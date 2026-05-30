Новини
Свят »
Русия »
"Росатом": Украински дрон камикадзе удари турбинната зала на 6-и блок на АЕЦ "Запорожие"
  Тема: Украйна

"Росатом": Украински дрон камикадзе удари турбинната зала на 6-и блок на АЕЦ "Запорожие"

30 Май, 2026 22:25, обновена 30 Май, 2026 22:37 865 14

  • росатом-
  • аец-
  • запорожие-
  • украйна-
  • русия

ВСУ категорично отрекоха обвиненията, определяйки ги като поредна руска дезинформация и медийна провокация

"Росатом": Украински дрон камикадзе удари турбинната зала на 6-и блок на АЕЦ "Запорожие" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската държавна корпорация "Росатом" обяви, че украински дрон камикадзе е ударил машинната (турбинната) зала на 6-и блок на окупираната от Русия АЕЦ "Запорожие", което е предизвикало детонация и е пробило дупка в стената на сградата.

ВСУ категорично отрекоха обвиненията, определяйки ги като поредна руска дезинформация и медийна провокация.

Още новини от Украйна

Според руската страна ударът е извършен в следобедните часове на 30 май и е бил насочен директно към турбинната зала на 6-и енергоблок. Директорът на "Росатом" Алексей Лихачов съобщи, че основното ядрено оборудване не е повредено и няма промяна в нивата на радиация, които остават в норма. Няма пострадали служители. Използваният дрон е бил управляван чрез оптично влакно (фиброоптичен кабел), което според руснаците изключва възможността за случаен удар и доказва умишлен характер.

Москва определя инцидента като изключително опасен прецедент, който доближава региона до ядрена авария. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) вече е уведомена за случая.П

Оперативното командване „Юг“ на ВСУ заяви официално, че украинските сили не са атакували централата и спазват стриктно международното хуманитарно право относно ядрените обекти. Украинските военни посочиха, че не разполагат с фиброоптични дронове с толкова голям обсег и тежка кумулативна глава (5–6 кг), необходима за пробиването на подобна стена. Украйна отбеляза, че руските окупационни сили са разположили многослойни димни завеси около АЕЦ-а, през които прелитането на подобен дрон незабелязано е физически невъзможно

Киев твърди, че Русия умишлено не показва висококачествени снимки или видеоклипове от щетите и използва случая, за да отвлече вниманието от неуспехите си на фронта.

На 29 май МААЕ алармира, че на 27 май централата е останала без телефонни линии и интернет връзка за близо 12 часа поради засилена военна активност край град Енергодар.

Всички шест реактора на АЕЦ "Запорожие" в момента са в състояние на пълно спиране (студено или горещо спиране) от есента на 2022 г., но съоръжението все още изисква постоянно външно електрозахранване за охлаждане на ядреното гориво.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Радой Ралин

    4 10 Отговор
    "Всеки българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин

    Коментиран от #9

    22:40 30.05.2026

  • 4 Николова , София

    2 7 Отговор
    Добре че знаете ..а вие ,руси ходете заедно до тоалета за да си държите ...те ..пфу излагация

    22:41 30.05.2026

  • 5 Пич

    19 4 Отговор
    Украинците отдавна и настойчиво търсят ядрен сакатлък!!! Освен чрез АЕЦ, укрофашистите много биха се радвали Русия да ги удари и с Я.О.!!! Защо ли...?!

    22:42 30.05.2026

  • 6 Българин

    2 14 Отговор
    Цялата вина за това е на руската армия, която създава пречки на ГПС навигацията и прави ударите срещу нацистките захватчици неточни!

    22:42 30.05.2026

  • 7 Някой

    12 3 Отговор
    За язовира помните ли? Преди това по американска медия украински военен говори как с Хаймарс са тествали да разрушат стената.

    Коментиран от #10

    22:48 30.05.2026

  • 8 Не е украински,

    14 3 Отговор
    а британски.
    На ония, които мразят славяните и искаха София да стане картофена нива.

    22:50 30.05.2026

  • 9 Някой

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Радой Ралин":

    Огледай се в огледалото! Циганите са изгонени дори от Индия. И са различни секти тук и на запад - там са някакви Синти, а не Роми. Ако им кажеш ром, ще ги обидиш.

    22:51 30.05.2026

  • 10 Помним

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    В статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са извършили атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“

    22:52 30.05.2026

  • 11 Ами дремете още!

    4 10 Отговор
    Един ден, дрон ще проникне в Кремъл и ще се надене в на Владимир Владимирович задните части! Станахте за посмешище заедно със САЩ!

    22:53 30.05.2026

  • 12 така, така

    9 0 Отговор
    Нищо ново под слънщето - хунтата обстрелва АЕЦ Запорожие, но реве, че не е тя, а руснаците сами са се целнали.
    Не е важно какво ревят, драмата е, че ЕС и МААЕ се правят на ощипани моми и не реагират. Ми, после да не ревят, когато се молят вятъра да е насочен към вечният им виновник за всички беди. Много отдавна трябваше да се натрият носовете на някои в Киев за ядрения тероризъм, но не. ЕС и МААЕ ще се усетят, но явно след като изручат жабетата.

    22:57 30.05.2026

  • 13 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    На тия ли изроди помага България и приютява семействата им!????

    23:02 30.05.2026

  • 14 Бг гражданин

    2 1 Отговор
    Ще ви удари и Кремъл,смотаняци,Путин предател,закопа Русия!

    23:06 30.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания