Даниел Лорер: Китай взема заеми, за да строи. И прекали! България е капиталово бедна, а продължава да харчи

Китай има твърде много фабрики. България – твърде много потребление.
И двете държави живеят на кредит.
Само че го харчат в различни посоки.
Тази седмица две графики разказаха една и съща история – от двата ѝ края.
Първата е от Пекин. Проф. Ли Даокуй, един от най-влиятелните китайски икономисти, предупреди, че китайският модел е стигнал границите си. Китайците потребяват едва 35–38% от това, което икономиката им произвежда. Местните власти дължат над 100% от БВП за пътища, железници и индустриални паркове, чийто капацитет все по-трудно се запълва. Инвестициите се свиват. Това се е случвало само два пъти от 1949 г. насам.
Втората графика е от София – от последната прогноза на БНБ (благодаря на Георги Ангелов, че я открои).
Тя съдържа една загадка.
Потреблението е добавило 5,3 процентни пункта към растежа.
Икономиката обаче е нараснала само с 3%.
Къде изчезнаха останалите 2,3 пункта?
През границата. Купуваме повече, отколкото произвеждаме. Вносът расте, износът се свива. Разликата се плаща с кредити и държавен дефицит.
Една болест. Два противоположни симптома.
Китай взема заеми, за да строи. И прекали. Строи отвъд точката, в която всяка нова фабрика, магистрала или индустриален парк създават достатъчно стойност. Днес китайската индустрия произвежда повече, отколкото собствените ѝ граждани могат да купят.
Всеки излишък търси своя дефицит.
Затова китайските стоки заливат световните пазари, включително европейските.
Изходът за Китай е известен отдавна: повече доходи и повече потребление за собствените му домакинства. Пекин обещава този завой повече от десетилетие. И всеки път, когато икономиката се забави, насочва кредита обратно към производството.
Докато това не се промени, Европа има един работещ отговор – силата на собствения си пазар. Ако искаш достъп до него, трябва да произвеждаш при ясни правила. Все по-често това означава и да произвеждаш в Европа – с европейски стандарти и европейски работници.
България е огледалният случай.
Парадоксът е болезнен.
Китай е капиталово пренаситен, а продължава да строи.
България е капиталово бедна, а продължава да харчи.
При нас всяка нова електроцентрала, транспортен коридор, индустриална зона или модерна машина биха реализирали висока възвръщаемост.
Но държавният дълг все повече финансира текущи разходи, докато капиталовите програми изостават. По прогнозата на самата БНБ публичните инвестиции ще намаляват до 2028 г.
Затова истинският спор не е дали държавата да взема дълг.
Понякога това е правилното решение.
Истинският въпрос е за какво.
Заеми за доходи днес са данъци утре.
Заеми за енергетика, инфраструктура, индустрия, технологии и умения са икономика, която утре сама изплаща дълга си. И заплати, които имат реално покритие.
Китай прекали със строенето и сега търси кой да поеме излишъка му.
България прекалява с харченето и плаща разликата с инфлация.
Историята няма да помни колко дълг сме взели.
Ще помни какво сме оставили след него.
Фабрика.
Или касова бележка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 5374
Коментиран от #24, #28
15:02 18.07.2026
2 абе този хазар
България да се управлява от българи. Тези вече многократнпо доказаха, че не ги интересува изобщо съдбата на страната и народа ни!
Вълци в овчи кожи!
15:04 18.07.2026
3 България
Коментиран от #7
15:04 18.07.2026
4 И този червей изпълзя
Кой го сръга
15:04 18.07.2026
5 Тома
15:06 18.07.2026
6 Демократ
Масово от работници до висш инженерен персонал не могат с един ексел да работят това на Запад а и вКитай се учи още в гимназията а тука 50 годишни соц инженери дори това не могат камо ли да ползвят специализиран софтуер. Ниската производителност се компенсира с пушене и пиене на кафе през 5 минути. С такава производителност и с Бангладеш не можеш да се конглокираш
Коментиран от #18, #20, #61, #67
15:07 18.07.2026
7 Това показва
До коментар #3 от "България":краят на една епоха. Така беше и 80-те г, когато социализма умря. И сега се усеща, че и тази система вече умира...
Не може само да се живее от кредити... Все някога този балон ще се спука.
15:07 18.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Защо
15:12 18.07.2026
10 Механик
Китай точно него са забравили да питат, видиш ли.
Коментиран от #13
15:15 18.07.2026
11 Тоз има израелски паспорт,
15:18 18.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 така е
До коментар #10 от "Механик":То за това е верна сентенцията , Господ създаде света , китайците направиха останалото .
15:19 18.07.2026
14 Хаха
15:19 18.07.2026
15 Иван
Коментиран от #48
15:20 18.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
15:20 18.07.2026
18 По принцип
До коментар #6 от "Демократ":си прав. НО, няма в БГ вече соц инжинери, на 50 г... Те са били деца 1989-та г... Всеки инжинер на 50 г и под 50 е завършил визсшето си вече в т.н. "демокрация"!
А това, че Азия и Китай ще ни убият икономически си е самата истина. Нашият шанс е само в селското стопанство и тук там в софтуера, развитие на специални управления и ИИ...
Иначе в масовата индустрия сме нула и никога няма вече да играем някаква международна роля в това. НО, понеже сега ИИ бързо навлиза, ние можем все още да успеем да се развиваме с другите и да предлагаме в тази област услуги по интернет по цял свят на конкурентни цени. Някога така бай Тошо исакше да станем технологична страна и в началото на масовата компютъризация в България разработвахме и произвеждахме наши 8- и 16-битови компютри, а също и цветни монитори и това беше 1983-1984-та г... НО, демокрацията след 1989-та г. ни отвя в трета глуха... На власт дойде мафията и раздели всичките активи на соца, между мафиотите. А достиженията на соца в технологиите просто ги сгазиха, като ненужни и непотребни. Да, за мафията това беше неразбираемо и ненужно, понеже те са по "бързата процедура". Идват с оръжия и насилствено си вземат това, което разбират и им носи веднага некакви пари. А това нови технологии? За тях е тъмна Индия - непотребна глупост... Така беше нашата трагедия на преход...
Коментиран от #19, #21, #26, #29
15:21 18.07.2026
19 Демократ
До коментар #18 от "По принцип":Е ма га е почнал средното пак по соца. Освен това 90-те тия дето са му преподавалину вуз са си били баш соц че те досега още са такива.
Коментиран от #31
15:24 18.07.2026
20 През соца
До коментар #6 от "Демократ":България беше технологично на световно ниво. Вие демократите се постарахте да ни върнете в каменната ера. Закрихте заводите, унищожихте селското стопанство, дадохте подарък на чужди фирми всички стратегчески отрасли. Ние помним, а тези глупости може да ги разправяте на джензотата.
Коментиран от #23
15:25 18.07.2026
21 Демократ
До коментар #18 от "По принцип":Напротив България е пълна с полезни изкопаеми. Рук играе МГУ открива и добива ХТИ преработва а ТУ прави от тях детайли Що да нямаме индустрия. Всяка държава има реурсна база.Но на расняците тва не им изнася Лукойла техен Аеца техен нали са ни асвабадили
Коментиран от #49
15:26 18.07.2026
22 Бахурчо
15:26 18.07.2026
23 Демократ
До коментар #20 от "През соца":Соца го знаем некадърниците също.Автобуси Чавдар и трамваи Трамкар лопане и тропане.
Коментиран от #63
15:27 18.07.2026
24 Без майтап
До коментар #1 от "5374":Разбра ли смисъла на това което казва?
Коментиран от #36
15:29 18.07.2026
25 Мнение
Специално при тия дето управляваха (било то в коалиция или не), дето са с общото наименование "евроатлантици", МОЖЕ ДИРЕКТНО ДА ГИ АРЕСТУВАТ, БЕЗ ПОЛИЦАИТЕ ДА ОБЯВЯВАТ ЗА КАКВО, ТЪЙ КАТО ВСЕ ЩЕ СА СВЪРЗАНИ С НЯКАКВА КОРУПЦИОННА СХЕМА!
НАТИКАХА НИ В ЗАРОБВОЗОНАТА БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ И С ФАЛШИВИ ДАННИ, В СЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО ИНФЛАЦИЯТА СТАНА ОГРОМНА, А СЕГА ТРЪГНАЛИ ДА НИ ОБЯСНЯВАТ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ БИЛА КАПИТАЛОВО БЕДНА!
НЕ, ДРАГИ ЛОРЕР, БЪЛГАРИЯ НЕ Е ТОЛКОВА КАПИТАЛОВО БЕДНА, КОЛКОТО Е БЕДНА НА СМЕЛОСТ ДА ТИКА ЗАД РЕШЕТКИТЕ ТАКИВА КОРУМПИРАНИ АНТИБЪЛГАРИ КАТО ТЕБ, ГЕРБ, ДПС, ППДБ, БСП И ДР!!!
В МОМЕНТА В КОЙТО НАРОДЪТ НИ СЪБЕРЕ СМЕЛОСТ, НЯМА ДА ИМА ОСТРОВ, КОЙТО ДА ВИ ПРИЕМЕ!!!
15:29 18.07.2026
26 Демократ
До коментар #18 от "По принцип":Пак почна с лицензните Ай Би Ем и Правец. Руснацитр нали правят процесора беркут ли бешеми тн пълни клошари. Цялата им реактивна аеиация летеше на Ролс Ройс по краден патент.
15:30 18.07.2026
27 Турбо
Коментиран от #39
15:30 18.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Демократ
До коментар #18 от "По принцип":Че юафията какви бяха бе пратени от руските тайни служби въоръжени от русия мафиоти да дестабилизират държавата. Как па тая мафия не пипна Лукойла за 40 години.
15:32 18.07.2026
30 5 по малко от 4
15:33 18.07.2026
31 Е, не е така
До коментар #19 от "Демократ":Щом дойде димната крация всичките, лекари, професори, доценти... започнаха да ти гледат в ръцете, какво им носиш и вече от това зависи, как ще завършиш... Много бързо всички започнаха да мислят веднага по "демократичният принцип": "Ще правя толкова, за колкото ми плащаш... "
Имам доста добре позната, на 35 г. Тя завършила Нов Български университет в София - специалност финанси! Дядо й много пари даде в този университет и практически й купи дипломата.
Еми тя даже не знае, какво е един финансов дериват и какво да очакваш от такава да борави с финанси? Образованието в България падна много. И тази я сложиха да е библиотекарка в едно малко градче, понеже от финанси нищо не разбира.
Коментиран от #38
15:34 18.07.2026
32 Поправка
15:34 18.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Феникс
15:36 18.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 5374
До коментар #24 от "Без майтап":Дори не съм му чел словоизлиянията, а и нямам намерение да ги чета.
Не мисля, че такива като този мислят доброто на България, поне до сега не са показали, че милеят за моята Родина. Кажи ми поне един пример за такива като този, които да са допринесли нещо положително за България
Коментиран от #50
15:38 18.07.2026
37 ежко
15:39 18.07.2026
38 Демократ
До коментар #31 от "Е, не е така":А в най върлия соц в неговата мека Ссср не се ли завършваше с червьонец. Бързо питай комаджиите какво е това бе кому ндер.
Я кажи как с зрелия Соц се записваха в елитни гимназии и вузове за лекари и инженери от всякакви групи нуждаещи се деца на партиици борци против фашизма и тн. Той с тройката взима място на някой с петицата.Като чели не знаеме
Коментиран от #47
15:40 18.07.2026
39 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #27 от "Турбо":Ами от къде да има добавена стойност като производството е сведено до пвц дограма и ламаринени мантинели..
Дори гвоздеи пирони не произвеждаме..
15:41 18.07.2026
40 Българин
Ама дойдоха едни с пуловерчета, дето много искаха банани и да скачат!
Те унищожиха нашата родина и сега ние сме сираци, които скоро ще измрем до крак!
Коментиран от #55
15:44 18.07.2026
41 Софийски селянин,
15:45 18.07.2026
42 Жаке
15:45 18.07.2026
43 Хахаха!🎺🥳😀
15:45 18.07.2026
44 авраам
15:45 18.07.2026
45 Дзак
15:47 18.07.2026
46 Китай
996 означава работно време от 9 сутринта до 9 вечерта 6 дни в седмицата. Отделно обикновено има 1 час до работа и 1 час обратно.
007 е още по-сериозно - това означава от 00.00 часа до 00.00 часа (24 часа в денонощието) седем дни в седмицата на разположение.
Коментиран от #51
15:49 18.07.2026
47 Глупости
До коментар #38 от "Демократ":По време на зрелия соц, децата на активните борци бяха на по 40 години. Познавах двама. Единият беше инструктор по шофиране, а другият шофьор на линейка. Нямаха даже Москвич и двамата.
Обикновено хора, като всички.
Коментиран от #52
15:51 18.07.2026
48 Жица
До коментар #15 от "Иван":Като бяха на власт тези що не направиха нещо. Тогава се започна с поголовно те кредити всяка седмица. Забрави ли. Нека тези да не дават акъл. Неможачи са.
15:53 18.07.2026
49 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Демократ":Къде са ти полезните изкопаеми , бе? Що ги ръсите тези "демократични" глупости. Пак Русия ти виновна, че ти построи държава с АЕЦ, с корабостроене, с химическа и военна промишленост. Още на това ти се крепи цялата скапана икономика. Сега едни домати не можеш да гледаш, щото пусти мързел демократичен.
Коментиран от #53
15:53 18.07.2026
50 Без майтап
До коментар #36 от "5374":Чета какво си написал казвам, пази Боже от такива личности, майка България. Всеки да ПРЕЦЕНЯ коя личност имам на предвид.
15:56 18.07.2026
51 Рублевка
До коментар #46 от "Китай":Всеки прави своя избор. И в Русия има места, където се работи така и получават до $8000 на месец чисти. Срамна работа няма. Други работят до 16 следобяд в офиса и получават по $2000 на месец. И не реват, че много са учили, а малко получават.
15:57 18.07.2026
52 Демократ
До коментар #47 от "Глупости":Брей какви скромни хора са били твоите познати я разкажи как само те ходеха по Англия и Испания щото на другите не че не им даваха визи то изобщо не беше възможно да излезеш от България.
Друго я кажи как на "имотните" им набутваха на втория етаж от къщата например "нуждаещи се".
Коментиран от #58
15:58 18.07.2026
53 Демократ
До коментар #49 от "РЕАЛИСТ":Сега е България има в пъти по конкурентна химипеска промишленост отколкото някакви непродуктивни соц предприятия като Кремиковци и Химко произвеждащи на ръба на рентабилността
Коментиран от #62
16:00 18.07.2026
54 Анонимен
16:01 18.07.2026
55 Магистрала Тракия
До коментар #40 от "Българин":Строителството на автомагистралата започва през 1973 г.
През 1978 година са готови първите 10 км до отбивката за Нови хан.
През 1984 година магистралата стига до Пловдив.
През 1989 година автомагистрала „Тракия“ достига до Пловдив. Участъкът от София до Пловдив влиза в експлоатация през 1985 година и остава в този си вид до края на социалистическия период.
16:01 18.07.2026
56 Магистрала Тракия
През 1978 година са готови първите 10 км до отбивката за Нови хан.
През 1984 година магистралата стига до Пловдив.
През 1989 година автомагистрала „Тракия“ достига до Пловдив. Участъкът от София до Пловдив влиза в експлоатация през 1985 година и остава в този си вид до края на социалистическия период.
16:02 18.07.2026
57 тоя
16:02 18.07.2026
58 Глупости
До коментар #52 от "Демократ":Не бяха ходили изобщо в чужбина. Директорите на заводите, училищата, главният лекар на болницата и партийните секретари също не бяха деца на активни борци. Само си измисляте, за да оправдаете своята некадърност. Когато аз кандидатствах, имаше такива места, но останаха незаети, защото нямаше кандидати на подходяща възраст и с необходимия успех.
16:03 18.07.2026
59 жик так
Външния дълг на Китай е по малък от тоя на Ес , ама икономиката му светлинни години напред !!!
Коментиран от #64
16:04 18.07.2026
60 Исторически парк
16:07 18.07.2026
61 Най-младите
До коментар #6 от "Демократ":соц инженери са на 60 години.
16:08 18.07.2026
62 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #53 от "Демократ":Какво конкурентно произвежда България, ако може да ни просветлиш? 3000 завода съборени, селското стопанство ликвидирано, курортите празни, ликвидирани 4 блока на АЕЦ, почти готова АЕЦ стои 30 години недовършена, като къпеното оборудване го продадоха и събориха построеното. Турците тяхната АЕЦ вече я построиха с руснаците и ще строят втора.
За 30 години не е построена нито една централа и нито метър далекопровод. Всичко е построено през соца.
16:10 18.07.2026
63 защото
До коментар #23 от "Демократ":парите, вместо за развитие на индустрията и техниката, отиваха по джобове на избраните "помазани" от мафията.
16:12 18.07.2026
64 Рублевка
До коментар #59 от "жик так":Смешни еврейски лъжи. Китай дава заеми на други страни повече от всички западни банки, взети заедно. Китай се къпе в пари и отдавна е изпреварил САЩ, но отрича. Не знам защо. Всички стоки на запад са китайски, с местен етикет. Етикетите и те са китайски.
16:15 18.07.2026
65 Рублевка
16:18 18.07.2026
66 666
16:18 18.07.2026
67 Сандо
До коментар #6 от "Демократ":Абе умнико,поне да беше направил една елементарна сметка - според теч социнженерите са били на 14 години?И да те светна:сегашните инженери,доколкото ги има,и на пръстчето на тогавашните не могат да се закачат.А за да си кадърен и спец в работата си ексел изобщо не е критерий.А относно качеството - еми именно при демокрацията новите алчни и безскрупулни капиталисти смазаха всички сериозни форми на контрол.
Коментиран от #70
16:19 18.07.2026
68 Рублевка
Коментиран от #72
16:22 18.07.2026
69 Точен
16:23 18.07.2026
70 абсолютно
До коментар #67 от "Сандо":верно, има обаче поне още един с този ник в сайта, който пише нещата неточно....
16:27 18.07.2026
71 Всичко бе вкусно
Имаше заводи : химически, военни, текстил ....
Имаше образувание.
Имаше здравеопазване .. амидофен лекуваше всичко!!!!
Имаше мини , всякакви изкопаеми.
Атомна електро централа ....
Имахме население около 9 милиона
Военно бяхме пред всички. И не само по душа, въздух и море!!! А и по разработки ...
Имахме курорти, спортисти, произвеждахме рейсове, трактори....
Имахме морски превози !
0,86 стотинки бяха един долар !!!!!
1 лев - 1.3 марки
1 лев - 120 злоти
1 лев - 118 форинта......
Имахме всичко...без банани....кока-кола....
Сега имаме изобилие от тях...
Обаче... Другото липсва ..
16:29 18.07.2026
72 всъщност
До коментар #68 от "Рублевка":повечето от тези милиони изгонени обрекоха на смърт и отдавна не са между живите - без значение тук или от прокудените отвъд граница.....
16:34 18.07.2026