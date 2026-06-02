Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: Зад незаконния строеж във Варна стои някой на висок пост, който прикрива случая (ВИДЕО)

Сега всички се правят на много изненадани от „появилия се“ незаконен строеж край Варна, но истината е, че всички знаеха за това селище. Сред варненци се говореше, че комплексът има всякаква логистична подкрепа и от общината, и от държавата, като цялата тази работа се забъркваше с името на Дидо Дънката, като слуховете го свързваха и с купуване на гласове за ГЕРБ.

Когато започна да се разплита чорапът, се оказа, че Данчо Ментата има апартамент в комплекса, както и няколко общински съветници от Варна. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Николай Радулов.

Трябва да се направи пълен одит на строежите и да се провери не само чия е собствеността по нотариален акт, а и чии роднини са тези хора — така ще станат ясни много неща, каза Радулов и допълни:

Невъзможно е това нещо, което е 100 дка, и където минават стотици камиони с материали, да остане незабелязано. Чудя се каква е тази полиция, която вижда, че нещо се строи в зона от „Натура 2000“, и не прави проверка. Чудя се какъв е този кмет, който иска да направи проверка и не го пускат! Когато не го пускат, вика полицията и влиза вътре.

Комисията в НС, която трябваше да изслуша по случая председателя на ДАНС, не успя да се събере. Тогава Златан Златанов от „Възраждане“ ѝ беше председател и те му правеха напук. Той се опита много пъти да ги събере, но ГЕРБ, ДПС и ИТН винаги отсъстваха, обясни Радулов.

Имаше обаче друго нещо – ние в комисията по обществен ред и сигурност чисто процедурно трябваше да изслушаме този временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС, за да проверим неговата компетентност, да му задаваме въпроси, влизащи в сферата, която ще управлява. Вярвайте ми, че освен на въпросите на ГЕРБ и на ИТН, които очевидно бяха предварително уговорени, той не успя да отговори на нито един друг въпрос. Той очевидно беше некомпетентен, което значи, че на тази позиция го държи някой. Този някой може да му разпорежда да прави това или онова. Да изгони от страната някой, после да отмени заповедта — сподели Радулов.

Процесът по разчистването на гората край Варна започва още през 2021 г., така че има някой на много високо ниво — да кажем министър, зам.-министър, който прикрива това, което се е случило, категоричен бе той.

