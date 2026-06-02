След критиките: Управляващите оттеглиха предложенията за увеличаване на тавана на дълга

Управляващото мнозинство оттегли предложението за увеличаване на тавана на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро, което беше внесено между първо и второ четене на законопроекта за промени в т.нар. удължителен бюджет.
По време на заседание на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“ обясни, че решението е взето след обществените и политически критики към идеята, както и след разговор с финансовия министър Гълъб Донев.
За да бъде спазена буквата на закона, предложенията за вдигане на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет ще бъдат внесени на по-късен етап от Министерския съвет с необходимата обосновка, стана известно от думите на Проданов.
Оттеглянето обаче не засяга други спорни предложения, включени в законопроекта. Сред тях остават премахването на ковид добавката за новоотпуснатите пенсии и намаляването на държавната субсидия за политическите партии.
Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене и промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти.
Основната цел на законопроекта е да засили контрола върху дейността на т.нар. особен търговски управител в дружества, които са част от критичната инфраструктура на страната. С промените се разширяват правомощията за надзор на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията и се въвеждат допълнителни механизми за съдебен контрол върху ключови сделки.
Според приетите текстове особеният търговски управител ще бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността на управляваните от него дружества, като докладите трябва да се предоставят на министъра в срок до една седмица след края на всеки месец.
Законопроектът предвижда и съдебен контрол върху сделки с особено значение, включително разпореждане с акции, дялове от капитала или имущество на дружествата. Тези сделки ще могат да бъдат проверявани от съда, тъй като имат пряко отражение върху правата на собствениците и акционерите.
Предлагат се и по-ясни правила относно валидността на подобни сделки, както и процедури за съдебно оспорване на такива, които бъдат обявени за нищожни. Според вносителите на законопроекта промените ще ограничат риска от злоупотреби и нарушения при управлението на дружества от стратегическо значение. Очакванията са новите механизми за контрол да намалят вероятността от финансови загуби и репутационни щети за държавата, както и от бъдещи искове за обезщетения от засегнати компании.
1 честен ционист
16:48 02.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
Но ще оттеглят ли и увеличението на депутатските заплати, че много грозно стана с него?
16:52 02.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Русенец
Коментиран от #20, #29
16:53 02.06.2026
6 ЩО НЕ СИ НАМАЛИТЕ
Коментиран от #15
16:54 02.06.2026
7 Мунчо радев
16:55 02.06.2026
8 На масата на Богатите Не се Сяда !
Поне Сланина !
И Чесън !
16:56 02.06.2026
9 Държавата на шараните
16:56 02.06.2026
10 Наглите бо(га)таши на Чорапа
16:57 02.06.2026
11 Крадевците
Коментиран от #19
17:00 02.06.2026
12 Ура,,Ура
Коментиран от #22
17:00 02.06.2026
13 Нещастници
Коментиран от #16
17:02 02.06.2026
14 Нещастници
17:02 02.06.2026
15 депутатник
До коментар #6 от "ЩО НЕ СИ НАМАЛИТЕ":Става.
Почваме съкращенията от гербежиевите депутати.
17:03 02.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да използват
17:04 02.06.2026
18 своге
Коментиран от #23
17:04 02.06.2026
19 тъй ли...
До коментар #11 от "Крадевците":Точно обратното, ако има отбой след критиката, пак ще е по-демократично управление от всички досегашни, които раздаваха без да питат.
17:05 02.06.2026
20 тъй ли...
До коментар #5 от "Русенец":Точно така. Всеки лев над осигурителният праг е необложен с данък. Също като незаконна печалба.
17:06 02.06.2026
21 604
17:07 02.06.2026
22 тъй ли...
До коментар #12 от "Ура,,Ура":Нали ти вдигнаха пенсията с почти 8% миналата седмица? Какво са ти орязали?
Коментиран от #27
17:07 02.06.2026
23 604
До коментар #18 от "своге":Да ве тъз попара е нъ петроуханскити шърлътани...живи с обърнът хъстар..туй идва
17:08 02.06.2026
24 Кат Сте Ги Наредили !
Така Ще Е !
17:13 02.06.2026
25 Цък
17:14 02.06.2026
26 Павел Пенев
17:15 02.06.2026
27 Ура,,Ура
До коментар #22 от "тъй ли...":Вдигат пенсията с 7,8% от юли, но без да участва ковид добавката в това вдигане както беше досега. Демек няма вдигане върху тези 60 лв. А това е намаляване на пенсията на всеки пенсионер. Това е с около две евро на човек. Не е много, но за над два милиона пенсионери пак са някакви пари от най бедните хора.
Коментиран от #28, #30
17:17 02.06.2026
28 Оооо
До коментар #27 от "Ура,,Ура":Най лесно и безболезнено се краде от бедните. И тия започнаха да го правят. А нямат и месец управление.
17:20 02.06.2026
29 Факти
До коментар #5 от "Русенец":Това е осигурителен таван, а не данъчен таван. Данъкът се дължи върху цялата сума. Ако махнат осигурителния таван, трябва да махнат и тавана на пенсиите. Това, което трябва да направят, е прогресивно облагане. 20 години галят олигархията с тия смешни 10%. Стига вече. Радев обеща да бори олигархията и прогресивното облагане е задължителна стъпка, която трябва да бъде направена веднага. Да си го чул някога да повдигне темата? Той е най-обикновен лъжец.
17:25 02.06.2026
30 Пенсионер
До коментар #27 от "Ура,,Ура":Чакай малко, ковид надбавката беше за "ковид кризата" която одавна премина. Още тогава си говорехме с познати, че е грешка да се оставя тази надбавка , защото човек е устроен така , че винаги да иска още и още , и реално неможе да бъде доволен НИКОГА. Пенсията на всеки човек е отпусната на база на внесени от него осигуровки през времето , през което е работил. Сега с тия "добавки" какво се получава - някой е внасял 5, аз съм внасял 1 и накрая - хайде и на двамата по 60 лв. НЕ се прави така , това е истината.
Коментиран от #33, #37
17:25 02.06.2026
31 Така е
17:34 02.06.2026
32 Така е
17:35 02.06.2026
33 Ура,,Ура
До коментар #30 от "Пенсионер":А ти знаеш ли, че много от преболедувалите от ковид имат доживотни увреждания, за които са нужни и доживотни лекарства. Така че тези 60 лв не са нищо за държавата в сравнение примерно с парите, които се отпускат за близо милион фалшиви телкове. Има цели села в държавата с такива телкове.
17:35 02.06.2026
34 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ
17:36 02.06.2026
35 Малкият Мраз е по-противен и от
17:37 02.06.2026
36 Горски
17:38 02.06.2026
37 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ
До коментар #30 от "Пенсионер":Това е ДОБАВКА както коледни и великденски добавки, стига пенсията да е под определена стойност без значение кой колко е внасял.
17:40 02.06.2026