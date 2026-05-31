Мениджър на Walt Disney бе осъден на 2,5 години затвор в Русия за притежание на конфитюр с канабис

31 Май, 2026 06:15, обновена 31 Май, 2026 06:47 1 032 10

Защитата му твърди, че проблемната стока е закупена легално от аптека в САЩ за лечение на безсъние след операция

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Топ мениджъра на Walt Disney Company Датерао Судхир бе осъден за контрабанда на конфитюр с наркотици в Русия, съобщи RBC. Неговият адвокат Ирина Липовецкая ще обжалва присъдата.

В петък, 29 май, беше съобщено, че Химкинският съд в Московска област е осъдил индийския гражданин Датерао Судхир на две години и шест месеца затвор с общ режим и глоба от 30 000 рубли за контрабанда и притежание на наркотици.

Според адвоката Судхир е дошъл в Русия като турист и е планирал да посети Москва, Сергиев Посад, Вологда, Карелия и Санкт Петербург. Тя отбеляза, че клиентът ѝ няма връзки в Русия и че конфитюрът с THC е закупен от легална аптека в Съединените щати и е използван за лечение на безсъние след операция.

„Ще обжалваме присъдата“, заяви Липовецкая.

Тя подчерта, че съдът е отхвърлил искането на защитата за повторно разглеждане на делото, което е могло да повлияе на класификацията на обвиненията. Според адвоката, на Судхир му липсвали „двадесет и седем хилядни от грама“ от веществото, за да му бъде повдигнато по-леко обвинение. Това количество е „в рамките на допустимата грешка на скалата“.

ТНС е съкращение от Тетрахидроканабинол. Това е основното психоактивно вещество в растението канабис (марихуана и хашиш) - съставката, която предизвиква усещането за "напушване".

ТНС се свързва с определени рецептори в мозъка (канабиноидни рецептори), които отговарят за паметта, удоволствието, координацията, мисленето и времевото възприятие.

Физическите му ефекти са учестяване на сърдечния пулс, зачервяване на очите, сухота в устата и забавени рефлекси. Психологическите са чувството на еуфория, спокойствие и смях, но при високи дози може да предизвика параноя, тревожност и панически атаки.

ТНС е само един от над 100 канабиноида в растението, но е най-силният и проучен. Количеството ТНС определя силата на наркотика. Съвременните сортове марихуана често имат много по-високи нива на ТНС в сравнение с тези отпреди десетилетия


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуфи

    8 3 Отговор
    В конфитюра ли го крият вече? Доста тъпо.

    06:30 31.05.2026

  • 2 ои8уйхътгрф

    11 3 Отговор
    И на кой му пука за някакъв наркоман? То и в Холандия можеш да си купиш дрога и да си я разнасяш в джоба само дето количеството считано в Холандия "за лична употреба" спокойно те вкарва у пандиза в почти всяка друга държава по света...

    Вкратце: Не познаването на закона не оправдава неговото неспазване... Нарушил си- ядеш кожения чеп...

    06:32 31.05.2026

  • 3 Българин

    5 1 Отговор
    Ха , брачед ко прайш там бе ? Донеси сладкото в Столипиново , че тука глад !

    06:46 31.05.2026

  • 4 Защитата е луда

    9 3 Отговор
    Както точно възбудителната съставка в тревата лекува безсъние? Айде следващия път да си купи лютеница, без конфитюри "от аптеката". Не е нито първия, нито последния наркоман арестуван за трева в Русия. Това не е разложилата се Америка!!!

    06:47 31.05.2026

  • 5 авантгард

    7 0 Отговор
    Турист а?
    Ха!
    Отишъл нашия да злоупотребява с деца.
    Затова му е конфитюра с канабис.
    Не 2.5 ами 25 години да търка нара в Сибир.

    07:04 31.05.2026

  • 6 Мисирки ООД

    2 0 Отговор
    Абе, тези ги разправяйте другаде.. Сигурно следващия "убав" чужденец, дето ще го осъдят в Русия ще е за мармалад с амфетамини.

    07:22 31.05.2026

  • 7 Те за да го окошарят

    0 1 Отговор
    работата му не е чиста.
    Що не окошарят мене, а?

    07:37 31.05.2026

  • 8 Заслужил си го е,

    1 1 Отговор
    шефът на Дисни - не някакъв мухльо инфлуенсър - тръгнал на частно посещение в най-голямата кочина на планетата, която 5-та година избива населението и разрушава инфраструктурата на съседна държава.
    (От статията не се разбира в ареста ли е или го съдят задочно...)

    07:42 31.05.2026

  • 9 Не Всяка Страна !

    1 0 Отговор
    Е САЩ !

    07:53 31.05.2026

  • 10 Механик

    0 0 Отговор
    Мдаааа. А сега американо-хиндийския херой ще се научи да заспива много бързо и без ТНС. Някой руски бай Ставри ще се погрижи за здравето на джендито.

    08:00 31.05.2026