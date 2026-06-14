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14 юни 1923 г. Екзекуцията на Александър Стамболийски

14 юни 1923 г. Екзекуцията на Александър Стамболийски

14 Юни, 2026 03:12 13 628 71

  • александър стамболийски-
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  • убийство-
  • екзекуция-
  • преврат-
  • 9 юни-
  • 9 юни 1923

Няколко дни по-късно законният министър-председател е заловен и заедно с брат му Васил е подложен на нечовешки изтезания в къщата им край с. Славовица

14 юни 1923 г. Екзекуцията на Александър Стамболийски - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 14 юни 1923 г. след няколкодневни мъчения издъхва премиерът Александър Стамболийски.

Покушението срещу министър-председателя е едно от многобройните политически убийства с огромни последствия за страната и със сигурност едно от най-отвратителните. След като управлението му напълно губи подкрепа извън средите на селячеството, а срещу него застава цялата българска интелигенция, армията и останалите политически партии, на 9 юни 1923 г. е извършен военен преврат.

Няколко дни по-късно законният министър-председател е заловен и заедно с брат му Васил е подложен на нечовешки изтезания в къщата им край с. Славовица.

Рязан с нож и прободен близо на сто места, на 14 юни Александър Стамболийски издъхва в нечовешки мъки. Впоследствие главата му е отрязана. След тази садистична екзекуция, колелото на насилието в българската история отново се завърта, помитайки след себе си малкото останал здрав разум в политическата ни действителност.

Историците припомнят, че Стамболийски е третият убит премиер в аналите на Третото българско царство.

Началото е поставено със Стефан Стамболов, който е убит на 15 юли 1895 г. в центъра на София.

По-малко от десет години след това политическо убийство България е поразена от убийството на още един премиер. През 1907 г. Димитър Петков, който оглавява 27-ото правителство на България, е убит от политическите си противници на бул. „Цар Освободител“ в София. Погребан е до Стефан Стамболов. Димитър Петков е баща на земеделските политици Никола Петков и Петко Петков. И двамата имат съдбата на баща си – убити са от политическите си противници.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грантаджийче

    98 62 Отговор
    Така е било преди 9-ти -9.44. Фашизъм, простотия, соросоиди и агенти на колониалните кочини. Добре, че дойде 9-ти, та другарите поизчистиха държавата.

    Коментиран от #3, #6, #9, #36, #71

    07:31 14.06.2018

  • 2 Партизанин

    58 33 Отговор
    Черен и срамен ден за българската история!
    Стамболов е др.нещо той си го заслужи.

    07:37 14.06.2018

  • 3 Ford Prefect

    67 46 Отговор

    До коментар #1 от "Грантаджийче":

    Соросоиди и фашизъм през 1923 г? Лекувайте се, ДРОГАрю.

    07:40 14.06.2018

  • 4 Грантаджийче

    57 39 Отговор
    Абсолютно.

    Соросоидията и фашизмът са болести, и се лекуват само с комунизъм!

    Коментиран от #8

    07:42 14.06.2018

  • 5 Генерал Гурко

    82 6 Отговор
    Преврати и убийства. Ние сме си бананова държава от самото начало

    07:52 14.06.2018

  • 6 Бай Благой

    50 7 Отговор

    До коментар #1 от "Грантаджийче":

    Има доста истина в думите ти.
    За съжаление покрай сухото и изгоряло и доста мокро.
    Малко се самозабравят комунягите в чистките си.

    Коментиран от #7

    08:08 14.06.2018

  • 7 Грантаджийче

    53 8 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Благой":

    Ще се съглася. Само ле, причината да се случва това при комунистите, е че при тях отиват и пребоядисани фашисти!!

    08:12 14.06.2018

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сссерем

    46 71 Отговор

    До коментар #1 от "Грантаджийче":

    Във всички тези убийства има пръст нашата "освободителка",всички тези убийства и атентати лежат на съвеста на комунистите,с тази разлика че те нямат съвест,а са чисти народоотсъпници.

    Коментиран от #10

    08:19 14.06.2018

  • 10 Грантаджийче

    26 17 Отговор

    До коментар #9 от "Сссерем":

    Ами то само лъжи ви останаха, ама никой не ви се връзва!

    Коментиран от #14

    08:20 14.06.2018

  • 11 Историк

    31 34 Отговор
    Трябва да припомним на комунистите русофили , които сега реват за Стамболийски и за фашизъм, че именно тяхната партия по решение на Москва остана на 9 юни неутрална и определи преврата като битка между аграрфашисти и социалфашисти.. Нещо повече, авторите на фашисткия, според русофилите преврат, Кимон Георгиев и Дамян Велчев са и автори на Деветосептемврийския преврат
    , който докара тяхната партия на власт. това означава ли, че тяхната партия е фашистка?

    Коментиран от #17

    08:22 14.06.2018

  • 12 Ристе

    6 22 Отговор
    От тук започва вазстановяването на третото Българско царство.

    08:24 14.06.2018

  • 13 ghjkl;

    17 18 Отговор
    както дабре се показа в документите с АНТОН ТОДОРОВ И В ДЪРВОТО НА ЖИВОТА СТАВА ДУМА ДА ТИРАНИН,КРАДЕЦ КОМИСИОНЕР И МОШЕННИК ОТ ВИША КЛАСА.

    08:32 14.06.2018

  • 14 Българин

    26 41 Отговор

    До коментар #10 от "Грантаджийче":

    Няма по-големи лъжци от руските подлоги!

    Коментиран от #15, #52

    08:32 14.06.2018

  • 15 Грантаджийче

    33 12 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Никой не е очаквал да си признаеш, соросово мекере.

    Коментиран от #19

    08:33 14.06.2018

  • 16 Голям слон

    27 9 Отговор
    Някога за разхищение на държавни пари в особено големи размери такова е било наказанието. И днес трябва да е така, но уви...

    08:34 14.06.2018

  • 17 НКВД

    25 8 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Кимон Георгиев участва в преврета 1923 г.обаче е подведен от демократическия зговор и 4 г.по късно се дистанцира от тях защото вижда че е използван! И Кимон Георгиев няма пряка връзка с убийството на Стамболийски! Стамболийски е БЗНС а не БКП! Ние исъждаме преврата 1923г. и не го подкрепяме.Точно заради кървавите събите през септември 1923 хх Кимон Георгиев се отвращава от демократичния сговор! Никой не твърди че всички хора в бг армията преди 19444г.са фашисти!

    Коментиран от #18

    08:39 14.06.2018

  • 18 Историк

    26 26 Отговор

    До коментар #17 от "НКВД":

    Ако свалиш руско-червените очила ще видиш друга картинка. Тия двамата са Кимон и Дамян Велчев са участвали и в преврата от 1934 година, а измислиците за фашизъм и антифашистко въстание са само в кратуните на червените професори и зомбираните русокомунисти. И защо е чистката в армията след 9 септември, когато всички царски офицери са уволнени а някои от тях репресирани? Включително и героите летци защитавали София?

    Коментиран от #20

    08:44 14.06.2018

  • 19 Българин

    24 36 Отговор

    До коментар #15 от "Грантаджийче":

    За пореден път ти повтарям, че по-големи национални предатели и безродници от вас, руските мекерета няма. Историята го е доказала стотици пъти.

    Коментиран от #25, #27

    08:46 14.06.2018

  • 20 НКВД

    26 18 Отговор

    До коментар #18 от "Историк":

    Всички лоялни към Царя фашист-Австриец са били уво.от Армията! Напълно правилна постъпка от ОФ!

    Коментиран от #23

    08:48 14.06.2018

  • 21 Чичо

    3 8 Отговор
    Ква екзекуция бе?! Тва е булевард...

    09:05 14.06.2018

  • 22 Deuterium

    23 4 Отговор
    Стамболов е вдигнал държавата, построил е училища и инфраструктура, но на цената на диктатурата - ходел е с ризница и пак са му клъцнали тиквата с ятаган.
    Стамболийски също е бил диктатор. Всички диктатори ги свалят със сила. Именно македонците са го накълцали... ама чак пък парче по парче - брутално е било.

    Коментиран от #24

    09:14 14.06.2018

  • 23 Историк

    14 21 Отговор

    До коментар #20 от "НКВД":

    Ами чети бе, руско зомби. До 1948 ВСИЧКИ "ЦАРСКИ" ОФИЦЕРИ са били освободени от армията, а много от тях са и репресирани. Вкл. и герои от войните. И защо Русия поддържаше дипломатически връзки с правителството на "Царя фашист-Австриец", както го наричаш?

    Коментиран от #26

    09:15 14.06.2018

  • 24 Историк

    13 19 Отговор

    До коментар #22 от "Deuterium":

    Стамболийски е национален предател защото предава българите в Македония и води преговори за създаването на Балканска федерация доминирана от Югославия.
    Ето какво казва за българите в Македония:
    През ноември 1922 г. в интервю за сръбската преса Стамболийски казва: „Що се отнася до македонстващите, те са в по-голяма тежест за нас, отколкото за вас. Ние се борим енергично против, но нищо особено не можем да им направим, защото техният щаб е във вашата страна. Само вземете македонците, които са ни дошли до гуша, и направете, ако можете, от тях почтени и мирни граждани”.

    Коментиран от #28

    09:19 14.06.2018

  • 25 Голям прос

    21 3 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    То сега цъфтим и връзваме под ръководството на твоите работодатели

    Коментиран от #31

    09:22 14.06.2018

  • 26 НКВД

    16 6 Отговор

    До коментар #23 от "Историк":

    А Борис 3ти какъв е бе? Австриц ли не е? Фашист ли не е? Кой подписва договора за сътрудничество с фашиска Германия? Да не би да е Кимон Георгиев?И Англия и Франция поддържат дип.връзки с фаш.германия!

    Коментиран от #41, #55

    09:23 14.06.2018

  • 27 БЪЛГАРИНчета КЪТ ТЕБЕ СЕ ВИЖДА

    21 3 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    КВИ ИЗРОДИ И ИЗВРАТЕНЯЦИ СА ИЗТРЕПВАТ ЦВЕТА НА МЛАДЕЖТА И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА ПОДСТРЕКАВАНА ОТ ЗАПАДНЯЦИТЕ ЦЕЛЯЩИ ПЕРМАНЕНТНА НЕСТАБИЛНОСТ КАКТО И СЕГА СЛЕД СТО ГОДИНИ ДЪРЖАВАТА СЕ КЛАТУЩКА А И СВЕТА ОТ СЪЩИТЕ ЗАПАДНИ КУКЛОВОДИ.....

    09:23 14.06.2018

  • 28 Deuterium

    8 13 Отговор

    До коментар #24 от "Историк":

    Е... за мЪкедония и даването и, помага най-много пияницата, алкохолик, руския шпионин Г. Димитров. Няколко пъти е викан на червеното килимче пред "Бащицата" в кремъл, заедно с младия и непокорен за руската мафия Тито

    09:24 14.06.2018

  • 29 Бесен Язовец

    22 11 Отговор
    Русофобите ни вкарват 2 пъти в нац.катастофи само за няколко години и България сега е с тия размери благодарение на тях! В момента отново благодарение на тях сме в ямата от 28 г.!

    Коментиран от #30

    09:33 14.06.2018

  • 30 Българин

    13 25 Отговор

    До коментар #29 от "Бесен Язовец":

    Русофоби няма, бе руско зомбирано момиченце. Има български патриоти, които са против руските имперски интереси. А тези, които винаги са работели против българските интереси сте именно РУСОФИЛИТЕ-ПРЕДАТЕЛИ. Това е истината. И колкото да повтаряш мантрата за русофобите няма да я промениш.

    Коментиран от #33, #61

    09:46 14.06.2018

  • 31 Българин

    10 22 Отговор

    До коментар #25 от "Голям прос":

    Назад сме благодарение на московската пета колона като Радев, Марешки и сие, които правят всичко възможно да спъват развитието на България

    09:48 14.06.2018

  • 32 Кан Крум ювиги

    13 5 Отговор
    Абе българска работа, евреите ни носят на ръце.Бойко торта получи.. като наследник на фашистите..
    Борис и той фашист... спря влаковете за Треблинка и Освиенцим...
    Хитлер от радост го привика почврпи го с шербет и рахат талал локум валлах....
    Ама той(Борис) от вълнение почина, пустиняка му

    09:56 14.06.2018

  • 33 СМЕШЕН БЪЛГАРИН

    11 3 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    КОГАТО СЕ ВИДИ КОГО СА УБИВАЛИ САМО Я ТОВА СА ХОРА ОТ СЕЛЧЕСКИТЕ И НАРОДНИ ПАРТИИ БЗНС И ПОДОБНИ КОИТО ИЗ НАЧАЛЕ СА НЕСЪВМЕСТИМИ СЪС ЗАПАДНЯШКИЯ КАПИТАЛИЗЪМ Е ЯСНО КОИ СА И ПОРЪЧИТЕЛИТЕ А ИМЕННО СИЧКО ОТ СЪРБИЯ НА ЗАПАД...

    Коментиран от #35

    10:02 14.06.2018

  • 34 Кан Крум ювиги

    10 5 Отговор
    .....пък нашите комунисти, като чуха окръжното нареждане от Интернационала *да се поведе борба с пропаганда и с оръжие* как да фо кажем направо се насраха....
    И хоп един демократичен и човеколюбив акт на 26.04.1923г. срещу законно избраната власт...

    Като нямат тежест в политиката какво ли им остава друго, пък после виновни са им фашистите, че ги ликвидират един по един до 1945г.

    10:03 14.06.2018

  • 35 Българин

    11 2 Отговор

    До коментар #33 от "СМЕШЕН БЪЛГАРИН":

    Наистина си смешен. Западняшкия капитализъм!!!!

    Коментиран от #37, #56

    10:07 14.06.2018

  • 36 язо

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Грантаджийче":

    Тоз Сорос викаш от малък е бил зъл а?:)))))Та за другарите от държавата с население от 30% с външни нужници,нормално е да искат да лансират идеологията на равенството.
    Мързеливият иска да е равен на трудолюбивият
    Некъдърникът равен на можещият
    Неграмотният равен на образованият
    Милей за едно време:))))не мисли за бъдещето, душиците като теб им стига миналото да си го съпреживяват.

    Коментиран от #44

    10:17 14.06.2018

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Жорко

    11 4 Отговор
    Кимон Георгиев участва и в преврата през 1944г. А ако човек започне по-внимателно да изучава и чете срамните и неприятните факти от нашата история, ще достигне до един много печален и тъжен извод какво представляваме като народ и нация.

    Коментиран от #49

    11:02 14.06.2018

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 СссереМ

    10 9 Отговор

    До коментар #26 от "НКВД":

    Абе ........ Борис подписва договора с Хитлер,с обещанието че на България ще и бъдат върнати нашите изконни земи и мога само да съжалявам за загубата на войната от Хитлер,сега България щеше да 2-пъти по голяма и на съвсем друго икономическо развитие.

    Коментиран от #42

    12:14 14.06.2018

  • 42 НКВД

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "СссереМ":

    Купи си едно захарно петле и зарежи приказките от рода щеше!!!!щеше щеше

    12:29 14.06.2018

  • 43 ТОЧКАТА

    9 2 Отговор
    Малиии...НИЩО НЕ СЕ ПРОМЕНИЛО....!!!Десните лочат кръв и създават БАНЕВИ КАТО ЕЛИТ!!Левите създават ДЪРЖАВА и и им пречат да грабят>>>>А десните ги обвиняват в РАВЕНСТВО!!!!/ГРАБЕЛИ БОГАТИТЕ!!!/...А равенство НИКОГА НЕ Е ИМАЛО!!!!ИМА СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЛАГАТА НА ДЪРЖАВАТА!!!!!Т.Е. ЗА ВСИЧКИ ДА ИМА!!!ЗА способните---по-вече,за другите -да ЖИВЕЯТ.....НОРМАЛНО!!!!!Но това пречи на Баневи да имат МАЙБАХ/вместо ролс/ройс/....и са готови да УБИЯТ ЗВЕРСКИ Стамболииски и ДЪРЖАВАТА ....ЗА ЕДИН ,,МАЙБАХ,, И ОФШОРНИ СМЕТКИ.....

    Коментиран от #46

    12:31 14.06.2018

  • 44 НКВД

    14 3 Отговор

    До коментар #36 от "язо":

    Лъжец! По времето на соца заплащането беше по отрасли! И идеята за равенство изобщо не е това което го предствяш! И ти си бил от мързеливите по времето на соца и сега затова плювеш щото са те карали да бачкаш едно време! Всички мързеливи и калпави станаха седесари след 1989г!!!

    12:42 14.06.2018

  • 45 майна таун

    4 10 Отговор
    Българската "Ляво" ориентирана, КомунАлно-Комунистическа мисъл и нейните Представители-Предатели имат огромен принос в световната философско-политическа мисъл. Те откриха у нас Фашизъм, преди той да се роди в Италия, преди да се роди дори в италианския език термина "фашизъм", както и откриха Соросоиди, много преди да се е родил самият Сорос! Ха-ха-ха!

    Коментиран от #47

    12:44 14.06.2018

  • 46 Бесен Язовец

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "ТОЧКАТА":

    Според оня от (36)Баневи са кадърни а палатковия лагер пред парламента некадърни щом не могат да си наемат един помощник!

    Коментиран от #54

    12:44 14.06.2018

  • 47 Инкогнито

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "майна таун":

    САМО ДРЕБНИ ДУШИЦИ ПРИЕМА НЯКОИ ДУМИ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ!

    12:46 14.06.2018

  • 48 Стайков

    9 2 Отговор
    Деветоюнския преврат разцепи Българският народ на две вечно воюващи помежду си фракции. Тогава Българите са били над 80 процента земеделци. На 9 септември отмъщаваха земеделците, имащи убити родственици.

    12:48 14.06.2018

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ААА

    2 3 Отговор
    Значи историята на България може да се тълкува горе долу по следният начин . В след-освобожденска България шетат разни платени агенти на великите сили , които в голямата си част са българи. Този процес се засилва с краха на България в Балканската Война(първа национална катастрофа).България е слаба и не може да се противопостави на двете основни сили влияещи върху нейната политика. Тази на Англия и Франция и тази на Германия. Ал. Стамболийски може да се нарече човека на Антантата за България. Стамболийски ходи и бунтува войниците през Първата Световна срещу властта доминирана от последователите на Германия, тоест действа предателски в полза на Антантата. Именно след краха ПСВ пращат Стамболийски като техен човек да договори възможно по малки щети за България в Ньой, и го поставят начело на държавата , колкото да минат няколко години , за да се успокоят нещата. Стамболийски си е повярвал прекалено много , и се опитва да се задържи на власт , създава своя гвардия за терор по градовете и селата , но германският контра-преврат е добре организиран , с помощта и на царя. На комунистите е наредено да не се месят , между две враждуващи "буржоазии. България се връща в зоната Германия.

    14:13 14.06.2018

  • 52 Пешо

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Много бързо забрави, че ника ти е "АНТИБЪЛГАРИН-СОРОСОИД".

    Коментиран от #53

    14:26 14.06.2018

  • 53 Българин

    1 8 Отговор

    До коментар #52 от "Пешо":

    Не е руското мекере, което ще ме нарича антибългарин. Същества, които от 150 години работят против българската държава нямат място в нея!

    14:44 14.06.2018

  • 54 ТОЧКАТА

    8 1 Отговор

    До коментар #46 от "Бесен Язовец":

    ,,кадърността ,,е...спорно определение!!! За десните ,,кадърен ,, е ЕКСПЛОАТАТОРА/имам 1000 човека да МИ работят/!!!За левите -кадърен е този ,който ЧЕСТНО исползва ЗАКОНИТЕ за своя прогрес,кариера,богатство.....За ...НОРМАЛНОТО развитие на ДЪРЖАВАТА ,ВСИЧКИ трябва да имат място в нея---и богатите ,и бедните.....и най-важното---да се ЧУВСТВАТ ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ на тази държава....

    14:53 14.06.2018

  • 55 Само питам

    4 10 Отговор

    До коментар #26 от "НКВД":

    Когато Борис подписва договора с фашистка Германия, Русия и Германия са първи приятели и руските слуги в България в лицето на комунистите усилено агитират за сключването на този договор. Самата Русия и нацистка Германия са сключили много договор за приятелство и сътрудничество с тайни клаузи за разпределяне на зоните на влияние . Нима русофилите , които претендирате за висок интелект не го знаете това?

    15:14 14.06.2018

  • 56 ПРОСТ БЪЛГАРИН

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    АМИ ДА ТО КАПИТАЛИЗЪМ НЯМА А САМО ""ДЕМОПРЕИБАЦИЯ"".....

    15:26 14.06.2018

  • 57 El comandante

    7 3 Отговор
    От все сърце пожелавам на винету да е следващият убит премиер!!!!Моля те побързай Свети Сретане!!!

    18:51 14.06.2018

  • 58 Пожарогасител

    1 9 Отговор
    Няма нищо по хубаво от приятелството ни със Свети Хитлер. Руската измет ни взе всичко което Хитлер ни върна

    Коментиран от #62

    08:03 15.06.2018

  • 59 Червена баба

    0 0 Отговор
    Той, пометеният разум в политиката, още не се е завърнал

    18:48 15.06.2018

  • 60 ПЕЮ

    4 0 Отговор
    фашизъм в действие

    21:03 16.06.2018

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ТригърА

    5 0 Отговор
    Не сме народ а мърша

    Коментиран от #65

    03:59 14.06.2026

  • 64 дядото

    4 1 Отговор
    тези и още хиляди политически убийства за следващите две-три десетилетия показват варварство в мислене и поведение на българските политици. и още нищо не се е променило- алчност,злоба,отмъстителност продължават да бушуват в обществото.ЗА ЖАЛОСТ

    05:37 14.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 венсеремос

    3 2 Отговор
    Стамболийски е английски шпионин.Никога не е бил за България.Ликвидирахо напълно правилно.Танатос!

    05:48 14.06.2026

  • 67 нал видяме

    0 0 Отговор
    интелегенцията в лицето на сакскобурготски и тогава и сега обикновения човек е селянин а интелегентния мутра резане му е чалъма

    06:17 14.06.2026

  • 68 Сандо

    1 0 Отговор
    Пореден пример за неграмотността на българските журналя!Абе хора,кога ще научи какво означава думата?Екзекуция е "изпълнение на смъртна присъда".Кога е съден и осъден на смърт Стамболийски?Неграмотността явно превзема всички сфери в "цивилизования свят",а това е много плашещо - неграмотния човек е опасен дори за себе си.

    06:57 14.06.2026

  • 69 Край

    0 0 Отговор
    “Загубил бил подкрепата на средите извън българското селячество” за това едва ли не превратът бил законен. По това време България е с 85% селско население и Стамболийски е законния премиер. Преврата от 9 юни е част о българската гражданска война започната с разстрела на въстаниците - републиканци във Владая и Княжево. Приключила след 9 септември 1944г.

    07:43 14.06.2026

  • 70 Копейкин

    1 0 Отговор
    Дивашка държава,дивашки нрави.Стамболийски е язден от македонските четници и каран да тича от постройката до къщата,като са го ръгали с нож като животно.Войводата Величко с четата си са се гаврили с него по нареждане на военните.Не че Стамболийски ни е пребиват физически опонентите си,де...

    07:49 14.06.2026

  • 71 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Грантаджийче":

    С комунистите чисти усилено елита мирчо спасов и други та.... мисълта ми е че българия все се чисти.... сега се чисти народа та до 2050та година се готви за турски вилает. Купи си фес и учи турски ефенди:)

    07:55 14.06.2026