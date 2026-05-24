Тръмп: САЩ ще поддържат военноморска блокада на Иран, докато не бъде подписано споразумение

Вашингтон възнамерява да поддържа военноморска блокада на Иран, докато не бъде подписано споразумение с Техеран. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Блокадата ще остане в пълна сила, докато не бъде постигнато, сертифицирано и подписано споразумение“, написа той в Truth Social. „И двете страни трябва да отделят време и да направят всичко както трябва. Не може да има грешки!“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е инструктирал представителите си да не бързат със сделката с Техеран.

„Преговорите протичат по организиран и конструктивен начин и аз казах на представителите си да не бързат със сделката. Времето е на наша страна“, написа той в Truth Social.

Тръмп не изключи възможността Иран да пожелае да се присъедини към Авраамовите споразумения, за да нормализира отношенията си с Израел в бъдеще.

„Нашите отношения с Иран стават много по-професионални и ползотворни. Те обаче трябва да разберат, че не могат да разработват или получават ядрени оръжия“, написа американският лидер в Truth Social. „Бих искал да изразя благодарността си към всички страни в Близкия изток за тяхната подкрепа и сътрудничество, които ще бъдат засилени и подсилени от присъединяването им към историческите Авраамови споразумения. И кой знае, може би Ислямска република Иран също ще пожелае да се присъедини!“

Авраамовите споразумения бяха постигнати от Израел и някои арабски страни с посредничеството на САЩ през 2020-2021 г. През 2020 г. Бахрейн, Мароко и ОАЕ нормализираха отношенията си с Израел. През 2021 г. Судан обяви установяването на дипломатически отношения с еврейската държава. Преди тези споразумения Израел имаше дипломатически отношения само с Египет и Йордания сред арабските държа