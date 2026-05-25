В ДР Конго са идентифицирани вече над 900 предполагаеми случая на ебола

Според генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Гебрейесус, в Демократична република Конго са идентифицирани над 900 предполагаеми случая на ебола, като са потвърдени 101 случая.

„Като част от реакцията на епидемията от ебола в страната, епидемиологичното наблюдение е разширено и вече са идентифицирани над 900 предполагаеми случая“, написа той в социалните медии.

Ново огнище на хеморагична треска ебола започна в ДР Конго в края на април. На 17 май СЗО обяви огнището в Африка за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение.

На 22 май Гебрейесус заяви, че болестта се разпространява бързо и представлява голяма заплаха: потвърдени са 82 случая и седем смъртни случая, но действителните числа са „много по-високи“.

„Вече има близо 750 предполагаеми случая и 177 предполагаеми смъртни случая“, каза той.