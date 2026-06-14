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Времето днес, прогноза за неделя, 14 юни: Слънчево, следобедни увеличения на облачността на изток и в планините

Времето днес, прогноза за неделя, 14 юни: Слънчево, следобедни увеличения на облачността на изток и в планините

14 Юни, 2026 03:51, обновена 14 Юни, 2026 03:53 730 7

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Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°

Времето днес, прогноза за неделя, 14 юни: Слънчево, следобедни увеличения на облачността на изток и в планините - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд.

Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е от 15°-16° по Северното Черноморие, до 20°-22° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове – и силен, северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.

В понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд в североизточните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 28° и 33°.

Във вторник, с усилване на вятъра от северозапад, ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат.


България
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    2 1 Отговор
    На всички евро атлантици, брюкселци, американофили, укрофили и центаджии ви пожелавам да сте в една стая заключени бежанците на ангела меркел!

    04:05 14.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаберих

    0 0 Отговор
    - Татко, Тихият океан непрекъснато ли е тих?
    - Не можеш ли да ме попиташ нещо по-умно?
    - Добре. От какво е умряло Мъртво море?

    06:13 14.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    07:09 14.06.2026

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