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Канада в капан на 900 пожара, токсичен дим задушава САЩ

Канада в капан на 900 пожара, токсичен дим задушава САЩ

19 Юли, 2026 06:15, обновена 19 Юли, 2026 06:21 976 9

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Климатичната криза ескалира със смъртоносни торнада и наводнения

Канада в капан на 900 пожара, токсичен дим задушава САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Планетата е притисната от безпрецедентна вълна от екстремни метеорологични събития.

Комбинацията от рекордни горещини, суша и интензивни бури, подхранвани от засилващия се феномен Ел Ниньо, предизвиква хуманитарни и екологични кризи на няколко континента едновременно.

Канада в капан на 900 пожара, токсичен дим задушава САЩ

Канада преживява една от най-интензивните фази на огнената стихия за 2026 г. По данни на Канадския междуведомствен център за горски пожари, в страната активно горят над 940 горски пожара, като само в провинция Онтарио извън контрол са повече от 70 огнища. Огънят вече е изпепелил над 2,9 милиона хектара, а евакуираните жители от местните и коренните общности се транспортират към големите градски центрове. Към момента се съобщава за четири жертви и десетки разрушени структури.

Огромните облаци от токсичен дим пресякоха границата и предизвикаха критично влошаване на качеството на въздуха в САЩ. Милиони американци в Средния запад и Североизтока са под код за опасно замърсяване, съобщава NPR. Градове като Ню Йорк, Детройт и Вашингтон отчетоха нива на въздуха, определяни като „опасни за здравето“. Ситуацията обтегна и политическите отношения, след като Вашингтон призова за по-строги мерки от страна на Отава, а канадските власти напомниха, че климатичните промени са споделена отговорност.

Европа: Южните региони горят, Световната здравна организация предупреждава за хиляди жертви

Европа е най-бързо затоплящият се континент в света, като това лято температурите надхвърлиха историческите норми с над 4 градуса по Целзий в редица западни държави, предава Reuters.

  • Испания под огнен обстрел: Най-тежка е ситуацията в провинция Сарагоса (автономна област Арагон), където огънят вече е опустошил над 15 400 хектара земя с периметър от 60 километра. Стихията в Арагон и Гуадалахара наложи евакуацията на хиляди хора. По-рано този месец огнено бедствие в провинция Алмерия отне живота на 13 души.
  • Черна статистика от СЗО: Регионалният директор на Световната здравна организация за Европа д-р Ханс Клуге алармира, че само за това лято в пет европейски държави са регистрирани близо 10 000 извънредни смъртни случая, пряко свързани с екстремните горещини.
  • Суперклетки и бури: Докато Южна Европа се бори с пламъците, мощни суперклетъчни бури с градушки до 5 см удариха Централна Европа. Във Франция и Германия бяха докладвани три смъртни случая вследствие на паднали дървета и мълнии.

Торнада и катастрофални наводнения в САЩ

Паралелно със задимяването, американският щат Тексас бе ударен от катастрофални флаш-наводнения. В централните и южните части на щата паднаха до 60 см дъжд само за броени дни, което активира мащабни спасителни операции с лодки и хеликоптери на Националната гвардия. Потвърдена е смъртта на двама души, а над 230 души бяха спасени от прииждащите води.

Наводненията бяха придружени и от торнадо от степен EF1 в Сан Антонио, което нанесе сериозни материални щети по инфраструктурата и покривите на жилищни сгради. Метеоролозите предупреждават, че през уикенда над 90 милиона американци по Източното крайбрежие остават под заплаха от силни бури, внезапни наводнения и нови локални торнада.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Владимир Путин, президент

    2 15 Отговор
    Късметлии...
    В Русия ни изгоряха Wildberries, изгоря и пабедата. Руска му работа 👈😁

    06:29 19.07.2026

  • 2 Досадни глупости

    20 0 Отговор
    Правят се разделителни полоси в горите, за да не изгори цялата гора. Ама къде ти толкова акъл в "демократична" Канада. Където пипнат "демократите" трева не никне.

    06:36 19.07.2026

  • 3 Лелееее 900 пожара

    10 0 Отговор
    Тръмп какви ли мита ще им лепне?

    06:39 19.07.2026

  • 4 Нека

    5 0 Отговор
    Тръмп да раздаде противогазите !

    06:46 19.07.2026

  • 5 Маниту

    3 0 Отговор
    Разозлился

    06:59 19.07.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    БОГАТИ СА КАТО ФАРАОНИ
    .....
    ПЪК НЕ МОГАТ ДА СИ КУПЯТ ТЕХНИКА
    ......
    НАЙ - СМЕШНОТО МИНАЛАТА ГОДИНА БЕШЕ КОГАТО ИЗГОРЯ ИЗВЕСТЕН И СТАР ТУРИСТИЧЕСКИ ГРАД , НА .... ЕЗЕРО ...
    ... И ДРУГ НА РЕКА ... ????!!!!

    07:06 19.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тръмп

    2 0 Отговор
    да праща армията да пази границата. Нека дишат с пълна сила.

    07:23 19.07.2026

  • 9 То е ясно

    2 0 Отговор
    ВаTитe ca го запалили.

    07:29 19.07.2026

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