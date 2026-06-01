Тейлър Суифт подари китара на 8-годишна фенка, която я забавлявала с вайръл видео

Американската певица Тейлър Суифт подари китара на осемгодишна фенка, който я забавляваше с вайръл видео, предаде Page Six.
През април младо американско момиче на име Маделин хвърли хартиен самолет през оградата на съседа си, музиканта Итън Хейс. Тя помоли младежа да изсвири песен на Тейлър Суифт, след като го чу да репетира навън.
26-годишният Хейс изпълни хита на Суифт от 2008 г. „Love Story“ от верандата си, докато Маделин пееше заедно с него от прозореца. Майката на момичето, Натали Хулек, засне случката и по-късно я публикува в TikTok, където бързо събра близо 4 милиона гледания.
Видеото в крайна сметка привлече вниманието на Суифт. Носителката на Грами изпрати подписани китари както на Маделин, така и на Хейс, и включи ръкописна бележка за момичето.
„Усмихвах се толкова много! Изпращам ти твоя собствена китара, в случай че някога искаш да се научиш да свириш!“, написа певицата.
През февруари Тейлър Суифт стана най-продаваният изпълнител на годината за шести път.
12:02 01.06.2026
4 Саваж бейби
евентуално за учител по музика и пеене. Детето пее музиката го влече и е задължително поне на един инструмент да свириш за да си създадеш авторско парче не някой ти подхвърли на готово музика и текст то това вече е нищо не си истински артист а като другите от някой хор .
12:36 01.06.2026