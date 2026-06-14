Откриха 33-ма мигранти в бус край Бургас, четирима са откарани в Спешното отделение

33-ма мигранти са били открити в товарен бус край Бургас при полицейска проверка.
Превозното средство е спряно на пътя между квартал „Крайморие“ и Бургас в района на природозащитен център “Пода”.
По първоначална информация в буса са пътували общо 33-ма чужди граждани. Четирима от тях са транспортирани до Спешното отделение на УМБАЛ-Бургас за преглед и оказване на медицинска помощ, като единият е 16-годишен.
Към момента все още не е ясно здравословното им състояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 “мигранти”?
Ние сме външна граница на ЕС и от тук минава само дивеч за отстрел.
Не вярвате? Питайте гърци, италианци и испанци.
04:05 14.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Щик Найн
04:40 14.06.2026
4 Тц, тц, тц!
04:44 14.06.2026
5 Хост
05:02 14.06.2026
6 Новите българи пристигат
Коментиран от #11
05:49 14.06.2026
7 Ха ха ха
06:01 14.06.2026
8 в кратце
06:23 14.06.2026
9 анонимен
06:38 14.06.2026
10 кон бе кон
06:53 14.06.2026
11 1488
До коментар #6 от "Новите българи пристигат":500 лева, преди осигуровките !!!
демек 350 макс
06:55 14.06.2026