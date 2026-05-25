Найджъл Фараж: Руснаците хакнаха телефона ми!

25 Май, 2026 04:38, обновена 25 Май, 2026 04:44

Тези действия на Русия са дълбоко обезпокоителни и подчертават заплахата, която представляват за британската сигурност, коментира лидерът на Reform UK

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Найджъл Фараж, лидер на британската партия Reform UK и един от основните архитекти на Brexit, смята, че „враждебни лица“ от чужбина са хакнали телефона му, за да получат подробности за дарение от 5 милиона паунда от криптомилиардер Кристофър Харбърн, пише Daily Mail, позовавайки се на партийни източници.

Според тях „само четирима души в света са знаели за дарението“, така че Фараж е предал телефона си на експерти по контраразузнаване за анализ. Те са стигнали до заключението, че „враждебни държавни лица, почти сигурно свързани с Москва“, са използвали тактики за фишинг, за да хакнат телефона, имейла и банковите му сметки.

„Тези действия на Русия са дълбоко обезпокоителни и подчертават заплахата, която представляват за британската сигурност“, заяви самият Фараж в коментар пред публикацията.

В края на април The Guardian съобщи за дарение, направено от Харбърн на Фараж. Според вестника, то е направено през 2024 г., малко преди ръководителят на Reform UK да обяви кандидатурата си за предстоящите парламентарни избори. Фарадж преди това е заявил, че няма намерение да се кандидатира.

Публикуването на превода предизвика политически скандал, тъй като Фарадж не го декларира в Камарата на общините, след като беше избран в парламента. Както съобщи The Guardian, британският министър на отбраната Джон Хийли е писал до лидера на Reform UK, призовавайки го да бъде прозрачен относно получаването на 5-те милиона паунда, включително да потвърди, че сумата не е „получена чрез сделки с руски държавни енергийни компании“.

Фарадж се сблъска с остри критики миналата година за интервю от 2014 г., в което заяви, че не харесва руския президент Владимир Путин като личност, но „му се възхищава като политик“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой ми сRа в гащите

    22 0 Отговор
    Оффф, Путин ми е под леглото.

    04:58 25.05.2026

  • 2 Я ДА ВИДИМ

    16 0 Отговор
    НА КОГО МУ ОТЪРВА ДА БЪРКА В ТЕЛЕФОНЧЕТО НА ФАРАЖ
    ДА НЕ БИ ДА Е МИ 6 НА КОИТО САМИЯ ФАРАЖ Е ВЪЗЛОЖИЛ ДА РАСЗЛЕДВАТ СЛУЧАЯ
    А ДАРЕНИЯТА ТРЕЕЕ ДА СЕ ДЕКЛАРИРАТ ЩОТО ИНАЧЕ СА ЧЕРНИ ПАРИ
    И АКО ПЪК СА РУСНАЦИТЕ
    АМ ЧИ ПО ТОЯ НАЧИН ТЕ СЕ БОРЯТ СРЕЩУ ПОЛИТИЧЕСКАТА КОРУПЦИЯ
    В КРАЛСТВОТО ИЛИ КАК
    ТЕА ДЕБИЛИ СЪВСЕМ СЕ ОПЛЕТОХА
    ХЕМ НАС.....РАН В КРАЧКА ХЕМ РИВЕ

    Коментиран от #6

    05:00 25.05.2026

  • 3 Добре е, че

    16 0 Отговор
    Само телефона са ти "хакнали". Че можеше и изобщо да те "хакнат"!

    Коментиран от #4

    05:01 25.05.2026

  • 4 Може и да са го хакнали

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Добре е, че":

    Бит и иВан не си признават.

    05:03 25.05.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    21 0 Отговор
    Поредният уникален тъ пак в британската политика!😂😂😂

    05:04 25.05.2026

  • 6 Амии!🤥

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Я ДА ВИДИМ":

    Те от контраразузнаването така му били казали!😂😂😂😂😂

    05:06 25.05.2026

  • 7 изневерява на сестра си

    9 0 Отговор
    Гепих едни кинти под масата, ама за да замажа че не съм ги декларирал, ще пробвам да лепна скандала на обичайните виновници ;)

    05:29 25.05.2026

  • 8 Когато си нагазил дълбоко в л…а

    5 0 Отговор
    звучи изключително нелепо да разправяш колко са лоши руснаците.

    06:37 25.05.2026

  • 9 Лост

    1 0 Отговор
    Те САЩ подслушаха всичките си приятели,по приятелска линия.

    07:52 25.05.2026

  • 10 Харизанов

    0 0 Отговор
    Само телефона ли му е хакнат?

    08:17 25.05.2026

