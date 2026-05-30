Новини
Крими »
В Благоевград: Разследва се наркогрупа, ръководена от затвора

В Благоевград: Разследва се наркогрупа, ръководена от затвора

30 Май, 2026 10:46 602 4

  • благоевград-
  • наркогрупа-
  • ръководена-
  • затвор

Ръководителят на групата е продължавал да контролира дейността, въпреки че се намира в затвора и изтърпява присъда за друго престъпление

В Благоевград: Разследва се наркогрупа, ръководена от затвора - 1
Снимка: ГДБОП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Мащабна операция срещу организирана престъпна група за трафик и разпространение на наркотици се провежда под ръководството на Окръжна прокуратура – Благоевград. Според разследващите, схемата е действала организирано. Нейният ръководител е продължавал да контролира дейността на групата, въпреки че се намира в затвора и изтърпява присъда за друго престъпление, съобщават от Окръжната прокуратура, цитирани от БНТ.
Разследването се води от месеци. Събрани са свидетелски показания, анализирани са данни от мобилни оператори и са проверени адреси и имоти, използвани от заподозрените, допълват от държавното обвинение.

Минути преди 4 часа на 29 май, на ГКПП Кулата, на изхода за Гърция, служители на ГДБОП спират за проверка лек автомобил. При претърсването на колата е открит пакет с кафяво прахообразно вещество с тегло около половин килограм. Полевият наркотест е отчел наличие на хероин.
След разрешение на съда, са извършени претърсвания и на други адреси. Оттам са иззети вещи и доказателства, които според разследващите имат пряка връзка с дейността на групата.

Особен интерес за разследването представлява фактът, че предполагаемият лидер на престъпната структура е управлявал действията на участниците от място за лишаване от свобода. По данни на прокуратурата, той е продължил да упражнява контрол върху схемата въпреки наложеното му наказание.
Работата по случая продължава. Очаква се в следващите дни на няколко лица да бъдат повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за държане и контрабанда на наркотични вещества.


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв свят

    7 0 Отговор
    Каква държава какви хора живеят на тази територия, това е сбъркан свят, сега Боко и шиши фа влязат в затвора и оттам да управляват , това вече е възможно!!!!

    10:51 30.05.2026

  • 2 ръководи се

    4 0 Отговор
    и от зайчарника

    10:59 30.05.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    4 0 Отговор
    Закрийте бугарската кочина!🐖🥳🤣👍

    11:01 30.05.2026

  • 4 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Затворът не може да спре дилърите,само куршумът!

    11:20 30.05.2026