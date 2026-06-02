След критиките: Управляващите оттеглиха предложенията за увеличаване на тавана на дълга

2 Юни, 2026 16:46 944 37

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващото мнозинство оттегли предложението за увеличаване на тавана на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро, което беше внесено между първо и второ четене на законопроекта за промени в т.нар. удължителен бюджет.

По време на заседание на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“ обясни, че решението е взето след обществените и политически критики към идеята, както и след разговор с финансовия министър Гълъб Донев.

За да бъде спазена буквата на закона, предложенията за вдигане на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет ще бъдат внесени на по-късен етап от Министерския съвет с необходимата обосновка, стана известно от думите на Проданов.

Оттеглянето обаче не засяга други спорни предложения, включени в законопроекта. Сред тях остават премахването на ковид добавката за новоотпуснатите пенсии и намаляването на държавната субсидия за политическите партии.

Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси одобри на второ четене и промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти.

Основната цел на законопроекта е да засили контрола върху дейността на т.нар. особен търговски управител в дружества, които са част от критичната инфраструктура на страната. С промените се разширяват правомощията за надзор на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията и се въвеждат допълнителни механизми за съдебен контрол върху ключови сделки.

Според приетите текстове особеният търговски управител ще бъде задължен да представя ежемесечни отчети за дейността на управляваните от него дружества, като докладите трябва да се предоставят на министъра в срок до една седмица след края на всеки месец.

Законопроектът предвижда и съдебен контрол върху сделки с особено значение, включително разпореждане с акции, дялове от капитала или имущество на дружествата. Тези сделки ще могат да бъдат проверявани от съда, тъй като имат пряко отражение върху правата на собствениците и акционерите.

Предлагат се и по-ясни правила относно валидността на подобни сделки, както и процедури за съдебно оспорване на такива, които бъдат обявени за нищожни. Според вносителите на законопроекта промените ще ограничат риска от злоупотреби и нарушения при управлението на дружества от стратегическо значение. Очакванията са новите механизми за контрол да намалят вероятността от финансови загуби и репутационни щети за държавата, както и от бъдещи искове за обезщетения от засегнати компании.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 2 Отговор
    Да просят скидка от Русия, иначе гладните бунтове не им мърдат.

    16:48 02.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    10 0 Отговор
    Това добре - подкрепям.
    Но ще оттеглят ли и увеличението на депутатските заплати, че много грозно стана с него?

    16:52 02.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Русенец

    5 1 Отговор
    Не махнат ли осигурителният таван, няма какво да ми говорят повече. Този таван си е чиста проба узаконяване на приходи, необложени с данъци.

    Коментиран от #20, #29

    16:53 02.06.2026

  • 6 ЩО НЕ СИ НАМАЛИТЕ

    11 0 Отговор
    БРОЙКАТА И ЗАПЛАТИТЕ?

    Коментиран от #15

    16:54 02.06.2026

  • 7 Мунчо радев

    5 0 Отговор
    Язък, ше треба търсим други начини да натъпча чекмеджето като колегата у Банкя, почвам продавам паркинги и детски площадки за 22 етажни небостъргачи

    16:55 02.06.2026

  • 8 На масата на Богатите Не се Сяда !

    2 1 Отговор
    Трябва да си Носиш !

    Поне Сланина !

    И Чесън !

    16:56 02.06.2026

  • 9 Държавата на шараните

    7 0 Отговор
    Не могат и не знаят какво да правят То само спортисти и парашутисти От ЗКПЧ министър на финансите не става

    16:56 02.06.2026

  • 10 Наглите бо(га)таши на Чорапа

    8 2 Отговор
    пробват общественото търпение на принципа, ако мине - мине.

    16:57 02.06.2026

  • 11 Крадевците

    9 1 Отговор
    ще работят на принципа проба-критика-отбой. Така ли ще прогресират държавата? Ако ще е така да се разкарат и тия, които ги избраха да пият по една вода

    Коментиран от #19

    17:00 02.06.2026

  • 12 Ура,,Ура

    7 1 Отговор
    Първата работа на некадърните финансисти е да посегнат на доходите на най уязвимите слоеве от населението. В случая това са пенсионерите. Но иначе си траем за ежедневния дължим милион за Боташ. Това прилича на политиката на ГЕРБ през годините, когато бяха замразили пенсиите за три години.

    Коментиран от #22

    17:00 02.06.2026

  • 13 Нещастници

    4 1 Отговор
    какво стана с милярдите освобидени след махането на валутния борд????? за 40 млрд евро говоря???

    Коментиран от #16

    17:02 02.06.2026

  • 15 депутатник

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЩО НЕ СИ НАМАЛИТЕ":

    Става.
    Почваме съкращенията от гербежиевите депутати.

    17:03 02.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да използват

    2 0 Отговор
    ИИ да им направи бюджета. Бай Радко е голям разбирач!

    17:04 02.06.2026

  • 18 своге

    2 4 Отговор
    НЕ МО ЖА ЧИ! Айде гид към боташорията!

    Коментиран от #23

    17:04 02.06.2026

  • 19 тъй ли...

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Крадевците":

    Точно обратното, ако има отбой след критиката, пак ще е по-демократично управление от всички досегашни, които раздаваха без да питат.

    17:05 02.06.2026

  • 20 тъй ли...

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русенец":

    Точно така. Всеки лев над осигурителният праг е необложен с данък. Също като незаконна печалба.

    17:06 02.06.2026

  • 21 604

    0 0 Отговор
    Аааа гъ крадъфти бяши убаву...ся упр...криви! Всичку сте за дране на живу..

    17:07 02.06.2026

  • 22 тъй ли...

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ура,,Ура":

    Нали ти вдигнаха пенсията с почти 8% миналата седмица? Какво са ти орязали?

    Коментиран от #27

    17:07 02.06.2026

  • 23 604

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "своге":

    Да ве тъз попара е нъ петроуханскити шърлътани...живи с обърнът хъстар..туй идва

    17:08 02.06.2026

  • 24 Кат Сте Ги Наредили !

    3 0 Отговор
    Ялови Птички !

    Така Ще Е !

    17:13 02.06.2026

  • 25 Цък

    1 2 Отговор
    Абе тия не разбраха ли , че огромната дупка дойде от миналогодишните увеличения на заплатите в държавния сектор (и в частност в силовите структури) със над 70 процента . Понеже всеки обявява че са проблем големите разходи За държавни институции, ама не казват , че огромните увлечения бяха само за някои по "важни" както вчера се изрази един депутат от ПБ. Без да пипнат в безумните заплати , придобивки и раздути щатове в МВР и различните тем производни ведомства няма как да стане. А новата власт показаха че НЕ смеят да пипат там . Дойдоха с гръмки обещания, които реално стигнаха до намаляне на разходите в еденици държавни институции, които и без това са сред най-зле платените. Реалните големи разходи си остават и се видя , че никой няма волята да ги намали...жалко.

    17:14 02.06.2026

  • 26 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Да се намалят и ограничат заплатите на полицаи,лекари,съдии,депутати и прокурори, и да бъдат задължени да си плащат осигуровките., защото искат и се борят за големи пенсии. Така няма да се тегли нов дълг.

    17:15 02.06.2026

  • 27 Ура,,Ура

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "тъй ли...":

    Вдигат пенсията с 7,8% от юли, но без да участва ковид добавката в това вдигане както беше досега. Демек няма вдигане върху тези 60 лв. А това е намаляване на пенсията на всеки пенсионер. Това е с около две евро на човек. Не е много, но за над два милиона пенсионери пак са някакви пари от най бедните хора.

    Коментиран от #28, #30

    17:17 02.06.2026

  • 28 Оооо

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ура,,Ура":

    Най лесно и безболезнено се краде от бедните. И тия започнаха да го правят. А нямат и месец управление.

    17:20 02.06.2026

  • 29 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Русенец":

    Това е осигурителен таван, а не данъчен таван. Данъкът се дължи върху цялата сума. Ако махнат осигурителния таван, трябва да махнат и тавана на пенсиите. Това, което трябва да направят, е прогресивно облагане. 20 години галят олигархията с тия смешни 10%. Стига вече. Радев обеща да бори олигархията и прогресивното облагане е задължителна стъпка, която трябва да бъде направена веднага. Да си го чул някога да повдигне темата? Той е най-обикновен лъжец.

    17:25 02.06.2026

  • 30 Пенсионер

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ура,,Ура":

    Чакай малко, ковид надбавката беше за "ковид кризата" която одавна премина. Още тогава си говорехме с познати, че е грешка да се оставя тази надбавка , защото човек е устроен така , че винаги да иска още и още , и реално неможе да бъде доволен НИКОГА. Пенсията на всеки човек е отпусната на база на внесени от него осигуровки през времето , през което е работил. Сега с тия "добавки" какво се получава - някой е внасял 5, аз съм внасял 1 и накрая - хайде и на двамата по 60 лв. НЕ се прави така , това е истината.

    Коментиран от #33, #37

    17:25 02.06.2026

  • 31 Така е

    0 0 Отговор
    На българина все му е малко, ама не намалява алкохола,цигарите и хазарта и се вози сам в колата до работата,защото е баровец. Ех, колко мъка има по тоя свят...

    17:34 02.06.2026

  • 33 Ура,,Ура

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пенсионер":

    А ти знаеш ли, че много от преболедувалите от ковид имат доживотни увреждания, за които са нужни и доживотни лекарства. Така че тези 60 лв не са нищо за държавата в сравнение примерно с парите, които се отпускат за близо милион фалшиви телкове. Има цели села в държавата с такива телкове.

    17:35 02.06.2026

  • 34 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ

    2 0 Отговор
    Ти да видиш. "Не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро" - това заяви шефът на временната бюджетна комисия Константин Проданов.

    17:36 02.06.2026

  • 35 Малкият Мраз е по-противен и от

    1 0 Отговор
    Тошко африкански.

    17:37 02.06.2026

  • 36 Горски

    1 0 Отговор
    Новите са като старите, само че нови. Герберизираха се по-бързо, отколкото сме очаквали. Гербаджиите си отидоха от властта, гербаджилъка си остана като манталитет и при новата власт. Проба-грешка, проба-грешка. Нали бяха "Готови сме, можем, ще успеем!". Значи нито са готови, нито знаят какво правят. Вместо да режат разходи в първите месеци на мандата си и да правят радикални реформи, лека-полека затъват и губят доверие. До есента с тези темпове ще са пропиляли цялата енергия и надежди и президентските избори ще го покажат. Днес така утре иначе. Един от олигархията срещу която щяха да се борят ги правеше тези номера. какво стана с милярдите освободени след махането на валутния борд, за 40 млрд евро говоря ? И тия "спестени" 30 милиона ще ви решат бюджета?! Спешно режете администрацията, поне 30%, добавките и привилегиите като неплащане на осигуровки, там ще се спестят МИЛИАРДИ!

    17:38 02.06.2026

  • 37 СВО 1 559 дни РЕЗИЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пенсионер":

    Това е ДОБАВКА както коледни и великденски добавки, стига пенсията да е под определена стойност без значение кой колко е внасял.

    17:40 02.06.2026

