Русия и Китай ще се ползват с привилегии от Техеран при преминаване през Ормузкия проток

Русия и Китай ще се радват на благоприятни условия за преминаване през Ормузкия проток, заяви пред РИА Новости Ебрахим Азизи, ръководител на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.

„Държавите от стратегическо значение за нас, включително Китай и Русия, ще продължат да се радват на специално отношение и благоприятни условия по въпроси, свързани с Ормузкия проток“, каза той.

Източникът на агенцията подчерта, че както Москва, така и Пекин винаги са подкрепяли и сътрудничили с Техеран, оставайки близки през най-трудните периоди. Затова, добави Азизи, и двете страни ще получат специално внимание при организирането на корабоплаването и транзита през Ормузкия проток. Парламентаристът обясни, че това се отнася както за търговските кораби, така и за танкерите.

„Ормузкият проток има специално геополитическо значение за нас. Той е част от нашите териториални води и нашата география, така че Иран има право да взема всякакви решения, които сметне за необходими по отношение на него, и никой не може да оспори това право“, заключи председателят на комисията.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световната търговия с петрол. Техеран блокира този воден път след американско-израелската операция срещу Иран. В резултат на това повечето страни по света наблюдават покачване на цените на горивата и промишлените продукти.

Отварянето на Ормузкия проток е една от точките, които се обсъждат в евентуално споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта.