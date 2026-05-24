Тръмп: САЩ ще поддържат военноморска блокада на Иран, докато не бъде подписано споразумение

Вашингтон възнамерява да поддържа военноморска блокада на Иран, докато не бъде подписано споразумение с Техеран. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Блокадата ще остане в пълна сила, докато не бъде постигнато, сертифицирано и подписано споразумение“, написа той в Truth Social. „И двете страни трябва да отделят време и да направят всичко както трябва. Не може да има грешки!“
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е инструктирал представителите си да не бързат със сделката с Техеран.
„Преговорите протичат по организиран и конструктивен начин и аз казах на представителите си да не бързат със сделката. Времето е на наша страна“, написа той в Truth Social.
Тръмп не изключи възможността Иран да пожелае да се присъедини към Авраамовите споразумения, за да нормализира отношенията си с Израел в бъдеще.
„Нашите отношения с Иран стават много по-професионални и ползотворни. Те обаче трябва да разберат, че не могат да разработват или получават ядрени оръжия“, написа американският лидер в Truth Social. „Бих искал да изразя благодарността си към всички страни в Близкия изток за тяхната подкрепа и сътрудничество, които ще бъдат засилени и подсилени от присъединяването им към историческите Авраамови споразумения. И кой знае, може би Ислямска република Иран също ще пожелае да се присъедини!“
Авраамовите споразумения бяха постигнати от Израел и някои арабски страни с посредничеството на САЩ през 2020-2021 г. През 2020 г. Бахрейн, Мароко и ОАЕ нормализираха отношенията си с Израел. През 2021 г. Судан обяви установяването на дипломатически отношения с еврейската държава. Преди тези споразумения Израел имаше дипломатически отношения само с Египет и Йордания сред арабските държа
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мале голя го вади
18:23 24.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3
18:25 24.05.2026
3 Я пъ тоа
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Запорираните авоари на Иран са около 220 милиарда $$$$
18:29 24.05.2026
4 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Иначе Биби пак ша ги бъхти.
18:31 24.05.2026
5 Питам
Коментиран от #6
18:34 24.05.2026
6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #5 от "Питам":Дреме ми.
Аятоласите са затапени.
Аз мога да чакам, а те.
Ша пукясат от глад.
18:39 24.05.2026
