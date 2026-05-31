Мениджър на Walt Disney бе осъден на 2,5 години затвор в Русия за притежание на конфитюр с канабис

Топ мениджъра на Walt Disney Company Датерао Судхир бе осъден за контрабанда на конфитюр с наркотици в Русия, съобщи RBC. Неговият адвокат Ирина Липовецкая ще обжалва присъдата.

В петък, 29 май, беше съобщено, че Химкинският съд в Московска област е осъдил индийския гражданин Датерао Судхир на две години и шест месеца затвор с общ режим и глоба от 30 000 рубли за контрабанда и притежание на наркотици.

Според адвоката Судхир е дошъл в Русия като турист и е планирал да посети Москва, Сергиев Посад, Вологда, Карелия и Санкт Петербург. Тя отбеляза, че клиентът ѝ няма връзки в Русия и че конфитюрът с THC е закупен от легална аптека в Съединените щати и е използван за лечение на безсъние след операция.

„Ще обжалваме присъдата“, заяви Липовецкая.

Тя подчерта, че съдът е отхвърлил искането на защитата за повторно разглеждане на делото, което е могло да повлияе на класификацията на обвиненията. Според адвоката, на Судхир му липсвали „двадесет и седем хилядни от грама“ от веществото, за да му бъде повдигнато по-леко обвинение. Това количество е „в рамките на допустимата грешка на скалата“.

ТНС е съкращение от Тетрахидроканабинол. Това е основното психоактивно вещество в растението канабис (марихуана и хашиш) - съставката, която предизвиква усещането за "напушване".

ТНС се свързва с определени рецептори в мозъка (канабиноидни рецептори), които отговарят за паметта, удоволствието, координацията, мисленето и времевото възприятие.

Физическите му ефекти са учестяване на сърдечния пулс, зачервяване на очите, сухота в устата и забавени рефлекси. Психологическите са чувството на еуфория, спокойствие и смях, но при високи дози може да предизвика параноя, тревожност и панически атаки.

ТНС е само един от над 100 канабиноида в растението, но е най-силният и проучен. Количеството ТНС определя силата на наркотика. Съвременните сортове марихуана често имат много по-високи нива на ТНС в сравнение с тези отпреди десетилетия