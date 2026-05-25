The New York Times: САЩ и Иран постигнаха принципно споразумение за отваряне на Ормузкия проток

25 Май, 2026 04:10, обновена 25 Май, 2026 04:26 1 702 12

Все още не е известно колко бързо ще бъде възстановен корабоплавателният трафик през водите

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Иран постигнаха принципно споразумение за отваряне на Ормузкия проток, съобщава New York Times.

„Съединените щати и Иран постигнаха принципно споразумение, което предвижда отварянето на Ормузкия проток“, се казва в статията.

Изданието подчертава, че подробностите по споразумението са неясни, тъй като все още не е известно колко бързо ще бъде възстановен корабоплавателният трафик през водите.

Не е ясно и дали това споразумение предполага запазване на контрола на Иран над пролива. Както Axios съобщи вчера, Вашингтон и Техеран може скоро да подпишат 60-дневен меморандум за разбирателство с опция за удължаване по взаимно съгласие. Той предвижда продължаване на прекратяването на огъня. Очакваше се също, че Съединените щати ще вдигнат блокадата на иранските пристанища. Освен това документът включва ангажимента на Техеран да не разработва ядрени оръжия.

Съобщава се, че Ормузкият проток ще бъде отворен без такси в рамките на два месеца и Иран ще се съгласи да разминира маршрута. Американските войски, разположени в Близкия изток, ще останат там до финализирането на окончателната сделка.

Освен това Белият дом ще отмени някои санкции, което ще позволи на Техеран да продава петрол свободно. САЩ също са готови да обсъдят размразяването на активите на Иран в рамките на 60 дни след приемането на окончателното споразумение. В събота Тръмп обяви, че споразуменията са почти напълно финализирани. Той каза, че страните продължават да обсъждат подробностите и ще ги обявят скоро.

Според вестника окончателното споразумение предвижда и ангажимент на Техеран да се освободи от запасите си от високообогатен уран. Механизмът за прилагане на тази част от сделката обаче остава предмет на преговори. Тръмп настоява Съединените щати да получат контрол над този материал като част от усилията за ограничаване на ядрената програма на Иран.

Иранските власти все още не са коментирали публично подробностите на потенциалното споразумение.

По-рано американски служители заявиха, че рамковото споразумение за ядрената програма между САЩ и Иран е завършено на 95%. Американските преговарящи настояват Техеран да се откаже от урана, за да получи облекчение от санкциите. Междувременно иранската информационна агенция Tasnim съобщи, че „окончателно споразумение не е постигнато и проблемите по някои точки продължават“. „Към този момент окончателно споразумение не е постигнато и проблемите по някои точки продължават, но дори и да бъде постигнато предварително споразумение, това не означава промяна в отношението на Иран към Съединените щати или увереност в изпълнението на задълженията на правителството“, цитира агенцията източник, запознат с преговорите.

Ако Иран подпише рамково споразумение със Съединените щати, той ще се ангажира незабавно да отвори Ормузкия проток и да възстанови предвоенния корабоплавателен трафик в рамките на 30 дни, съобщи The Washington Post, позовавайки се на дипломати, запознати с преговорите.

Условията за отваряне на Ормузкия проток ще се регулират от меморандум за разбирателство. След отварянето на пролива Съединените щати и техните съюзници ще обявят незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан.

Освен това рамковото споразумение включва ангажимента на Иран никога да не разработва ядрени оръжия и да унищожи всички запаси от обогатен уран. Висш служител в администрацията на Тръмп подчерта, че меморандумът „ангажира“ Иран да се откаже от разработването на ядрени оръжия, включително „да се откаже от ядрено гориво“.

Механизмът за прилагане на споразумението между Техеран и Вашингтон ще бъде обсъден от страните през следващите два месеца.

Регионален източник на Fox News съобщи на 24 май, че американските войски ще останат близо до Иран през следващите 30 дни, за да предадат на страната, че военен отговор остава възможен в случай на провал на ядрената сделка или нарушение на временното споразумение.

На 19 май Тръмп обяви, че американските удари срещу Иран, по искане на Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ, са били спрени за два до три дни. „Два или три дни. Не говорим за много дълъг период от време“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Овчар

    6 4 Отговор
    Плащаш и минаваш това е .! Арабите фандък няма да пуснат на никой с малки изключения..!

    Коментиран от #8

    04:27 25.05.2026

  • 2 оня с коня

    4 2 Отговор
    ало ганевПЕДЕРАСТдолен КЪДЕ Е ВРЕМЕТО?

    04:36 25.05.2026

  • 3 хехе

    8 5 Отговор
    "Миротвореца" се нахендри на аятолашкия и няма измъкване чуди се как да представи отстъплението за победа.

    Коментиран от #9

    04:44 25.05.2026

  • 4 Ню Йорк таймс

    6 1 Отговор
    САЩ и Иран се споразумяха да постигнат принципно споразумение. Тоест, поредния фишек на дончо перчема.

    05:24 25.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пак фишеци

    1 0 Отговор
    Пак бълникат публиката да мърда цената на петрола нагоре-надолу.
    Докато не отворят протока и американците не изчезнат от там, нищо не са се споразумели.
    Споразумение под дулото на американското оръжие не може да има.

    06:26 25.05.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Кой плаща при блокада на САЩ бре.

    07:04 25.05.2026

  • 9 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Нема мърдане
    Колкото повече шават аятоласите, повече боли.

    07:05 25.05.2026

  • 10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Давайте урана
    Иначе Биби ви подхваща.

    07:06 25.05.2026

  • 11 Дори

    0 0 Отговор
    и да се споразумеят мирът няма да трае дълго. Нетаняху и Тръмп ще намерят повод да го нарушат. Ще стане като с Минските споразумения.

    07:21 25.05.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Запорираните авоари на ИРАН са около 220 милиарда $$$$
    И тях ша ги гушнем

    07:29 25.05.2026

