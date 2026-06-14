Откриха 33-ма мигранти в бус край Бургас, четирима са откарани в Спешното отделение

33-ма мигранти са били открити в товарен бус край Бургас при полицейска проверка.

Превозното средство е спряно на пътя между квартал „Крайморие“ и Бургас в района на природозащитен център “Пода”.

По първоначална информация в буса са пътували общо 33-ма чужди граждани. Четирима от тях са транспортирани до Спешното отделение на УМБАЛ-Бургас за преглед и оказване на медицинска помощ, като единият е 16-годишен.

Към момента все още не е ясно здравословното им състояние.