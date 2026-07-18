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Даниел Лорер: Китай взема заеми, за да строи. И прекали! България е капиталово бедна, а продължава да харчи

Даниел Лорер: Китай взема заеми, за да строи. И прекали! България е капиталово бедна, а продължава да харчи

18 Юли, 2026 15:00 1 481 72

  • даниел лорер-
  • китай-
  • българия-
  • дефицит-
  • бюджетен дефицит

Заеми за доходи днес са данъци утре

Даниел Лорер: Китай взема заеми, за да строи. И прекали! България е капиталово бедна, а продължава да харчи - 1
Снимка: бТВ
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Китай има твърде много фабрики. България – твърде много потребление.

И двете държави живеят на кредит.

Само че го харчат в различни посоки.

Тази седмица две графики разказаха една и съща история – от двата ѝ края.

Първата е от Пекин. Проф. Ли Даокуй, един от най-влиятелните китайски икономисти, предупреди, че китайският модел е стигнал границите си. Китайците потребяват едва 35–38% от това, което икономиката им произвежда. Местните власти дължат над 100% от БВП за пътища, железници и индустриални паркове, чийто капацитет все по-трудно се запълва. Инвестициите се свиват. Това се е случвало само два пъти от 1949 г. насам.

Втората графика е от София – от последната прогноза на БНБ (благодаря на Георги Ангелов, че я открои).

Тя съдържа една загадка.

Потреблението е добавило 5,3 процентни пункта към растежа.

Икономиката обаче е нараснала само с 3%.

Къде изчезнаха останалите 2,3 пункта?

През границата. Купуваме повече, отколкото произвеждаме. Вносът расте, износът се свива. Разликата се плаща с кредити и държавен дефицит.

Една болест. Два противоположни симптома.

Китай взема заеми, за да строи. И прекали. Строи отвъд точката, в която всяка нова фабрика, магистрала или индустриален парк създават достатъчно стойност. Днес китайската индустрия произвежда повече, отколкото собствените ѝ граждани могат да купят.

Всеки излишък търси своя дефицит.

Затова китайските стоки заливат световните пазари, включително европейските.

Изходът за Китай е известен отдавна: повече доходи и повече потребление за собствените му домакинства. Пекин обещава този завой повече от десетилетие. И всеки път, когато икономиката се забави, насочва кредита обратно към производството.

Докато това не се промени, Европа има един работещ отговор – силата на собствения си пазар. Ако искаш достъп до него, трябва да произвеждаш при ясни правила. Все по-често това означава и да произвеждаш в Европа – с европейски стандарти и европейски работници.

България е огледалният случай.

Парадоксът е болезнен.

Китай е капиталово пренаситен, а продължава да строи.

България е капиталово бедна, а продължава да харчи.

При нас всяка нова електроцентрала, транспортен коридор, индустриална зона или модерна машина биха реализирали висока възвръщаемост.

Но държавният дълг все повече финансира текущи разходи, докато капиталовите програми изостават. По прогнозата на самата БНБ публичните инвестиции ще намаляват до 2028 г.

Затова истинският спор не е дали държавата да взема дълг.

Понякога това е правилното решение.

Истинският въпрос е за какво.

Заеми за доходи днес са данъци утре.

Заеми за енергетика, инфраструктура, индустрия, технологии и умения са икономика, която утре сама изплаща дълга си. И заплати, които имат реално покритие.

Китай прекали със строенето и сега търси кой да поеме излишъка му.

България прекалява с харченето и плаща разликата с инфлация.

Историята няма да помни колко дълг сме взели.

Ще помни какво сме оставили след него.

Фабрика.

Или касова бележка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5374

    56 6 Отговор
    Тоя евреин, защо се обажда ? Никой не се нуждае от мнението му.

    Коментиран от #24, #28

    15:02 18.07.2026

  • 2 абе този хазар

    52 6 Отговор
    що не си оди у Израел и там да си учи техните?
    България да се управлява от българи. Тези вече многократнпо доказаха, че не ги интересува изобщо съдбата на страната и народа ни!
    Вълци в овчи кожи!

    15:04 18.07.2026

  • 3 България

    26 14 Отговор
    в ръцете на регресивните е обречена . Бюджетът е пълна катастрофа , заемите почти ежедневие , никаква прозрачност и достоверност , лъжи след лъжи !

    Коментиран от #7

    15:04 18.07.2026

  • 4 И този червей изпълзя

    47 3 Отговор
    Беше се покрил
    Кой го сръга

    15:04 18.07.2026

  • 5 Тома

    51 3 Отговор
    Най хубавото при китайците че крадците ги стрелят на стадиона и този сега нямаше да е жив.

    15:06 18.07.2026

  • 6 Демократ

    14 6 Отговор
    А ми нормално в Бг няма защото никой не инвестира. По завофите масово се работи с технологии от соца ниска производителност а за контрол на качеството изобщо не говорим.Кой е поръча от завод който не му гарантира качество на крайния продукт и консистентност на цялата серия.
    Масово от работници до висш инженерен персонал не могат с един ексел да работят това на Запад а и вКитай се учи още в гимназията а тука 50 годишни соц инженери дори това не могат камо ли да ползвят специализиран софтуер. Ниската производителност се компенсира с пушене и пиене на кафе през 5 минути. С такава производителност и с Бангладеш не можеш да се конглокираш

    Коментиран от #18, #20, #61, #67

    15:07 18.07.2026

  • 7 Това показва

    14 7 Отговор

    До коментар #3 от "България":

    краят на една епоха. Така беше и 80-те г, когато социализма умря. И сега се усеща, че и тази система вече умира...
    Не може само да се живее от кредити... Все някога този балон ще се спука.

    15:07 18.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Защо

    13 3 Отговор
    да не може? Сега не живеете ли? И не е ли така от десетилетия?

    15:12 18.07.2026

  • 10 Механик

    27 2 Отговор
    Тоз па къдрушкУ къде се тика и той? И той акъл дава на Китай. Глей го убавеца.
    Китай точно него са забравили да питат, видиш ли.

    Коментиран от #13

    15:15 18.07.2026

  • 11 Тоз има израелски паспорт,

    22 1 Отговор
    не го мислете него, във всеки един момент като стане напечено изчезва...

    15:18 18.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 така е

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    То за това е верна сентенцията , Господ създаде света , китайците направиха останалото .

    15:19 18.07.2026

  • 14 Хаха

    14 10 Отговор
    Този евреин изобщо не го харесвам,но в случая е абсолютно прав.Ако теглиш кредит и вложиш парите в бизнес,ще имаш печалба.Ако теглиш кредит и си купил яхта,това ти носи само разход.

    15:19 18.07.2026

  • 15 Иван

    4 14 Отговор
    Анализа е точен , изграден на статистически данни , но няма кой да чете и да предприеме дейтвия за промяна на самоубйствения фискален модел ...., защото Ганя е много начетен , остроумен и не се нуждае от чуждо мнение , особено изразено от хора ,които го комплексират , и му нарушават самооценката за гениалност незаменимост

    Коментиран от #48

    15:20 18.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    16 5 Отговор
    Разкарайте тази отρепкα лорер!!!

    15:20 18.07.2026

  • 18 По принцип

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    си прав. НО, няма в БГ вече соц инжинери, на 50 г... Те са били деца 1989-та г... Всеки инжинер на 50 г и под 50 е завършил визсшето си вече в т.н. "демокрация"!
    А това, че Азия и Китай ще ни убият икономически си е самата истина. Нашият шанс е само в селското стопанство и тук там в софтуера, развитие на специални управления и ИИ...
    Иначе в масовата индустрия сме нула и никога няма вече да играем някаква международна роля в това. НО, понеже сега ИИ бързо навлиза, ние можем все още да успеем да се развиваме с другите и да предлагаме в тази област услуги по интернет по цял свят на конкурентни цени. Някога така бай Тошо исакше да станем технологична страна и в началото на масовата компютъризация в България разработвахме и произвеждахме наши 8- и 16-битови компютри, а също и цветни монитори и това беше 1983-1984-та г... НО, демокрацията след 1989-та г. ни отвя в трета глуха... На власт дойде мафията и раздели всичките активи на соца, между мафиотите. А достиженията на соца в технологиите просто ги сгазиха, като ненужни и непотребни. Да, за мафията това беше неразбираемо и ненужно, понеже те са по "бързата процедура". Идват с оръжия и насилствено си вземат това, което разбират и им носи веднага некакви пари. А това нови технологии? За тях е тъмна Индия - непотребна глупост... Така беше нашата трагедия на преход...

    Коментиран от #19, #21, #26, #29

    15:21 18.07.2026

  • 19 Демократ

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "По принцип":

    Е ма га е почнал средното пак по соца. Освен това 90-те тия дето са му преподавалину вуз са си били баш соц че те досега още са такива.

    Коментиран от #31

    15:24 18.07.2026

  • 20 През соца

    27 4 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    България беше технологично на световно ниво. Вие демократите се постарахте да ни върнете в каменната ера. Закрихте заводите, унищожихте селското стопанство, дадохте подарък на чужди фирми всички стратегчески отрасли. Ние помним, а тези глупости може да ги разправяте на джензотата.

    Коментиран от #23

    15:25 18.07.2026

  • 21 Демократ

    2 19 Отговор

    До коментар #18 от "По принцип":

    Напротив България е пълна с полезни изкопаеми. Рук играе МГУ открива и добива ХТИ преработва а ТУ прави от тях детайли Що да нямаме индустрия. Всяка държава има реурсна база.Но на расняците тва не им изнася Лукойла техен Аеца техен нали са ни асвабадили

    Коментиран от #49

    15:26 18.07.2026

  • 22 Бахурчо

    13 5 Отговор
    Докога ще търпим чифутчо$ да ни казва какво и как? Чичо Ади беше много прав!

    15:26 18.07.2026

  • 23 Демократ

    4 21 Отговор

    До коментар #20 от "През соца":

    Соца го знаем некадърниците също.Автобуси Чавдар и трамваи Трамкар лопане и тропане.

    Коментиран от #63

    15:27 18.07.2026

  • 24 Без майтап

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "5374":

    Разбра ли смисъла на това което казва?

    Коментиран от #36

    15:29 18.07.2026

  • 25 Мнение

    12 2 Отговор
    Такива отрпки като този продал се човечец, моментално зад решетките!
    Специално при тия дето управляваха (било то в коалиция или не), дето са с общото наименование "евроатлантици", МОЖЕ ДИРЕКТНО ДА ГИ АРЕСТУВАТ, БЕЗ ПОЛИЦАИТЕ ДА ОБЯВЯВАТ ЗА КАКВО, ТЪЙ КАТО ВСЕ ЩЕ СА СВЪРЗАНИ С НЯКАКВА КОРУПЦИОННА СХЕМА!

    НАТИКАХА НИ В ЗАРОБВОЗОНАТА БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ И С ФАЛШИВИ ДАННИ, В СЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО ИНФЛАЦИЯТА СТАНА ОГРОМНА, А СЕГА ТРЪГНАЛИ ДА НИ ОБЯСНЯВАТ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ БИЛА КАПИТАЛОВО БЕДНА!

    НЕ, ДРАГИ ЛОРЕР, БЪЛГАРИЯ НЕ Е ТОЛКОВА КАПИТАЛОВО БЕДНА, КОЛКОТО Е БЕДНА НА СМЕЛОСТ ДА ТИКА ЗАД РЕШЕТКИТЕ ТАКИВА КОРУМПИРАНИ АНТИБЪЛГАРИ КАТО ТЕБ, ГЕРБ, ДПС, ППДБ, БСП И ДР!!!

    В МОМЕНТА В КОЙТО НАРОДЪТ НИ СЪБЕРЕ СМЕЛОСТ, НЯМА ДА ИМА ОСТРОВ, КОЙТО ДА ВИ ПРИЕМЕ!!!

    15:29 18.07.2026

  • 26 Демократ

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "По принцип":

    Пак почна с лицензните Ай Би Ем и Правец. Руснацитр нали правят процесора беркут ли бешеми тн пълни клошари. Цялата им реактивна аеиация летеше на Ролс Ройс по краден патент.

    15:30 18.07.2026

  • 27 Турбо

    6 1 Отговор
    Кредитът е полезен,ако се използва правилно.Парите могат да се вложат в нещо,което ти носи добавена стойност.Пари на кредит за пенсии и заплати в държавния сектор,не ти носят добавена стойност.

    Коментиран от #39

    15:30 18.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Демократ

    1 9 Отговор

    До коментар #18 от "По принцип":

    Че юафията какви бяха бе пратени от руските тайни служби въоръжени от русия мафиоти да дестабилизират държавата. Как па тая мафия не пипна Лукойла за 40 години.

    15:32 18.07.2026

  • 30 5 по малко от 4

    1 2 Отговор
    Не е важна личноста, важна е мисълта.

    15:33 18.07.2026

  • 31 Е, не е така

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Демократ":

    Щом дойде димната крация всичките, лекари, професори, доценти... започнаха да ти гледат в ръцете, какво им носиш и вече от това зависи, как ще завършиш... Много бързо всички започнаха да мислят веднага по "демократичният принцип": "Ще правя толкова, за колкото ми плащаш... "
    Имам доста добре позната, на 35 г. Тя завършила Нов Български университет в София - специалност финанси! Дядо й много пари даде в този университет и практически й купи дипломата.
    Еми тя даже не знае, какво е един финансов дериват и какво да очакваш от такава да борави с финанси? Образованието в България падна много. И тази я сложиха да е библиотекарка в едно малко градче, понеже от финанси нищо не разбира.

    Коментиран от #38

    15:34 18.07.2026

  • 32 Поправка

    7 0 Отговор
    Тоя защо на чужди гробища плаче? А въпроса е риторичен. Просто си показа,че всеки от обЕтованите земи се мислят за .... най-най-по-по Нелицеприятени,а после на мен не ми се вдигнал самолета..,а цялата вселенена ги праща там от където са дошли.

    15:34 18.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Феникс

    10 0 Отговор
    Тоя ивреИ сравнява колонията със Китай, забавно! Шест милиона измираща нация срещу милиард и половина, високотехнологичен гигант !

    15:36 18.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 5374

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Без майтап":

    Дори не съм му чел словоизлиянията, а и нямам намерение да ги чета.
    Не мисля, че такива като този мислят доброто на България, поне до сега не са показали, че милеят за моята Родина. Кажи ми поне един пример за такива като този, които да са допринесли нещо положително за България

    Коментиран от #50

    15:38 18.07.2026

  • 37 ежко

    8 0 Отговор
    Ами това е точно противоположното мнение спрямо това което каза Асен Василев.Как бяхте в една партия,като не споделяте еднакво виждане по такива фундаментални въпроси?Лорел?Кое е вярното?

    15:39 18.07.2026

  • 38 Демократ

    3 7 Отговор

    До коментар #31 от "Е, не е така":

    А в най върлия соц в неговата мека Ссср не се ли завършваше с червьонец. Бързо питай комаджиите какво е това бе кому ндер.
    Я кажи как с зрелия Соц се записваха в елитни гимназии и вузове за лекари и инженери от всякакви групи нуждаещи се деца на партиици борци против фашизма и тн. Той с тройката взима място на някой с петицата.Като чели не знаеме

    Коментиран от #47

    15:40 18.07.2026

  • 39 Софийски селянин,Пенсионер

    10 0 Отговор

    До коментар #27 от "Турбо":

    Ами от къде да има добавена стойност като производството е сведено до пвц дограма и ламаринени мантинели..
    Дори гвоздеи пирони не произвеждаме..

    15:41 18.07.2026

  • 40 Българин

    12 2 Отговор
    България беше най-богатата държава в европа. Строяха се хиляди заводи, стотици язовири, десетки електроцентрали, хиляди километри пътища с най-добро качество, без един лев заеми!
    Ама дойдоха едни с пуловерчета, дето много искаха банани и да скачат!
    Те унищожиха нашата родина и сега ние сме сираци, които скоро ще измрем до крак!

    Коментиран от #55

    15:44 18.07.2026

  • 41 Софийски селянин,

    6 0 Отговор
    Егати наглия Чифутин,Евррреин....

    15:45 18.07.2026

  • 42 Жаке

    4 0 Отговор
    този е отвратителен

    15:45 18.07.2026

  • 43 Хахаха!🎺🥳😀

    9 1 Отговор
    Украинците избраха хазар за президент и се къпят в кръвта си. Махайте го тоя еврей. Да ходи в Израел да сипе акъл. Да вземе и Соломон Паси.

    15:45 18.07.2026

  • 44 авраам

    4 0 Отговор
    А Лорер е пестелив евреин

    15:45 18.07.2026

  • 45 Дзак

    2 1 Отговор
    Направете работилници за малките фирми. Всички индустриални паркове са за големи компании!

    15:47 18.07.2026

  • 46 Китай

    0 1 Отговор
    имат термини 996 и 007.
    996 означава работно време от 9 сутринта до 9 вечерта 6 дни в седмицата. Отделно обикновено има 1 час до работа и 1 час обратно.
    007 е още по-сериозно - това означава от 00.00 часа до 00.00 часа (24 часа в денонощието) седем дни в седмицата на разположение.

    Коментиран от #51

    15:49 18.07.2026

  • 47 Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Демократ":

    По време на зрелия соц, децата на активните борци бяха на по 40 години. Познавах двама. Единият беше инструктор по шофиране, а другият шофьор на линейка. Нямаха даже Москвич и двамата.
    Обикновено хора, като всички.

    Коментиран от #52

    15:51 18.07.2026

  • 48 Жица

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    Като бяха на власт тези що не направиха нещо. Тогава се започна с поголовно те кредити всяка седмица. Забрави ли. Нека тези да не дават акъл. Неможачи са.

    15:53 18.07.2026

  • 49 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Демократ":

    Къде са ти полезните изкопаеми , бе? Що ги ръсите тези "демократични" глупости. Пак Русия ти виновна, че ти построи държава с АЕЦ, с корабостроене, с химическа и военна промишленост. Още на това ти се крепи цялата скапана икономика. Сега едни домати не можеш да гледаш, щото пусти мързел демократичен.

    Коментиран от #53

    15:53 18.07.2026

  • 50 Без майтап

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "5374":

    Чета какво си написал казвам, пази Боже от такива личности, майка България. Всеки да ПРЕЦЕНЯ коя личност имам на предвид.

    15:56 18.07.2026

  • 51 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Китай":

    Всеки прави своя избор. И в Русия има места, където се работи така и получават до $8000 на месец чисти. Срамна работа няма. Други работят до 16 следобяд в офиса и получават по $2000 на месец. И не реват, че много са учили, а малко получават.

    15:57 18.07.2026

  • 52 Демократ

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Глупости":

    Брей какви скромни хора са били твоите познати я разкажи как само те ходеха по Англия и Испания щото на другите не че не им даваха визи то изобщо не беше възможно да излезеш от България.
    Друго я кажи как на "имотните" им набутваха на втория етаж от къщата например "нуждаещи се".

    Коментиран от #58

    15:58 18.07.2026

  • 53 Демократ

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "РЕАЛИСТ":

    Сега е България има в пъти по конкурентна химипеска промишленост отколкото някакви непродуктивни соц предприятия като Кремиковци и Химко произвеждащи на ръба на рентабилността

    Коментиран от #62

    16:00 18.07.2026

  • 54 Анонимен

    5 0 Отговор
    Този от името на коя държава се изназва

    16:01 18.07.2026

  • 55 Магистрала Тракия

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    Строителството на автомагистралата започва през 1973 г.
    През 1978 година са готови първите 10 км до отбивката за Нови хан.
    През 1984 година магистралата стига до Пловдив.
    През 1989 година автомагистрала „Тракия“ достига до Пловдив. Участъкът от София до Пловдив влиза в експлоатация през 1985 година и остава в този си вид до края на социалистическия период.

    16:01 18.07.2026

  • 56 Магистрала Тракия

    1 0 Отговор
    Строителството на автомагистралата започва през 1973 г.
    През 1978 година са готови първите 10 км до отбивката за Нови хан.
    През 1984 година магистралата стига до Пловдив.
    През 1989 година автомагистрала „Тракия“ достига до Пловдив. Участъкът от София до Пловдив влиза в експлоатация през 1985 година и остава в този си вид до края на социалистическия период.

    16:02 18.07.2026

  • 57 тоя

    2 0 Отговор
    4fut още ли е тука

    16:02 18.07.2026

  • 58 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Демократ":

    Не бяха ходили изобщо в чужбина. Директорите на заводите, училищата, главният лекар на болницата и партийните секретари също не бяха деца на активни борци. Само си измисляте, за да оправдаете своята некадърност. Когато аз кандидатствах, имаше такива места, но останаха незаети, защото нямаше кандидати на подходяща възраст и с необходимия успех.

    16:03 18.07.2026

  • 59 жик так

    3 0 Отговор
    А стига бе баце , от кого Китай взема заеми ?
    Външния дълг на Китай е по малък от тоя на Ес , ама икономиката му светлинни години напред !!!

    Коментиран от #64

    16:04 18.07.2026

  • 60 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Тоз евреин дори пепейките не можаха да го изтърпят и го изгониха💩😅🤣😂😂

    16:07 18.07.2026

  • 61 Най-младите

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    соц инженери са на 60 години.

    16:08 18.07.2026

  • 62 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Демократ":

    Какво конкурентно произвежда България, ако може да ни просветлиш? 3000 завода съборени, селското стопанство ликвидирано, курортите празни, ликвидирани 4 блока на АЕЦ, почти готова АЕЦ стои 30 години недовършена, като къпеното оборудване го продадоха и събориха построеното. Турците тяхната АЕЦ вече я построиха с руснаците и ще строят втора.
    За 30 години не е построена нито една централа и нито метър далекопровод. Всичко е построено през соца.

    16:10 18.07.2026

  • 63 защото

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Демократ":

    парите, вместо за развитие на индустрията и техниката, отиваха по джобове на избраните "помазани" от мафията.

    16:12 18.07.2026

  • 64 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "жик так":

    Смешни еврейски лъжи. Китай дава заеми на други страни повече от всички западни банки, взети заедно. Китай се къпе в пари и отдавна е изпреварил САЩ, но отрича. Не знам защо. Всички стоки на запад са китайски, с местен етикет. Етикетите и те са китайски.

    16:15 18.07.2026

  • 65 Рублевка

    1 0 Отговор
    Американците свършиха томахавките, защото ги сглобяваха от китайски компоненти. Капитализмът се оказа едно недоносче!

    16:18 18.07.2026

  • 66 666

    1 0 Отговор
    Да ядеш жив салам

    16:18 18.07.2026

  • 67 Сандо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    Абе умнико,поне да беше направил една елементарна сметка - според теч социнженерите са били на 14 години?И да те светна:сегашните инженери,доколкото ги има,и на пръстчето на тогавашните не могат да се закачат.А за да си кадърен и спец в работата си ексел изобщо не е критерий.А относно качеството - еми именно при демокрацията новите алчни и безскрупулни капиталисти смазаха всички сериозни форми на контрол.

    Коментиран от #70

    16:19 18.07.2026

  • 68 Рублевка

    1 0 Отговор
    Най-страшното, което се случи през последните 30 години беше изгонването на милиони хора в трудоспособна възраст в чужбина. Излъгани от СДС и фалшивата демокрация на мутри и политикани, хората напуснаха завинаги страната.

    Коментиран от #72

    16:22 18.07.2026

  • 69 Точен

    3 0 Отговор
    Този небългарин като каже: Виж, че слънцето изгрява, погледни на запад, че вече то залязва... Коментира Китай, изгонения от НС, заради можачеството си...

    16:23 18.07.2026

  • 70 абсолютно

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Сандо":

    верно, има обаче поне още един с този ник в сайта, който пише нещата неточно....

    16:27 18.07.2026

  • 71 Всичко бе вкусно

    0 0 Отговор
    През през 80-те години България имаше селско стопанство ..всичко бе вкусно !!!!!
    Имаше заводи : химически, военни, текстил ....
    Имаше образувание.
    Имаше здравеопазване .. амидофен лекуваше всичко!!!!
    Имаше мини , всякакви изкопаеми.
    Атомна електро централа ....
    Имахме население около 9 милиона
    Военно бяхме пред всички. И не само по душа, въздух и море!!! А и по разработки ...
    Имахме курорти, спортисти, произвеждахме рейсове, трактори....
    Имахме морски превози !
    0,86 стотинки бяха един долар !!!!!
    1 лев - 1.3 марки
    1 лев - 120 злоти
    1 лев - 118 форинта......
    Имахме всичко...без банани....кока-кола....
    Сега имаме изобилие от тях...
    Обаче... Другото липсва ..

    16:29 18.07.2026

  • 72 всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Рублевка":

    повечето от тези милиони изгонени обрекоха на смърт и отдавна не са между живите - без значение тук или от прокудените отвъд граница.....

    16:34 18.07.2026