Financial Times: Си Дзинпин изненадал Тръмп с остра критика срещу японския премиер

25 Май, 2026 04:28, обновена 25 Май, 2026 04:37

Китайският лидер рязко повишил тон заради "ремилитаризацията" на Токио

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на неотдавнашни разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп в Пекин, китайският президент Си Дзинпин остро критикувал японския премиер Санае Такаичи за ремилитаризацията на страната, пише. Financial Times, позовавайки се на седем източника.

Според тях китайският лидер рязко е повишил тона си, изненадвайки американските представители, тъй като темата не е била повдигана в предишни срещи. Няколко източника определиха този момент като най-напрегнатия в двудневната среща на двамата лидери.

Си Дзинпин разкритикувал Такаичи и нейната политика за увеличаване на разходите за отбрана на страната. Американският президент Доналд Тръмп отговорил на Си, като заявил, че Токио трябва да заеме по-твърда позиция по въпросите на отбраната поради нарастващата заплаха от Северна Корея.

Според източници на FT темата за Япония се е превърнала в най-напрегнатата част от разговорите между Тръмп и Си.

На 24 май Kyodo News също обърна внимание на този момент. Според информационната агенция, Си Дзинпин е заявил по време на срещата си с американския лидер, че Такаичи се занимава с „възраждане на нова форма на милитаризъм“.

Президентът на САЩ посети Китай от 13 до 15 май. Такаичи разговаря с Тръмп по телефона веднага след посещението му. В разговор с репортери по-късно японският премиер отбеляза, че американският лидер ѝ е разказал подробно съдържанието на посещението си, при условие че тя не разкрива тези подробности на пресата.

Ескалацията в отношенията между Китай и Япония започна през 2025 г., когато между двете страни избухна дипломатически конфликт. Напрежението произтича от инцидент по време на китайски военноморски учения. Според японските власти китайски изтребители са насочвали японски военни самолети с радарите си. Китай отрече обвиненията и твърди, че самолетите на островната държава са се приближавали няколко пъти до китайски кораби, пречейки на тренировъчни полети от самолетоносачи.

По-късно Китай обвини Япония в нарушаване на ученията, а външният министър Ван И заяви, че Токио заплашва Китай с военни действия.

Отношенията между двете страни бяха обтегнати, отчасти поради изявленията на Такаичи, че Токио ще отговори на всякакви военни действия на Китай срещу Тайван, които заплашват сигурността на Япония.

В края на декември 2025 г. японското правителство одобри рекорден бюджет за отбрана. Общото бюджетно предложение за 2026 г. е 122,31 трилиона йени (785 милиарда долара). Увеличението на разходите за сигурност дойде след ноемврийските изявления на Санае Такаичи, че китайска атака срещу Тайван може да представлява „заплаха за оцеляването“ на нейната страна.

През март Ройтерс съобщи, че Токио планира да промени формулировката, описваща отношенията му с Китай, от „едни от най-важните“ на „стратегически“ и „взаимноизгодни“, като подчерта, че Китай остава важен съсед. Агенцията написа, че това решение показва нарастващо охлаждане между двете най-големи икономики в Азия.

На 17 април китайското външно министерство обвини Япония във влошаване на двустранните отношения поради решението на Токио да изпрати военен кораб в Тайванския проток.


