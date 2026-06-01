Техеран: преговорите със САЩ продължават, всичко извън тях е спекулация

1 Юни, 2026 11:49, обновена 1 Юни, 2026 11:48 789 9

Иран заяви, че разговорите с Вашингтон са в ход и няма окончателни изводи преди реален резултат

Техеран: преговорите със САЩ продължават, всичко извън тях е спекулация
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че преговорите между Техеран и Вашингтон продължават и че всякакви твърдения за тяхното развитие към момента са спекулативни, предава иранската агенция ИРНА, цитирана от БТА.

В интервю за иранската държавна телевизия той подчерта, че разговорите все още не са приключили и не могат да бъдат правени окончателни оценки преди постигането на конкретен резултат.

„Всичко, което се говори в момента относно американско-иранските преговори, е спекулация и не бива да му се придава особено значение“, заяви Арагчи.

По думите му преговорният процес остава отворен, като окончателни изводи ще могат да бъдат направени едва след неговото приключване.

Техеран и Вашингтон поддържат дипломатически контакт след влизането в сила на прекратяване на огъня на 8 април, което сложи край на 40 дни взаимни въздушни удари, започнали след съвместна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран на фона на разговори по иранската ядрена програма.

По-рано двете страни са провели и три кръга преговори с цел преодоляване на споровете около ядрените въпроси. Техеран припомня и предишни епизоди на напрежение, включително преговори от миналата година, прекъснати след израелска атака срещу Иран на 13 юни.

Иранската позиция е, че настоящите разговори трябва да се съсредоточат първо върху трайното прекратяване на конфликта, а въпросите около ядрената програма да бъдат обсъждани на по-късен етап.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 5 Отговор
    горди перси , а ? копейзаж? убиха им аятолаха , разбомбиха ги отвсякъде..и преговарят със строгия , но справедлив чичо Сам

    Коментиран от #2

    11:54 01.06.2026

  • 2 Като те чета

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ми стана ясно откъде идва израза "извърлен като бъхливо коте"

    Коментиран от #3

    11:58 01.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Като те чета":

    ти карай по темата...

    11:59 01.06.2026

  • 4 Швейк

    7 5 Отговор
    Предложение:

    Предлагам иранците да дадат урана на Зеленски , така и двете войни ще приключат моментално.

    Коментиран от #5, #6

    12:07 01.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Швейк":

    ха ха ха-да////тва е коментара на деня

    12:18 01.06.2026

  • 6 Правилно

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Швейк":

    Но да му го изпратят с Фатах 2.

    12:35 01.06.2026

  • 7 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    2 1 Отговор
    Или урана
    Или Биби ви почва.

    13:05 01.06.2026

  • 8 стоян

    0 1 Отговор
    Инатят се иранските брадати кумунисти ама нефт не продават и са блокирани по море а САЩ продават огромни количества петрол и газ на хубава цена - кой губи и кой печели другаре путинофили -казвате Иран спечели войната

    Коментиран от #9

    13:27 01.06.2026

  • 9 шекелка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян":

    Иран дъни яко ционистките отпадъци.

    13:35 01.06.2026