Трима загинали и петима ранени след взрив в жилищна сграда в Далас, търсят още пострадали в руините ВИДЕО

Най-малко трима души, включително дете, загинаха при мощна експлозия в жилищен блок в Далас, а най-малко петима други бяха ранени, съобщи Associated Press, позовавайки се на служители на градската пожарна.

CBS News съобщава, че две жени и едно дете са загинали.

Експлозията е станала в квартал Оук Клиф, близо до центъра на Далас. Според пожарната служба на Далас, пожарникарите са реагирали на сигнал за евентуален изтичане на газ, когато е възникнала експлозия в двуетажна жилищна сграда. Впоследствие масивен пожар е обхванал сградата.

„Вече бяхме на път, но експлозията ни изпревари“, каза заместник-началникът на пожарната Марк Бери. По-късно той обяви, че операцията е преминала от фазата на спасяване към фазата на отстраняване на последствията.

CBS News съобщава, че експлозията е частично срутила двуетажната сграда, предизвиквайки пожар.

Свидетели съобщават, че са чули силен трясък преди експлозията, която е разтърсила близките сгради. След това гъст черен дим се е издигнал в небето. Властите са създали център за помощ на жителите и роднините на жертвите.

На мястото продължават издирвателните операции. Спасители разчистват развалините на изгорялата сграда, която сега е сведена до овъглена черупка. Властите все още не са уточнили колко хора може да са в неизвестност.

Газовата компания Atmos Energy заяви, че според предварителни данни, строителен екип, несвързан с компанията, е повредил газопровод близо до обекта. Доставянето на газ в района е прекъснато и е започнато разследване.