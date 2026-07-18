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Мащабна атака с дронове в Московска област: 61 ранени
  Тема: Украйна

Мащабна атака с дронове в Московска област: 61 ранени

18 Юли, 2026 20:46, обновена 18 Юли, 2026 20:52 1 095 113

  • война-
  • дронове-
  • московска област-
  • ранени

Вълна от украински безпилотни апарати предизвика пожари в логистични центрове и петролни депа в Русия, девет души са в критично състояние

Мащабна атака с дронове в Московска област: 61 ранени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 61 души са ранени след масирана атака с дрон в Московска област, съобщиха местните служби за спешна помощ към 20:45 часа българско време, предаде Al Jazeera.

Според медицинските власти в региона, девет от пострадалите се намират в критично състояние, като лекарите се борят за живота им в специализирани болнични заведения.

Още новини от Украйна

Руското Министерство на отбраната обяви, че през изминалото денонощие противовъздушната отбрана е неутрализирала общо 123 украински безпилотни летателни апарата над различни руски региони. Според официалното изявление, цитирано от агенция Reuters, дроновете са били прехванати и унищожени в рамките на мащабна отбранителна операция.

Атаката е нанесла сериозни материални щети на промишлената инфраструктура. Поразени са два големи логистични центъра и складови бази, използвани за съхранение на стоки с общо 8 убити служители, за което ФАКТИ вече съобщи..

Падащи отломки от свалените апарати са предизвикали и локализиран пожар в петролно депа в рамките на Московска област, потвърдиха регионалните власти пред кореспонденти на CNN. На мястото продължават да работят екипи на пожарната и аварийно-спасителните служби.

От своя страна, украински източници потвърдиха извършването на ударите, като посочиха, че атакуваните обекти се използват за военна логистика и снабдяване.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво милене!

    27 16 Отговор
    Цял ден Милена Богданова крие днешният Позор на Русия!

    20:53 18.07.2026

  • 2 Руското ПВО се оказа непотребен Боклук

    25 14 Отговор
    Като цялата им армия и Държава!!

    Коментиран от #42

    20:54 18.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Срам не срам

    16 18 Отговор
    Ще викам че Русия мачка на ред и скоро ще вземе Киев

    20:55 18.07.2026

  • 5 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен

    25 15 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    20:55 18.07.2026

  • 6 Сатана Z

    16 15 Отговор
    И кво,WB. останаха без стока? Днес само 1568 укъри дадоха горя на фронта,а в Красний Лиман вече върви зачистка.Укро труповете са навсякъде.

    Коментиран от #11, #33, #45

    20:55 18.07.2026

  • 7 Монголският гном довечера

    21 12 Отговор
    Ще обяснява че всичко е по план и стратегията е такава

    Коментиран от #10

    20:56 18.07.2026

  • 8 пушия приклу4и

    11 13 Отговор
    сига като забухат фламинготата ша се поопушат още пов4е . слаВа Героиам

    20:56 18.07.2026

  • 9 Добредобре са ги думнали.

    14 14 Отговор
    Много добре се е получило.Много добре.

    20:56 18.07.2026

  • 10 Путин гол до кръста на пони

    12 12 Отговор

    До коментар #7 от "Монголският гном довечера":

    Лъжа и измама! Всичко върви по план! Спете спокойно деца мои задунайски!

    20:58 18.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 мдааа

    12 27 Отговор
    Ми той и Радев го каза, явно скоро, ще има тактическа гъба, която ще охлади малко страстите на желаещите?

    Коментиран от #15, #16, #22, #23

    20:58 18.07.2026

  • 13 Путине, Путине...

    28 11 Отговор
    Разкатаха та.

    Коментиран от #113

    20:59 18.07.2026

  • 14 Накратко

    28 13 Отговор
    Време беше и руснаците да разберат как е в Украйна ,вече 4 години...

    20:59 18.07.2026

  • 15 Ми ми ми

    9 10 Отговор

    До коментар #12 от "мдааа":

    У Мусква.

    21:00 18.07.2026

  • 16 Така де

    13 12 Отговор

    До коментар #12 от "мдааа":

    То същата гъба ша охлади и страстите на путинистите

    21:00 18.07.2026

  • 17 Сатана Z

    8 10 Отговор
    Оня дето щеша да отива в Петербург тръгна ли? Да си вземе противогаз!

    21:00 18.07.2026

  • 18 Ал Джазира

    9 8 Отговор
    ТАСС да не е счупена?

    21:01 18.07.2026

  • 19 Путине, Путине...

    14 11 Отговор
    Спукаха та от бомбене
    Толкова ли си безсилен

    Коментиран от #53, #78, #85

    21:01 18.07.2026

  • 20 Егати

    11 8 Отговор
    И кефа!!!
    Паветничетата са възбудени както когато им правят дабълпентрацион!

    21:01 18.07.2026

  • 21 ПУТИНЕ, ЧАДО

    6 3 Отговор
    Докога ша подлагаш Русия на УНИЖЕНИЕ да я разбомбват.

    21:02 18.07.2026

  • 22 Гресирана ватенка

    10 10 Отговор

    До коментар #12 от "мдааа":

    Мунчо може да казва,може даже и да преразказва😁

    21:02 18.07.2026

  • 23 Старшина Z

    8 10 Отговор

    До коментар #12 от "мдааа":

    Тия дето живеят около рафинерии, складове и там какво още гори не знам, днес ги гледам ривът и се молят на Путин да започва атомна война: По-добре, вика, ужасен край, отколкото ужас без край!

    21:03 18.07.2026

  • 24 Монголоиден ботоксов кремълски охлюв

    12 8 Отговор
    Не мърдам от бункера

    Коментиран от #54

    21:03 18.07.2026

  • 25 Стар Завет

    12 6 Отговор
    "Понеже те сееха вятър, ще пожънат буря......" (Осия 8:7).

    21:04 18.07.2026

  • 26 Притеснен

    7 5 Отговор
    Кво става с акушерката бре? Оцеля ли? Тия дето нямаха ракети с кво ги цапнаха бе? Много се притесних за тъз женица бре ! Малии дано да е добре ,че нали е пътеводната ни светлина! Няма да изгрее слънцето бре!

    21:04 18.07.2026

  • 27 Колко пъти ще предъвкате тези лъжи

    7 8 Отговор
    Тази вечер урките ще имат безплатно осветление в небето и много веселие

    21:05 18.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Соломон

    8 7 Отговор
    Новата песен на крокодила Гена.А дрон летает на Московию,у прохожий на веду.Я надеюс что на ета завтра с нова,я на ета пасматрю.Пуст бегут непоклюжек пешеходъй по всюду а бензин па асфалту рекой.

    21:06 18.07.2026

  • 30 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    11 8 Отговор
    Зелю запали кочината 🤣🤭👏....

    21:06 18.07.2026

  • 31 Добре

    9 8 Отговор
    че е Ал Джазира,за да научаваме ,какво става в Русия!

    21:06 18.07.2026

  • 32 .....

    14 8 Отговор
    От Киев за три дни, до опашки за гориво....... Празни руzzки кратуни

    21:06 18.07.2026

  • 33 Ми ми ми

    11 8 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Днеска гледам тече зачистка на ватенки от дупките в Константиновка.Купянск 2.

    21:06 18.07.2026

  • 34 Гост

    8 9 Отговор
    За какво воюва украйна, заради Зеленски или заради колективния Запад?😆 Свършиха хората, но украйна продължава да изпитва търпението на противника, превъзмогващ я в пъти..., кому е нужно това- предполагам на Юнайтед стейтс най- вече- в криза са, те никога не са били без криза, цял живот грабят, плюскат, патентоват и нищо съществено, накрая имат големи претенции, но за какво?!😁

    Коментиран от #37, #38, #49, #57, #65

    21:06 18.07.2026

  • 35 Отломка

    8 7 Отговор
    е повредила колелото на Путин!

    21:07 18.07.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    5 6 Отговор
    Бaлcъм го....
    Все по плану !!! 😆😆😆

    21:08 18.07.2026

  • 37 Еврокопейкa

    10 7 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Руските пияндури да си приготвят още 2 милиона черни чували за трупове

    Коментиран от #60, #75

    21:08 18.07.2026

  • 38 Соломон

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Как ви избират все такива умници.С конкурс или на лотариен принцип

    21:09 18.07.2026

  • 39 Асеновград

    11 7 Отговор
    Тия руснаци само глупости дрънкат. Винаги свалят всички дронове , но отломките от тях винаги попадат точно в целта. Например дрон лети към Кремъл, но като го свалят отломките падат върху рафинерия. Значи украинците пукат дроновете безцелно и благодарение на руснаците оцеляват точно в целта. Браво. Браво. Браво. Пълни смешници. Цял свят вече им се присмива колко са глупави и какви глупости дрънкат. Хахахаха

    Коментиран от #43

    21:09 18.07.2026

  • 40 Гробар

    6 8 Отговор
    Тежка е работата на руските колеги. Събират в чували останките на хиляди украински трупове дневно. Никак не е приятно да ги убиват, но иначе те ще убият нечия майка, жена, деца в Русия. С бандеровците друг начин няма.

    21:09 18.07.2026

  • 41 Салавьов

    8 6 Отговор
    Где наш арешник?

    21:09 18.07.2026

  • 42 Си Дзинпин, генерален секретар

    13 7 Отговор

    До коментар #2 от "Руското ПВО се оказа непотребен Боклук":

    Русия не е държава, а територия !!!
    Китайска територия 👈

    21:10 18.07.2026

  • 43 Соломон

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Асеновград":

    Тоя път освен че нищо не свалиха сами си прострляха склада като в Капотня

    21:11 18.07.2026

  • 44 Точни сте колеги

    6 5 Отговор
    Укрите ги довършили, според "Политико" 15% от трудоспособното мъжко население на раша е денацифицирано в Украйна

    Коментиран от #62, #66

    21:11 18.07.2026

  • 45 Гресирана ватенка

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    "..върви зачистка.."

    В момента върви зачистка на макккя ти вуната !!!
    Бая чистка пада 😄😄😄

    21:11 18.07.2026

  • 46 КАПИТУЛЕЙШЪН

    6 5 Отговор
    ФОР РАШЪН ПЕДЕРЕЙШЪН.

    21:11 18.07.2026

  • 47 54321

    4 4 Отговор
    П у т а ц иvт е 💩🇷🇺🐀 пак вият като шлайфове на месечина 😁😁😁А П у т я 🐀 метнал Армагедончо през прозореца ⚰️🐦‍⬛, защото много добре върви на фронта за кочина-мать 💩🇷🇺 🤣🤣🤣🤣🤣

    21:12 18.07.2026

  • 48 Механик

    3 4 Отговор
    Ууудриии!

    21:12 18.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Путин

    1 4 Отговор
    подписа указ,държавните служители да ходят с колело на работа,за опазване на екологията!

    21:12 18.07.2026

  • 51 Сатана Z

    2 6 Отговор
    Гледам пред блока двама от "фронтоваците" на Путин, от тия дето цял ден седят на пейката и опяват как украинците не се предавали и по колко убити давали на ден, а пък извергът Зеленски не щял да се уплаши и да замине при Макрон, а пък как ние като европейци плащаме за ината на Украйна и т.н. ....та тия двамата седнали на пейката и си носят чаршафи. Викат, Щом Радев е казал че ще има ядрени удари значи ще има! Щяли да се пазят от радиацията с бели чаршафи! Аз мисля, че тия са яли много краставици и марули кога в гръмнал Чернобил!

    21:13 18.07.2026

  • 52 Германската пропаганда

    5 1 Отговор
    През ВСВ Паул Гьобелс заявява, че се нуждаят от бандеровците за надзиратели и палачи в концлагерите, защото те са безумни маниаци и зверове. Но след войната те ще бъдат разстреляни, защото мястото на зверовете не е сред хората.

    21:13 18.07.2026

  • 53 Владимир Путин, президент

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Путине, Путине...":

    "...толкова ли си безсилен..."

    Безсилен не !!!
    Импотентен да 👆😁

    21:13 18.07.2026

  • 54 В Бункера

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Монголоиден ботоксов кремълски охлюв":

    Го утешават Малки момченца
    Дъртия Педофил.
    Но Господ не забравя .
    Ще му послугува на Ботокса.

    21:13 18.07.2026

  • 55 Урсула

    7 4 Отговор
    Зельооо кво става в Одеса? Толкоз неща ти пратихме що всичко е на дъното? Стърмъра: зельоо кво става с мойте момчета? Аааа добре са тъкмо ги опаковаме в чувалчета!

    21:13 18.07.2026

  • 56 Хахахаха

    4 5 Отговор
    Ако тупин беше приел мир, нямаше да има ранени руснаци.

    Коментиран от #63

    21:14 18.07.2026

  • 57 Я пъ тоа

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Агресор не са жали
    Той са трепе.

    Коментиран от #94

    21:14 18.07.2026

  • 58 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    4 4 Отговор
    Още бой им трябва по руските чутори. Трябва да станат гладни мирни и на десет республики. След двадесет години така ще имат бензин квас и интернет. Ботокса отдавна ще се е отделил в земята.

    21:15 18.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Незнам ,

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Еврокопейкa":

    но мисля, че много скоро тази война ще приключи. Ще има много бомбене и голяма заря. Жалко за невинните хора. А ,те вече и се надигнаха. 😔

    Коментиран от #61

    21:15 18.07.2026

  • 61 Еврокопейкa

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "Незнам ,":

    Активирали са тролове под всеки пост да пишат: "Кажи нещо за протестите в Украйна?".😁

    Коментиран от #67

    21:16 18.07.2026

  • 62 Град Козлодуй

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Точни сте колеги":

    Дано се оправят хората.

    21:17 18.07.2026

  • 63 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 4 Отговор

    До коментар #56 от "Хахахаха":

    Никой не предлага на Путин и Русия мир !!!
    Пълна Капитулация, Съд, Репарации, Външно управление, чернозем за Германия и Европа 👈

    Коментиран от #106

    21:18 18.07.2026

  • 64 Даката

    3 4 Отговор
    Все такива добри новини да четем, докато накрая орките се изтеглят с подвити опашки от Украйна.

    21:18 18.07.2026

  • 65 ВАСИЛ, да се свети името му

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    А за какво воюва Полша през 1920, Финландия през 1939, Унгария през 1956 и....., за Свобода, за СВОБОДА бе. Само че смисъла и съдържанието на тая дума са напълно непознати за робо филите. За същата тая Свобода воюваха и дедите ни през 1876, 1903, и още много, много пъти

    21:18 18.07.2026

  • 66 Гробар

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Точни сте колеги":

    Колегите в раша станаха милионери в рубли от тази агресия на господин русофило убиеца путин. От 40 хиляди гробари в раша преди 5 години, вече са 150 хиляди на щат. А тук само бедни роднини на покойници. Мисля да тръгвам за "необятная".

    Коментиран от #71

    21:19 18.07.2026

  • 67 Евроцент

    4 3 Отговор

    До коментар #61 от "Еврокопейкa":

    Не е вярно! Урките с голямо удоволствие получават ритници в бъбреците и ребрата, защото с напукани ребра се воюва най-добре!

    Коментиран от #69, #73, #76

    21:19 18.07.2026

  • 68 Гост

    3 3 Отговор
    Тука една ушанка се чуди защо украинците не се предават? Защо гинат? Другарю милизлива партенка, как да си го обясниш? Идьот вайна свешченная! Панимайш?

    21:19 18.07.2026

  • 69 Еврокопейкa

    6 6 Отговор

    До коментар #67 от "Евроцент":

    В Украйна обществото не е съгласно с част от решенията, които правителството взима, и излиза на протест, за да изрази позицията си по темата дори по време на война!
    В Русия всички навеждат глави покорно и не смеят да гъкнат по нито един обществен въпрос, защото ги арестуват и пращат в затворническа колония някъде в Сибир, дори ако вдигнат празен бял лист хартия над главата си.
    Украйна остава демократична по време на война. Русия си остава диктатура, в която хората са само месо за движухата и нищо повече!
    Толкова за протестите в Украйна! Пълен респект към украинския народ! 🇧🇬 🇺🇦 🇪🇺

    Коментиран от #111

    21:20 18.07.2026

  • 70 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда кримският мост.

    Коментиран от #82

    21:20 18.07.2026

  • 71 Колега,

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Гробар":

    В Украйна за нас хляб няма. Там ги пишат "безследно изчезнали" и ги прекарват през германските крематориуми, да не плащат на сирачетата.

    21:21 18.07.2026

  • 72 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    Ще бъда честен.....за пръв път.
    Руснаците сме идиоти !!!
    Не го казвам аз, Достоевски 👆

    Коментиран от #81

    21:22 18.07.2026

  • 73 Сатана Z

    2 6 Отговор

    До коментар #67 от "Евроцент":

    За Путин това е специална операция, матрьош, за украинците е война за свобода и за земята им !

    21:22 18.07.2026

  • 74 Урсула

    4 2 Отговор
    Хаха зеления заповядал разстрел на всеки които пусне кадри от Одеса и Николаев! Всичко е на тор!

    Коментиран от #79

    21:22 18.07.2026

  • 75 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Еврокопейкa":

    Европейка😣, ако Русия бъде победена от "Колективния Запад", ти най- много ще го усетиш, Слава Богу, че това няма как да се случи, както и ти никога няма да успееш да си Европейка...😊

    Коментиран от #87, #95

    21:23 18.07.2026

  • 76 Лекар

    1 5 Отговор

    До коментар #67 от "Евроцент":

    Нездравословно си се превъзбудил.Пробвай един парен чук 🔨 по празната си манерка белким се осафериш.

    Коментиран от #105

    21:23 18.07.2026

  • 77 мдааааа

    2 3 Отговор
    Марчето немедлено да се възмути ...

    21:23 18.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хахаха!🎺🥳😀

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Урсула":

    Зеленски заповядал да мобилизират с ритници депутатите, които гласуват против него!

    21:24 18.07.2026

  • 80 Не можем да победим Китай

    5 3 Отговор
    Мислите, че НАТО печели ли? Значи сте поредните неграмотници. Същата грешка България допусна в миналата световна война

    Коментиран от #86, #98

    21:25 18.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 реалистъ

    3 5 Отговор
    Русийката си заминава. По-жалка държавица не сме виждали. Представете си Мексико да прати два дрона към Вашингтон - просто Мексико ще изчезне от картата.

    21:25 18.07.2026

  • 84 Е па квичат

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "БГ копейкa":

    Не четеш ли?
    🤣

    21:26 18.07.2026

  • 85 Голям

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Путине, Путине...":

    Путине, Путине ... накрая ти скъсаха шушоните.

    21:26 18.07.2026

  • 86 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #80 от "Не можем да победим Китай":

    Не мислим че НАТО печели но знаем и виждаме че Русия губи

    Коментиран от #96

    21:26 18.07.2026

  • 87 Еврокопейкa

    3 4 Отговор

    До коментар #75 от "Гост":

    Не повтарайте русоробските опорки...

    21:26 18.07.2026

  • 88 СВОтчик

    3 5 Отговор
    Украйна подпука Русия, а НАТО и Китай ще я довършат!

    21:26 18.07.2026

  • 89 ГОЛЯМ МАЙТАП

    3 3 Отговор
    НА 7ми ЮЛИ

    ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА
    ДОГОВОРЪТ
    НА WILDBERRIES
    И РУСКАТА АРМИЯ

    ПРЕДВАРИТЕЛНО Е ДОГОВОРЕНО

    ЧЕ WILDBERRIES
    НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ
    ЗА ВСИЧКО
    КОЕТО Е СКЛАДИРАНО
    ПРИ ВОЕННИ УДАРИ .

    WILDBERRIES НЯМА ДА ПЛАЩА
    НИЩО
    ЗА НАНЕСЕНИ ЩЕТИ
    ОТ УДАРИ С ДРОНОВЕ И РАКЕТИ.

    ХАХА хахаха хахаха ХАХАХА

    ЗНАЕЛИ СА ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО
    ЩЕ ИМА ОБЛОМКИ

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:27 18.07.2026

  • 90 матю хари

    4 3 Отговор
    Руските ядрени доктрини не струват и хартията на която са написани.
    Стават само за плашене на русофилски мозъци като Румбата Радев и неговите фенове.

    Коментиран от #93

    21:27 18.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Владимир Владимирович

    3 3 Отговор
    Страната ни банкрутира, а украинските дронове са навсякъде.

    Нямаме избор, освен да прекратим СВО-то и да върнем всички територии на Украйна, плащайки милиарди репарации.

    Ще се обадя до Киев, Вашингтон и Брюксел, за да им кажа, че победиха.

    21:28 18.07.2026

  • 93 12345

    0 2 Отговор

    До коментар #90 от "матю хари":

    Това всъщност е обикновено блядрено оръжие. Нищо повече 🤷🏻‍♂️

    21:29 18.07.2026

  • 94 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Я пъ тоа":

    Най- изавеният Агресор от 80 години е Сащ, които доста тъпо и нелепо маскират голямото американско плюскане и дрискане със загриженост за човечеството, сащ не е държава, никога не е била и няма да бъде, сащ е посредствен хотел за временно пребиваващи, предимно Измамници...😊

    21:29 18.07.2026

  • 95 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Гост":

    Няма кой да победи Русия. Тя винаги сама се е побеждавала. Низ от катастрофи. Последната ката строфа на Русия повлече още 14 бивши съвецки республики. Няма аналог в световната история, когато крахът на една държава да е донесъл толкова разруха и страдания на толкова много хора!

    21:29 18.07.2026

  • 96 хаха🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Соломон":

    Сюлеймане ,ша ядеш май ромската наденица до картофките ,ми се чини

    Коментиран от #104

    21:30 18.07.2026

  • 97 Зеления

    1 2 Отговор
    Стърмъре пращаме ти тук едни чувалчета с останки ама не съм сигурен че са само от твоите ! Много омесена каймата бе!

    21:30 18.07.2026

  • 98 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Не можем да победим Китай":

    И премиерът Богдан Филов е мислел, че ще победим антихитлеристката коалиция и обявил война на САЩ, Англия и СССР. София получава бомбардировки, България КАПИТУЛИРА ЗА ЕДИН ДЕН от СССР, Богдан Филов, министрите и регентите са разстреляни, а депутатите в Белене и Скравена.
    За глупостта се плаща с главата и съсипване на семейството.

    21:31 18.07.2026

  • 99 Гост

    3 1 Отговор
    Някой вярва ли, че по пътя по който върви Русия, ще стигне до някакъв щастлив край?

    21:31 18.07.2026

  • 100 Линдзи

    3 2 Отговор
    Най-добре похарчените американски и европейски пари. Дадохме ги на Украйна и руснаците умряха.

    Коментиран от #107

    21:31 18.07.2026

  • 101 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 102 Ицо

    1 1 Отговор
    Има ли гнясани копейки тук?

    21:32 18.07.2026

  • 103 Мунчовци

    2 2 Отговор
    Когато ударят заводите за водка, тогава ще има истинска революция!

    21:32 18.07.2026

  • 104 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "хаха🤣":

    Али Реза.Чини ми се че ще ядеш рязаната карабина

    Коментиран от #108

    21:32 18.07.2026

  • 105 Оня с парчето

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Лекар":

    Ако тиго отмааам в гаzyндера щии хвръкнат зъркелите като на синьора Мелони !

    21:32 18.07.2026

  • 106 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Предлагат на тупин преговори и мир. Но той каза - Работайте ребята. И Мадяр ги подпука с дроновете.

    21:33 18.07.2026

  • 107 реалистъ

    4 1 Отговор

    До коментар #100 от "Линдзи":

    Западът победи клетата Русия, която сега проси заеми и горива от Китай.
    Навярно Путин е ипотекирал Сибир. Просто обединеният Запад е в пъти по-силен икономически и военно от клетата Русия, а беше ясно че ще се стигне дотук още когато първата руска червена линия стана кафява.

    21:33 18.07.2026

  • 108 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Соломон":

    Мой ми лап.паш ромския надда ренн. Х.У.Й. ,Сюлейманчо !

    21:34 18.07.2026

  • 109 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    Ако Богдан Филов беше премиер щеше да ти каже, че Украйна побеждава и да обяви война на Русия.

    21:35 18.07.2026

  • 110 СВОтчик

    2 0 Отговор
    НАТО ще достави на Украйна до 100 000 дрона до края на годината!

    А ракетите Фламинго са почти готови за мощни удари по центровете за вземане на решения в Москва.

    21:35 18.07.2026

  • 111 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Еврокопейкa":

    В раша обществото изобщо не е съгласно с това което тупин прави, но никой не ги пита.

    21:35 18.07.2026

  • 112 Ицо

    1 0 Отговор
    Има ли недоръъгани козяци ,да пращам по спешност роммския спецназ за бързо реагиране Арсланите да гасят пожара? !

    21:36 18.07.2026

  • 113 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Путине, Путине...":

    Така е, прав си..... Либерализма на Путин е пагубен за Русия..... Къде отиде предишния Путин, който за 20 години направи отново Русия световна държава след глупостите на Горбачов и Елцин....

    21:37 18.07.2026

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