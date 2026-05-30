"Росатом": Украински дрон камикадзе удари турбинната зала на 6-и блок на АЕЦ "Запорожие"

Руската държавна корпорация "Росатом" обяви, че украински дрон камикадзе е ударил машинната (турбинната) зала на 6-и блок на окупираната от Русия АЕЦ "Запорожие", което е предизвикало детонация и е пробило дупка в стената на сградата.

ВСУ категорично отрекоха обвиненията, определяйки ги като поредна руска дезинформация и медийна провокация.

Според руската страна ударът е извършен в следобедните часове на 30 май и е бил насочен директно към турбинната зала на 6-и енергоблок. Директорът на "Росатом" Алексей Лихачов съобщи, че основното ядрено оборудване не е повредено и няма промяна в нивата на радиация, които остават в норма. Няма пострадали служители. Използваният дрон е бил управляван чрез оптично влакно (фиброоптичен кабел), което според руснаците изключва възможността за случаен удар и доказва умишлен характер.

Москва определя инцидента като изключително опасен прецедент, който доближава региона до ядрена авария. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) вече е уведомена за случая.П

Оперативното командване „Юг“ на ВСУ заяви официално, че украинските сили не са атакували централата и спазват стриктно международното хуманитарно право относно ядрените обекти. Украинските военни посочиха, че не разполагат с фиброоптични дронове с толкова голям обсег и тежка кумулативна глава (5–6 кг), необходима за пробиването на подобна стена. Украйна отбеляза, че руските окупационни сили са разположили многослойни димни завеси около АЕЦ-а, през които прелитането на подобен дрон незабелязано е физически невъзможно

Киев твърди, че Русия умишлено не показва висококачествени снимки или видеоклипове от щетите и използва случая, за да отвлече вниманието от неуспехите си на фронта.

На 29 май МААЕ алармира, че на 27 май централата е останала без телефонни линии и интернет връзка за близо 12 часа поради засилена военна активност край град Енергодар.

Всички шест реактора на АЕЦ "Запорожие" в момента са в състояние на пълно спиране (студено или горещо спиране) от есента на 2022 г., но съоръжението все още изисква постоянно външно електрозахранване за охлаждане на ядреното гориво.