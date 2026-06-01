Петролът поскъпна с над 2% заради ескалация на напрежението в Близкия изток

1 Юни, 2026 10:27, обновена 1 Юни, 2026 10:31 725 7

Размяната на удари между САЩ и Иран и напрежението около Ливан и Ормузкия проток повишиха опасенията за доставките

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се повишиха с над 2% в сутрешната търговия, след като напрежението в Близкия изток отново ескалира. Повод за ръста станаха взаимни военни действия между САЩ и Иран, както и ново израелско настъпление в Ливан срещу подкрепяната от Техеран групировка „Хизбула“, предава Ройтерс. Развитието на ситуацията охлади очакванията за скорошно удължаване на примирието между Вашингтон и Техеран, предава News.bg.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, се повишиха с 1,89 долара или 1,89% до 93,01 долара за барел в сутрешната сесия българско време.

Американският лек суров петрол поскъпна с 2,23 долара или 2,55% до 89,63 долара за барел.

В края на предходната седмица котировките отбелязаха понижение - Брентът с 1,8%, а американският сорт с 1,7%, на фона на надеждите за напредък в дипломатическите преговори.

Напрежението се засили след като САЩ съобщиха, че са нанесли „удари за самоотбрана“ срещу ирански радарни станции и центрове за управление на дронове в районите на Горук и остров Кешм. Вашингтон определи действията като отговор на „агресивни“ действия от страна на Техеран.

Иранската Революционна гвардия от своя страна заяви, че е атакувала въздушна база, използвана при американски удар срещу телекомуникационна кула на остров Сирик.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че предстои решение по предложението за удължаване на примирието с Иран, което има за цел да създаде пространство за преговори по ядрената програма и евентуално трайно прекратяване на конфликта.

Според анализатори рискът остава висок и заради Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ. Част от експертите предупреждават, че евентуални действия по миниране или блокиране на пролива могат допълнително да вдигнат цените, независимо от дипломатическите опити за деескалация.

През Ормузкия проток преминава около една пета от световната търговия с петрол и природен газ, което прави региона критичен за глобалните енергийни пазари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

