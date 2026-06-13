"Стотици хора се стекоха на "София Прайд 2026"

В столицата се провежда "София Прайд 2026". В Княжеската градина има концерт, очаква се на сцената да се появи и победителката от "Евровизия" Дара.

Стотици хора, семейства с деца, младежи, хора от ЛГБТ общността са на прайда.

Участници коментираха декларацията отпреди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство:

"Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България не е само това, не е само християнски консерватизъм".

"Това е една визия, която иска да изключи нас от това, което държавата признава. Като тъкмо обратното е нашето послание и нещото, което Европейският съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено".

Към 18:30 часа се очаква да тръгне шествието, което трябва да стигне до НДК.