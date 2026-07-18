Мащабна атака с дронове в Московска област: 61 ранени

Общо 61 души са ранени след масирана атака с дрон в Московска област, съобщиха местните служби за спешна помощ към 20:45 часа българско време, предаде Al Jazeera.

Според медицинските власти в региона, девет от пострадалите се намират в критично състояние, като лекарите се борят за живота им в специализирани болнични заведения.

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Руското Министерство на отбраната обяви, че през изминалото денонощие противовъздушната отбрана е неутрализирала общо 123 украински безпилотни летателни апарата над различни руски региони. Според официалното изявление, цитирано от агенция Reuters, дроновете са били прехванати и унищожени в рамките на мащабна отбранителна операция.

Атаката е нанесла сериозни материални щети на промишлената инфраструктура. Поразени са два големи логистични центъра и складови бази, използвани за съхранение на стоки с общо 8 убити служители, за което ФАКТИ вече съобщи..

Падащи отломки от свалените апарати са предизвикали и локализиран пожар в петролно депа в рамките на Московска област, потвърдиха регионалните власти пред кореспонденти на CNN. На мястото продължават да работят екипи на пожарната и аварийно-спасителните служби.

От своя страна, украински източници потвърдиха извършването на ударите, като посочиха, че атакуваните обекти се използват за военна логистика и снабдяване.