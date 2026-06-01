Абровски за „незаконния град“ в „Баба Алино“: Община Варна трябва да премахне постройките

„Община Варна трябва да премахне постройките в местността „Баба Алино“, за да може се започне възстановяването на природата“. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски в Стара Загора.
„Аз мога да настоявам като министър, мога да настоявам и като гражданин, и като данъкоплатец на тази държава, но отговорността си е на кмета на Варна. Моят призив е да се спази закона, защото в тази държава, това, което ни прави държава, са законите и тяхното спазване. Когато престанем да се занимаваме и да спазваме законите, тогава изчезва държавата и тогава има беззаконие. Това, което правителството ще прави, ще бъде абсолютно спазване на закона“, подчерта той.
„Октомври 2023 година започват първите сигнали от едно НПО. По най-бързия начин след това регионална дирекция по горите е реагирала за опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста, допълни той.
„Една прекрасна гора е унищожена. Надявам се тя да бъде възстановена. Загубите за природата обаче са огромни“, посочи министърът.
1 ООрана държава
11:49 01.06.2026
2 Герп боклуци
11:51 01.06.2026
3 ами
11:52 01.06.2026
4 Само?
Защо няма незабавни арести?
Защо не се разследва и дипломатката на Окраина и отзове?
11:52 01.06.2026
5 Къв министър, бе..
11:54 01.06.2026
6 Ммммм
11:54 01.06.2026
7 Забавила се била
На престъпно деяние му се казва" забавяне"
Или престъпление?
11:56 01.06.2026
8 ДрайвингПлежър
Ако е незаконно къде са арестуваните?
11:56 01.06.2026
9 Ст сержанта
12:00 01.06.2026
10 Да........
До коментар #3 от "ами":Не ги продава държавата! С фалшиви документи лесно можеш да измамиш прогнилата държава. Всичко да се събаря, а гората да се възстанови от украинския измамник! Т.н. "собственици" да си търсят парите от "бизнесмена", на който са ги подарили. И то само, ако докажат, че не са били наясно с измамата. Питам се кой купува луксозни жилища, до морето, за по 800Е на кв.м.!? Когато някой ти продава нещо на четвърт цена, всеки знае че е измама.
12:01 01.06.2026
11 Пак грешка
До коментар #3 от "ами":Държавната нищо не продава.
Има корумпирани чиновници и инвеститори - мошенници.
12:01 01.06.2026
12 Брокер ли си
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Незаконно следва събаряне, построено то не трябва да е там, гората да се възстанови, укарите да се изгонят от страната
12:02 01.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АГАТ а Кристи
12:04 01.06.2026
15 стоян георгиев
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Трудно ще те разберат.всъщност виновниците няма да бъдат наказани а ще платят невинните за пореден път.
12:04 01.06.2026
16 Точен коментар
До коментар #10 от "Да........":Това е истината, в тоя район кв. м под 3000 евро няма
12:04 01.06.2026
17 Леля Гошо
12:05 01.06.2026
18 сигурно
12:05 01.06.2026
19 Това е друг въпрос
До коментар #10 от "Да........":Да покажат платежни нареждания да видим колко са платили. Да не се окаже, че има подставени лица - собственици.
12:06 01.06.2026
20 Търся
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":да наема начинаещ бояджия
12:06 01.06.2026
21 Цецо
12:07 01.06.2026
22 Може
До коментар #5 от "Къв министър, бе..":Но спрямо герберастите и жълтите либерасти изглеждат като професори и професионалисти.
12:07 01.06.2026
23 Е......
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Ти къде си чувал за читав нотариален акт върху незаконен имот? Всички по веригата в затвора - там не са им необходими жилищни площи - имат си там всичко. Спешно да се взривяват тия незаконни постройки. В противен случай всеки ще започне да си строи където му хареса. Бай дъ уей, аз съм си набелязал две три апетитни кътчета по морето и едно на Витоша, където ще започна да си строя хотелчета, ако тая измама получи зелена светлина. Щом може за някакъв украино-руснак, що да не може и за мен - в собствената ми държава, на която плащам огромни данъци.
12:08 01.06.2026
24 От цялта работа
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Ще им остане ид.ч от парцела, ако го има в нот. акт.
12:11 01.06.2026
25 стоян георгиев
До коментар #23 от "Е......":само да ти кажа по закон ако аз реша да заключа апартамента ти без даже да имаме договор на теб ще са ти нужни две години да ме изгониш от него.представи си ако имам истински нотариален акт за него...това дето ти искаш няма никакво значение.най лошото е че тези дето са направили престъплението и са взели парите ще се измъкнат а ще платят тия дето са купили имотите и ние като общество.
12:14 01.06.2026
26 Хо хо
12:14 01.06.2026
27 Да питам само
До коментар #15 от "стоян георгиев":Кои от замесените в беззаконието са жертви? Всички са в ла й н.ата. Затова събарят, всички - в панделата и там помежду си да се разберат кой крив, кой прав.
12:14 01.06.2026
28 правилно
12:15 01.06.2026
29 МАКСУТА
12:18 01.06.2026
30 стоян георгиев
До коментар #27 от "Да питам само":Купувачите са жертви и ние дето ще плащаме.да събарят ..в панделата...доста смешно!не става така.люк скайуокър е несъществуващ филмов герой.
12:22 01.06.2026
31 Решение
До коментар #2 от "Герп боклуци":Не трябва, все така става с изключения. Трябва този път до край. Иначе все ще повтаряеме. До това доведе Доган Сарай Росенец и още много. Очевидно е недостатъчно. Събарят, Кмета на Варна му добавят престпление по служба че бездейства доказателства колкото искате тогава. В страната ще спрат подобни изпълнения. Освен това цените на имотите фръкнаха защото през 2025г праха пари в имоти наши и чужди. Да си търсят парите от КУБ. А на първо време дда сорат тока и водата щом няма строителни книжа. Това е най лесно изпълнимо. После всичко ще се намести само. Тия ще си съберат багажа и ще отидат в Македония например, ча са на един акъл. После много ще се замислят къде и от кого купуват, а банките какви кредити дават
12:22 01.06.2026
33 стоян георгиев
До коментар #26 от "Хо хо":По времето на строителството имаше няколко служебни кабинета на радев.какво от това?
12:23 01.06.2026
34 пълно събаряне
1. България дава 1 милиард на Украйна уж като "помощ"
2. Зеленски и Ермак прибират 500 милиона за яхти и имоти по целия свят.
3. Ермак ръща чрез укропосолството и КУБ 500 милиона у нас.
4. От тях 300 милиона отиват за ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ, както и строеж на имоти в Баба Алино за тях почти без пари.
5. 100 милиона потъват в сметките на строителните фирми на родата на кмета на Варна.
6. Със 100 милиона и парите от излъгани балъци се строи.
12:27 01.06.2026
35 стоян георгиев
До коментар #34 от "пълно събаряне":Веднага ги разкри.... без подобни системи борисов и пеевски ако са искали са можели да вземат и повече.вероятно са и взели.изнесохме маса оръжие и ток за Украйна.комисионните са даже официални.
12:30 01.06.2026
36 Абе човек не може една тоалетна външна
12:33 01.06.2026
37 здраво мислещ
12:39 01.06.2026
38 Боздуган
12:41 01.06.2026
39 Това е
Добре бе хора, как стигнахме такова дъно като държава. Няма да има оправия ако няма 2-3 едночасови дела и до стената като Чаушеску
12:48 01.06.2026
40 Хо хо
До коментар #33 от "стоян георгиев":То и Боташ имаше, и кво от това. Ако имаш памет 2023-24 управляваха ППДБ и ДПС а ГЕРБ излизаха от голямото чагъркане и нямаха думата. Всъщност сглобката се разпадна когато Радев прати ДАНС да излови пуделите на Рашко и тези в пловдивско на Шиши.
12:55 01.06.2026
41 Така е!
До коментар #25 от "стоян георгиев":"тия дето са "КУПИЛИ" имотите" задължително трябва да си платят за измамата. Който купува луксозен имот при 800Е за кв.м. /при цени над 3000Е в района/ е наясно, че всичко е незаконно. А и така или иначе тия украински "бежанци" са временно пребиваващи - до края на войната. Подали сме им пръстче, а те ни изтръгнаха ръката. Кой им дава право да се заселват тук завинаги!?
12:58 01.06.2026
42 Българин
13:02 01.06.2026
43 Ха-ха
До коментар #30 от "стоян георгиев":Стоене, Стоенчо, истинското ти име Оликсей ли е или Володимир? Ти вероятно се един от т.нар. "собственици"-измамници. Ако се приемаш за жертва - съди се с тоя "предприемач", с който сте се договорили да мамите България.
Много се разсмърдя цялата гнусотия и този път властите щат-не щат, ТРЯБВА да приложат закона! Иначе са ЧАО!
13:06 01.06.2026
44 БГ е разграден двор
До коментар #41 от "Така е!":Тия навлеци трудно ще бъдат изгонени, решението е визи, но в делаверата са всички политици, те печелят от тия и ги канят тук
13:13 01.06.2026
45 Никой
13:51 01.06.2026