Джип се вряза в дърво и се обърна по таван, трима загинаха, един е тежко ранен

Джип се вряза в дърво и се обърна по таван между пловдивските села Крислово и Динк късно снощи. При инцидента са загинали трима, а един е тежко ранен.
Сигналът за катастрофата е подаден в 23:40 в петък на тел. 112. Според информацията джипът се е врязъл в дърво и се е обърнал по таван. Веднага към мястото са насочени екипи на Спешна помощ и РУ-Труд. Съдействие е оказано и от служители на пожарната.
Екипите установили, че в колата са пътували четирима мъже. На място са загинали 29-годишният водач, който е взел книжка преди месец в Германия и единият пътник. Третият починал е открит на пътното платно на метри от колата. Останалите жертви са на 27 и 28 години. Четвъртият пътник е 25-годишен и е транспортиран в болница в критично състояние.
Причините, довели до тежкия инцидент, се разследват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1881
Коментиран от #25
16:43 13.06.2026
2 Ашколсун !
Коментиран от #8
16:44 13.06.2026
3 Може и да Са
Може и да Са Генетични !
16:46 13.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 НА МУНЧО ПРИЗЕМЕНИЯ ЛЬОТЧИК
16:47 13.06.2026
6 Айляк
Излъгали тукашната система.
Обаче не могли да излъжат дървото.
Друг път няма да правят така.
Толкоз за родните сиукси.
16:48 13.06.2026
7 Простьо
16:49 13.06.2026
8 Сила
До коментар #2 от "Ашколсун !":С немска книжка , от месец само !!!
Гут , гут ...
16:49 13.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сталин
16:49 13.06.2026
11 Без име
16:50 13.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Видяла Жабата !
И Тя си Вдигнала !
Крака !
16:53 13.06.2026
14 Питане
16:56 13.06.2026
15 Фейк - либераст
Коментиран от #36
16:58 13.06.2026
16 Това дърво вече спаси невинни хора
16:58 13.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аз причините ги знам
17:07 13.06.2026
19 Фикри
17:08 13.06.2026
20 Урко
17:09 13.06.2026
21 За траура хващам бас!
17:09 13.06.2026
22 Тома
17:10 13.06.2026
23 Фарфалюлю
17:10 13.06.2026
24 Сила
17:12 13.06.2026
25 1981
До коментар #1 от "1881":Без да чета след лотарията на произшествието,съм сигурен,че джипут е стар Мерцедес или БМВ
Коментиран от #31
17:12 13.06.2026
26 Доволен съм от резултата
Дано дървото е добре.
17:14 13.06.2026
27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:16 13.06.2026
28 Плд
17:25 13.06.2026
29 Чата
17:26 13.06.2026
30 Любопитен
Коментиран от #34
17:27 13.06.2026
31 Дзак
До коментар #25 от "1981":Всякакви сме виждали!
17:30 13.06.2026
32 Гечко
17:35 13.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Иванчо
До коментар #30 от "Любопитен":Дървото е било в насрещното.Прокурора да му иска доживотна присъда.
17:36 13.06.2026
35 Исторически парк
17:37 13.06.2026
36 Еййййй
До коментар #15 от "Фейк - либераст":нямам думи. Ако мога да ти дам 10 плюса. Смял съм се със сълзи. Съзнавам , че не хубаво така. И те са души. Но коментара ти е за Оскар. Бъди здрав.
17:41 13.06.2026
37 МАНГАТА
17:43 13.06.2026