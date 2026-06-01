Китайските власти „удариха спирачки“ на автономните таксита

Надпреварата за надмощие в областта на автономното шофиране в Китай се сблъска с внезапно затруднение, след като регулаторните органи дадоха регулаторната „червена светлина“ на регистрацията на нови проекти. Катализаторът за това внезапно сътресение се случи на 31 март в Ухан, когато масивна системна неизправност доведе до едновременното блокиране на движението от близо 100 безпилотни автомобила. Превозните средства, всички принадлежащи към широко известната флота Apollo Go на Baidu, оставиха пътниците блокирани на надземни магистрали и предизвикаха мащабни задръствания, преди местните аварийни екипи да успеят безопасно да разчистят местата на инцидентите. Разтресени от мащаба на смущенията, мощна регулаторна коалиция, състояща се от Министерството на промишлеността и информационните технологии, Министерството на обществената сигурност и Министерството на транспорта, бързо се намеси. Решението им беше строг период на „охлаждане“, който ефективно замразява всички нови внедрявания на автономни пътнически превозни средства в цялата страна поне до края на юни.

Въпреки неочакваната оперативна пречка, най-големите играчи в индустрията отказват да намалят агресивните си цели за разширяване за 2026 година. Пионерът в областта на автономните превозни средства Pony.ai остава напълно незасегнат от временното замразяване, като поддържа амбициозния си производствен план да пусне 3 500 безпилотни превозни средства по обществените пътища до края на годината, което ефективно удвоява размера на настоящия им автопарк.

Докато настоящите мерки за прилагане се описват като предпазна пауза, а не като постоянна пречка, експерти от бранша вече лобират за по-усъвършенстван подход към бъдещото регулиране. Висшите мениджъри твърдят, че общите ограничения несправедливо наказват цялата екосистема за техническите провали на един-единствен оператор. Изпълнителният директор на WeRide Хан Сю публично се застъпи за многостепенна регулаторна рамка, моделирана директно по примера на сектора на търговската авиация. Неговото предложение предполага, че властите трябва активно да награждават компаниите за автономно шофиране, поддържащи безупречни статистики по безопасност, докато налагат строги оперативни санкции и спирания изключително на конкретните оператори, показващи лоши технически резултати на асфалта.