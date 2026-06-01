Нетаняху нареди удари по южните предградия на Бейрут на фона на продължаващи сблъсъци с „Хизбула“

1 Юни, 2026 11:37 717 9

Израел твърди, че атаките са в отговор на нарушения на примирието, напрежението в Ливан остава високо

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е разпоредил на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут - район, смятан за крепост на „Хизбула“ и известен като „Дахие“, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

В официално изявление на канцеларията на премиера се посочва, че решението е взето заради „многократни нарушения на примирието в Ливан“ от страна на „терористичната организация Хизбула“, както и атаки срещу израелски градове и цивилни.

„Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац разпоредиха на ЦАХАЛ да удари терористични цели в района Дахие в Бейрут“, се казва в съобщението.

Въпреки обявеното прекратяване на огъня, което влезе в сила в средата на април, израелските сили и „Хизбула“ продължават да си разменят удари. Групировката използва малки и трудно засичани дронове, които според информацията са причинили жертви сред израелските военни в Южен Ливан.

Конфликтът в Ливан се развива на фона на по-широка ескалация в региона, започнала с войната между Израел и Иран на 28 февруари. Според данни на местните власти над 1,2 милиона души в Ливан са били разселени вследствие на ударите и евакуационните заповеди.

По информация на ливанското правителство в хода на ескалацията са загинали над 3370 души. Израел съобщава за 24 загинали войници и четирима цивилни, докато десетки хиляди жители в северната част на страната също са били принудени да напуснат домовете си заради ракетни и дронови атаки от страна на „Хизбула“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не вярвам да е наредил той

    10 2 Отговор
    Биби е при Аллах.

    11:42 01.06.2026

  • 2 А не бе ще ги бави

    3 9 Отговор
    Удри!

    11:45 01.06.2026

  • 3 реалистъ

    2 1 Отговор
    Нетаняху не е Путин.

    11:47 01.06.2026

  • 4 Някой

    8 1 Отговор
    Терориста Сатаняху наричан още Хитлеряху да отива на съд за престъпления срещу човечеството. Да им се отнеме ядреното оръжие. САЩ да ги атакува за това. ЕС да им налага санкции и да прехвърли давани пари на борещите се срещу окупаторите.
    Израел да го местят на територията на САЩ.

    11:49 01.06.2026

  • 5 Цвете

    9 1 Отговор
    ВИЕ СЕ ОКАЗАХТЕ ДОСТА ЖЕСТОКИ.ПО СКОРО ТВОЯ МИЛОСТ И ОБКРЪЖЕНИЕТО ТИ. ПОСЛЕ НЕ СЕ ЧУДЕТЕ, КОЛКО ВИ " УВАЖАВА " СВЕТА?!

    11:49 01.06.2026

  • 6 Ти си

    5 1 Отговор
    Сега да попитам розивите Нетаняху агресор и военнопрестъпник или бяло гълабче с маслинова клонка в човешката ?
    Ще имали протести с наслов "тук не е Тел Авив" ......

    12:18 01.06.2026

  • 7 За разлика от Нетаняху

    5 1 Отговор
    Хитлер беше поставил това същото на промишлена основа. Организиран транспорт, газови инсталации, производство на сапун.

    12:20 01.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 НЯКОЙ

    3 0 Отговор
    Оказа се че Хитлер е като пионерска организация спрямо Натаняху

    12:49 01.06.2026