The Times: Самолетът на британския министър на отбраната загубил GPS сигнала си край руската граница

25 Май, 2026 04:57, обновена 25 Май, 2026 05:02 1 167 14

Джон Хийли е посетил позиции на британските войски в югоизточна Естония

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителственият самолет, превозващ британския министър на отбраната Джон Хийли, е загубил GPS сигнала си, докато е летял близо до руската граница, пише вестник The Times.

Журналист от The Times е придружил служителя, който, заедно с военни съветници, неназован тризвезден генерал и двама фотографи, е посетил позиции на британските войски в югоизточна Естония.

Според вестника, Dassault Falcon 900LX е загубил сателитния си сигнал на 21 май, докато се е връщал във Великобритания. В статията се посочва, че сигналът е могъл да бъде възстановен само чрез рестартиране на системата, но тъй като самолетът е бил във въздуха, това не е направено. В резултат на това, според The ​​Times, пилотът е използвал инерционна навигационна система, която не изисква външни сигнали, през всичките три часа полет.

В същото време, отбелязва вестникът, арматурното табло на самолета частично е спряло да работи, а компютрите на пътниците не са могли да се свържат с интернет. Вестникът не прави заключение дали смущението е резултат от целенасочена атака срещу този конкретен самолет. Вестникът не предоставя официално изявление по този въпрос.

През март 2024 г. самолетът на Грант Шапс, предшественикът на Хийли като министър на отбраната, също загуби GPS сигнал, докато е летял близо до Калининград. Очевидно това е бил същият бизнес самолет Dassault Falcon 900LX на Кралските военновъздушни сили. Както по-късно съобщи The Daily Telegraph, самолетът не е бил защитен срещу електронна война, за да се спестят пари.

Както изданието съобщи по това време, е било решено да не се оборудват два самолета Dassault 900LX, придобити през 2021 г. за британското правителство, военното командване и кралското семейство, с множество отбранителни системи, за да се спестят до 200 милиона паунда (270 милиона долара). Година по-късно това решение бе отменено. Очакваше се до 2024 г. самолетите да получат собствени системи за електронна борба за защита от ракети и да бъдат оборудвани с устойчива на заглушаване авионика от военен клас. Необходимата работа не беше завършена по график. Изданието съобщи по това време, че конверсията и на двата самолета ще бъде завършена през 2026 г., но не е ясно дали това в крайна сметка е било завършено.


