Трима загинали и петима ранени след взрив в жилищна сграда в Далас, търсят още пострадали в руините ВИДЕО

29 Май, 2026 06:31, обновена 29 Май, 2026 06:39 750 2

Предполага се, че причината за експлозията е изтичане на газ

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко трима души, включително дете, загинаха при мощна експлозия в жилищен блок в Далас, а най-малко петима други бяха ранени, съобщи Associated Press, позовавайки се на служители на градската пожарна.

CBS News съобщава, че две жени и едно дете са загинали.

Експлозията е станала в квартал Оук Клиф, близо до центъра на Далас. Според пожарната служба на Далас, пожарникарите са реагирали на сигнал за евентуален изтичане на газ, когато е възникнала експлозия в двуетажна жилищна сграда. Впоследствие масивен пожар е обхванал сградата.

„Вече бяхме на път, но експлозията ни изпревари“, каза заместник-началникът на пожарната Марк Бери. По-късно той обяви, че операцията е преминала от фазата на спасяване към фазата на отстраняване на последствията.

CBS News съобщава, че експлозията е частично срутила двуетажната сграда, предизвиквайки пожар.

Свидетели съобщават, че са чули силен трясък преди експлозията, която е разтърсила близките сгради. След това гъст черен дим се е издигнал в небето. Властите са създали център за помощ на жителите и роднините на жертвите.

На мястото продължават издирвателните операции. Спасители разчистват развалините на изгорялата сграда, която сега е сведена до овъглена черупка. Властите все още не са уточнили колко хора може да са в неизвестност.

Газовата компания Atmos Energy заяви, че според предварителни данни, строителен екип, несвързан с компанията, е повредил газопровод близо до обекта. Доставянето на газ в района е прекъснато и е започнато разследване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    06:41 29.05.2026

  • 2 Шопо

    6 1 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват американци навсякъде по света.

    06:52 29.05.2026