Новини
Свят »
Гърция »
Гърция открива най-голямото изложение за корабоплаване „Посейдон“ в Атина

Гърция открива най-голямото изложение за корабоплаване „Посейдон“ в Атина

1 Юни, 2026 09:59 594 1

  • гърция-
  • корабоплаване-
  • посейдон-
  • атина

Събитието събира над 40 000 участници и поставя акцент върху морската индустрия, енергетиката и изкуствения интелект

Гърция открива най-голямото изложение за корабоплаване „Посейдон“ в Атина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция е домакин на най-голямото изложение за корабоплаване и морска индустрия „Посейдон“, съобщава телевизия „Скай“. Форумът започва днес в Атина, като на официалното откриване се очаква да говори премиерът Кириакос Мицотакис, предава News.bg.

Изложението ще продължи до 5 юни и се очаква да привлече над 40 000 представители на морския сектор от целия свят.

Според информация на електронното издание на вестник „Нафтемборики“, на фона на геополитическите напрежения в Близкия изток морският транспорт остава във фокуса на международния интерес, подчертавайки ключовата роля на корабоплаването за енергийната сигурност и икономическата стабилност.

Тазгодишното издание ще се проведе с рекорден мащаб - 24 изложбени щанда върху площ от 45 000 кв. м. В събитието участват над 2200 изложители от 83 държави, което представлява ръст от близо 9% спрямо предходната 2024 година.

Сред участниците над 30 компании ще представят решения, свързани с мобилни приложения и изкуствен интелект, приложими в морската индустрия.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    1 0 Отговор
    Руските стратегически ядрени сили имат и "Посейдон", той дали ще присъства...

    10:40 01.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания