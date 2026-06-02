Ресторант в Токио показа новата светска двойка Кендъл Дженър и Джйекъб Елорди (СНИМКИ)

2 Юни, 2026 16:58 673 5

Японците издадоха къде си почива холивудската двойка

Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди продължават да подхранват интереса към връзката си, след като бяха заснети заедно по време на пътуване до Япония. Новата звездна двойка привлече вниманието на почитателите си с обща снимка от популярния ресторант Udon Shin в Токио, която беше публикувана в официалния профил на заведението в социалните мрежи.

На кадъра 30-годишният супермодел и 28-годишният австралийски актьор позират усмихнати пред камерата, облечени в семпли черни тениски, докато се наслаждават на традиционна японска кухня. Елорди е с бейзболна шапка и слънчеви очила, а близостта между двамата не остана незабелязана от феновете, които бързо започнаха да коментират колко добре изглеждат заедно.

Появата им в Токио идва само седмици след като двамата бяха забелязани на романтична почивка на Хаваите. Тогава американски медии публикуваха снимки на Дженър и Елорди на усамотен плаж, където прекарваха време далеч от любопитните погледи. Според източници, близки до двойката, именно това пътуване е изиграло ключова роля за задълбочаването на отношенията им.

По информация на хора от обкръжението на модела връзката се развива по-сериозно, отколкото първоначално е очаквала самата Кендъл. Близките ѝ вече виждат колко силни са чувствата ѝ към звездата от "Еуфория", а отношенията им постепенно се превръщат в една от най-обсъжданите нови романтични истории в Холивуд.

Източници твърдят, че семейството и приятелите на Кендъл Дженър приемат положително новия ѝ партньор. Наскоро двойката беше забелязана и на среща в Лос Анджелис заедно със сестрата на Кендъл – Кайли Дженър, и нейния партньор Тимъти Шаламе. Четиримата присъстваха на частно събитие, организирано от компанията Fanatics, а по-късно бяха заснети да напускат заедно.

Според близки до семейството на Дженър един от най-важните критерии за нея във всяка връзка е доколко партньорът ѝ се вписва в нейния тесен кръг от приятели и роднини. Именно поради това одобрението на близките ѝ се счита за важен знак за сериозността на отношенията. По думите на източниците Джейкъб Елорди е спокоен, земен и лесно общува с хората около себе си, което е помогнало бързо да бъде приет от обкръжението на модела.

Според публикации в американските медии важна роля за запознанството между двамата са изиграли Джъстин и Хейли Бийбър. Смята се, че именно те са насърчили първите срещи между новата двойка, която за първи път бяха свързани романтично след фестивала Coachella през април. Тогава двамата бяха забелязани заедно на афтърпарти, организирано от Джъстин Бийбър, което постави началото на спекулациите за връзката им.

Макар двамата все още да не са коментирали официално отношенията си, поредицата от съвместни появи в различни точки на света подсказва, че връзката им навлиза в нов етап и все по-трудно остава извън полезрението на медиите.


