Абровски за „незаконния град“ в „Баба Алино“: Община Варна трябва да премахне постройките

„Община Варна трябва да премахне постройките в местността „Баба Алино“, за да може се започне възстановяването на природата“. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски в Стара Загора.

„Аз мога да настоявам като министър, мога да настоявам и като гражданин, и като данъкоплатец на тази държава, но отговорността си е на кмета на Варна. Моят призив е да се спази закона, защото в тази държава, това, което ни прави държава, са законите и тяхното спазване. Когато престанем да се занимаваме и да спазваме законите, тогава изчезва държавата и тогава има беззаконие. Това, което правителството ще прави, ще бъде абсолютно спазване на закона“, подчерта той.

„Октомври 2023 година започват първите сигнали от едно НПО. По най-бързия начин след това регионална дирекция по горите е реагирала за опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста, допълни той.

„Една прекрасна гора е унищожена. Надявам се тя да бъде възстановена. Загубите за природата обаче са огромни“, посочи министърът.