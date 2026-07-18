Мащабна атака с дронове в Московска област: 61 ранени

Общо 61 души са ранени след масирана атака с дрон в Московска област, съобщиха местните служби за спешна помощ към 20:45 часа българско време, предаде Al Jazeera.
Според медицинските власти в региона, девет от пострадалите се намират в критично състояние, като лекарите се борят за живота им в специализирани болнични заведения.
Руското Министерство на отбраната обяви, че през изминалото денонощие противовъздушната отбрана е неутрализирала общо 123 украински безпилотни летателни апарата над различни руски региони. Според официалното изявление, цитирано от агенция Reuters, дроновете са били прехванати и унищожени в рамките на мащабна отбранителна операция.
Атаката е нанесла сериозни материални щети на промишлената инфраструктура. Поразени са два големи логистични центъра и складови бази, използвани за съхранение на стоки с общо 8 убити служители, за което ФАКТИ вече съобщи..
Падащи отломки от свалените апарати са предизвикали и локализиран пожар в петролно депа в рамките на Московска област, потвърдиха регионалните власти пред кореспонденти на CNN. На мястото продължават да работят екипи на пожарната и аварийно-спасителните служби.
От своя страна, украински източници потвърдиха извършването на ударите, като посочиха, че атакуваните обекти се използват за военна логистика и снабдяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво милене!
20:53 18.07.2026
2 Руското ПВО се оказа непотребен Боклук
Коментиран от #42
20:54 18.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Срам не срам
20:55 18.07.2026
5 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен
20:55 18.07.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #11, #33, #45
20:55 18.07.2026
7 Монголският гном довечера
Коментиран от #10
20:56 18.07.2026
8 пушия приклу4и
20:56 18.07.2026
9 Добредобре са ги думнали.
20:56 18.07.2026
10 Путин гол до кръста на пони
До коментар #7 от "Монголският гном довечера":Лъжа и измама! Всичко върви по план! Спете спокойно деца мои задунайски!
20:58 18.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 мдааа
Коментиран от #15, #16, #22, #23
20:58 18.07.2026
13 Путине, Путине...
Коментиран от #113
20:59 18.07.2026
14 Накратко
20:59 18.07.2026
15 Ми ми ми
До коментар #12 от "мдааа":У Мусква.
21:00 18.07.2026
16 Така де
До коментар #12 от "мдааа":То същата гъба ша охлади и страстите на путинистите
21:00 18.07.2026
17 Сатана Z
21:00 18.07.2026
18 Ал Джазира
21:01 18.07.2026
19 Путине, Путине...
Толкова ли си безсилен
Коментиран от #53, #78, #85
21:01 18.07.2026
20 Егати
Паветничетата са възбудени както когато им правят дабълпентрацион!
21:01 18.07.2026
21 ПУТИНЕ, ЧАДО
21:02 18.07.2026
22 Гресирана ватенка
До коментар #12 от "мдааа":Мунчо може да казва,може даже и да преразказва😁
21:02 18.07.2026
23 Старшина Z
До коментар #12 от "мдааа":Тия дето живеят около рафинерии, складове и там какво още гори не знам, днес ги гледам ривът и се молят на Путин да започва атомна война: По-добре, вика, ужасен край, отколкото ужас без край!
21:03 18.07.2026
24 Монголоиден ботоксов кремълски охлюв
Коментиран от #54
21:03 18.07.2026
25 Стар Завет
21:04 18.07.2026
26 Притеснен
21:04 18.07.2026
27 Колко пъти ще предъвкате тези лъжи
21:05 18.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Соломон
21:06 18.07.2026
30 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
21:06 18.07.2026
31 Добре
21:06 18.07.2026
32 .....
21:06 18.07.2026
33 Ми ми ми
До коментар #6 от "Сатана Z":Днеска гледам тече зачистка на ватенки от дупките в Константиновка.Купянск 2.
21:06 18.07.2026
34 Гост
Коментиран от #37, #38, #49, #57, #65
21:06 18.07.2026
35 Отломка
21:07 18.07.2026
36 Владимир Путин, президент
Все по плану !!! 😆😆😆
21:08 18.07.2026
37 Еврокопейкa
До коментар #34 от "Гост":Руските пияндури да си приготвят още 2 милиона черни чували за трупове
Коментиран от #60, #75
21:08 18.07.2026
38 Соломон
До коментар #34 от "Гост":Как ви избират все такива умници.С конкурс или на лотариен принцип
21:09 18.07.2026
39 Асеновград
Коментиран от #43
21:09 18.07.2026
40 Гробар
21:09 18.07.2026
41 Салавьов
21:09 18.07.2026
42 Си Дзинпин, генерален секретар
До коментар #2 от "Руското ПВО се оказа непотребен Боклук":Русия не е държава, а територия !!!
Китайска територия 👈
21:10 18.07.2026
43 Соломон
До коментар #39 от "Асеновград":Тоя път освен че нищо не свалиха сами си прострляха склада като в Капотня
21:11 18.07.2026
44 Точни сте колеги
Коментиран от #62, #66
21:11 18.07.2026
45 Гресирана ватенка
До коментар #6 от "Сатана Z":"..върви зачистка.."
В момента върви зачистка на макккя ти вуната !!!
Бая чистка пада 😄😄😄
21:11 18.07.2026
46 КАПИТУЛЕЙШЪН
21:11 18.07.2026
47 54321
21:12 18.07.2026
48 Механик
21:12 18.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Путин
21:12 18.07.2026
51 Сатана Z
21:13 18.07.2026
52 Германската пропаганда
21:13 18.07.2026
53 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "Путине, Путине...":"...толкова ли си безсилен..."
Безсилен не !!!
Импотентен да 👆😁
21:13 18.07.2026
54 В Бункера
До коментар #24 от "Монголоиден ботоксов кремълски охлюв":Го утешават Малки момченца
Дъртия Педофил.
Но Господ не забравя .
Ще му послугува на Ботокса.
21:13 18.07.2026
55 Урсула
21:13 18.07.2026
56 Хахахаха
Коментиран от #63
21:14 18.07.2026
57 Я пъ тоа
До коментар #34 от "Гост":Агресор не са жали
Той са трепе.
Коментиран от #94
21:14 18.07.2026
58 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
21:15 18.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Незнам ,
До коментар #37 от "Еврокопейкa":но мисля, че много скоро тази война ще приключи. Ще има много бомбене и голяма заря. Жалко за невинните хора. А ,те вече и се надигнаха. 😔
Коментиран от #61
21:15 18.07.2026
61 Еврокопейкa
До коментар #60 от "Незнам ,":Активирали са тролове под всеки пост да пишат: "Кажи нещо за протестите в Украйна?".😁
Коментиран от #67
21:16 18.07.2026
62 Град Козлодуй
До коментар #44 от "Точни сте колеги":Дано се оправят хората.
21:17 18.07.2026
63 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #56 от "Хахахаха":Никой не предлага на Путин и Русия мир !!!
Пълна Капитулация, Съд, Репарации, Външно управление, чернозем за Германия и Европа 👈
Коментиран от #106
21:18 18.07.2026
64 Даката
21:18 18.07.2026
65 ВАСИЛ, да се свети името му
До коментар #34 от "Гост":А за какво воюва Полша през 1920, Финландия през 1939, Унгария през 1956 и....., за Свобода, за СВОБОДА бе. Само че смисъла и съдържанието на тая дума са напълно непознати за робо филите. За същата тая Свобода воюваха и дедите ни през 1876, 1903, и още много, много пъти
21:18 18.07.2026
66 Гробар
До коментар #44 от "Точни сте колеги":Колегите в раша станаха милионери в рубли от тази агресия на господин русофило убиеца путин. От 40 хиляди гробари в раша преди 5 години, вече са 150 хиляди на щат. А тук само бедни роднини на покойници. Мисля да тръгвам за "необятная".
Коментиран от #71
21:19 18.07.2026
67 Евроцент
До коментар #61 от "Еврокопейкa":Не е вярно! Урките с голямо удоволствие получават ритници в бъбреците и ребрата, защото с напукани ребра се воюва най-добре!
Коментиран от #69, #73, #76
21:19 18.07.2026
68 Гост
21:19 18.07.2026
69 Еврокопейкa
До коментар #67 от "Евроцент":В Украйна обществото не е съгласно с част от решенията, които правителството взима, и излиза на протест, за да изрази позицията си по темата дори по време на война!
В Русия всички навеждат глави покорно и не смеят да гъкнат по нито един обществен въпрос, защото ги арестуват и пращат в затворническа колония някъде в Сибир, дори ако вдигнат празен бял лист хартия над главата си.
Украйна остава демократична по време на война. Русия си остава диктатура, в която хората са само месо за движухата и нищо повече!
Толкова за протестите в Украйна! Пълен респект към украинския народ! 🇧🇬 🇺🇦 🇪🇺
Коментиран от #111
21:20 18.07.2026
70 Дон Корлеоне
Коментиран от #82
21:20 18.07.2026
71 Колега,
До коментар #66 от "Гробар":В Украйна за нас хляб няма. Там ги пишат "безследно изчезнали" и ги прекарват през германските крематориуми, да не плащат на сирачетата.
21:21 18.07.2026
72 Владимир Путин, президент
Руснаците сме идиоти !!!
Не го казвам аз, Достоевски 👆
Коментиран от #81
21:22 18.07.2026
73 Сатана Z
До коментар #67 от "Евроцент":За Путин това е специална операция, матрьош, за украинците е война за свобода и за земята им !
21:22 18.07.2026
74 Урсула
Коментиран от #79
21:22 18.07.2026
75 Гост
До коментар #37 от "Еврокопейкa":Европейка😣, ако Русия бъде победена от "Колективния Запад", ти най- много ще го усетиш, Слава Богу, че това няма как да се случи, както и ти никога няма да успееш да си Европейка...😊
Коментиран от #87, #95
21:23 18.07.2026
76 Лекар
До коментар #67 от "Евроцент":Нездравословно си се превъзбудил.Пробвай един парен чук 🔨 по празната си манерка белким се осафериш.
Коментиран от #105
21:23 18.07.2026
77 мдааааа
21:23 18.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #74 от "Урсула":Зеленски заповядал да мобилизират с ритници депутатите, които гласуват против него!
21:24 18.07.2026
80 Не можем да победим Китай
Коментиран от #86, #98
21:25 18.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 реалистъ
21:25 18.07.2026
84 Е па квичат
До коментар #59 от "БГ копейкa":Не четеш ли?
🤣
21:26 18.07.2026
85 Голям
До коментар #19 от "Путине, Путине...":Путине, Путине ... накрая ти скъсаха шушоните.
21:26 18.07.2026
86 Соломон
До коментар #80 от "Не можем да победим Китай":Не мислим че НАТО печели но знаем и виждаме че Русия губи
Коментиран от #96
21:26 18.07.2026
87 Еврокопейкa
До коментар #75 от "Гост":Не повтарайте русоробските опорки...
21:26 18.07.2026
88 СВОтчик
21:26 18.07.2026
89 ГОЛЯМ МАЙТАП
ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА
ДОГОВОРЪТ
НА WILDBERRIES
И РУСКАТА АРМИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛНО Е ДОГОВОРЕНО
ЧЕ WILDBERRIES
НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА ВСИЧКО
КОЕТО Е СКЛАДИРАНО
ПРИ ВОЕННИ УДАРИ .
WILDBERRIES НЯМА ДА ПЛАЩА
НИЩО
ЗА НАНЕСЕНИ ЩЕТИ
ОТ УДАРИ С ДРОНОВЕ И РАКЕТИ.
ХАХА хахаха хахаха ХАХАХА
ЗНАЕЛИ СА ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО
ЩЕ ИМА ОБЛОМКИ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
21:27 18.07.2026
90 матю хари
Стават само за плашене на русофилски мозъци като Румбата Радев и неговите фенове.
Коментиран от #93
21:27 18.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Владимир Владимирович
Нямаме избор, освен да прекратим СВО-то и да върнем всички територии на Украйна, плащайки милиарди репарации.
Ще се обадя до Киев, Вашингтон и Брюксел, за да им кажа, че победиха.
21:28 18.07.2026
93 12345
До коментар #90 от "матю хари":Това всъщност е обикновено блядрено оръжие. Нищо повече 🤷🏻♂️
21:29 18.07.2026
94 Гост
До коментар #57 от "Я пъ тоа":Най- изавеният Агресор от 80 години е Сащ, които доста тъпо и нелепо маскират голямото американско плюскане и дрискане със загриженост за човечеството, сащ не е държава, никога не е била и няма да бъде, сащ е посредствен хотел за временно пребиваващи, предимно Измамници...😊
21:29 18.07.2026
95 Гост
До коментар #75 от "Гост":Няма кой да победи Русия. Тя винаги сама се е побеждавала. Низ от катастрофи. Последната ката строфа на Русия повлече още 14 бивши съвецки республики. Няма аналог в световната история, когато крахът на една държава да е донесъл толкова разруха и страдания на толкова много хора!
21:29 18.07.2026
96 хаха🤣
До коментар #86 от "Соломон":Сюлеймане ,ша ядеш май ромската наденица до картофките ,ми се чини
Коментиран от #104
21:30 18.07.2026
97 Зеления
21:30 18.07.2026
98 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #80 от "Не можем да победим Китай":И премиерът Богдан Филов е мислел, че ще победим антихитлеристката коалиция и обявил война на САЩ, Англия и СССР. София получава бомбардировки, България КАПИТУЛИРА ЗА ЕДИН ДЕН от СССР, Богдан Филов, министрите и регентите са разстреляни, а депутатите в Белене и Скравена.
За глупостта се плаща с главата и съсипване на семейството.
21:31 18.07.2026
99 Гост
21:31 18.07.2026
100 Линдзи
Коментиран от #107
21:31 18.07.2026
101 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
102 Ицо
21:32 18.07.2026
103 Мунчовци
21:32 18.07.2026
104 Соломон
До коментар #96 от "хаха🤣":Али Реза.Чини ми се че ще ядеш рязаната карабина
Коментиран от #108
21:32 18.07.2026
105 Оня с парчето
До коментар #76 от "Лекар":Ако тиго отмааам в гаzyндера щии хвръкнат зъркелите като на синьора Мелони !
21:32 18.07.2026
106 Хахахаха
До коментар #63 от "Урсула фон дер Лайен, председател":Предлагат на тупин преговори и мир. Но той каза - Работайте ребята. И Мадяр ги подпука с дроновете.
21:33 18.07.2026
107 реалистъ
До коментар #100 от "Линдзи":Западът победи клетата Русия, която сега проси заеми и горива от Китай.
Навярно Путин е ипотекирал Сибир. Просто обединеният Запад е в пъти по-силен икономически и военно от клетата Русия, а беше ясно че ще се стигне дотук още когато първата руска червена линия стана кафява.
21:33 18.07.2026
108 хаха🤣
До коментар #104 от "Соломон":Мой ми лап.паш ромския надда ренн. Х.У.Й. ,Сюлейманчо !
21:34 18.07.2026
109 Хахаха!🎺🥳😀
21:35 18.07.2026
110 СВОтчик
А ракетите Фламинго са почти готови за мощни удари по центровете за вземане на решения в Москва.
21:35 18.07.2026
111 Хахахаха
До коментар #69 от "Еврокопейкa":В раша обществото изобщо не е съгласно с това което тупин прави, но никой не ги пита.
21:35 18.07.2026
112 Ицо
21:36 18.07.2026
113 Европеец
До коментар #13 от "Путине, Путине...":Така е, прав си..... Либерализма на Путин е пагубен за Русия..... Къде отиде предишния Путин, който за 20 години направи отново Русия световна държава след глупостите на Горбачов и Елцин....
21:37 18.07.2026