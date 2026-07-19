Планетата е притисната от безпрецедентна вълна от екстремни метеорологични събития.

Комбинацията от рекордни горещини, суша и интензивни бури, подхранвани от засилващия се феномен Ел Ниньо, предизвиква хуманитарни и екологични кризи на няколко континента едновременно.

Канада в капан на 900 пожара, токсичен дим задушава САЩ

Канада преживява една от най-интензивните фази на огнената стихия за 2026 г. По данни на Канадския междуведомствен център за горски пожари, в страната активно горят над 940 горски пожара, като само в провинция Онтарио извън контрол са повече от 70 огнища. Огънят вече е изпепелил над 2,9 милиона хектара, а евакуираните жители от местните и коренните общности се транспортират към големите градски центрове. Към момента се съобщава за четири жертви и десетки разрушени структури.

Огромните облаци от токсичен дим пресякоха границата и предизвикаха критично влошаване на качеството на въздуха в САЩ. Милиони американци в Средния запад и Североизтока са под код за опасно замърсяване, съобщава NPR. Градове като Ню Йорк, Детройт и Вашингтон отчетоха нива на въздуха, определяни като „опасни за здравето“. Ситуацията обтегна и политическите отношения, след като Вашингтон призова за по-строги мерки от страна на Отава, а канадските власти напомниха, че климатичните промени са споделена отговорност.

Европа: Южните региони горят, Световната здравна организация предупреждава за хиляди жертви

Европа е най-бързо затоплящият се континент в света, като това лято температурите надхвърлиха историческите норми с над 4 градуса по Целзий в редица западни държави, предава Reuters.

Испания под огнен обстрел: Най-тежка е ситуацията в провинция Сарагоса (автономна област Арагон), където огънят вече е опустошил над 15 400 хектара земя с периметър от 60 километра. Стихията в Арагон и Гуадалахара наложи евакуацията на хиляди хора. По-рано този месец огнено бедствие в провинция Алмерия отне живота на 13 души.

Най-тежка е ситуацията в провинция Сарагоса (автономна област Арагон), където огънят вече е опустошил земя с периметър от 60 километра. Стихията в Арагон и Гуадалахара наложи евакуацията на хиляди хора. По-рано този месец огнено бедствие в провинция Алмерия отне живота на 13 души. Черна статистика от СЗО: Регионалният директор на Световната здравна организация за Европа д-р Ханс Клуге алармира, че само за това лято в пет европейски държави са регистрирани близо 10 000 извънредни смъртни случая , пряко свързани с екстремните горещини.

Регионалният директор на Световната здравна организация за Европа д-р Ханс Клуге алармира, че само за това лято в пет европейски държави са регистрирани , пряко свързани с екстремните горещини. Суперклетки и бури: Докато Южна Европа се бори с пламъците, мощни суперклетъчни бури с градушки до 5 см удариха Централна Европа. Във Франция и Германия бяха докладвани три смъртни случая вследствие на паднали дървета и мълнии.

Торнада и катастрофални наводнения в САЩ

Паралелно със задимяването, американският щат Тексас бе ударен от катастрофални флаш-наводнения. В централните и южните части на щата паднаха до 60 см дъжд само за броени дни, което активира мащабни спасителни операции с лодки и хеликоптери на Националната гвардия. Потвърдена е смъртта на двама души, а над 230 души бяха спасени от прииждащите води.

Наводненията бяха придружени и от торнадо от степен EF1 в Сан Антонио, което нанесе сериозни материални щети по инфраструктурата и покривите на жилищни сгради. Метеоролозите предупреждават, че през уикенда над 90 милиона американци по Източното крайбрежие остават под заплаха от силни бури, внезапни наводнения и нови локални торнада.