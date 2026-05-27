Ръсел Кроу се скара на ловци на автографи в Париж: „Щом някой се държи като идиот, си тръгвам“

Носителят на „Оскар“ Ръсел Кроу влезе в напрегнат спор с група ловци на автографи пред хотел в Париж, след като фенове започнали да се блъскат и да настояват агресивно за подписи и снимки.
Според публикация на Variety актьорът първоначално спокойно разговарял с чакащите пред хотела хора и подписвал автографи, но ситуацията бързо ескалирала заради напрежение и бутане сред събралите се.
В разпространено видео Кроу предупреждава тълпата да спре да се блъска. „Щом някой се държи като идиот, си тръгвам“, казал звездата от Gladiator, видимо раздразнен от поведението на част от присъстващите.
Очевидци твърдят, че някои от хората около него не били обикновени фенове, а професионални ловци на автографи, които впоследствие продават подписаните вещи онлайн. Именно подобни ситуации често водят до напрежение между знаменитости и т.нар. „graphers“, които следят звездите по хотели, летища и фестивали.
Въпреки раздразнението си, Кроу останал още известно време и подписал част от подадените предмети, преди в крайна сметка да се оттегли.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Мнение
Това няма нищо общо с истинско фенство. Това е търговия, прикрита като „възхищение“, и тя превръща личното пространство на известните хора в постоянен натиск и инвазия.
Когато една ситуация стигне до блъскане пред хотел или летище, вече не говорим за среща между артист и публика, а за нарушена граница и липса на уважение.
Може би е време тази практика да се ограничи и да се върнем към идеята, че уважението към личното пространство е по-важно от един подпис върху предмет.
08:08 27.05.2026
