Новини
Свят »
Конго (Демократична Република) »
В ДР Конго са идентифицирани вече над 900 предполагаеми случая на ебола

В ДР Конго са идентифицирани вече над 900 предполагаеми случая на ебола

25 Май, 2026 04:53, обновена 25 Май, 2026 04:56 737 0

  • др конго-
  • ебола-
  • сзо

Епидемиологичното наблюдение в страната е разширено

В ДР Конго са идентифицирани вече над 900 предполагаеми случая на ебола - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Гебрейесус, в Демократична република Конго са идентифицирани над 900 предполагаеми случая на ебола, като са потвърдени 101 случая.

„Като част от реакцията на епидемията от ебола в страната, епидемиологичното наблюдение е разширено и вече са идентифицирани над 900 предполагаеми случая“, написа той в социалните медии.

Ново огнище на хеморагична треска ебола започна в ДР Конго в края на април. На 17 май СЗО обяви огнището в Африка за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение.

На 22 май Гебрейесус заяви, че болестта се разпространява бързо и представлява голяма заплаха: потвърдени са 82 случая и седем смъртни случая, но действителните числа са „много по-високи“.

„Вече има близо 750 предполагаеми случая и 177 предполагаеми смъртни случая“, каза той.


Конго (Демократична Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ