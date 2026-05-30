Баристи празнуват 1 юни с безплатен сладолед за всяко дете и благотворителна кауза

На 1 юни – международния ден на детето, най-доказаните баристи у нас организират специална инициатива в своите обекти в София. DABOV Specialty Coffee ще съчетаят радостта от празника с подкрепа за важна благотворителна кауза.
Всички деца, които посетят обектите на DABOV на 1 юни, ще получат безплатна топка сладолед по избор. Баристите ще подарят повече усмивки, повече споделени семейни моменти и още един повод за празник.
Освен безплатния сладолед за децата, посетителите ще имат възможност да подкрепят деца с онкохематологични заболявания, чрез закупуване на специално подбрани детски книжки от издателство „Фют“. Книжките ще бъдат достъпни срещу дарение, като препоръчителният минимален размер на дарението е 5 евро.
Всички събрани средства ще бъдат дарени на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, което подкрепя деца и семейства, преминаващи през тежко лечение и дълъг път към възстановяването.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Венелина Маринова
08:23 30.05.2026
3 Пич
Най обикновени кафеджии - и те хора на изкуството...!?
"Вече у нас никой не казва - ще скова кочина!!! Вече се казва - ще реализирам кочина !!!"
08:25 30.05.2026
4 комисар Фистинг
фуния и две 🟤🟤
08:25 30.05.2026
5 Какво
Коментиран от #7
08:26 30.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Каква !
Докато Изяждат !
Бъдещето !
На Децата !
08:43 30.05.2026
