Найджъл Фараж: Руснаците хакнаха телефона ми!

Найджъл Фараж, лидер на британската партия Reform UK и един от основните архитекти на Brexit, смята, че „враждебни лица“ от чужбина са хакнали телефона му, за да получат подробности за дарение от 5 милиона паунда от криптомилиардер Кристофър Харбърн, пише Daily Mail, позовавайки се на партийни източници.

Според тях „само четирима души в света са знаели за дарението“, така че Фараж е предал телефона си на експерти по контраразузнаване за анализ. Те са стигнали до заключението, че „враждебни държавни лица, почти сигурно свързани с Москва“, са използвали тактики за фишинг, за да хакнат телефона, имейла и банковите му сметки.

„Тези действия на Русия са дълбоко обезпокоителни и подчертават заплахата, която представляват за британската сигурност“, заяви самият Фараж в коментар пред публикацията.

В края на април The Guardian съобщи за дарение, направено от Харбърн на Фараж. Според вестника, то е направено през 2024 г., малко преди ръководителят на Reform UK да обяви кандидатурата си за предстоящите парламентарни избори. Фарадж преди това е заявил, че няма намерение да се кандидатира.

Публикуването на превода предизвика политически скандал, тъй като Фарадж не го декларира в Камарата на общините, след като беше избран в парламента. Както съобщи The Guardian, британският министър на отбраната Джон Хийли е писал до лидера на Reform UK, призовавайки го да бъде прозрачен относно получаването на 5-те милиона паунда, включително да потвърди, че сумата не е „получена чрез сделки с руски държавни енергийни компании“.

Фарадж се сблъска с остри критики миналата година за интервю от 2014 г., в което заяви, че не харесва руския президент Владимир Путин като личност, но „му се възхищава като политик“.