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Откриха 33-ма мигранти в бус край Бургас, четирима са откарани в Спешното отделение
  Тема: Кризата с бежанците

Откриха 33-ма мигранти в бус край Бургас, четирима са откарани в Спешното отделение

14 Юни, 2026 04:45, обновена 14 Юни, 2026 03:50 1 331 11

  • мигранти-
  • бус-
  • бргас-
  • пострадали

Към момента все още не е ясно здравословното им състояние

Откриха 33-ма мигранти в бус край Бургас, четирима са откарани в Спешното отделение - 1
Снимка: БНТ
БТА БТА

33-ма мигранти са били открити в товарен бус край Бургас при полицейска проверка.

Превозното средство е спряно на пътя между квартал „Крайморие“ и Бургас в района на природозащитен център “Пода”.

По първоначална информация в буса са пътували общо 33-ма чужди граждани. Четирима от тях са транспортирани до Спешното отделение на УМБАЛ-Бургас за преглед и оказване на медицинска помощ, като единият е 16-годишен.

Към момента все още не е ясно здравословното им състояние.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 “мигранти”?

    10 2 Отговор
    Те такова животно, нема.
    Ние сме външна граница на ЕС и от тук минава само дивеч за отстрел.
    Не вярвате? Питайте гърци, италианци и испанци.

    04:05 14.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Щик Найн

    9 0 Отговор
    Каналите на бургаския пишман патриот и кабелджия Валката продължават да действат.

    04:40 14.06.2026

  • 4 Тц, тц, тц!

    4 0 Отговор
    Много як бус!🤥

    04:44 14.06.2026

  • 5 Хост

    26 0 Отговор
    Тия ги карате към спешното и лекувате без пари .. а нас ни дерете …

    05:02 14.06.2026

  • 6 Новите българи пристигат

    12 1 Отговор
    Ше му работят на тошко за 500 евро хирурзи🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    05:49 14.06.2026

  • 7 Ха ха ха

    18 0 Отговор
    Четирима криминални престъпника ще ги лекувате безплатно за наша сметка , а останалите 29 боклука нарушили държавната граница какво ще ги правите ? Ще ви подскажем: бой, съд,затвор, работа в затвора, за да се изплатят разходите ни, след изтичане на присъдата изритване с шутове там откъдето са се довлекли.

    06:01 14.06.2026

  • 8 в кратце

    12 1 Отговор
    Вместо в Спешното отделение,всички мигранти трябва да бъдат откарани до граничен пункт и да бъдат изгонени от България!България не е сборно място за мигранти!

    06:23 14.06.2026

  • 9 анонимен

    4 1 Отговор
    Като нищо могат да ни докарат ебола. Тези граничари спят ли?

    06:38 14.06.2026

  • 10 кон бе кон

    3 1 Отговор
    спокойно ! всички ще получат ТЕЛК !

    06:53 14.06.2026

  • 11 1488

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Новите българи пристигат":

    500 лева, преди осигуровките !!!
    демек 350 макс

    06:55 14.06.2026

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