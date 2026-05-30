Новини
Любопитно »
Баристи празнуват 1 юни с безплатен сладолед за всяко дете и благотворителна кауза

Баристи празнуват 1 юни с безплатен сладолед за всяко дете и благотворителна кауза

30 Май, 2026 08:19 544 10

  • баристи-
  • 1 юни-
  • безплатен сладолед-
  • благотворителна кауза-
  • онкохематологични заболявания

Освен безплатния сладолед за децата, посетителите ще имат възможност да подкрепят деца с онкохематологични заболявания, чрез закупуване на специално подбрани детски книжки

Баристи празнуват 1 юни с безплатен сладолед за всяко дете и благотворителна кауза - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 1 юни – международния ден на детето, най-доказаните баристи у нас организират специална инициатива в своите обекти в София. DABOV Specialty Coffee ще съчетаят радостта от празника с подкрепа за важна благотворителна кауза.

Всички деца, които посетят обектите на DABOV на 1 юни, ще получат безплатна топка сладолед по избор. Баристите ще подарят повече усмивки, повече споделени семейни моменти и още един повод за празник.

Освен безплатния сладолед за децата, посетителите ще имат възможност да подкрепят деца с онкохематологични заболявания, чрез закупуване на специално подбрани детски книжки от издателство „Фют“. Книжките ще бъдат достъпни срещу дарение, като препоръчителният минимален размер на дарението е 5 евро.

Всички събрани средства ще бъдат дарени на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, което подкрепя деца и семейства, преминаващи през тежко лечение и дълъг път към възстановяването.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Венелина Маринова

    2 1 Отговор
    Ям сладолед от мъжка крава.💋🐄👍

    08:23 30.05.2026

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Хахаха....... Баристи....!!!
    Най обикновени кафеджии - и те хора на изкуството...!?
    "Вече у нас никой не казва - ще скова кочина!!! Вече се казва - ще реализирам кочина !!!"

    08:25 30.05.2026

  • 4 комисар Фистинг

    1 0 Отговор
    за всяко русямилче безплатно:
    фуния и две 🟤🟤

    08:25 30.05.2026

  • 5 Какво

    3 0 Отговор
    Значи « баристи»?

    Коментиран от #7

    08:26 30.05.2026

  • 6 Елизабет Цветанова смръдлата

    0 0 Отговор
    Надуя тромпета на кмета на факултета и деня ми започва прекрасно

    08:33 30.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Каква !

    0 0 Отговор
    Подигравка !

    Докато Изяждат !

    Бъдещето !

    На Децата !

    08:43 30.05.2026

  • 9 нннн

    4 0 Отговор
    Човек на бара - барист. Човек на сергията - сергист...

    08:45 30.05.2026

  • 10 гълъбица Гица

    0 0 Отговор
    Аз помислих,че на децата ще подаряват по една топка,за да си играят с нея,а тя била топка ,ама от сладолед. Две лъжици сладолед,тоест. Децата дали ще изядат такова "голямо количество" сладолед?

    08:55 30.05.2026