13.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Прайда за шизофрения
22:15 13.06.2026
73 Скопие да се готви
До коментар #4 от "Пич":Да видят как е в ЕС и пак да си помислят!
22:17 13.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Боруна Лом
22:21 13.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Анонимен
22:25 13.06.2026
79 Гост
До коментар #51 от "Летец Пешеходец":На много лоша стока си.
22:26 13.06.2026
80 Бай Мехмед
Чок гюзел
22:28 13.06.2026
81 някой си
22:28 13.06.2026
82 Хихи
Коментиран от #85
22:29 13.06.2026
83 геле
22:30 13.06.2026
84 Не са много, но по малко да изчезват
22:30 13.06.2026
85 Специален Гост
До коментар #82 от "Хихи":Е синчето на Соло ВЬЕВ и съпругът и Пакистанец.
Обращение ще направи и Петя Волгина..
Коментиран от #86
22:32 13.06.2026
86 Сабри мастара
До коментар #85 от "Специален Гост":БЛОНДИ е сгодна ханъма.. ше яде.. шекер баклава;)
22:35 13.06.2026
87 Мунчо
До коментар #26 от "Пе е раси са Бойко Методиев Борисов,":Ко речи, ко.... Бегай бърже да научиш малко български и после пиши за Борисов, Пеевски и т.н....аман от неграмотници, които не стига, че ни избиват по пътищата с купените си книжки, а и решават съдбата на изборите като си продават гласа...
22:36 13.06.2026
88 az СВО Победа 81
22:37 13.06.2026
89 Това
22:37 13.06.2026
90 От НОВА ТВ
Коментиран от #99
22:38 13.06.2026
91 Добре де, ама нещо не ми е ясно
22:38 13.06.2026
92 така
22:41 13.06.2026
93 Хюмън гравитейшън
22:41 13.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 az СВО Победа 81
"...няма Байдън, няма и Майдан, няма вече файда от прсйда!"
И те така ....
Просто маргинални пе де р@си!
22:43 13.06.2026
96 Прилича
До коментар #1 от "Дара- Големата Дупара":Дара да не би да е от тези мизерници, но мъжът й е за камуфлаж.
22:45 13.06.2026
97 Ина Генова
22:46 13.06.2026
98 Киркоров също участва
Снимаха го по жартиери!
Той уреди Дара на Евровизия!
22:47 13.06.2026
99 Точен сте
До коментар #90 от "От НОВА ТВ":Нашата национална гордост ДАРА водеше мнохохилядното шествие на "София Прайд"
22:48 13.06.2026
100 Кметът на Симитли
22:48 13.06.2026
101 604
22:48 13.06.2026