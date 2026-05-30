Баба, майка и свекърва глезят Мари като принцеса в края на втората й бременност

Докато чака второто си дете, дъщерята на Гала – Мари, буквално е обгрижвана като принцеса от цялото си семейство. Тя не крие в социалните мрежи колко голяма подкрепа получава у дома в последните месеци от бременността си. Мари дори пусна кадър, на който се вижда как баба ѝ – майката на Гала, глади дрехите на внучката си, за да ѝ спести домакински ангажименти, пише „Ретро“.

По всичко личи, че в семейството са се мобилизирали около Мари, която след броени седмици ще дари първата си дъщеричка Лора със сестричка. Самата Гала също непрекъснато помагала на дъщеря си, а в грижите активно се включвала и другата баба – Джуджи, която е майка на половинката на Мари – Константин. Любопитното е, че Джуджи и Гала са близки приятелки от години и очевидно добрите отношения между двете семейства правят ежедневието на младата двойка далеч по-лесно.

Докато бабите гледат първородната си внучка Лора, Мари спокойно може да се отдаде на другите си занимания. Освен че винаги е разчитала на стабилния гръб на известната си майка, тя печели сериозни суми и от дейността си в социалните мрежи. Рекламните договори и платените партньорства ѝ носят солидни хонорари, а резултатът се вижда и в скъпите аксесоари, които демонстрира онлайн. Сред най-коментираните е луксозният часовник Rolex Submariner, който Мари носи. Това е един от най-емблематичните модели в света, създаден още през 1953 г. като професионален часовник за гмуркане. Цената му в официален бутик започва от около 10 000 евро и може да надхвърли 20 000 евро на вторичния пазар в зависимост от модела.

Мари и мъжът ѝ Константин са заедно още от ученическите си години и отдавна живеят под един покрив. Засега сватба все още няма, но според близки до двойката официалният брак е само въпрос на време и най-вероятно ще се случи след раждането на второто им дете.

Самата Гала още трепери за дъщеря си, макар че мина немалко време от операцията в Германия по отстраняване на злокачествено образувание в десния ѝ бъбрек. „Вярваме, че всичко ще е наред“, споделяла е Гала. Мари претърпя животоспасяващата интервенция почти месец след като стана майка за пръв път през 2024 г. В този тежък период в нито един момент тя не паднала духом. „Мари ме научи на търпение. Научи ме как се минава през страшни периоди в живота – с достойнство, без въобще да се предаваш“, споделяла е Гала.

Тя допълва още, че Мари, която е основател на комплекс със студиа за снимки, ѝ давала пример дори като майка. Двете са благодарни за всичко, което имат, и най-вече за голямото си чудо Лора, както и за другото, което очакват.

