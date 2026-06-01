Техеран: преговорите със САЩ продължават, всичко извън тях е спекулация

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че преговорите между Техеран и Вашингтон продължават и че всякакви твърдения за тяхното развитие към момента са спекулативни, предава иранската агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В интервю за иранската държавна телевизия той подчерта, че разговорите все още не са приключили и не могат да бъдат правени окончателни оценки преди постигането на конкретен резултат.

„Всичко, което се говори в момента относно американско-иранските преговори, е спекулация и не бива да му се придава особено значение“, заяви Арагчи.

По думите му преговорният процес остава отворен, като окончателни изводи ще могат да бъдат направени едва след неговото приключване.

Техеран и Вашингтон поддържат дипломатически контакт след влизането в сила на прекратяване на огъня на 8 април, което сложи край на 40 дни взаимни въздушни удари, започнали след съвместна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран на фона на разговори по иранската ядрена програма.

По-рано двете страни са провели и три кръга преговори с цел преодоляване на споровете около ядрените въпроси. Техеран припомня и предишни епизоди на напрежение, включително преговори от миналата година, прекъснати след израелска атака срещу Иран на 13 юни.

Иранската позиция е, че настоящите разговори трябва да се съсредоточат първо върху трайното прекратяване на конфликта, а въпросите около ядрената програма да бъдат обсъждани на по-късен етап.