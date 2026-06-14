14 юни 1923 г. Екзекуцията на Александър Стамболийски

На 14 юни 1923 г. след няколкодневни мъчения издъхва премиерът Александър Стамболийски.
Покушението срещу министър-председателя е едно от многобройните политически убийства с огромни последствия за страната и със сигурност едно от най-отвратителните. След като управлението му напълно губи подкрепа извън средите на селячеството, а срещу него застава цялата българска интелигенция, армията и останалите политически партии, на 9 юни 1923 г. е извършен военен преврат.
Няколко дни по-късно законният министър-председател е заловен и заедно с брат му Васил е подложен на нечовешки изтезания в къщата им край с. Славовица.
Рязан с нож и прободен близо на сто места, на 14 юни Александър Стамболийски издъхва в нечовешки мъки. Впоследствие главата му е отрязана. След тази садистична екзекуция, колелото на насилието в българската история отново се завърта, помитайки след себе си малкото останал здрав разум в политическата ни действителност.
Историците припомнят, че Стамболийски е третият убит премиер в аналите на Третото българско царство.
Началото е поставено със Стефан Стамболов, който е убит на 15 юли 1895 г. в центъра на София.
По-малко от десет години след това политическо убийство България е поразена от убийството на още един премиер. През 1907 г. Димитър Петков, който оглавява 27-ото правителство на България, е убит от политическите си противници на бул. „Цар Освободител“ в София. Погребан е до Стефан Стамболов. Димитър Петков е баща на земеделските политици Никола Петков и Петко Петков. И двамата имат съдбата на баща си – убити са от политическите си противници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грантаджийче
Коментиран от #3, #6, #9, #36, #71
07:31 14.06.2018
2 Партизанин
Стамболов е др.нещо той си го заслужи.
07:37 14.06.2018
3 Ford Prefect
До коментар #1 от "Грантаджийче":Соросоиди и фашизъм през 1923 г? Лекувайте се, ДРОГАрю.
07:40 14.06.2018
4 Грантаджийче
Соросоидията и фашизмът са болести, и се лекуват само с комунизъм!
Коментиран от #8
07:42 14.06.2018
5 Генерал Гурко
07:52 14.06.2018
6 Бай Благой
До коментар #1 от "Грантаджийче":Има доста истина в думите ти.
За съжаление покрай сухото и изгоряло и доста мокро.
Малко се самозабравят комунягите в чистките си.
Коментиран от #7
08:08 14.06.2018
7 Грантаджийче
До коментар #6 от "Бай Благой":Ще се съглася. Само ле, причината да се случва това при комунистите, е че при тях отиват и пребоядисани фашисти!!
08:12 14.06.2018
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сссерем
До коментар #1 от "Грантаджийче":Във всички тези убийства има пръст нашата "освободителка",всички тези убийства и атентати лежат на съвеста на комунистите,с тази разлика че те нямат съвест,а са чисти народоотсъпници.
Коментиран от #10
08:19 14.06.2018
10 Грантаджийче
До коментар #9 от "Сссерем":Ами то само лъжи ви останаха, ама никой не ви се връзва!
Коментиран от #14
08:20 14.06.2018
11 Историк
, който докара тяхната партия на власт. това означава ли, че тяхната партия е фашистка?
Коментиран от #17
08:22 14.06.2018
12 Ристе
08:24 14.06.2018
13 ghjkl;
08:32 14.06.2018
14 Българин
До коментар #10 от "Грантаджийче":Няма по-големи лъжци от руските подлоги!
Коментиран от #15, #52
08:32 14.06.2018
15 Грантаджийче
До коментар #14 от "Българин":Никой не е очаквал да си признаеш, соросово мекере.
Коментиран от #19
08:33 14.06.2018
16 Голям слон
08:34 14.06.2018
17 НКВД
До коментар #11 от "Историк":Кимон Георгиев участва в преврета 1923 г.обаче е подведен от демократическия зговор и 4 г.по късно се дистанцира от тях защото вижда че е използван! И Кимон Георгиев няма пряка връзка с убийството на Стамболийски! Стамболийски е БЗНС а не БКП! Ние исъждаме преврата 1923г. и не го подкрепяме.Точно заради кървавите събите през септември 1923 хх Кимон Георгиев се отвращава от демократичния сговор! Никой не твърди че всички хора в бг армията преди 19444г.са фашисти!
Коментиран от #18
08:39 14.06.2018
18 Историк
До коментар #17 от "НКВД":Ако свалиш руско-червените очила ще видиш друга картинка. Тия двамата са Кимон и Дамян Велчев са участвали и в преврата от 1934 година, а измислиците за фашизъм и антифашистко въстание са само в кратуните на червените професори и зомбираните русокомунисти. И защо е чистката в армията след 9 септември, когато всички царски офицери са уволнени а някои от тях репресирани? Включително и героите летци защитавали София?
Коментиран от #20
08:44 14.06.2018
19 Българин
До коментар #15 от "Грантаджийче":За пореден път ти повтарям, че по-големи национални предатели и безродници от вас, руските мекерета няма. Историята го е доказала стотици пъти.
Коментиран от #25, #27
08:46 14.06.2018
20 НКВД
До коментар #18 от "Историк":Всички лоялни към Царя фашист-Австриец са били уво.от Армията! Напълно правилна постъпка от ОФ!
Коментиран от #23
08:48 14.06.2018
21 Чичо
09:05 14.06.2018
22 Deuterium
Стамболийски също е бил диктатор. Всички диктатори ги свалят със сила. Именно македонците са го накълцали... ама чак пък парче по парче - брутално е било.
Коментиран от #24
09:14 14.06.2018
23 Историк
До коментар #20 от "НКВД":Ами чети бе, руско зомби. До 1948 ВСИЧКИ "ЦАРСКИ" ОФИЦЕРИ са били освободени от армията, а много от тях са и репресирани. Вкл. и герои от войните. И защо Русия поддържаше дипломатически връзки с правителството на "Царя фашист-Австриец", както го наричаш?
Коментиран от #26
09:15 14.06.2018
24 Историк
До коментар #22 от "Deuterium":Стамболийски е национален предател защото предава българите в Македония и води преговори за създаването на Балканска федерация доминирана от Югославия.
Ето какво казва за българите в Македония:
През ноември 1922 г. в интервю за сръбската преса Стамболийски казва: „Що се отнася до македонстващите, те са в по-голяма тежест за нас, отколкото за вас. Ние се борим енергично против, но нищо особено не можем да им направим, защото техният щаб е във вашата страна. Само вземете македонците, които са ни дошли до гуша, и направете, ако можете, от тях почтени и мирни граждани”.
Коментиран от #28
09:19 14.06.2018
25 Голям прос
До коментар #19 от "Българин":То сега цъфтим и връзваме под ръководството на твоите работодатели
Коментиран от #31
09:22 14.06.2018
26 НКВД
До коментар #23 от "Историк":А Борис 3ти какъв е бе? Австриц ли не е? Фашист ли не е? Кой подписва договора за сътрудничество с фашиска Германия? Да не би да е Кимон Георгиев?И Англия и Франция поддържат дип.връзки с фаш.германия!
Коментиран от #41, #55
09:23 14.06.2018
27 БЪЛГАРИНчета КЪТ ТЕБЕ СЕ ВИЖДА
До коментар #19 от "Българин":КВИ ИЗРОДИ И ИЗВРАТЕНЯЦИ СА ИЗТРЕПВАТ ЦВЕТА НА МЛАДЕЖТА И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА ПОДСТРЕКАВАНА ОТ ЗАПАДНЯЦИТЕ ЦЕЛЯЩИ ПЕРМАНЕНТНА НЕСТАБИЛНОСТ КАКТО И СЕГА СЛЕД СТО ГОДИНИ ДЪРЖАВАТА СЕ КЛАТУЩКА А И СВЕТА ОТ СЪЩИТЕ ЗАПАДНИ КУКЛОВОДИ.....
09:23 14.06.2018
28 Deuterium
До коментар #24 от "Историк":Е... за мЪкедония и даването и, помага най-много пияницата, алкохолик, руския шпионин Г. Димитров. Няколко пъти е викан на червеното килимче пред "Бащицата" в кремъл, заедно с младия и непокорен за руската мафия Тито
09:24 14.06.2018
29 Бесен Язовец
Коментиран от #30
09:33 14.06.2018
30 Българин
До коментар #29 от "Бесен Язовец":Русофоби няма, бе руско зомбирано момиченце. Има български патриоти, които са против руските имперски интереси. А тези, които винаги са работели против българските интереси сте именно РУСОФИЛИТЕ-ПРЕДАТЕЛИ. Това е истината. И колкото да повтаряш мантрата за русофобите няма да я промениш.
Коментиран от #33, #61
09:46 14.06.2018
31 Българин
До коментар #25 от "Голям прос":Назад сме благодарение на московската пета колона като Радев, Марешки и сие, които правят всичко възможно да спъват развитието на България
09:48 14.06.2018
32 Кан Крум ювиги
Борис и той фашист... спря влаковете за Треблинка и Освиенцим...
Хитлер от радост го привика почврпи го с шербет и рахат талал локум валлах....
Ама той(Борис) от вълнение почина, пустиняка му
09:56 14.06.2018
33 СМЕШЕН БЪЛГАРИН
До коментар #30 от "Българин":КОГАТО СЕ ВИДИ КОГО СА УБИВАЛИ САМО Я ТОВА СА ХОРА ОТ СЕЛЧЕСКИТЕ И НАРОДНИ ПАРТИИ БЗНС И ПОДОБНИ КОИТО ИЗ НАЧАЛЕ СА НЕСЪВМЕСТИМИ СЪС ЗАПАДНЯШКИЯ КАПИТАЛИЗЪМ Е ЯСНО КОИ СА И ПОРЪЧИТЕЛИТЕ А ИМЕННО СИЧКО ОТ СЪРБИЯ НА ЗАПАД...
Коментиран от #35
10:02 14.06.2018
34 Кан Крум ювиги
И хоп един демократичен и човеколюбив акт на 26.04.1923г. срещу законно избраната власт...
Като нямат тежест в политиката какво ли им остава друго, пък после виновни са им фашистите, че ги ликвидират един по един до 1945г.
10:03 14.06.2018
35 Българин
До коментар #33 от "СМЕШЕН БЪЛГАРИН":Наистина си смешен. Западняшкия капитализъм!!!!
Коментиран от #37, #56
10:07 14.06.2018
36 язо
До коментар #1 от "Грантаджийче":Тоз Сорос викаш от малък е бил зъл а?:)))))Та за другарите от държавата с население от 30% с външни нужници,нормално е да искат да лансират идеологията на равенството.
Мързеливият иска да е равен на трудолюбивият
Некъдърникът равен на можещият
Неграмотният равен на образованият
Милей за едно време:))))не мисли за бъдещето, душиците като теб им стига миналото да си го съпреживяват.
Коментиран от #44
10:17 14.06.2018
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Жорко
Коментиран от #49
11:02 14.06.2018
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 СссереМ
До коментар #26 от "НКВД":Абе ........ Борис подписва договора с Хитлер,с обещанието че на България ще и бъдат върнати нашите изконни земи и мога само да съжалявам за загубата на войната от Хитлер,сега България щеше да 2-пъти по голяма и на съвсем друго икономическо развитие.
Коментиран от #42
12:14 14.06.2018
42 НКВД
До коментар #41 от "СссереМ":Купи си едно захарно петле и зарежи приказките от рода щеше!!!!щеше щеше
12:29 14.06.2018
43 ТОЧКАТА
Коментиран от #46
12:31 14.06.2018
44 НКВД
До коментар #36 от "язо":Лъжец! По времето на соца заплащането беше по отрасли! И идеята за равенство изобщо не е това което го предствяш! И ти си бил от мързеливите по времето на соца и сега затова плювеш щото са те карали да бачкаш едно време! Всички мързеливи и калпави станаха седесари след 1989г!!!
12:42 14.06.2018
45 майна таун
Коментиран от #47
12:44 14.06.2018
46 Бесен Язовец
До коментар #43 от "ТОЧКАТА":Според оня от (36)Баневи са кадърни а палатковия лагер пред парламента некадърни щом не могат да си наемат един помощник!
Коментиран от #54
12:44 14.06.2018
47 Инкогнито
До коментар #45 от "майна таун":САМО ДРЕБНИ ДУШИЦИ ПРИЕМА НЯКОИ ДУМИ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ!
12:46 14.06.2018
48 Стайков
12:48 14.06.2018
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ААА
14:13 14.06.2018
52 Пешо
До коментар #14 от "Българин":Много бързо забрави, че ника ти е "АНТИБЪЛГАРИН-СОРОСОИД".
Коментиран от #53
14:26 14.06.2018
53 Българин
До коментар #52 от "Пешо":Не е руското мекере, което ще ме нарича антибългарин. Същества, които от 150 години работят против българската държава нямат място в нея!
14:44 14.06.2018
54 ТОЧКАТА
До коментар #46 от "Бесен Язовец":,,кадърността ,,е...спорно определение!!! За десните ,,кадърен ,, е ЕКСПЛОАТАТОРА/имам 1000 човека да МИ работят/!!!За левите -кадърен е този ,който ЧЕСТНО исползва ЗАКОНИТЕ за своя прогрес,кариера,богатство.....За ...НОРМАЛНОТО развитие на ДЪРЖАВАТА ,ВСИЧКИ трябва да имат място в нея---и богатите ,и бедните.....и най-важното---да се ЧУВСТВАТ ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ на тази държава....
14:53 14.06.2018
55 Само питам
До коментар #26 от "НКВД":Когато Борис подписва договора с фашистка Германия, Русия и Германия са първи приятели и руските слуги в България в лицето на комунистите усилено агитират за сключването на този договор. Самата Русия и нацистка Германия са сключили много договор за приятелство и сътрудничество с тайни клаузи за разпределяне на зоните на влияние . Нима русофилите , които претендирате за висок интелект не го знаете това?
15:14 14.06.2018
56 ПРОСТ БЪЛГАРИН
До коментар #35 от "Българин":АМИ ДА ТО КАПИТАЛИЗЪМ НЯМА А САМО ""ДЕМОПРЕИБАЦИЯ"".....
15:26 14.06.2018
57 El comandante
18:51 14.06.2018
58 Пожарогасител
Коментиран от #62
08:03 15.06.2018
59 Червена баба
18:48 15.06.2018
60 ПЕЮ
21:03 16.06.2018
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ТригърА
Коментиран от #65
03:59 14.06.2026
64 дядото
05:37 14.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 венсеремос
05:48 14.06.2026
67 нал видяме
06:17 14.06.2026
68 Сандо
06:57 14.06.2026
69 Край
07:43 14.06.2026
70 Копейкин
07:49 14.06.2026
71 Реалист
До коментар #1 от "Грантаджийче":С комунистите чисти усилено елита мирчо спасов и други та.... мисълта ми е че българия все се чисти.... сега се чисти народа та до 2050та година се готви за турски вилает. Купи си фес и учи турски ефенди:)
07:55 14.06.2026