Гърция открива най-голямото изложение за корабоплаване „Посейдон“ в Атина

Гърция е домакин на най-голямото изложение за корабоплаване и морска индустрия „Посейдон“, съобщава телевизия „Скай“. Форумът започва днес в Атина, като на официалното откриване се очаква да говори премиерът Кириакос Мицотакис, предава News.bg.

Изложението ще продължи до 5 юни и се очаква да привлече над 40 000 представители на морския сектор от целия свят.

Според информация на електронното издание на вестник „Нафтемборики“, на фона на геополитическите напрежения в Близкия изток морският транспорт остава във фокуса на международния интерес, подчертавайки ключовата роля на корабоплаването за енергийната сигурност и икономическата стабилност.

Тазгодишното издание ще се проведе с рекорден мащаб - 24 изложбени щанда върху площ от 45 000 кв. м. В събитието участват над 2200 изложители от 83 държави, което представлява ръст от близо 9% спрямо предходната 2024 година.

Сред участниците над 30 компании ще представят решения, свързани с мобилни приложения и изкуствен интелект, приложими в морската индустрия.