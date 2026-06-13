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Джип се вряза в дърво и се обърна по таван, трима загинаха, един е тежко ранен

Джип се вряза в дърво и се обърна по таван, трима загинаха, един е тежко ранен

13 Юни, 2026 16:42 1 965 37

  • катастрофа-
  • загинали-
  • динк

Инцидентът е станал между селата Крислово и Динк късно снощи

Джип се вряза в дърво и се обърна по таван, трима загинаха, един е тежко ранен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джип се вряза в дърво и се обърна по таван между пловдивските села Крислово и Динк късно снощи. При инцидента са загинали трима, а един е тежко ранен.

Сигналът за катастрофата е подаден в 23:40 в петък на тел. 112. Според информацията джипът се е врязъл в дърво и се е обърнал по таван. Веднага към мястото са насочени екипи на Спешна помощ и РУ-Труд. Съдействие е оказано и от служители на пожарната.

Екипите установили, че в колата са пътували четирима мъже. На място са загинали 29-годишният водач, който е взел книжка преди месец в Германия и единият пътник. Третият починал е открит на пътното платно на метри от колата. Останалите жертви са на 27 и 28 години. Четвъртият пътник е 25-годишен и е транспортиран в болница в критично състояние.

Причините, довели до тежкия инцидент, се разследват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1881

    56 6 Отговор
    Минус три цигански кърлежа, алилуя

    Коментиран от #25

    16:43 13.06.2026

  • 2 Ашколсун !

    43 4 Отговор
    На Майстора !

    Коментиран от #8

    16:44 13.06.2026

  • 3 Може и да Са

    56 1 Отговор
    Причините, довели до тежкия инцидент, се разследват.

    Може и да Са Генетични !

    16:46 13.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НА МУНЧО ПРИЗЕМЕНИЯ ЛЬОТЧИК

    7 16 Отговор
    МЕРКИТЕ ДЕТ ТЪЪЪЪРКА ЗЪБИ НА КОМИСЯТА И СЪБРА 300 СТА БЕЛУ ЯКИЧКИ НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА НЕЕЕЕ РААААБОООТЯЯЯТАААТ......

    16:47 13.06.2026

  • 6 Айляк

    64 3 Отговор
    "Взели" книжки от Германия, щото са тарикати.
    Излъгали тукашната система.
    Обаче не могли да излъжат дървото.
    Друг път няма да правят така.
    Толкоз за родните сиукси.

    16:48 13.06.2026

  • 7 Простьо

    41 3 Отговор
    Мангли, то е ясно. Няма да липсват.

    16:49 13.06.2026

  • 8 Сила

    41 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ашколсун !":

    С немска книжка , от месец само !!!
    Гут , гут ...

    16:49 13.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сталин

    38 0 Отговор
    Редбул дава крила

    16:49 13.06.2026

  • 11 Без име

    37 0 Отговор
    Калашници ще да са.

    16:50 13.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Видяла Жабата !

    14 0 Отговор
    Че Подковават Коня !

    И Тя си Вдигнала !

    Крака !

    16:53 13.06.2026

  • 14 Питане

    13 8 Отговор
    Тия не са ли от Ботунец - мунчовите гласоподаватели ?

    16:56 13.06.2026

  • 15 Фейк - либераст

    31 0 Отговор
    Команча качил 4 човека на железния кон, но коня бил необязден и команча бил невежа от към конете и накрая- 4-ма конници без глава!

    Коментиран от #36

    16:58 13.06.2026

  • 16 Това дърво вече спаси невинни хора

    34 0 Отговор
    От този убиец на пътя ,давайки му най тежкия урок за шофиране без право на поправителен

    16:58 13.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аз причините ги знам

    24 0 Отговор
    Кажете дървото как е?

    17:07 13.06.2026

  • 19 Фикри

    33 0 Отговор
    Причината е ясна, фалшива книжка + неспазване на правилата + чувство за безнаказаност ... Хубавото е че не са се ударили в някой невинен човек

    17:08 13.06.2026

  • 20 Урко

    21 0 Отговор
    Дано дървото е добре, за другите не ми е жал

    17:09 13.06.2026

  • 21 За траура хващам бас!

    11 0 Отговор
    Траур в селата няма да има.

    17:09 13.06.2026

  • 22 Тома

    23 2 Отговор
    Шофьора е германеца Мюмюн

    17:10 13.06.2026

  • 23 Фарфалюлю

    21 0 Отговор
    Причините са ясни. Младите са неграмотни малоумни зеленчуци.

    17:10 13.06.2026

  • 24 Сила

    23 0 Отговор
    Дойчланд юбер алес ...со мангес !!?

    17:12 13.06.2026

  • 25 1981

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "1881":

    Без да чета след лотарията на произшествието,съм сигурен,че джипут е стар Мерцедес или БМВ

    Коментиран от #31

    17:12 13.06.2026

  • 26 Доволен съм от резултата

    12 1 Отговор
    Е, можеше още. Следващия път.
    Дано дървото е добре.

    17:14 13.06.2026

  • 27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 0 Отговор
    Това дърво е най-добрата превенция срещу загиване на невинни хора!

    17:16 13.06.2026

  • 28 Плд

    0 0 Отговор
    Не само ромите правят бели.Бог да ги прости младежите!

    17:25 13.06.2026

  • 29 Чата

    3 0 Отговор
    Не може да се повлияе на някой, който е без ум, за съвест и срам да не говорим само с долни инстинкти, не гледа телевизия и най вече се мисили за Божество! Няма страх ни от Бог, нито от закон, сам той е Бог и Закон! Кой кат мене, голям буклук станах, точа социалните системи на ЕС, книжки взимам от всички страни, където гастролирам, електорат съм, имам права! Позирам дибидюс по мускулна маса, завивам се с 3 кашона всякаква валута, метресата ме снима и се качвам в тикток! Има и положителна тенденция - вече започват да се нараняват причинителите и не страдат само невинни и то хора! В този случай - перфектно! Само дървото е страничен пострадал!

    17:26 13.06.2026

  • 30 Любопитен

    7 1 Отговор
    А дръвчето как е? Здраво ли е, ще се оправи ли? За един приятел питам

    Коментиран от #34

    17:27 13.06.2026

  • 31 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "1981":

    Всякакви сме виждали!

    17:30 13.06.2026

  • 32 Гечко

    1 0 Отговор
    Точки да не забравят да отнемат!

    17:35 13.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Иванчо

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Любопитен":

    Дървото е било в насрещното.Прокурора да му иска доживотна присъда.

    17:36 13.06.2026

  • 35 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Минус 3 манг усти

    17:37 13.06.2026

  • 36 Еййййй

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фейк - либераст":

    нямам думи. Ако мога да ти дам 10 плюса. Смял съм се със сълзи. Съзнавам , че не хубаво така. И те са души. Но коментара ти е за Оскар. Бъди здрав.

    17:41 13.06.2026

  • 37 МАНГАТА

    0 0 Отговор
    Купил книжката в Германия тоя път.

    17:43 13.06.2026

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