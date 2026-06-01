Нетаняху нареди удари по южните предградия на Бейрут на фона на продължаващи сблъсъци с „Хизбула“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разпоредил на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут - район, смятан за крепост на „Хизбула“ и известен като „Дахие“, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
В официално изявление на канцеларията на премиера се посочва, че решението е взето заради „многократни нарушения на примирието в Ливан“ от страна на „терористичната организация Хизбула“, както и атаки срещу израелски градове и цивилни.
„Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац разпоредиха на ЦАХАЛ да удари терористични цели в района Дахие в Бейрут“, се казва в съобщението.
Въпреки обявеното прекратяване на огъня, което влезе в сила в средата на април, израелските сили и „Хизбула“ продължават да си разменят удари. Групировката използва малки и трудно засичани дронове, които според информацията са причинили жертви сред израелските военни в Южен Ливан.
Конфликтът в Ливан се развива на фона на по-широка ескалация в региона, започнала с войната между Израел и Иран на 28 февруари. Според данни на местните власти над 1,2 милиона души в Ливан са били разселени вследствие на ударите и евакуационните заповеди.
По информация на ливанското правителство в хода на ескалацията са загинали над 3370 души. Израел съобщава за 24 загинали войници и четирима цивилни, докато десетки хиляди жители в северната част на страната също са били принудени да напуснат домовете си заради ракетни и дронови атаки от страна на „Хизбула“.
