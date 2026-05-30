Русия и Китай ще се ползват с привилегии от Техеран при преминаване през Ормузкия проток

Русия и Китай ще се радват на благоприятни условия за преминаване през Ормузкия проток, заяви пред РИА Новости Ебрахим Азизи, ръководител на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.
„Държавите от стратегическо значение за нас, включително Китай и Русия, ще продължат да се радват на специално отношение и благоприятни условия по въпроси, свързани с Ормузкия проток“, каза той.
Източникът на агенцията подчерта, че както Москва, така и Пекин винаги са подкрепяли и сътрудничили с Техеран, оставайки близки през най-трудните периоди. Затова, добави Азизи, и двете страни ще получат специално внимание при организирането на корабоплаването и транзита през Ормузкия проток. Парламентаристът обясни, че това се отнася както за търговските кораби, така и за танкерите.
„Ормузкият проток има специално геополитическо значение за нас. Той е част от нашите териториални води и нашата география, така че Иран има право да взема всякакви решения, които сметне за необходими по отношение на него, и никой не може да оспори това право“, заключи председателят на комисията.
Ормузкият проток е ключов маршрут за световната търговия с петрол. Техеран блокира този воден път след американско-израелската операция срещу Иран. В резултат на това повечето страни по света наблюдават покачване на цените на горивата и промишлените продукти.
Отварянето на Ормузкия проток е една от точките, които се обсъждат в евентуално споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
08:00 30.05.2026
2 Хе хе
08:02 30.05.2026
3 ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И
Всичко това е по заповед на Тръмп. И шефа на светът Нетаняху. Русия?
Иска да е приятел със световният господар и не смее да пръдне. Мислят - че всеки момент всичко ще се оправи, и ще продължи келепирът на кпсс плутократите награбили и ограбили Русия. Иран разбраха - че няма път на зад, че ще загубят всичко, а има шанс, ако накарат врагът да го боли. РУСНАЦИТЕ ОЩЕ ФАНТАЗИРАТ. Искат да се договарят надуп ени. Очевидно и факгически НАТО бомби Русия с ръцете на Украйна, а Русия се страхува от НАТО и пасува. Не е прокси война, НАТО БОМБИ РУСИЯ!
08:07 30.05.2026
4 Факти
08:13 30.05.2026
5 "американско-израелската операция"
И никога няма да се промени в Историята истинското му название! Колкото и да се напъвате
А всички знаем и, че протока си бе отворен свободно, за всички!
08:37 30.05.2026
6 Шопо
Можеби са продали на Иран ядрено оружие.....
08:53 30.05.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ПРИВИЛЕГИИ
ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА РУСКИ И КИТАЙСКИ
ВОЕННИ ТЕХНОЛОГИИ
......
09:03 30.05.2026