Абровски за „незаконния град“ в „Баба Алино“: Община Варна трябва да премахне постройките

1 Юни, 2026 11:47 1 129 45

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Община Варна трябва да премахне постройките в местността „Баба Алино“, за да може се започне възстановяването на природата“. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски в Стара Загора.

„Аз мога да настоявам като министър, мога да настоявам и като гражданин, и като данъкоплатец на тази държава, но отговорността си е на кмета на Варна. Моят призив е да се спази закона, защото в тази държава, това, което ни прави държава, са законите и тяхното спазване. Когато престанем да се занимаваме и да спазваме законите, тогава изчезва държавата и тогава има беззаконие. Това, което правителството ще прави, ще бъде абсолютно спазване на закона“, подчерта той.

„Октомври 2023 година започват първите сигнали от едно НПО. По най-бързия начин след това регионална дирекция по горите е реагирала за опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста, допълни той.

„Една прекрасна гора е унищожена. Надявам се тя да бъде възстановена. Загубите за природата обаче са огромни“, посочи министърът.


  • 1 ООрана държава

    19 4 Отговор
    Защо не се конфискуват в полза на държавата? Може да има доста приложения

    11:49 01.06.2026

  • 2 Герп боклуци

    14 1 Отговор
    Ако и тия ще ги сабаряте като вълчата вила край язовир искър, керемидка по керемидка за 34 месеца покрива на един басейн се събаря...

    Коментиран от #31

    11:51 01.06.2026

  • 3 ами

    26 0 Отговор
    ха ха ха егати държавата - три години продава незаконни имоти с нотариални актове

    Коментиран от #10, #11

    11:52 01.06.2026

  • 4 Само?

    23 1 Отговор
    Защо Коцев е на свобода?
    Защо няма незабавни арести?
    Защо не се разследва и дипломатката на Окраина и отзове?

    11:52 01.06.2026

  • 5 Къв министър, бе..

    12 11 Отговор
    Всички радевисти за пълни неграмотници, наредени да ..козируват

    Коментиран от #22

    11:54 01.06.2026

  • 6 Ммммм

    14 1 Отговор
    Да се събаря.тия тарикати с сигурност са ги купили на дан.оценка.и те да бъдат съдени за измама

    11:54 01.06.2026

  • 7 Забавила се била

    16 0 Отговор
    Община Варна
    На престъпно деяние му се казва" забавяне"
    Или престъпление?

    11:56 01.06.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    13 10 Отговор
    Да бе... хората имат нотариални актове за имотите си - ще ги съборите друг път! Делата ще се проточат с години и накрая ако успеете пак ще плащаме за глупостите и престъпленията на власт имащите.

    Ако е незаконно къде са арестуваните?

    Коментиран от #12, #15, #20, #23, #24

    11:56 01.06.2026

  • 9 Ст сержанта

    6 2 Отговор
    Танковете да дойдат и F 16 и атака това незаконно строителство да се превърне в полигон и обстрел по мишени постройки

    12:00 01.06.2026

  • 10 Да........

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "ами":

    Не ги продава държавата! С фалшиви документи лесно можеш да измамиш прогнилата държава. Всичко да се събаря, а гората да се възстанови от украинския измамник! Т.н. "собственици" да си търсят парите от "бизнесмена", на който са ги подарили. И то само, ако докажат, че не са били наясно с измамата. Питам се кой купува луксозни жилища, до морето, за по 800Е на кв.м.!? Когато някой ти продава нещо на четвърт цена, всеки знае че е измама.

    Коментиран от #16, #19

    12:01 01.06.2026

  • 11 Пак грешка

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "ами":

    Държавната нищо не продава.
    Има корумпирани чиновници и инвеститори - мошенници.

    12:01 01.06.2026

  • 12 Брокер ли си

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Незаконно следва събаряне, построено то не трябва да е там, гората да се възстанови, укарите да се изгонят от страната

    12:02 01.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор
    По скоро да го премести в часната собственост на бащата на другарят Коцев в центъра на морската градина

    12:04 01.06.2026

  • 15 стоян георгиев

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Трудно ще те разберат.всъщност виновниците няма да бъдат наказани а ще платят невинните за пореден път.

    Коментиран от #27

    12:04 01.06.2026

  • 16 Точен коментар

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да........":

    Това е истината, в тоя район кв. м под 3000 евро няма

    12:04 01.06.2026

  • 17 Леля Гошо

    10 0 Отговор
    Ако има нещо незаконно, това означава че някой е нарушил закона. Подреждане под отговорност, съд и ефективна присъда, плюс проверка за незаконни доходи на тях и всички свързани лица.

    12:05 01.06.2026

  • 18 сигурно

    11 0 Отговор
    Всеки който си е сложил подписа да се разследва , и да се съди !! Няма да стигнат килиите за тях !!

    12:05 01.06.2026

  • 19 Това е друг въпрос

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да........":

    Да покажат платежни нареждания да видим колко са платили. Да не се окаже, че има подставени лица - собственици.

    12:06 01.06.2026

  • 20 Търся

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    да наема начинаещ бояджия

    12:06 01.06.2026

  • 21 Цецо

    8 8 Отговор
    Най лесно е да рушиш. Който предлага да руши не идва от бизнеса. Не идва от труда. Не му е ясно как се строи и колко е скъпо да се строи. Тези сгради трябва да се вземат за държавата!!!

    12:07 01.06.2026

  • 22 Може

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Къв министър, бе..":

    Но спрямо герберастите и жълтите либерасти изглеждат като професори и професионалисти.

    12:07 01.06.2026

  • 23 Е......

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Ти къде си чувал за читав нотариален акт върху незаконен имот? Всички по веригата в затвора - там не са им необходими жилищни площи - имат си там всичко. Спешно да се взривяват тия незаконни постройки. В противен случай всеки ще започне да си строи където му хареса. Бай дъ уей, аз съм си набелязал две три апетитни кътчета по морето и едно на Витоша, където ще започна да си строя хотелчета, ако тая измама получи зелена светлина. Щом може за някакъв украино-руснак, що да не може и за мен - в собствената ми държава, на която плащам огромни данъци.

    Коментиран от #25

    12:08 01.06.2026

  • 24 От цялта работа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Ще им остане ид.ч от парцела, ако го има в нот. акт.

    12:11 01.06.2026

  • 25 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Е......":

    само да ти кажа по закон ако аз реша да заключа апартамента ти без даже да имаме договор на теб ще са ти нужни две години да ме изгониш от него.представи си ако имам истински нотариален акт за него...това дето ти искаш няма никакво значение.най лошото е че тези дето са направили престъплението и са взели парите ще се измъкнат а ще платят тия дето са купили имотите и ние като общество.

    Коментиран от #41

    12:14 01.06.2026

  • 26 Хо хо

    7 1 Отговор
    Истината е че политическата протекция над КУБ е била предоставена от управлението през 2023-2024. Тогава и Демрджията е бил министър, ППДБ с ДПС са управлявали и Благо в местната власт. Данс-Манс, тинтири-минти. Регионален министър е бил Цековия. Смърди на корупция та се не трае. Като турим и Петроханците нещата си идват на мястото!

    Коментиран от #33

    12:14 01.06.2026

  • 27 Да питам само

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Кои от замесените в беззаконието са жертви? Всички са в ла й н.ата. Затова събарят, всички - в панделата и там помежду си да се разберат кой крив, кой прав.

    Коментиран от #30

    12:14 01.06.2026

  • 28 правилно

    5 0 Отговор
    По закон трябва да се бутнат .Настоявам към гетата да се подходи по същия начин .Забележете , че махалите винаги са в най -хубавите части на градовете и това продължава твърде много време

    12:15 01.06.2026

  • 29 МАКСУТА

    5 0 Отговор
    А какво ще правим с 520 незаконни постройти, там на 300-400м от центъра? Кажи дарги, ти знаеш много....

    12:18 01.06.2026

  • 30 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Да питам само":

    Купувачите са жертви и ние дето ще плащаме.да събарят ..в панделата...доста смешно!не става така.люк скайуокър е несъществуващ филмов герой.

    Коментиран от #43

    12:22 01.06.2026

  • 31 Решение

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Герп боклуци":

    Не трябва, все така става с изключения. Трябва този път до край. Иначе все ще повтаряеме. До това доведе Доган Сарай Росенец и още много. Очевидно е недостатъчно. Събарят, Кмета на Варна му добавят престпление по служба че бездейства доказателства колкото искате тогава. В страната ще спрат подобни изпълнения. Освен това цените на имотите фръкнаха защото през 2025г праха пари в имоти наши и чужди. Да си търсят парите от КУБ. А на първо време дда сорат тока и водата щом няма строителни книжа. Това е най лесно изпълнимо. После всичко ще се намести само. Тия ще си съберат багажа и ще отидат в Македония например, ча са на един акъл. После много ще се замислят къде и от кого купуват, а банките какви кредити дават

    12:22 01.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 стоян георгиев

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хо хо":

    По времето на строителството имаше няколко служебни кабинета на радев.какво от това?

    Коментиран от #40

    12:23 01.06.2026

  • 34 пълно събаряне

    4 3 Отговор
    Схемата е:
    1. България дава 1 милиард на Украйна уж като "помощ"
    2. Зеленски и Ермак прибират 500 милиона за яхти и имоти по целия свят.
    3. Ермак ръща чрез укропосолството и КУБ 500 милиона у нас.
    4. От тях 300 милиона отиват за ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ, както и строеж на имоти в Баба Алино за тях почти без пари.
    5. 100 милиона потъват в сметките на строителните фирми на родата на кмета на Варна.
    6. Със 100 милиона и парите от излъгани балъци се строи.

    Коментиран от #35

    12:27 01.06.2026

  • 35 стоян георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "пълно събаряне":

    Веднага ги разкри.... без подобни системи борисов и пеевски ако са искали са можели да вземат и повече.вероятно са и взели.изнесохме маса оръжие и ток за Украйна.комисионните са даже официални.

    12:30 01.06.2026

  • 36 Абе човек не може една тоалетна външна

    3 0 Отговор
    да си направи законна в собствения си двор тук направили цяло градче! Егати и ЕС и правосъдието и държавата и законите и!

    12:33 01.06.2026

  • 37 здраво мислещ

    2 0 Отговор
    Бутайте украинското гето , бутайте и сиганските гета .Всичко което е незаконно , трябва да се бута .Аз искам да си вдигна къща в Южния парк , ама не може , защо някой сиганин може да си набере тухли и да си вдигне къща където си иска ?

    12:39 01.06.2026

  • 38 Боздуган

    2 0 Отговор
    Забравете за изкази като надявам се да бъде.... Вършите всичко както трябва от до от обвинението до затвора. Или го правите или умирате докато го правите, но не спирате! Не се ли действа сега твърдо България загива!

    12:41 01.06.2026

  • 39 Това е

    2 0 Отговор
    Това е като реката в Елените дето уж я има ама изчезнала в кадастъра.

    Добре бе хора, как стигнахме такова дъно като държава. Няма да има оправия ако няма 2-3 едночасови дела и до стената като Чаушеску

    12:48 01.06.2026

  • 40 Хо хо

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    То и Боташ имаше, и кво от това. Ако имаш памет 2023-24 управляваха ППДБ и ДПС а ГЕРБ излизаха от голямото чагъркане и нямаха думата. Всъщност сглобката се разпадна когато Радев прати ДАНС да излови пуделите на Рашко и тези в пловдивско на Шиши.

    12:55 01.06.2026

  • 41 Така е!

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    "тия дето са "КУПИЛИ" имотите" задължително трябва да си платят за измамата. Който купува луксозен имот при 800Е за кв.м. /при цени над 3000Е в района/ е наясно, че всичко е незаконно. А и така или иначе тия украински "бежанци" са временно пребиваващи - до края на войната. Подали сме им пръстче, а те ни изтръгнаха ръката. Кой им дава право да се заселват тук завинаги!?

    Коментиран от #44

    12:58 01.06.2026

  • 42 Българин

    2 0 Отговор
    Постройките трябва да бъдат съборени веднага.Да се извика посланичката на Украйна у нас и да дде обяснения,защо е покровителствала КУБ и всичко свързано с тая пирамида.Невзоров да бъде съден,за пране на пари и наркотрафик,а Олеся да напусне консулството.

    13:02 01.06.2026

  • 43 Ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Стоене, Стоенчо, истинското ти име Оликсей ли е или Володимир? Ти вероятно се един от т.нар. "собственици"-измамници. Ако се приемаш за жертва - съди се с тоя "предприемач", с който сте се договорили да мамите България.
    Много се разсмърдя цялата гнусотия и този път властите щат-не щат, ТРЯБВА да приложат закона! Иначе са ЧАО!

    13:06 01.06.2026

  • 44 БГ е разграден двор

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Така е!":

    Тия навлеци трудно ще бъдат изгонени, решението е визи, но в делаверата са всички политици, те печелят от тия и ги канят тук

    13:13 01.06.2026

  • 45 Никой

    0 0 Отговор
    Време е рашистите от ПБ да вземат да говорят конкретно с имената на участвалите в измамата . Много е лесно община Варна , та община Варна . Зад всяко решения стоят служители с своя подпис . Ако се докаже - съд . Другото е разлай кучето да баламосваме аудиторията .

    13:51 01.06.2026

