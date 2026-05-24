Тръмп: САЩ ще поддържат военноморска блокада на Иран, докато не бъде подписано споразумение

24 Май, 2026 18:21 426 7

Той нареди да не се прибързва със сключването на сделката с Иран. Времето работи за САЩ

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вашингтон възнамерява да поддържа военноморска блокада на Иран, докато не бъде подписано споразумение с Техеран. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Блокадата ще остане в пълна сила, докато не бъде постигнато, сертифицирано и подписано споразумение“, написа той в Truth Social. „И двете страни трябва да отделят време и да направят всичко както трябва. Не може да има грешки!“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е инструктирал представителите си да не бързат със сделката с Техеран.

„Преговорите протичат по организиран и конструктивен начин и аз казах на представителите си да не бързат със сделката. Времето е на наша страна“, написа той в Truth Social.

Тръмп не изключи възможността Иран да пожелае да се присъедини към Авраамовите споразумения, за да нормализира отношенията си с Израел в бъдеще.

„Нашите отношения с Иран стават много по-професионални и ползотворни. Те обаче трябва да разберат, че не могат да разработват или получават ядрени оръжия“, написа американският лидер в Truth Social. „Бих искал да изразя благодарността си към всички страни в Близкия изток за тяхната подкрепа и сътрудничество, които ще бъдат засилени и подсилени от присъединяването им към историческите Авраамови споразумения. И кой знае, може би Ислямска република Иран също ще пожелае да се присъедини!“

Авраамовите споразумения бяха постигнати от Израел и някои арабски страни с посредничеството на САЩ през 2020-2021 г. През 2020 г. Бахрейн, Мароко и ОАЕ нормализираха отношенията си с Израел. През 2021 г. Судан обяви установяването на дипломатически отношения с еврейската държава. Преди тези споразумения Израел имаше дипломатически отношения само с Египет и Йордания сред арабските държа


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мале голя го вади

    5 1 Отговор
    Блокада на блокадата

    18:23 24.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Иран иска 100 млрд компенсации от САЩ и неговите съюзници -България и Румъния.

    Коментиран от #3

    18:25 24.05.2026

  • 3 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Запорираните авоари на Иран са около 220 милиарда $$$$

    18:29 24.05.2026

  • 4 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 3 Отговор
    Аятолахчетата да дават урана
    Иначе Биби пак ша ги бъхти.

    18:31 24.05.2026

  • 5 Питам

    1 1 Отговор
    Тръмп да не е стажувал по българските автогари и изучил перфектно играта ТУКА ИМА, ТУКА НЯМА, във варианта МОГА ДА НАПАДНА, НО МОЖЕ И ДА НЕ НАПАДНА ИРАН?

    Коментиран от #6

    18:34 24.05.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    Дреме ми.
    Аятоласите са затапени.
    Аз мога да чакам, а те.
    Ша пукясат от глад.

    18:39 24.05.2026

  • 7 Алекс

    0 0 Отговор
    Този на есен си заминава и няма кой да слуша повече иссраел!!!

    18:47 24.05.2026