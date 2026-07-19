Бърнам разширява сондажите в Северно море ВИДЕО

Бъдещият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам се подготвя да подпише мащабно разширяване на сондажите за нефт и газ в Северно море.

Информацията бе потвърдена от източници на BBC броени часове преди Бърнам официално да поеме властта на Даунинг стрийт 10 този понеделник, 21 юли. Решението представлява сериозен политически обрат, тъй като предизборният манифест на Лейбъристката партия от 2024 г. категорично забраняваше издаването на нови лицензи за добив на изкопаеми горива. Новата стратегия обаче предвижда ускоряване на експлоатацията на вече одобрени, но неразвити находища, разположени в непосредствена близост до действащи платформи.

Защо Анди Бърнам променя курса?

Енергийна криза в Близкия изток: Продължаващите военни действия около Ормузкия пролив и несигурността на глобалните доставки принуждават Лондон спешно да търси вътрешни алтернативи за подсигуряване на предстоящия зимен сезон.

Продължаващите военни действия около Ормузкия пролив и несигурността на глобалните доставки принуждават Лондон спешно да търси вътрешни алтернативи за подсигуряване на предстоящия зимен сезон. Икономически натиск от индустрията: Бизнесът и синдикатите изпратиха официално писмо до Бърнъм, предупреждавайки, че блокирането на сектора ще доведе до масови съкращения и загуба на милиарди паундове преки инвестиции. Ключов фокус в новия план ще бъдат спорните енергийни полета Роузбанк (Rosebank) и Джакдау (Jackdaw) .

Бизнесът и синдикатите изпратиха официално писмо до Бърнъм, предупреждавайки, че блокирането на сектора ще доведе до масови съкращения и загуба на милиарди паундове преки инвестиции. Ключов фокус в новия план ще бъдат спорните енергийни полета и . Вътрешнопартийни противоречия: Този ход вече изостри напрежението в кабинета на Бърнам, тъй като водещият кандидат за финансов министър Ед Милибанд по-рано определяше сондажите като „климатичен вандализъм“. Същевременно лидерът на консерваторите Кеми Бейдънък разкритикува Бърнам в ефира на BBC News, наричайки плановете му „популистки и лишени от ясна дългосрочна визия“.

Като част от пакета от спешни мерки Бърнам планира още да отмени дигиталните лични карти в Обединеното кралство, пренасочвайки спестените средства директно за справяне с кризата с разходите за живот на гражданите.