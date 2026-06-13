Джип се вряза в дърво и се обърна по таван, трима загинаха, един е тежко ранен

Джип се вряза в дърво и се обърна по таван между пловдивските села Крислово и Динк късно снощи. При инцидента са загинали трима, а един е тежко ранен.

Сигналът за катастрофата е подаден в 23:40 в петък на тел. 112. Според информацията джипът се е врязъл в дърво и се е обърнал по таван. Веднага към мястото са насочени екипи на Спешна помощ и РУ-Труд. Съдействие е оказано и от служители на пожарната.

Екипите установили, че в колата са пътували четирима мъже. На място са загинали 29-годишният водач, който е взел книжка преди месец в Германия и единият пътник. Третият починал е открит на пътното платно на метри от колата. Останалите жертви са на 27 и 28 години. Четвъртият пътник е 25-годишен и е транспортиран в болница в критично състояние.

Причините, довели до тежкия инцидент, се разследват.