Русия и Китай ще се ползват с привилегии от Техеран при преминаване през Ормузкия проток

30 Май, 2026 07:45, обновена 30 Май, 2026 07:51 1 031 7

Той е част от иранските териториални води и география и можем да вземаме всякакви решения, свързани с него, заяви депутатът Ебрахим Азизи

Ебрахим Азизи, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия и Китай ще се радват на благоприятни условия за преминаване през Ормузкия проток, заяви пред РИА Новости Ебрахим Азизи, ръководител на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.

„Държавите от стратегическо значение за нас, включително Китай и Русия, ще продължат да се радват на специално отношение и благоприятни условия по въпроси, свързани с Ормузкия проток“, каза той.

Източникът на агенцията подчерта, че както Москва, така и Пекин винаги са подкрепяли и сътрудничили с Техеран, оставайки близки през най-трудните периоди. Затова, добави Азизи, и двете страни ще получат специално внимание при организирането на корабоплаването и транзита през Ормузкия проток. Парламентаристът обясни, че това се отнася както за търговските кораби, така и за танкерите.

„Ормузкият проток има специално геополитическо значение за нас. Той е част от нашите териториални води и нашата география, така че Иран има право да взема всякакви решения, които сметне за необходими по отношение на него, и никой не може да оспори това право“, заключи председателят на комисията.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световната търговия с петрол. Техеран блокира този воден път след американско-израелската операция срещу Иран. В резултат на това повечето страни по света наблюдават покачване на цените на горивата и промишлените продукти.

Отварянето на Ормузкия проток е една от точките, които се обсъждат в евентуално споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 име

    9 5 Отговор
    Много ясно. А къде са нашите две надуваеми НАТОвски лодки, стигнаха ли най-сетне до ормузкия проток да видим ще преминат ли!

    08:00 30.05.2026

  • 2 Хе хе

    2 3 Отговор
    Айде Китай разбирам, ама Русия да не решила да купува петрол от Кувейт защото не и стига нейния??? Или ще го кара там да го преработват на ишлеме

    08:02 30.05.2026

  • 3 ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И

    2 8 Отговор
    ИЗПАРИ СЕ МНОГОПОЛУСНАТА ПРЪД НЯ .. И БРИКС ПР Ъ ДН Я
    Всичко това е по заповед на Тръмп. И шефа на светът Нетаняху. Русия?
    Иска да е приятел със световният господар и не смее да пръдне. Мислят - че всеки момент всичко ще се оправи, и ще продължи келепирът на кпсс плутократите награбили и ограбили Русия. Иран разбраха - че няма път на зад, че ще загубят всичко, а има шанс, ако накарат врагът да го боли. РУСНАЦИТЕ ОЩЕ ФАНТАЗИРАТ. Искат да се договарят надуп ени. Очевидно и факгически НАТО бомби Русия с ръцете на Украйна, а Русия се страхува от НАТО и пасува. Не е прокси война, НАТО БОМБИ РУСИЯ!

    08:07 30.05.2026

  • 4 Факти

    4 7 Отговор
    Персите са толкова жалки. Руснаците им отнеха Кавказ, а те сега им целуват ...

    08:13 30.05.2026

  • 5 "американско-израелската операция"

    5 0 Отговор
    както я наричате, е подло нападение и терористично престъпление, извършено по време на преговори.
    И никога няма да се промени в Историята истинското му название! Колкото и да се напъвате
    А всички знаем и, че протока си бе отворен свободно, за всички!

    08:37 30.05.2026

  • 6 Шопо

    2 0 Отговор
    Какво са дали на Иран че да имат такива привилегии ?
    Можеби са продали на Иран ядрено оружие.....

    08:53 30.05.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    И ИРАН ЩЕ СЕ ПОЛЗВА ЗАЕДНО С ПАКИСТАН
    С ПРИВИЛЕГИИ
    ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА РУСКИ И КИТАЙСКИ
    ВОЕННИ ТЕХНОЛОГИИ
    ......

    09:03 30.05.2026

