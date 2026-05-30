Баристи празнуват 1 юни с безплатен сладолед за всяко дете и благотворителна кауза

На 1 юни – международния ден на детето, най-доказаните баристи у нас организират специална инициатива в своите обекти в София. DABOV Specialty Coffee ще съчетаят радостта от празника с подкрепа за важна благотворителна кауза.

Всички деца, които посетят обектите на DABOV на 1 юни, ще получат безплатна топка сладолед по избор. Баристите ще подарят повече усмивки, повече споделени семейни моменти и още един повод за празник.

Освен безплатния сладолед за децата, посетителите ще имат възможност да подкрепят деца с онкохематологични заболявания, чрез закупуване на специално подбрани детски книжки от издателство „Фют“. Книжките ще бъдат достъпни срещу дарение, като препоръчителният минимален размер на дарението е 5 евро.

Всички събрани средства ще бъдат дарени на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, което подкрепя деца и семейства, преминаващи през тежко лечение и дълъг път към възстановяването.